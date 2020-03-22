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 Солідарність молодих і старих, а також між країнами може зупинити коронавірус, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус

Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 308 тисяч осіб, понад 13 тисяч людей померли. Лише за останню добу кількість летальних випадків зросла на дві тисячі.

За даними ВООЗ, інтенсивність поширення вірусу значно зросла, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Якщо перші 100 тисяч випадків смертельної хвороби фіксували протягом трьох місяців, то останні сто тисяч осіб захворіли за 12 днів.

Як повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус, у молоді немає імунітету до хвороби. Люди похилого віку хворіють на коронавірус більше, але інформація з багатьох країн засвідчує, що значна частина пацієнтів, які потребують госпіталізації, - люди віком до 50 років, сказав він.

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"Сьогодні я хочу звернутися до молодих людей: ви не непереможні. Цей вірус може покласти вас до лікарні на тижні або навіть убити. Навіть якщо ви не захворієте, ваш вибір щодо того, куди піти, може бути питанням життя і смерті для іншого", - заявив гендиректор ВООЗ.

Солідарність - це головне, щоб перемогти COVID-19, додав Гебреєсус. За його словами, солідарність між молодими і старими, а також між країнами може перервати ланцюги поширення і зупинити вірус.

Втім, це вимагає надзвичайних зусиль, координації, відданості і непохитної політичної волі, додав глава ВООЗ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183450
 
 
 Топ коментарі
 
Если не от вируса то от голода...
как сказал "янелох42" какая разница...
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та да... потому так затягивали даже с термином - пандемия... думали Китай там сам откашляется и все будет как всегда... (отряд не заметил потери бойца)...а тут такое!!!
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вот,даже директор моз про солидарность говорит...
а зелебобикам все слуги да слуги Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3812
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Снова Евреус сказал благоглупость ни о чём! Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6483
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его слова ни на что не повлияют...
зачем болтать напрасно...?
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Если не от вируса то от голода...
как сказал "янелох42" какая разница...
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Солидарность - пролетарии всех стран объединяйтесь.
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вот,даже директор моз про солидарность говорит...
а зелебобикам все слуги да слуги Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3812
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Радуцький з Китаєм дуже солідарен. Молодець просто!
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Людство повинно зробити все, щоб заважати вірусу розповсюджуватися. Для цього- звести до мінімума всі контакти.
Це дуже потрібно для того, щоб було якомога меньше переповнених лікарень.
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Роман Донік

@donikroman

·5 ч

РФ будет разогревать недовольство итальянцев позицией соседей из евросоюза. Там сейчас каждый за себя. И по сообщениям из Италии, уже на кухнях обсуждается вопрос о выходе из ЕС. И Россия не будет стоять в стороне. Зная эмоциональность итальянцев, нашли слабое звено.
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Писец европе, кацапы их разделят своей псевдодружбой. У кого есть евро - сливайте во что-то более крепкое
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та да... потому так затягивали даже с термином - пандемия... думали Китай там сам откашляется и все будет как всегда... (отряд не заметил потери бойца)...а тут такое!!!
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Уляна Супрун@usuprun 21 мар.

Скасовані поїздки і зустрічі, невиконані плани, постійне відчуття тривоги - такі реалії життя у світі, яким поширюється SARS-CoV-2. Зараз дуже важливо піклуватися про своє психічне здоров'я і людей навколо, а також підтримувати одне одного: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2605721326379085/?type=3&theater

Солидарность молодых и старых, а также между странами может остановить коронавирус, - гендиректор ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2882
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А чо совет про яблоки от Супрунихи уже не сработает?
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Тут поступово починає виповзати ще одна дуже неприємна тема, що може перетворити масову паніку на повну істерику. Це наслідки коронавірусу для тих, хто вижив.
Справа в тому, що після коронавірусу навіть середньої важкості (не кажучи про важкі випадки) сказати "одужав" - це некоректно. Все одно що сказати так про важкопораненого, якому відірвало кінцівки або вибило очі. Тобто заживають рани після ґампутації, або порожні очниці - але людина стає інвалідом, причому без перспектив відновлення.
Так само і тут - людина залишається назавжди скаліченою. Від легенів залишається 20% або 30%, тобто жодного повноцінного життя вже не буде ніколи. Там до туалету доповзти буде важким випробуванням, із задухою на кожному кроці. Плюс жорстока астма, емфізема, інші хвороби внаслідок нестачі дихання.
Величезна кількість населення планети перетвориться на немічних калік, що не зможуть елементарно обслуговувати себе - не те що жити й працювати. І максимальний прогнозований термін такого існування - 5 років (хоча на практиці перша ж хвороба буде останньою).
Тобто сувора реальність - вимирання величезної кількості населення планети і безпрецедентний колапс цивілізації.
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Глава центру інфекційних захворювань лікарні Принцеси Маргарет Оуен Цзен повідомив, що висновок про наслідки коронавірусу заснований на дослідженні стану близько 12 пацієнтів, які вилікувалися. Двоє чи троє з них вже не можуть робити те, що робили раніше, наприклад, ходити без задишки. У дев'яти пацієнтів виявлено ознаки, що свідчать про пошкодження внутрішніх органів.

Пацієнти пройдуть подальше обстеження, за підсумками якого планується визначити, як сильно у них ослаблена легенева функція. Крім того, належить з'ясувати, наскільки довгостроковий ефект може надати COVID-19 на легені.

Із 12 пацієнтів двоє чи троє (тобто кожен четвертий або шостий) стають глибокими інвалідами, нездатними навіть нормально ходити. Інші теж стають дуже нездоровими.
Тобто маємо скалічене, хворе людство. Сотні мільйонів працівників, бізнесменів... всі вони вибиті з цивілізації. Ще й перетворюються на колосальний тягар для медичної системи та власих родичів.
Це вже не "економічна криза", це катастрофа.
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Так задышка пройдет. Не беспокойся так.
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На жаль, в оригіналі йшлося саме про безповоротну втрату здоров'я внаслідок загибелі більшої частини легенів.
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Алеж, відірвана кінцівка тексту:
«Пацієнти пройдуть подальше обстеження, за підсумками якого планується визначити, як сильно у них ослаблена легенева функція. Крім того, належить з'ясувати, наскільки довгостроковий ефект може чинити COVID-19 на легені.
Фахівець також порадив видужалим від коронавірусу виконувати вправи для стимулювання серцево-судинної системи, наприклад, займатися плаванням. За його словами, це допоможе легеням відновитися.»
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Легкие восстановятся за полгода. Но всяким спорстменам, если они заболеют действительно возможна потеря формы на всю жизнь. А в остальном наш организм великолепная штука, которая заботится о себе, если ему не мешать.
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Якщо легені безповоротно згоріли, як після вдихання хлору - це вже інвалідність на все життя (зазначимо, що життя буде зуйове, зате коротке: перша ж застуда - і гаплик).
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Фахівець також порадив видужалим від коронавірусу виконувати вправи для стимулювання серцево-судинної системи, наприклад, займатися плаванням. За його словами, це допоможе легеням відновитися.»
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Якщо легка форма - може допомогти, так.
Але якщо 2/3 легенів немає, то там яке вже плавання... бачив людину, в якої легені погоріли після хімічного опіку - там жінка по квартирі ледве ходила, задихаючись та тримаючись за стіни, а в цілому практично прикута до ліжка.
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Ну да. Но легкие портятся при любом воспалении, а потом восстанавливаются. Может не так хорошо как без болезни, но в обычной жизни мало отличий.
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Гебрейесус надеюсь знает, что мы не так богаты как эуропэйцы, и нам нужно быстро и качественно. А то чтоб не затянули на годы. Пусть ищет лекарство а не болтает.
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Гебрей Йесус...как-то странно звучит...вы не находите?
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ВОЗ вообще самая медленная структура на планете. Если они ускоряться в двое, то они догонят черепах. Перечитать все статьи и научные в том числе можно за 3 часа. Всё вроде и написано но поверхностно. Искал информацию о пользе или вреде витамин - ну так всё подано, ну ужастно короче.
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Пошло в жопу. Обезьяна недавно говорила, что пандемии нет.
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