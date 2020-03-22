 Солідарність молодих і старих, а також між країнами може зупинити коронавірус, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус

За даними ВООЗ, інтенсивність поширення вірусу значно зросла, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Якщо перші 100 тисяч випадків смертельної хвороби фіксували протягом трьох місяців, то останні сто тисяч осіб захворіли за 12 днів.
Як повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус, у молоді немає імунітету до хвороби. Люди похилого віку хворіють на коронавірус більше, але інформація з багатьох країн засвідчує, що значна частина пацієнтів, які потребують госпіталізації, - люди віком до 50 років, сказав він.
"Сьогодні я хочу звернутися до молодих людей: ви не непереможні. Цей вірус може покласти вас до лікарні на тижні або навіть убити. Навіть якщо ви не захворієте, ваш вибір щодо того, куди піти, може бути питанням життя і смерті для іншого", - заявив гендиректор ВООЗ.
Солідарність - це головне, щоб перемогти COVID-19, додав Гебреєсус. За його словами, солідарність між молодими і старими, а також між країнами може перервати ланцюги поширення і зупинити вірус.
Втім, це вимагає надзвичайних зусиль, координації, відданості і непохитної політичної волі, додав глава ВООЗ.
зачем болтать напрасно...?
как сказал "янелох42" какая разница...
а зелебобикам все слуги да слуги
Це дуже потрібно для того, щоб було якомога меньше переповнених лікарень.
Роман Донік
@donikroman
·5 ч
РФ будет разогревать недовольство итальянцев позицией соседей из евросоюза. Там сейчас каждый за себя. И по сообщениям из Италии, уже на кухнях обсуждается вопрос о выходе из ЕС. И Россия не будет стоять в стороне. Зная эмоциональность итальянцев, нашли слабое звено.
Уляна Супрун@usuprun 21 мар.
Скасовані поїздки і зустрічі, невиконані плани, постійне відчуття тривоги - такі реалії життя у світі, яким поширюється SARS-CoV-2. Зараз дуже важливо піклуватися про своє психічне здоров'я і людей навколо, а також підтримувати одне одного: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2605721326379085/?type=3&theater
Справа в тому, що після коронавірусу навіть середньої важкості (не кажучи про важкі випадки) сказати "одужав" - це некоректно. Все одно що сказати так про важкопораненого, якому відірвало кінцівки або вибило очі. Тобто заживають рани після ґампутації, або порожні очниці - але людина стає інвалідом, причому без перспектив відновлення.
Так само і тут - людина залишається назавжди скаліченою. Від легенів залишається 20% або 30%, тобто жодного повноцінного життя вже не буде ніколи. Там до туалету доповзти буде важким випробуванням, із задухою на кожному кроці. Плюс жорстока астма, емфізема, інші хвороби внаслідок нестачі дихання.
Величезна кількість населення планети перетвориться на немічних калік, що не зможуть елементарно обслуговувати себе - не те що жити й працювати. І максимальний прогнозований термін такого існування - 5 років (хоча на практиці перша ж хвороба буде останньою).
Тобто сувора реальність - вимирання величезної кількості населення планети і безпрецедентний колапс цивілізації.
Пацієнти пройдуть подальше обстеження, за підсумками якого планується визначити, як сильно у них ослаблена легенева функція. Крім того, належить з'ясувати, наскільки довгостроковий ефект може надати COVID-19 на легені.
Із 12 пацієнтів двоє чи троє (тобто кожен четвертий або шостий) стають глибокими інвалідами, нездатними навіть нормально ходити. Інші теж стають дуже нездоровими.
Тобто маємо скалічене, хворе людство. Сотні мільйонів працівників, бізнесменів... всі вони вибиті з цивілізації. Ще й перетворюються на колосальний тягар для медичної системи та власих родичів.
Це вже не "економічна криза", це катастрофа.
«Пацієнти пройдуть подальше обстеження, за підсумками якого планується визначити, як сильно у них ослаблена легенева функція. Крім того, належить з'ясувати, наскільки довгостроковий ефект може чинити COVID-19 на легені.
Фахівець також порадив видужалим від коронавірусу виконувати вправи для стимулювання серцево-судинної системи, наприклад, займатися плаванням. За його словами, це допоможе легеням відновитися.»
Але якщо 2/3 легенів немає, то там яке вже плавання... бачив людину, в якої легені погоріли після хімічного опіку - там жінка по квартирі ледве ходила, задихаючись та тримаючись за стіни, а в цілому практично прикута до ліжка.