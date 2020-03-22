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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4887) МВФ (699) Крісталіна Георгієва (7)

 Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сторони обговорили фінансово-економічну ситуацію в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку МВФ у час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних із нею обмежень на економіку й добробут громадян", - наголосив Зеленський.

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Сторони також домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їхнього обсягу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183449
 
   
 Топ коментарі
 
увеличение? та ты хоть шото получи сначала, тварь коломойская
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Приймає у будь який позі.
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Утром дядю Беню в тюрьму, - вечером деньги, вечером дедю Беню в тюрьму, - утром деньги...
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Клятый короновирус! Не дает Бубочке закончить зубажиння.
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Называвший за кредиты Украину проституткой позвонил в МВФ и попросил увеличить сумму кредитов, картина маслом.
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... что же делать?

Только одно - надо все ресурсы бросать на систему здравоохранения. Надо бороться с непосредственной причиной кризиса.
А что делать нищей Украине?
Немедленно выполнить все требования МВФ , получить кредит и бросить средства на медицину. Когда Зеленский и подконтрольные ему "Слуги народа" в нынешних условиях отказываются принимать "антиколомойский" закон по требованию МВФ, они совершают политическое преступление и будут осуждены судом истории.

Головачев Андрей
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Зеля похвастался перед Кристалиной Георгиевой, что глава его офиса Ермак, Мерса купил?
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Репетиція рімейку "слуги народа-2" по телефону?
(я не дивився той дурний фільм, просто з мережі знаю що галаборотька когось там з мвф чи то напоїв чи то трахнув).
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МВФ заявило: «при Зеленському почався справжній розгул корупції». Отже, Порох вже і МВФ купив. Уявляєте, скільки у нього бабла? Отож! А ви, дешевки зелені, Колимі за копійки продалися.
*** Порох - це золоті літери, вписані в історію України, а Зе - лише матюки лайном на стінах.
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Единственный выход для Осла Оманского - продажа земли, которая принадлежит украинцам. Вот и будут пропихать в Раде пока народ не сможет собраться и вынести из на гилляки. А там хоть и трава не расти. Здрасьте, родина Израиль!
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ну то есть готов принимать со всех сторон .как та актриса .
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Уважаемый МВФ просим выделить 5 миллиардов Игорю Валериевичу на пропитание. Ну нехватает Бене, не дай Бог исхудает.
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-Добрый вечер, Кристалина
-Не звони сюда больше, клоун!
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Тоесть власть целенаправлено отравила украинцев коронавирусом, ввела в стране ЧС и все для того чтобы пробить МВФ на слезу и выклянчить побольше денег?
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Україна підтримує президента Зеленського !
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Тебе плохо? Или очень плохо? Третьего не дано.
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Обещали весной посадки...
а пришел короновирус!)))
Посадки придется перенести....НА СЛЕДУЮЩУЮ ВЕСНУ!)))))))))))))
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а следующей весной придет еще какая то...ЗЕЛЕНАЯ СРАЧКА!))))))))))
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Если эта зеленая срачка доживет в креслах до той весны, глубоко сомневаюсь.
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жалкое зеленое недоразумение... эта жалкая попрошайка готова "принять в любом к-ве и с любой стороны", будь то местные царьки олигархи, будь то МВФ... словом мародер и тварь, жалкая, мелкая, трусливая тварь
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Эта дама смотрела слугу народа? Я бы голобородьку, который посылал МВФ сами знаете куда, не дал кредит, из принципа.
Ирония судьбы, в кино ты посылаешь, а в реале кшянчишь. Разрыв шаблона.
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Вместо масок самолет из Китая привез наклейки ЗЕ
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при петі теж ніби економіка зростала, поки МВФ гроші давав
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Увеличение??? у нас что-то изменилось? Поборена коррупция, коломойского убали от корыта? Блин ну явно клоун
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Это не поддержка, а кредит, на условиях, удобных МВФ. Отдавать будет народ, а не шобла зеленых.
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Цензор.Нет - "Зеленский по телефону обсудил с директором МВФ увеличение суммы поддержки Украины......"
О як буває у "героя" нашого часу ...... Є кіно, а є життя. Виявляється, що у житті усе по іншому складається.

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