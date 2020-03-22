 Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Сторони обговорили фінансово-економічну ситуацію в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.
"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку МВФ у час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних із нею обмежень на економіку й добробут громадян", - наголосив Зеленський.
Сторони також домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їхнього обсягу.
Только одно - надо все ресурсы бросать на систему здравоохранения. Надо бороться с непосредственной причиной кризиса.
А что делать нищей Украине?
Немедленно выполнить все требования МВФ , получить кредит и бросить средства на медицину. Когда Зеленский и подконтрольные ему "Слуги народа" в нынешних условиях отказываются принимать "антиколомойский" закон по требованию МВФ, они совершают политическое преступление и будут осуждены судом истории.
Головачев Андрей
(я не дивився той дурний фільм, просто з мережі знаю що галаборотька когось там з мвф чи то напоїв чи то трахнув).
*** Порох - це золоті літери, вписані в історію України, а Зе - лише матюки лайном на стінах.
-Не звони сюда больше, клоун!
а пришел короновирус!)))
Посадки придется перенести....НА СЛЕДУЮЩУЮ ВЕСНУ!)))))))))))))
Ирония судьбы, в кино ты посылаешь, а в реале кшянчишь. Разрыв шаблона.
https://www.obozrevatel.com/abroad/pandemiya-koronavirusa-kak-turtsiya-spasaet-lyudej-i-ekonomiku.htm
О як буває у "героя" нашого часу ...... Є кіно, а є життя. Виявляється, що у житті усе по іншому складається.