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 В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ (оновлено)

За добу 22 березня в Україні зафіксували 16 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість інфікованих - 63 людини.

Про це ввечері 22 березня в ефірі одного з телеканалів заявив голова Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Наразі у нас є 645 підозр і 63 підтверджені випадки", - сказав чиновник. Кузін додав, що за 22 березня медики отримали 114 підозр на коронавірус.

"Це ті випадки, які потенційно можна кваліфікувати, як інфікування новим коронавірусом. І зараз щодо кожного такого випадку відбувається не лише епідемічне розслідування, а й надання медичної допомоги", - пояснив він, що значить підозра.

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Прессекретар ЦГЗ Валерія Сало в коментарі hromadske розповіла, що 14 випадків інфікування виявили в Києві, 1 у Львові та 1 у Київській області.

Як повідомив в.о. директора Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак, із 14 нових випадків у Києві - більшість на самоізоляції і почуваються нормально. Всі вони повернулися з подорожей до Іспанії, Німеччини, Швеції і Об'єднаних Арабських Еміратів. Ще 3 відпочивали на курорті Куршавель у Франції.

Крім того, в ЦГЗ заявили, що досі чекають результатів тестів народного депутата Сергія Вельможного та його сина.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183447
 
 
 Топ коментарі
 
Щось не чути жaртiв 95го зедебiльного кварталу з приводу вивозу масок за кордон для наживи Зе I Радуцкого? I про те що нi в одной аптеке масок не было и нет?
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Вы с Радуцким на пару Европу тут делаете? Он по цене менее 2 грн за шт скупает 950 тонн (!) повязок , а теперь Вы предлагаете тут людям покупать их (сейчас их цена 15-30 грн) и раздавать бесплатно. Ведь бескорыстие - это Ваше все...
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так в Украину со всего мира забрали вирусню. сейчас как раз начнется всплеск.
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МОЛОДА КРОПИВА ПРОТИ КОРОНА ВІРУСУ.
Про цілющі властивості кропиви наші предки знали не з чуток, ця трава була універсальними ліками від багатьох хвороб; прекрасним харчовим продуктом, що збагачує раціон потрібними і корисними речовинами.

Вміст вітаміну С в кропиві удвічі більше, чим у лимонах і в 10 разів більше, ніж у яблуках. А зміст каротину більший, ніж у щавлі, моркві, обліписі. Завдяки усім цим компонентам кропива є унікальною рослиною і має щонайширший спектр корисної дії. У складі листя кропива є і органічні кислоти, які сприяють зміцненню організму в цілому, підняттю імунітету. Кропива допомагає швидше відновитися організму в післяопераційний період, вона здатна протистояти радіації, захистити тканини від нестачі кисню.

Найкраще пити свіжий сік кропиви, приготований з листя та молодих соковитих пагонів. Протягом 3-4 тижнів вживайте щоденно по 3-4 ст. л. соку, розвівши водою (1:3).

Листя кропиви містять: глікозид уртицин, дубильні речовини (до 2 %), каротиноїди, хлорофіл (до 5 %), вітаміни С, В2, В3, органічні кислоти, мікро- і макроелементи (кремній, залізо - 41 мг%, мідь - 1,3 мг%, марганець - 8,2 мг%, бор - 4,3 мг%, титан - 2,7 мг%, нікель - 0,03 мг%).

Людям із захворюваннями крові (варикоз, тромбофлебіт, атеросклероз), а так само тим, у кого занадто густа кров, кропиву вживати не можна, це може спровокувати появу тромбів. Не рекомендовано вживання кропиву і вагітним жінкам, це може викликати скорочення мускулатури матки і привести до передчасних пологів.
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Кульбаба при Коронавірусі.

За рахунок свого складу, рослина володіє масою корисних властивостей. Біологічно активні речовини кульбаби володіють потужними відхаркувальними, противірусні, антибактеріальні, фунгіцидні та антиоксидирующими властивостями.

Кульбаба також багатий вітамінами, в ньому можна знайти вітаміни групи В(В1, В2 В4 і В9), вітамін Е, вітамін А і досить рідкісний вітамін К. Присутня в рослині і величезна кількість аскорбінової кислоти - до 50% на грам. Також в кульбабі можна знайти такі корисні мінерали: марганець, фосфор, кобальт, мідь, залізо, срібло, бор і багато іншого.

Виявляється, кульбаба має лікувальні властивості і приносить користь не лише своїм зовнішнім виглядом. Ця цілюща рослина здатна позбавити людину багатьох недуг. Причому, використовуються практично всі її частини: і квіти, і листя, і стебла, і навіть коріння. Також кульбабу застосовують в кулінарії у вареннях, салатах, борщах, вітамінних асорті.

Також коріння кульбаби надають зміцнювальну і антитоксичну дію, позбавляють від дисбактеріозу, нормалізують обмін речовин, заспокоюють нервову систему. Нормалізація обміну речовин в організмі і очищення шлунково-кишкового тракту призводить до поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів, відновлює сон.

Для жінок кульбаба корисний тим, що він регулює гормональний фон, запобігаючи гормональні перепади, а також виникнення кісти і пухлини, викликані гормональним дисбалансом. Крім цього, рослину можна використовувати для лікування жіночих запальних захворювань. У свою чергу для чоловіків кульбаба корисний тим, що він підсилює ерекцію і сексуальний потяг, а також кількість і якість насіння.

Кульбаба крім лікувальних властивостей може мати і протипоказання. Хоча вони спостерігаються вкрай рідко, і кульбаба вважається безпечною для здоров'я рослиною. Слід з обережністю вживати кульбабу людям із ризиком закупорки жовчних проток, а також з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразковою хворобою. І, звичайно ж, у всьому має бути міра.
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Так де інформація щодо коронавірусу?
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Ліки проти Корона вірусу лише одні, це власний імунітет.
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Ні! Ви написали "МОЛОДА КРОПИВА ПРОТИ КОРОНА ВІРУСУ" - до чого тут власний імунітет?
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завтра будет 120, после завтра 240, а потом 500... и пошло!
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А потом тесты закончатся да и в ВР подмахнут то что надо - вот и все
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сейчас подвезут побольше тестов на короновирус и пойдёт резкое увеличение количества зараженных...
раньше практически не было тестов, поэтому и было такое малое количество зараженных короновирусов
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такое впечатление, что раньше жили с ним, просто не знали какой-то мутации........
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Где, твари? В Киеве??? Куда вы посвозили короновирус со всей Европы??? В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - глава ЦГЗ МОЗ Кузін - Цензор.НЕТ 5020
Уже и город называть не хотят! Ибо тогда придется закрыть столицу на карантин! И куда тогда свозить ж*помоев со всей Европы?
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Ты случайно не санжароид (т.е. житель Санжар)? В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - глава ЦГЗ МОЗ Кузін - Цензор.НЕТ 2037
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Воно кацап. Раніше було "унітазьі мьіть" зараз на "жопомоєв" поміняли. Бо "унітаз" - сакральна кацапська скрєпа й його нє можна помінати всує. Тим більше мити...
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А ти впевнений що ти сам не інфікований вірусом ? Чи може ти з тих людей у кого більше на одну хромосому ?
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ДАЖЕ ЕСЛИ я "инфокований", я соблюдаю карантин. Сижу дома. Работаю на удаленке. Из дома выхожу ТОЛЬКО в случае КРАЙНЕЙ необходимости (в магазин/аптеку), да и то в маске. Правда, мой запас масок невелик, "благодаря" зеленому безобразию. И купить мне их негде. Потому и использовать те маски мне приходится одну на 3-4 выхода. Ещё вопросы будут?
А вот твоя лишняя хромосома "не заразна". Так что ты можешь маску не надевать. В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ - Цензор.НЕТ 976
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Завтра буде. Йому зі спецталоном щє ставати до праці.
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Давайте "янелохи" везите еще сюда "нашихграждан" да побольше! **** помирать так помирать
суки безмозглые...
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Что-то санжароиды проснулись!!! Привееееееет, санжароид!!!!
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Зеля, це ти спамиш? Іди шини качай, завтра на вєліку їхать на роботу
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Даже не знаю - в тему, или нет. Как-то странно поехали в Испанию маски из Украины, а за ними Слепотрастый туда-же! Может он там их торжественно передавал от имени украинского народа (на передаче военной техники пиариться возможности не имеет, но привычка осталась где-то кому-то что-то торжественно передавать) !?
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А еще одно наблюдение. Зеля собрал олигархов, те что-то из нового оборудования купили. А вот фонд Порошенок поступил в "своем стиле" - вместо покупок новых аппаратов ИВЛ отремонтировал с десяток старых. Что-то это очень напомнило историю с "Оплотами" для украинской армии. Дежавю?
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То все для плєбсу. Бо потрібні тисячі.
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В БСП было 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, но они не работали в виду поломки, и фонд Пороха профинансировал их ремонт. Два готовых уже запустили в работу, 8 других получат на днях. Марина пояснила, что Порох попытался закупить новые аппараты, но в Украине их нет, а зарубежные поставщики могут поставить их не менее чем через 2 месяца, а они нужны уже сейчас. Поэтому был оплачен ремонт.


Те, кто вчера громко кричал «Барыга!» И «Только не Порошенко!», таки к нему потянулись за помощью. Не к бородатой бабушке, которая как упырь сосет на этой ситуации так, что аж очки потеют, не к зятю Кучмы, не к гудку, а к Пороху. .
https://defence-line.org/2020/03/o-narodnom-ordene-pochetnyj-baryga-ukrainy/
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Хотів би почути скільки Вава з Лєною виклали зі своєї кишені хоч би на маски. Про апарати штучної вентиляції легень не питаю, він швидше в синагозі пердне, ніж копійку дасть.
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почему не говорят где?, это что, врачебная тайна? или, что б их не перестреляли добрые соседи?
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14 в Києві нажаль. Ось посилання https://www.rbc.ua/rus/news/kieve-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-prevysilo-1584869766.html
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это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы. а вчера еще должен с Испании человек 200 самолет второй после Италии по заражению
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У Вас не возникает желание закричать: "Санжары - это вся Украина! Япрезидент всех Санжар!!!", по типу "путин президент всего мира!!!"
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14 прилетевших с женевы в Киев!!!
мать вашу, сколько вы еще инфицированных завезете в страну?????что творит зеленский??
коронамор?? хочет повторить, как в 33 году с украинцами?????
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И у Вас тоже не возникает желание закричать: "Санжары - это вся Украина! Я президент всех Санжар!!!", по типу "путин президент всего мира!!!"
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Минздрав ИТАЛИИ распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.

§ 14,3% - старше 90
§ 8,2% - от 80 до 89
§ 4% - от 70 до 79
§ 1,4% - от 60 до 69
§ 0,1% - от 50 до 59
§ 0% - от 50 до 59
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"Фонд Рокфеллера" готовит перераспределение финансов и активов в планетарном масштабе. А Украину затянуло в этот смерч как последних идиотов. Боюсь, что плакала наша земелька, наши чернозёмы густо политые потом и кровью миллионов украинцев. После таких "карантинов" всегда наступает экономический кризис из которого трудно выбраться, а Украине особенно тяжело!
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Не хватает одной строчки: "Сведения достал из ставки Рокфеллера, точно, мля буду, чуваки!!!!!! В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ - Цензор.НЕТ 357
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Валера, ты только послушай завывания Антона Геращенко на канале Украина и все твои сомнения сразу отпадут. Нам усиленно компостируют мозги. На всех каналах, без остановки. Зачем?
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в 2017 году, когда я попала в инфекционку нашего города, у меня было все свое, даже постель, аптеки в этом богом забытом заведении не было, от слова совсем, и меня просто отпускали в город, в аптеку, где я все приобретала за свой счет, спирт, в том числе, но то в 17, когда в аптеке еще были антисептики, а счас... нас ждут оч. "веселые времена"...
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Да бросьте паниковать - что будет, то будет! Займитесь сексом с любимым человеком! Это лучше чем паника!
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16 заболевших. Ах-ах-ах! Ох-ох-ох! т е по половине заболевшего на область! Тем более потом окажется что в половине случаев диагноз не подтвердился! Какая ужасная эпидемия! Надо усиливать карантин, а то завтра вообще никто не заболеет
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если удастся пресечь распространение вируса - это огромный успех
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все супертяжко работавшие последний год киевляне уже вернулись из курортов??????
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Ангела Меркель - на карантині після того, як у п'ятницю вона зустрілася з лікарем, в якого пізніше діагностували коронавірус.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-51999230?at_custom4=4E965266-6C6E-11EA-A2F9-1F323A982C1E&at_campaign=64&at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=BBC+News+Ukraine
В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ - Цензор.НЕТ 5609
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Интересно, что со всеми нами будет, когда этот карантин завершится? Или никогда не завершится, как АТО.
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Эпидемия штучная - умный человек посмотрит всё происходящее , и сделет вывод ...
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Покатались ****** во время эпидемии!...Надо брать пример с Лукашенко-где катались, там и остались!... В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ - Цензор.НЕТ 4088
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