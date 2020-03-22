 В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ (оновлено)

Про це ввечері 22 березня в ефірі одного з телеканалів заявив голова Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Наразі у нас є 645 підозр і 63 підтверджені випадки", - сказав чиновник. Кузін додав, що за 22 березня медики отримали 114 підозр на коронавірус.
"Це ті випадки, які потенційно можна кваліфікувати, як інфікування новим коронавірусом. І зараз щодо кожного такого випадку відбувається не лише епідемічне розслідування, а й надання медичної допомоги", - пояснив він, що значить підозра.
Прессекретар ЦГЗ Валерія Сало в коментарі hromadske розповіла, що 14 випадків інфікування виявили в Києві, 1 у Львові та 1 у Київській області.
Як повідомив в.о. директора Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак, із 14 нових випадків у Києві - більшість на самоізоляції і почуваються нормально. Всі вони повернулися з подорожей до Іспанії, Німеччини, Швеції і Об'єднаних Арабських Еміратів. Ще 3 відпочивали на курорті Куршавель у Франції.
Крім того, в ЦГЗ заявили, що досі чекають результатів тестів народного депутата Сергія Вельможного та його сина.
Про цілющі властивості кропиви наші предки знали не з чуток, ця трава була універсальними ліками від багатьох хвороб; прекрасним харчовим продуктом, що збагачує раціон потрібними і корисними речовинами.
Вміст вітаміну С в кропиві удвічі більше, чим у лимонах і в 10 разів більше, ніж у яблуках. А зміст каротину більший, ніж у щавлі, моркві, обліписі. Завдяки усім цим компонентам кропива є унікальною рослиною і має щонайширший спектр корисної дії. У складі листя кропива є і органічні кислоти, які сприяють зміцненню організму в цілому, підняттю імунітету. Кропива допомагає швидше відновитися організму в післяопераційний період, вона здатна протистояти радіації, захистити тканини від нестачі кисню.
Найкраще пити свіжий сік кропиви, приготований з листя та молодих соковитих пагонів. Протягом 3-4 тижнів вживайте щоденно по 3-4 ст. л. соку, розвівши водою (1:3).
Листя кропиви містять: глікозид уртицин, дубильні речовини (до 2 %), каротиноїди, хлорофіл (до 5 %), вітаміни С, В2, В3, органічні кислоти, мікро- і макроелементи (кремній, залізо - 41 мг%, мідь - 1,3 мг%, марганець - 8,2 мг%, бор - 4,3 мг%, титан - 2,7 мг%, нікель - 0,03 мг%).
Людям із захворюваннями крові (варикоз, тромбофлебіт, атеросклероз), а так само тим, у кого занадто густа кров, кропиву вживати не можна, це може спровокувати появу тромбів. Не рекомендовано вживання кропиву і вагітним жінкам, це може викликати скорочення мускулатури матки і привести до передчасних пологів.
За рахунок свого складу, рослина володіє масою корисних властивостей. Біологічно активні речовини кульбаби володіють потужними відхаркувальними, противірусні, антибактеріальні, фунгіцидні та антиоксидирующими властивостями.
Кульбаба також багатий вітамінами, в ньому можна знайти вітаміни групи В(В1, В2 В4 і В9), вітамін Е, вітамін А і досить рідкісний вітамін К. Присутня в рослині і величезна кількість аскорбінової кислоти - до 50% на грам. Також в кульбабі можна знайти такі корисні мінерали: марганець, фосфор, кобальт, мідь, залізо, срібло, бор і багато іншого.
Виявляється, кульбаба має лікувальні властивості і приносить користь не лише своїм зовнішнім виглядом. Ця цілюща рослина здатна позбавити людину багатьох недуг. Причому, використовуються практично всі її частини: і квіти, і листя, і стебла, і навіть коріння. Також кульбабу застосовують в кулінарії у вареннях, салатах, борщах, вітамінних асорті.
Також коріння кульбаби надають зміцнювальну і антитоксичну дію, позбавляють від дисбактеріозу, нормалізують обмін речовин, заспокоюють нервову систему. Нормалізація обміну речовин в організмі і очищення шлунково-кишкового тракту призводить до поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів, відновлює сон.
Для жінок кульбаба корисний тим, що він регулює гормональний фон, запобігаючи гормональні перепади, а також виникнення кісти і пухлини, викликані гормональним дисбалансом. Крім цього, рослину можна використовувати для лікування жіночих запальних захворювань. У свою чергу для чоловіків кульбаба корисний тим, що він підсилює ерекцію і сексуальний потяг, а також кількість і якість насіння.
Кульбаба крім лікувальних властивостей може мати і протипоказання. Хоча вони спостерігаються вкрай рідко, і кульбаба вважається безпечною для здоров'я рослиною. Слід з обережністю вживати кульбабу людям із ризиком закупорки жовчних проток, а також з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразковою хворобою. І, звичайно ж, у всьому має бути міра.
https://hromadske.ua/posts/u-centri-gromadskogo-zdorovya-rozpovili-de-viyavili-novi-vipadki-zarazhennya-koronavirusom-v-********
раньше практически не было тестов, поэтому и было такое малое количество зараженных короновирусов
Уже и город называть не хотят! Ибо тогда придется закрыть столицу на карантин! И куда тогда свозить ж*помоев со всей Европы?
А вот твоя лишняя хромосома "не заразна". Так что ты можешь маску не надевать.
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суки безмозглые...
Фусина территория
Самоизоляция
Те, кто вчера громко кричал «Барыга!» И «Только не Порошенко!», таки к нему потянулись за помощью. Не к бородатой бабушке, которая как упырь сосет на этой ситуации так, что аж очки потеют, не к зятю Кучмы, не к гудку, а к Пороху. .
https://defence-line.org/2020/03/o-narodnom-ordene-pochetnyj-baryga-ukrainy/
https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
мать вашу, сколько вы еще инфицированных завезете в страну?????что творит зеленский??
коронамор?? хочет повторить, как в 33 году с украинцами?????
§ 14,3% - старше 90
§ 8,2% - от 80 до 89
§ 4% - от 70 до 79
§ 1,4% - от 60 до 69
§ 0,1% - от 50 до 59
§ 0% - от 50 до 59
https://www.bbc.com/ukrainian/news-51999230?at_custom4=4E965266-6C6E-11EA-A2F9-1F323A982C1E&at_campaign=64&at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=BBC+News+Ukraine