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 Політика України
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Все про:карантин (745) Яценюк (2276) Народний фронт (628) COVID-19 (1624) коронавірус (288)

 Треба зупинити поширення не лише медичної пандемії, а й політичної, соціальної та економічної, - Яценюк

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розповів про своє бачення кроків, необхідних для подолання кризи в Україні.

"Професіоналізм замість паніки, системність замість страху, дія замість демагогії - це три стовпи, на яких має базуватися модель подолання кризи", - підкреслив Яценюк у програмі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна" 22 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Людям насамперед треба казати правду. І кожен із влади сьогодні має виходити і казати: ось як розвивається пандемія, ось скільки у нас є масок, скільки тестів - тільки реально, а не брехати, - скільки у нас є ліжкомісць, скільки медичного персоналу, як ми забезпечені і які у нас проблеми", - зазначив він.

В іншому разі, підкреслив Яценюк, "це шлях у нікуди": "Це якраз шлях до повного розчарування громадян і до поширення не лише медичної пандемії, а й до політичної, соціальної та економічної пандемії. Це треба зупинити. Люди мають бути впевненими, що в країні є влада і ця влада знає, що робити".

Він зазначив, що завдання номер один зараз - ввести всеосяжний і повний карантин: "Ми відстаємо від Європи і США за темпами поширення пандемії, за різними оцінками, від 2 до 3 тижнів. Це означає, що поки ми ще не відчули реальної хвилі як пандемії, так і економічної кризи, яка потім настане. І це теж треба чесно артикулювати. Тому номер один - забезпечення повноцінного карантину".

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Наступний крок, наголосив Яценюк, - гарантувати безпеку медиків, а також інших працівників, які забезпечують життєдіяльність громадян, - рятувальників, поліцейських, працівників продуктових магазинів: "Завдання влади - дати їм засоби захисту, у них мають бути маски, респіратори, засоби дезінфекції. У них має бути зарплата".

Влада також мусить чітко розповісти про ситуацію з медичним забезпеченням: "Вони мають зараз нам чітко сказати, що є в Україні, що їде до України і буде закуповуватися в найкоротший період часу".

Щодо економічної ситуації Яценюк зазначив, що в усьому світі сфера послуг "на сьогодні померла": "У нас немає таких заощаджень у людей, які дали б можливість людям виживати. Мине тиждень або три - і все, у людей не буде коштів, за що їсти".

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З огляду на це, підкреслив лідер НФ, Кабінет Міністрів має невідкладно змінити систему виплат із безробіття, перевівши реєстрацію в онлайн, а також передбачити доплати громадянам для того, щоб забезпечити безробітних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183445
 
   
 Топ коментарі
 
https://www.youtube.com/watch?v=5JiNOZcjcj4

Итальянский прецедент: эпицентр переместился в Европу ... и Украину.

В Италии, как и в Украине - нарИд проголосовал за популистов.. чисто "по-приколу".
Тех самых популистов, что ржали и орали о "фейковом коронавирусе", делали селфи в барах - когда в стране уже были заболевшие.
Тех самых популистов, которые до первых смертей в стране думали что "рассосётся само" - и снимали видосики для пипла.
Тех самых популистов, что вместо подготовки к эпидемии - тупо на всё забили и решали свои вопросы...
И это - не об Украине., это - об ИТАЛИИ.. хотя - "никакой разницы нет!"
И теперь Италия - пожинает плоды своего идиотизма, проголосовавших "по-приколу" - расплачиваясь тысячами смертей по причине бездарности пришедших к власти популистов-клоунов.
В видео - более подробно об Италии, Испании (вчеро ОДИН футбольный матч - и Испания повторяет путь Италии), Украине (и возврате десятков тысяч из зараженной Италии, среди которых Н-количество носителей коронавируса) и расеи...
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ну и что, зебилы... изменилась - "к лучшему"? Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк - Цензор.НЕТ 201
а теперь ты за свой идиотизм будешь расплачиваться смертями своих родных - которые умрут по причине полного делитанства и мародерства "новых морд"...
Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2153
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Включите зеленого дядю, ребенок заикаться начнет.
Что боитесь, суки, Сеню-чечена?
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Псевдолідер політичної пандемії Разумков (насправді говорящая молекула влади ) збирає позачергове засідання ВР
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Раздался голос из руин и острый запах нафталина:
«Люди! Я же ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж сидеть в жопе? Я же ж вам не острица!»
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а чо,у вас других фамилиев в лахте нету?только ваеные? или это от скудности фантазии?
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Это ник, болезный. Ты на свой ник посмотри - сдаётся, шо у вас в дурдоме с человеческими никами тоже проблема.
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та то понятно,шо ник... Треба зупинити поширення не лише медичної пандемії, а й політичної, соціальної та економічної, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1333я спрашиваю,почему ваеный?кругозор ограничен фуражкой?
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У заказухи на цензорі тирчать вуха кролячі
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цензор начал искать альтернативу.
Топить за петю - голый номер.
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ну ты же топишь? Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4886каждый твой пост против пороха-в копилку рейтинга ес.
работай
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А ти бачив скарбнички без дірок? Як в них гроші пхати?
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та тебе какаяразница? Треба зупинити поширення не лише медичної пандемії, а й політичної, соціальної та економічної, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1481твое дело складывать
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Мабуть "наша влада" бажає почуствовати на своій шиї голодний бунт народа.Коли народ вийде на вулицю,спасіння не буде ні кому з влади.Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4351
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Опять бесхозный гений-аналитик суперполитик раздает советы .Когда вы уже сдрысните с глаз долой всей своей шоблой ?!
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Яценюк - лучший премьер за всю историю Украины, когда уляжется хайп вокруг короновируса и мы останемся с выжатой как лимон преддефолтной экономикой и триумфом популистов и гайкозакручивателей, при нем такой херни небыло бы.
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Да, он одним щелчком пальцев для нашей пользы и ради нас сделает нам курс доллара 120 при текущем 28. Было уже, ради нашей пользы путь сидит в Канаде
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Піди ще сіткою-рабицею кролів, смородину і помідори на соєму маєтку відгороди, тільки на 20%. І скажи, що це допомагає від кацапів і інших болячок.
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Надо бы доверить Яценюку стенку и против этих супостатов построить. И чтоб на века!
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На свалку истории барыгу!
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когда сдохнут 5 членов твоей семьи, а ты еще будешь дышать, последними словами шепотом будут-верните барыгу, барыга спаси.... причем неважно почему вы подохните, от вируса или голода, но =верните барыгу, будет точно!
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А каг насчьот військової, економічної та фінансової?
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Кроль остановил стеной орды кацапских танков- остановит и коронавирус. Надо только дать ему несколько миллиардов. Желательно долларов.
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А ты мудак видел эту стену, что звездишь, ишачина? )))) Ее нет, только в твоем воображении. Спроси контрабандистов, расскажут как работает.
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ну а где же еще зезрадокацапошоблу искать? Надо остановить распространение не только медицинской пандемии, но и политической, социальной и экономической, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2266конечно же здесь...на теме про моджахеда сеню
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Сени много стало. Видать, стену достроил
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По факту: Яценюк советует раздавать деньги голодранцам, стоящим на бирже. Уумноо...
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В С. Корее тоже войска борются с коронавирусом,там даже боятся кашлянуть
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Тебе дураку уже писал про это "ограбление века". Из ограбленных наверное только ты, чмошник из хрущевки. Со всех стран планеты собираем чартерами нищету, 24 млн авиатуристов за 2019, гаджетов на 90 млн$ в год, средняя зарплата обогнала росийскую, потребение мяса в первой двадцатке, по городу не проедешь, за 5 лет +4 млн авто...Ты про какую страну чучело?
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Позовите Юлю и Ляшко, не все ещё в теме. Или потом их Яценюк подтянет как в тот раз
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Зачем всплыло это говно? Кому оно нужно со своими нравоучениями?
Жаль, шо заслуженная "куля в лоб", так в лобешник этому мудаку и не прилетела. Очень жаль.
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Не желай зла, оно может вернуться, просто мат напиши или завуалируй его, если и вернётся, то и тебе ничего не будет. А так же приятно и карма цела
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Создатєль русских супербатут Рагозин ЗАСТРЯЛ в танке.

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Сєня, як нам тебе не вистачає зараз з зеленими профанами.
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Надо віддати должне Яценюку,він не буб зрадником України як зелені.
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На фоне нынешних трускавецких дегенератов - клоунов начинаешь понимать что Сеня был просто финансовым гением...
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да уж в сем раз поднять тарифы - это гениальный ход...
а еще и с пенсий налоги брать...
можно еще перечислять его гениальные реформы...
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ЗЕшкваренная лугандоновская вата аж дымится от Яценюка и от того что он первый кто начал реальную демаркацию границы с московией!
Ничего лаптеногие, забор на кордоне не помешает нам вас на московию через него перекидывать!
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А причём тут вата, луганда и т.д. Ты вообще не читаешь выше сообщения? Он нас грабанул а не луганду твою вонючую
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Лугандоно-Лахтинская тьі нищета, шо там у тєбя грабить ?

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ПЁС с вами! Товарищь с вами или вы за него?
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Evgeniy Tua - так у вас мозгов в луганде никогда не было - грабить нечего. А в пустую голову тебе залили ФСБшное говно и фейки.
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Та там Зюзики скоро и корыто сгрызут. Маладые-зубастые, зряплаты себе поназначали такие, что никакой бюджет не выдержит
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Гуляй дед, пока вирус твой старческий маразм не догнал
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Если Яценюк такой хороший, то почему лидер БПП Луценко развешивал по Киеву бигморды "Кролик, беги!" И кто голосовал за его снятие?
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Я би радила залишити символом кроля, просто додала би йому брутальності. Треба вчитися слабкі моменти перетворювати у сильні ходи
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... так потрібно зупинити,

... якраз цим і займається Саудівська Аравія:
До речi велика подяка саудо-бандерiвцям i принцу Мохаммеду особисто!!!
Треба зупинити поширення не лише медичної пандемії, а й політичної, соціальної та економічної, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3208




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Сеня я знаю как ты останавливаешь, тогда d 2014г ты остановил в политическом плане, Крыма уже нет
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Шо кролег снова стену хочет строить? бабло кончилось видать
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Рэинкарнация Яценюка? Почему за грабеж Украины не сидит? Ещё и смеет рот открывать.
Всех грабителей Украины в тюрьму с полной конфискацией активов и родственников, на которых все переписано.
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на днях Яйценюха в маске привозили и видели с черного хода клиники Борис в Киеве. Пресс секретарь Яценюка отмазалась типа плановое обследование. Что его от нафталина очистили или оздоровительную клизму сделали ?
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Ультраправа іспанська партія VOX, яка представлена в обох палатах парламенту, стала епіцентром поширення коронавірусу в іспанській політичній еліті. Його діагностували у як мінімум трьох парламентарів, в тому числі у лідера та генсека, тому всі партійці оголосили про самоізоляцію. А ще на COVID-19 захворіло двоє членів іспанського уряду, тому весь кабмін пішов на карантин.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/03/18/7107646/
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Все добрые дела этого мудака перекрываются с лихвой одним: имя ему - аваков. Это сеня притащил в кресло мвд редкостную мразь и не давал выпесдить оттуда. И именно это, кмк, перечеркивает весь его позитив.
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та й позитиву там не так багато, щоб не сказати що зовсім нема
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Вот и вылез из норы Кролик со своим Народным фронтом .Новое- это хорошо забытое старое ? А может ну их на .... свалку истории ?
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На свалку истории в первую очередь зюзей. По сравнению с Сеней они просто пустое место, да еще и толкают нас в парашу
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Арсеній Яценюк у програмі "ПолітКлуб з Віталієм Портниковим". Повне відео
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=wYrl96qSw_Y&feature=emb_title
Посмотрите, очень интересное видео
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