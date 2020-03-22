 Треба зупинити поширення не лише медичної пандемії, а й політичної, соціальної та економічної, - Яценюк

"Професіоналізм замість паніки, системність замість страху, дія замість демагогії - це три стовпи, на яких має базуватися модель подолання кризи", - підкреслив Яценюк у програмі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна" 22 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Людям насамперед треба казати правду. І кожен із влади сьогодні має виходити і казати: ось як розвивається пандемія, ось скільки у нас є масок, скільки тестів - тільки реально, а не брехати, - скільки у нас є ліжкомісць, скільки медичного персоналу, як ми забезпечені і які у нас проблеми", - зазначив він.
В іншому разі, підкреслив Яценюк, "це шлях у нікуди": "Це якраз шлях до повного розчарування громадян і до поширення не лише медичної пандемії, а й до політичної, соціальної та економічної пандемії. Це треба зупинити. Люди мають бути впевненими, що в країні є влада і ця влада знає, що робити".
Він зазначив, що завдання номер один зараз - ввести всеосяжний і повний карантин: "Ми відстаємо від Європи і США за темпами поширення пандемії, за різними оцінками, від 2 до 3 тижнів. Це означає, що поки ми ще не відчули реальної хвилі як пандемії, так і економічної кризи, яка потім настане. І це теж треба чесно артикулювати. Тому номер один - забезпечення повноцінного карантину".
Наступний крок, наголосив Яценюк, - гарантувати безпеку медиків, а також інших працівників, які забезпечують життєдіяльність громадян, - рятувальників, поліцейських, працівників продуктових магазинів: "Завдання влади - дати їм засоби захисту, у них мають бути маски, респіратори, засоби дезінфекції. У них має бути зарплата".
Влада також мусить чітко розповісти про ситуацію з медичним забезпеченням: "Вони мають зараз нам чітко сказати, що є в Україні, що їде до України і буде закуповуватися в найкоротший період часу".
Щодо економічної ситуації Яценюк зазначив, що в усьому світі сфера послуг "на сьогодні померла": "У нас немає таких заощаджень у людей, які дали б можливість людям виживати. Мине тиждень або три - і все, у людей не буде коштів, за що їсти".
З огляду на це, підкреслив лідер НФ, Кабінет Міністрів має невідкладно змінити систему виплат із безробіття, перевівши реєстрацію в онлайн, а також передбачити доплати громадянам для того, щоб забезпечити безробітних.
Что боитесь, суки, Сеню-чечена?
нафіг ви це пересказуєте?
«Люди! Я же ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж сидеть в жопе? Я же ж вам не острица!»
Топить за петю - голый номер.
работай
12:34 | 19.03.2020https://infonavigator.com.ua/novosti/v-moskvu-vveli-vojska-dlya-podderzhaniya-karantina/
Жаль, шо заслуженная "куля в лоб", так в лобешник этому мудаку и не прилетела. Очень жаль.
а еще и с пенсий налоги брать...
можно еще перечислять его гениальные реформы...
Ничего лаптеногие, забор на кордоне не помешает нам вас на московию через него перекидывать!
... якраз цим і займається Саудівська Аравія:
До речi велика подяка саудо-бандерiвцям i принцу Мохаммеду особисто!!!
Всех грабителей Украины в тюрьму с полной конфискацией активов и родственников, на которых все переписано.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/03/18/7107646/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=wYrl96qSw_Y&feature=emb_title
Посмотрите, очень интересное видео