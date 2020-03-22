 Треба зупинити поширення не лише медичної пандемії, а й політичної, соціальної та економічної, - Яценюк

"Професіоналізм замість паніки, системність замість страху, дія замість демагогії - це три стовпи, на яких має базуватися модель подолання кризи", - підкреслив Яценюк у програмі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна" 22 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Людям насамперед треба казати правду. І кожен із влади сьогодні має виходити і казати: ось як розвивається пандемія, ось скільки у нас є масок, скільки тестів - тільки реально, а не брехати, - скільки у нас є ліжкомісць, скільки медичного персоналу, як ми забезпечені і які у нас проблеми", - зазначив він.

В іншому разі, підкреслив Яценюк, "це шлях у нікуди": "Це якраз шлях до повного розчарування громадян і до поширення не лише медичної пандемії, а й до політичної, соціальної та економічної пандемії. Це треба зупинити. Люди мають бути впевненими, що в країні є влада і ця влада знає, що робити".

Він зазначив, що завдання номер один зараз - ввести всеосяжний і повний карантин: "Ми відстаємо від Європи і США за темпами поширення пандемії, за різними оцінками, від 2 до 3 тижнів. Це означає, що поки ми ще не відчули реальної хвилі як пандемії, так і економічної кризи, яка потім настане. І це теж треба чесно артикулювати. Тому номер один - забезпечення повноцінного карантину".

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Наступний крок, наголосив Яценюк, - гарантувати безпеку медиків, а також інших працівників, які забезпечують життєдіяльність громадян, - рятувальників, поліцейських, працівників продуктових магазинів: "Завдання влади - дати їм засоби захисту, у них мають бути маски, респіратори, засоби дезінфекції. У них має бути зарплата".

Влада також мусить чітко розповісти про ситуацію з медичним забезпеченням: "Вони мають зараз нам чітко сказати, що є в Україні, що їде до України і буде закуповуватися в найкоротший період часу".

Щодо економічної ситуації Яценюк зазначив, що в усьому світі сфера послуг "на сьогодні померла": "У нас немає таких заощаджень у людей, які дали б можливість людям виживати. Мине тиждень або три - і все, у людей не буде коштів, за що їсти".

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З огляду на це, підкреслив лідер НФ, Кабінет Міністрів має невідкладно змінити систему виплат із безробіття, перевівши реєстрацію в онлайн, а також передбачити доплати громадянам для того, щоб забезпечити безробітних.