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 Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ

У мережі "розганяється" відео про те, що в міському транспорті (спочатку йшлося про Вінницю, а потім про Львів) сталася бійка, оскільки один із пасажирів нібито кашляв і був з ознаками коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, кіберспеціалісти встановили, що цей конфлікт насправді було зафіксовано значно раніше і жодним чином не пов'язаний із коронавірусом ("хоча і не прикрашає учасників ситуації").

"Зазначимо, що першоджерелами розміщення цього відео стали "боти", зокрема і проросійського спрямування. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських і проросійських ресурсах. Аномальне "вірусне" поширення матеріалу вказує на залучення "ботоферм" для дестабілізації ситуації.

Тому ще раз закликаємо і ЗМІ, і громадян ретельно ставитися до перевірки інформації і користуватися офіційними джерелами. Пам'ятайте: такі публікації спрямовано тільки на розхитування ситуації в нашій державі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що співробітники СБУ здійснюють заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які свідомо поширюють неправдиву інформацію.

Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ 01

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Зазначимо, що цей фейк у своєму telegram-каналі згадав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. "Добрі мешканці Львова побили і викинули з автобуса пасажира, який закашлявся. Львівський погром червня 1941 року в певних, дуже вузьких колах, прийнято списувати на боротьбу з радянською владою. Представлену, як відомо, на той час безпорадними жінками, дітьми та людьми похилого віку. Ну ок, немає вже давно жодної радянської влади, на неї не спихнеш. Самі побили і викинули з автобуса. Мине днів 10, тести покажуть реальну картину із захворюваністю, і що тоді? Вбивати за кашель будуть?" - написав він.

Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ 02

Нагадаємо, минулого тижня СБУ вже виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус. Спільно з Нацполіцією щодо зазначених осіб вжито заходів адміністративного впливу. Крім цього, встановлено, що один із таких "кіберактивістів" отримував завдання з країни-агресора, спрямовані на дестабілізацію ситуації через поширення фейків про COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183443
 
   
 Топ коментарі
 
Тада.
И разбитые мудрым наридом троллейбусы в Киеве - это тоже фейк.
И бегающие по супермаркетам за гречкой и макаронами жлобы - это тоже фейк.
И быдло, забрасывающее канями автобусы с эвакуированными из Китая - это тоже фейк.
Идиоты, выбравшие президентом быдло из Кривого Рога, наверное тоже нам приснилось.

Давайте смотреть правде в глаза - большинство украинцев является дремучими отсталыми людьми, с легкотью поддающимися манипуляциям.
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Баканов, не трогай российские ботофермы, они твоему другу помогли стать президентом Украины.
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Коронавірус дістався до РФ і показав, що в умовах загрози країна не здатна навіть прогодувати своє населення. Там почався дефіцит їжі.

Росія вже звернулася до Білорусі з проханням передати продукти, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише U-News з посиланням на БелТА.

Лукашенко зазначив, що після того, як через епідемію, РФ закрила кордон з Білоруссю, звернулися російські ритейлери з проханням дати продукти харчування, тому що починається дефіцит.

Президент заявив, що Білорусь на це погодилася, але вже за іншими цінами. Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 7776
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путєноїдам незабаром треба буде зібратися всім стадом, щоб проголосувати за поправки до путєна.
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Коронавірус дістався до РФ і показав, що в умовах загрози країна не здатна навіть прогодувати своє населення. Там почався дефіцит їжі.

Росія вже звернулася до Білорусі з проханням передати продукти, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише U-News з посиланням на БелТА.

Лукашенко зазначив, що після того, як через епідемію, РФ закрила кордон з Білоруссю, звернулися російські ритейлери з проханням дати продукти харчування, тому що починається дефіцит.

Президент заявив, що Білорусь на це погодилася, але вже за іншими цінами. Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 7776
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поэтому рашка и отменила "вдруг" санкции... Проклятый Госдеп - снова будет отравлять ненавистным сыром и хамоном скрепных расеян!
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рашка відмінила ембарго на товари від акул імперіалізму?
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голод не тетка .
боятся голодного бунта, сами то кроме репы ни чего не производят ...
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Так це правда, що відмінила?

Я на рашкосайти з 2014 принципово не захожу.
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Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление
Зелёный коридор: Россия временно отменила запрет на ввоз некоторых товаров из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.
С пятницы, 20 марта, санкционный список сокращается. Разрешение на ввоз товаров первой необходимости из-за рубежа будет дано на месяц. Таможне дадут «зеленый коридор», заявил премьер Мишустин на заседании правительства 19 марта.
Такая мера связана с катастрофическими масштабами распространения коронавируса в мире. Правительство считает, что из-за угрозы распространения китайской заразы процедуру ввоза товаров первой необходимости нужно упростить.
В список вошли продовольственные и непродовольственные продукты, лекарства и медицинские изделия. В том числе - защитные маcки. Такое решение было принято по результатам оперативного совещания с заместителями.
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Как тебе кажется, почему Украина у РФ картошку закупает?
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это называется - "торговля на крови".. "узеленским" все равно чем торговать - главно прибыль..

Украина увеличила импорт картофеля в 700 раз
Корреспондент.biz, 9 декабря 2019, 16:55
В октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из России.

В течение июля-ноября 2019 года импорт картофеля в Украину достиг 188,4 тысяч тонн. Это в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона. В основном картофель завозят из РФ и Беларуси, сообщает East Fruit в понедельник, 9 декабря.
В ноябре был установлен новый рекорд месячного импорта картофеля - 46 тысяч тонн. И хотя по сравнению с октябрем объемы импорта снизились в два раза, они превышали объемы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.


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это как Порошенко обагатился на войне в 100 раз ????????????????????????????
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Украина и раньше картошку закупала у других .
я вчера в магазине и картофель из франции на прилавке видел по 25 гривен .
но пока не видел картофель из рАсии а у нас закон обязывает писать страну производитель на товаре .
да и с чего ты взял что ее прям таки закупают что бы вся украина не голодала ?
порой ваши кацапские фейки просто умиляют , это бы было не так смешно если бы небыло так грустно !!!
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могу сбросить ДТ на 1 и 2 тыс т картофеля из белгорода. до конца января возили стабильно, без остановки, погода позволяла в обычных фурах. это то что знаю от своего брокера. а таких сотни.
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еды нет, осталось одно дерьмо. и есть очень хорошая новость от якутского скульптора )
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https://www.youtube.com/watch?v=5JiNOZcjcj4

Итальянский прецедент: эпицентр переместился в Европу ... и Украину.

В Италии, как и в Украине - нарИд проголосовал за популистов.. чисто "по-приколу".
Тех самых популистов, что ржали и орали о "фейковом коронавирусе", делали селфи в барах - когда в стране уже были заболевшие.
Тех самых популистов, которые до первых смертей в стране думали что "рассосётся само" - и снимали видосики для пипла.
Тех самых популистов, что вместо подготовки к эпидемии - тупо на всё забили и решали свои вопросы...
И это - не об Украине., это - об ИТАЛИИ.. хотя - "никакой разницы нет!"
И теперь Италия - пожинает плоды своего идиотизма, проголосовавших "по-приколу" - расплачиваясь тысячами смертей по причине бездарности пришедших к власти популистов-клоунов.
В видео - более подробно об Италии, Испании (вчеро ОДИН футбольный матч - и Испания повторяет путь Италии), Украине (и возврате десятков тысяч из зараженной Италии, среди которых Н-количество носителей коронавируса) и расеи...
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что за бред я только что прочел?
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Бот шото высрал и налайкал свой высер с кучи аккаунтов
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Бужанський сам признався, що він πεδεραςτ.
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подтверджены кем ?
вроди еще тесты не привезли ....
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Тести -- то інша справа: вони, просто, швидкі і тільки для цього вірусу. А є ще лабораторії, в яких, на жаль, не все так швидко, як хотілося б. Ось тут про ті лабораторії: У Києві з'явився новий пацієнт з підозрою на коронавірус
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Поки що, всі зразки на аналізи возять, як у нас прийнято, волами в Київ. так що, дійсно багато фейків.
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Зафіксіровали... будем пасматреть... Поки, що по міжнародним даним (ВООЗ і інш мед організ) зафіксіровано не значіть летально. Невідомо скільки вже незафіксірованих успішно перехворали прийнявши за легку застуду. Якщо кажуть про офіційно виздоровівших то..14 днів інкуб період +5 днів хвороби...далі ... здогадайся сам скільки може бути в реалії. У панікерів волосся сутками не опусктиметься!
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так тайну из этого сами не делайте, а выложите видео с вашими пояснениями, и вопрос исчерпан. А так опять пустили туман думай что хочешь.
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Я смотрел, банальная драка(как обычно).Там пенсионер еще пытался пнуть, но промазал.
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Та хоть бы это и так было. Нашли новость. Подрались в автобусе. Та это каждый день, на каждой остановке. Я понимаю, если бы Медведчука отметелили на кизяк, за то, что он чихнул в Раде.. - это было бы событие
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Тада.
И разбитые мудрым наридом троллейбусы в Киеве - это тоже фейк.
И бегающие по супермаркетам за гречкой и макаронами жлобы - это тоже фейк.
И быдло, забрасывающее канями автобусы с эвакуированными из Китая - это тоже фейк.
Идиоты, выбравшие президентом быдло из Кривого Рога, наверное тоже нам приснилось.

Давайте смотреть правде в глаза - большинство украинцев является дремучими отсталыми людьми, с легкотью поддающимися манипуляциям.
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Герхард - быдло пишущее о быдле - тоже быдло.
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Но-но ! Можливо, ті,що бігали по гречку й макарони-не такі вже й дурні.
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слышь кацап у тебя вчера ночью в мАскву ввели армию и Беркут Киевский который растреливал на Майдане людей а ты все срешся что в киеве в маршрутке кому то в морду дали ?????????????????????
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Те, що є, то є, але зайвого не потрібно Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 4860 Та й не факт, що певні відео знімаються не за домовленістю за наперед написаним сценарієм Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 413
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Ніхто не займається пропагандою піднімаючи силу духа народа, все більше унічижаючі новини, серіали + дремуча халявна пам'ять совків, які передають її своїм нащадкам.
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все это так, но справедливости ради я сообщу вам новость например, что американцы угнали фуру с туалетной бумагой.
Так что все сходят с ума потихоньку, и наши ни хуже, ни лучше....
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Баканов, не трогай российские ботофермы, они твоему другу помогли стать президентом Украины.
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Да куда тем каца-ботам убогим! Драгоценнейшее правительство само тААк расшатывает ситуацию и разгоняет панику, что за ними не угнаться! Основной вопрос - что будет жрать половина страны, которую они отправили на самомастурбациию? - висит в воздухе! Мать вашу шмыганую! Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 9807
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Я не сомневаюсь что драки возможны при таком безалаберном управлении но я недавно заметил что в раене 800 м от моего дома как то незаметно открылись 5 наливаек и 6 разливаек пива и тут вдруг попалось на глаза вот это : Пророссийские ботофермы распространяют фейковое видео о драке в автобусе якобы из-за признаков коронавируса у пассажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 9453
"ДП "Укрспирт"запустило у роботу ще 4 заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку з поширенням вірусу Covid-19 (коронавірусу)" йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.

***
Нас что начинают СПАИВАТЬ ?
а за чем ?????????????????????????????
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зачем пишется вместе..., и вообще, пора уже догадаться....
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...через підвищений попит на медичний спирт....
Антисептик из чего делается? А алкоголя в магазинах и без того валом. Но как антисептик он не годится. Нужно чтобы содержание спирта было не менее 73%.
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більшість вірусів мають ліпідну(жирову) оболонку. Якщо вона зруйнована, вірус втрачає свою здатність до зараження. Горлка чому 40%? По Менделеєву. Тому, що цього досить для розчинення жирів і не шкідливо для тканин людини. Чому вино не може бути більш 17.5% і зберігається роками? Тому, що при такій концентрації не живе більшість дріжджовий грибок і бактерій.
так що 73% як завжди фейк. І при епідемії чуми в Азії з гелікоптерів скидали горілку, для лікування і профілакики...В афгані, війск лікар казав - хлопці хоча б 150 горілки в день і у вас менше шансів щось підхопити.
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Так ещё укрспирт остановил экспорт, вероятно, чтобы, спирт не вывезли, как маски, а то у тогда точно бунт!
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тю, я купил пять литров по случаю вируса, на всякий случай
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я без 20 в закрамах нервничаю. теперь все друзья прибегают-налей налей.
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4 завода это 40 т спирта в сутки при стабильной работе. если они стояли, то первая продукция появится через месяц, не раньше.
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На рассии такой бардак с обнулённым карликом ,что венсь мир посылает кремлёвсого карлика на *** .
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а что на рАсии кого то спросят или кто то против будет ?
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А той відеоматеріал-фейк ,крім СБУ,хтось бачив ?
Чи "наша служба і опасна і трудна,і ніхріна нє відна",і треба виправдати під час епідемії закупівлю новеньких фольксів і тойот ?
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Ну,не всі на кацапських помийницях підгодовуються.
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макаренко юра

ти тут почитай "панікерів" явно парашенського розливу.
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Наше ТВ расскажет, что угодно если заплатить, например - маски бесполезны!
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Маски уже не обговорил разве что ленивый. Маски безусловно полезны. Только смотря для чего.
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а ВАШЕ это какое ?
то что я смотрю то вряд ли ...
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Та практично на всіх каналах щось та нахайплять. Дивитись можно, але з розумом -критично і перевіряти підозрілу інфу. Адже роблять як, подають дійсно вірну нфу і вставляють таку непомітну але жирнющу загогулину, що вся првда перевертається до навпаки.
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Интересно, за эти разоблачения дают целому отделу только медали или повышенные премии тоже? Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 6608
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Викрути лампочку з іншого приміщення і вкрути туди де згоріла, а потім навпаки. Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 6021
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Не панікуй раньше часу. Зараз форс мажор. Потім пристосується все. Але щось купити не з ліків або харчів... Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 9819
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Лампочки є в супермаркетах, повно їх там. Певно що будівельники перейшли в інет, тому можна подзвонити і домовитися про зустріч. Приватний транспорт не зупиняють
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На вибори ходив...Там,твої,вподобаня.Олігохренат....
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в подъезде как раз как в 1995. тогда я проживал в многоэтажке. куплю в магазине по дороге домой 10 ламп, вкручиваю в 22, выхожу на стоянку поставить машину в 23, половину уже открутили.
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Хай собі, як знають, божеволіють, конають, - нам своє робить.
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Уже самоизолировался! Сказали, выйдешь из дому, больше живым не зайдешь! Он думал, что любимчики Петра самые умные, а соседи идиоты...теперь же две недели - на карантин! Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 1994
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Так тут на Цензоре вся "такая" элита и сидит!))))
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Розігнати,це,дебільне,нінащо непригодне СБУ.Кому потрібніці,російськи паяци Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ - Цензор.НЕТ 4683
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СБУ, сама велика прокацапська ботоферма на Банковій. Накриєте її, а інші не страшні.
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Та хай козломордые разгоняют. Они и Санжары разогнали теперь в параше коронопаника - ***** на карантине. А теперь начнут друг другу морды бить и нехай.
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73% хотели постоянного шоу - получайте. Жрите не обляпойтесь.
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жрите вы. леденцы рошен. на руинах нашей медицины и разворованной барыгой страны.
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жрешь ты гавно из под клоунов, и вместе с сивУхой обсцикаешься.
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ось тобі і приклад роботи парашенськго троля ...або закумареного Зекорисного ідіота.
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Обворованная страна, перед приходом клоунов, осталась с более 120 млрд денег. Где они?
Платежки на коммуналку понижались? А при клоунах?
Армия шла маленькими шагами, но шла в перед. И пацанов не расстреливали как сейчас.
Из медицины выдавливали неучей и воров, а сейчас лечат балабол кошмаровкий и клоуны из шоу о экстрасенсов.
Что дальше? Хотя кого я спрашиваю. Главное что не порох. Что ж обсцикай дальше ноги, на зло маме.
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А хочешь посмотреть смертельное шоу? Сгоняй в Италию!
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Зачем? Клоуны идут дорогой Италии. Занимай первый ряд.
Как Италия научила мир бороться с коронавирусом-убийцей
Общество 22-мар, 18:429 2 417 0

Италия на фоне распространения в мире коронавируса побила все антирекорды и сейчас занимает первое место по количеству погибших от COVID-19.

В то же время эксперты убеждены, что такой критической ситуации в стране удалось бы избежать, если бы итальянское правительство, которое до этого больше переживало о решении экономического кризиса в стране из-за эпидемии, сразу пошло на радикальный шаг и ввело строгие карантинные меры, чтобы защитить от болезни прежде всего население и особенно уязвимых для вируса пожилых людей.

Когда в Италии было 400 зарегистрированных больных коронавирусом, а количество смертей измерялось двузначной цифрой, лидер Демократической партии опубликовал фото своего бокала и написал: "Аперитив в Милане. Не меняйте ваши привычки!"

Это было 27 февраля, а за 10 дней количество зараженных достигло уже 5883, умерших - 233. Руководитель Демократической партии Никола Зингеретти опубликовал новое видео, на этот раз сообщая, что у него тоже диагностирован вирус.

Трагедия Италии теперь является предупреждением для европейских соседей и Соединенных Штатов. Если опыт страны что-то показывает, то это то, что меры по изоляции пострадавших районов и ограничения перемещения широких слоев населения должны быть введены заранее, с решительным жесткостью и так же строго выполняться.

Итальянские власти провалили многие из этих шагов на раннем этапе заражения - когда это имело наибольшее значение, поскольку они стремились сохранить основные гражданские свободы, а также экономику.

Было потеряно время, возможности и сделаны критические ошибки, которые ударили по стране и оставили ее в худшем состоянии, чем после Второй мировой войны.

В первые дни после вспышки премьер-министр Джузеппе Конте и другие высокопоставленные чиновники стремились уменьшить угрозу, создавая ложное ощущение безопасности, которое только способствовало распространению вируса.

Итальянская власть обвиняла инфекционистов в чрезмерном тестировании людей без симптомов на севере, считая, что это создает истерию и пятнает имидж страны за рубежом.

"Все это нелегко в условиях либеральной демократии", - говорит Вальтер Риккарди, член правления ВОЗ и главный советник Министерства здравоохранения, который утверждал, что правительство Италии действовало на основании научных данных.

Риккарди отмечает: несмотря на то, что министр здравоохранения Италии изо всех сил пытался убедить своих коллег из правительства действовать быстрее, трудности, связанные с распределением властных полномочий между Римом и регионами, привели к разрыву цепи командования и противоречивым сообщениям. Нужно было действовать на 10 дней раньше.

Заместитель министра здравоохранения госпожа Зампа сказала, что теперь она бы все сразу закрыла. Но в реальности это было не так просто. Политики были обеспокоены экономикой и питанием страны, и им было трудно принять собственное бессилие перед лицом вирусом

По словам госпожи Зампа, самое важное то, что Италия смотрела на пример Китая не как на практическое предупреждения, а как на "научно-фантастический фильм, который не имеет к нам никакого отношения". И когда вирус взорвался, Европа, по ее словам, "смотрела на нас так же, как мы смотрели на Китай".

Уже в январе некоторые правые политики убеждали премьера Джузеппе Конте изолировать тех школьников в северных регионах, которые возвращались из Китая, чтобы защитить школы. Многие из этих детей были из китайских иммигрантских семей.

Итальянские либералы раскритиковали такое предложение как популистское средство устрашения общества. Джузеппе Конте отклонил его и ответил, что северные губернаторы должны доверять решениям органов образования и здравоохранения, которые, по его словам, не предложили ничего подобного.

Вальтер Риккарди говорит, что Италии не повезло с наличием переносчика коронавируса в густонаселенном и динамичном районе, этот пациент дважды обращался в больницу, заражая сотни человек, включая врачей и медсестер.

"Он был невероятно активный", - сказал Риккарди.

Италия на карантине из-за коронавируса

Но у него не было никаких прямых контактов с Китаем, поэтому эксперты подозревают, что он заразился вирусом от другого европейца. А это значит, что в Италии не было идентифицированного нулевого пациента или отслеживания источника заражения, который мог бы помочь сдерживать распространение болезни.

Эксперты утверждают, что в то время вирус уже был активен в Италии в течение нескольких недель, передавался людьми без симптомов и часто принимался за грипп. Он распространился Ломбардией, итальянским регионом, который имеет наибольшую торговлю с Китаем.

"Тот, кого мы называем "Пациент 1", вероятно, был Пациентом 200", - говорит эпидемиолог Фабрицио Преглиаско.

Успокоение лидеров смущало итальянское население. Так, 27 февраля, в то время как господин Зингаретти опубликовал свою аперитивную фотографию, министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо провел пресс-конференцию в Риме.

"В Италии мы перешли от риска эпидемии к инфодемии", - сказал господин Ди Майо, осуждая медийное освещение темы, которое выдвигало на первый план угрозу заражения, и добавил, что только "0,089 процента" итальянского населения были изолированы.

В Милане, который расположен всего в нескольких милях от центра вспышки, мэр города Беппе Сала объявил кампанию "Милан не останавливается". Известный кафедральный собор, который является туристическим центром, вновь открыли, а люди вышли на улицы и в рестораны.

В это же время на шестом этаже регионального правительственного штаба в Милане координатор отделений интенсивной терапии во всей Ломбардии Джакомо Грасселли увидел стремительный рост количества зараженных и быстро понял, что будет невозможно вылечить всех больных, если инфицирование будет бесконтрольно продолжатся.

Он сообщил об этом президенту региона Аттилио Фонтане, а эпидемиолог показал кривые заражения. Так произошла катастрофа, с которой столкнулась солидная система здравоохранения региона.

Фонтана, который требовал от центрального правительства более жестких действий, сказал, что смешанные сообщения из Рима и ослабление ограничений заставили итальянцев поверить, что "все было шуткой, и они продолжали жить, как раньше".

Он отметил, что призвал к более жестким национальным мероприятиям в видеоконференциях с премьер-министром и другими президентами регионов, убеждал, что рост числа случаев грозит разрушением системы здравоохранения на севере, но его запросы неоднократно отклонялись.

"Они были убеждены, что ситуация была не столь серьезной, и не хотели наносить слишком большой ущерб нашей экономике", - сказал господин Фонтана.

Правительство начало предоставлять определенную экономическую помощь, за которой позже ушел пакет помощи в размере 25 млрд евро, но нация разделилась на тех, кто видел угрозы, и тех, кто не хотел их видеть.

...На срочной пресс-конференции в 2:00 ночи 8 марта, когда 7375 человек уже дали положительный результат на коронавирус и 366 умерли, премьер Конте наконец объявил об ограничении передвижения примерно четверти итальянского населения в северных регионах, которые служат экономическим двигателем страны.

Три дня спустя, 11 марта, когда число положительных случаев достигло 12 462, а число погибших возросло до 827, Джузеппе Конте усилил ограничения и расширил их на общенациональный уровень. Но в то время было уже слишком поздно".

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Вот это тебя рвонуло! Что сказать то хотел?
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переживает чтобы Маркива не заразили
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14 випадків інфікування виявили у Києві, 1 - у Львові та 1 - на Київщині.
https://hromadske.ua/posts/u-centri-gromadskogo-zdorovya-rozpovili-de-viyavili-novi-vipadki-zarazhennya-koronavirusom-v-********
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Так называемые "патриоты" Запада и центра... Ну вы поняли каких чмырей бужанских вы привели во власть?

Оно даже не знает, что Львовський погром делали поляки, потому что украинцы в городе практически небыл... Украинцы жили в селах и небольших городках и там погромов не наблюдалось....
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Епанутая вышивата Тернополя, Волыни, Франковска..одевает свои вышиванки по воскресеньях, орет песни про Бандеру, а потом голосует за Зелёного...который плодит по стране епанутую вату и совок...типо Бужанского и Дубинского...
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я бачу тобі вірус повністю виїв мозок .придурку москальський...
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Фейковое заявление о фейковом видео - уже и не удивительно. Не читаю, не смотрю и не советую.
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Боти, скільки вам платять за фейкові дописи і коментарі? За скільки ви готові продати країну і її майбутнє?
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