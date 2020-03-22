 Проросійські ботоферми поширюють фейкове відео про бійку в автобусі нібито через ознаки коронавірусу у пасажира, - СБУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, кіберспеціалісти встановили, що цей конфлікт насправді було зафіксовано значно раніше і жодним чином не пов'язаний із коронавірусом ("хоча і не прикрашає учасників ситуації").
"Зазначимо, що першоджерелами розміщення цього відео стали "боти", зокрема і проросійського спрямування. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських і проросійських ресурсах. Аномальне "вірусне" поширення матеріалу вказує на залучення "ботоферм" для дестабілізації ситуації.
Тому ще раз закликаємо і ЗМІ, і громадян ретельно ставитися до перевірки інформації і користуватися офіційними джерелами. Пам'ятайте: такі публікації спрямовано тільки на розхитування ситуації в нашій державі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що співробітники СБУ здійснюють заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які свідомо поширюють неправдиву інформацію.
Зазначимо, що цей фейк у своєму telegram-каналі згадав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. "Добрі мешканці Львова побили і викинули з автобуса пасажира, який закашлявся. Львівський погром червня 1941 року в певних, дуже вузьких колах, прийнято списувати на боротьбу з радянською владою. Представлену, як відомо, на той час безпорадними жінками, дітьми та людьми похилого віку. Ну ок, немає вже давно жодної радянської влади, на неї не спихнеш. Самі побили і викинули з автобуса. Мине днів 10, тести покажуть реальну картину із захворюваністю, і що тоді? Вбивати за кашель будуть?" - написав він.
Нагадаємо, минулого тижня СБУ вже виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус. Спільно з Нацполіцією щодо зазначених осіб вжито заходів адміністративного впливу. Крім цього, встановлено, що один із таких "кіберактивістів" отримував завдання з країни-агресора, спрямовані на дестабілізацію ситуації через поширення фейків про COVID-19.
Росія вже звернулася до Білорусі з проханням передати продукти, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише U-News з посиланням на БелТА.
Лукашенко зазначив, що після того, як через епідемію, РФ закрила кордон з Білоруссю, звернулися російські ритейлери з проханням дати продукти харчування, тому що починається дефіцит.
Президент заявив, що Білорусь на це погодилася, але вже за іншими цінами.
боятся голодного бунта, сами то кроме репы ни чего не производят ...
Я на рашкосайти з 2014 принципово не захожу.
Зелёный коридор: Россия временно отменила запрет на ввоз некоторых товаров из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.
С пятницы, 20 марта, санкционный список сокращается. Разрешение на ввоз товаров первой необходимости из-за рубежа будет дано на месяц. Таможне дадут «зеленый коридор», заявил премьер Мишустин на заседании правительства 19 марта.
Такая мера связана с катастрофическими масштабами распространения коронавируса в мире. Правительство считает, что из-за угрозы распространения китайской заразы процедуру ввоза товаров первой необходимости нужно упростить.
В список вошли продовольственные и непродовольственные продукты, лекарства и медицинские изделия. В том числе - защитные маcки. Такое решение было принято по результатам оперативного совещания с заместителями.
Украина увеличила импорт картофеля в 700 раз
Корреспондент.biz, 9 декабря 2019, 16:55
В октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из России.
В течение июля-ноября 2019 года импорт картофеля в Украину достиг 188,4 тысяч тонн. Это в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона. В основном картофель завозят из РФ и Беларуси, сообщает East Fruit в понедельник, 9 декабря.
В ноябре был установлен новый рекорд месячного импорта картофеля - 46 тысяч тонн. И хотя по сравнению с октябрем объемы импорта снизились в два раза, они превышали объемы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.
я вчера в магазине и картофель из франции на прилавке видел по 25 гривен .
но пока не видел картофель из рАсии а у нас закон обязывает писать страну производитель на товаре .
да и с чего ты взял что ее прям таки закупают что бы вся украина не голодала ?
порой ваши кацапские фейки просто умиляют , это бы было не так смешно если бы небыло так грустно !!!
"Коронавірус дістався до РФ і " ***** наказав всім парашезмі кричати що "их там нет", а точніше "у нас нет!". Видать надія, що пенси вимруть (головна біль хубла) попутно спідоноси, тубіконоси і т.д. А "бабы еще наражоют"
Президент Росії Володимир Путін скаржився, що повідомлення про спалах коронавірусу в Росії є 'фальшивою новиною'. За даними російських джерел, станом на ранок суботи за місцевим часом у країні 144 мільйони людей зафіксовано лише 253 випадки захворювання на COVID-19, що робить Росію однією з найуспішніших країн світу Щодо запобігання пандемії, згідно з даними, складеними Worldometers.
Итальянский прецедент: эпицентр переместился в Европу ... и Украину.
В Италии, как и в Украине - нарИд проголосовал за популистов.. чисто "по-приколу".
Тех самых популистов, что ржали и орали о "фейковом коронавирусе", делали селфи в барах - когда в стране уже были заболевшие.
Тех самых популистов, которые до первых смертей в стране думали что "рассосётся само" - и снимали видосики для пипла.
Тех самых популистов, что вместо подготовки к эпидемии - тупо на всё забили и решали свои вопросы...
И это - не об Украине., это - об ИТАЛИИ.. хотя - "никакой разницы нет!"
И теперь Италия - пожинает плоды своего идиотизма, проголосовавших "по-приколу" - расплачиваясь тысячами смертей по причине бездарности пришедших к власти популистов-клоунов.
В видео - более подробно об Италии, Испании (вчеро ОДИН футбольный матч - и Испания повторяет путь Италии), Украине (и возврате десятков тысяч из зараженной Италии, среди которых Н-количество носителей коронавируса) и расеи...
вроди еще тесты не привезли ....
И разбитые мудрым наридом троллейбусы в Киеве - это тоже фейк.
И бегающие по супермаркетам за гречкой и макаронами жлобы - это тоже фейк.
И быдло, забрасывающее канями автобусы с эвакуированными из Китая - это тоже фейк.
Идиоты, выбравшие президентом быдло из Кривого Рога, наверное тоже нам приснилось.
Давайте смотреть правде в глаза - большинство украинцев является дремучими отсталыми людьми, с легкотью поддающимися манипуляциям.
Так что все сходят с ума потихоньку, и наши ни хуже, ни лучше....
"ДП "Укрспирт"запустило у роботу ще 4 заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку з поширенням вірусу Covid-19 (коронавірусу)" йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.
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Нас что начинают СПАИВАТЬ ?
а за чем ?????????????????????????????
- за шкафом !
Антисептик из чего делается? А алкоголя в магазинах и без того валом. Но как антисептик он не годится. Нужно чтобы содержание спирта было не менее 73%.
так що 73% як завжди фейк. І при епідемії чуми в Азії з гелікоптерів скидали горілку, для лікування і профілакики...В афгані, війск лікар казав - хлопці хоча б 150 горілки в день і у вас менше шансів щось підхопити.
Чи "наша служба і опасна і трудна,і ніхріна нє відна",і треба виправдати під час епідемії закупівлю новеньких фольксів і тойот ?
ти тут почитай "панікерів" явно парашенського розливу.
то что я смотрю то вряд ли ...
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Платежки на коммуналку понижались? А при клоунах?
Армия шла маленькими шагами, но шла в перед. И пацанов не расстреливали как сейчас.
Из медицины выдавливали неучей и воров, а сейчас лечат балабол кошмаровкий и клоуны из шоу о экстрасенсов.
Что дальше? Хотя кого я спрашиваю. Главное что не порох. Что ж обсцикай дальше ноги, на зло маме.
Как Италия научила мир бороться с коронавирусом-убийцей
Общество 22-мар, 18:429 2 417 0
Италия на фоне распространения в мире коронавируса побила все антирекорды и сейчас занимает первое место по количеству погибших от COVID-19.
В то же время эксперты убеждены, что такой критической ситуации в стране удалось бы избежать, если бы итальянское правительство, которое до этого больше переживало о решении экономического кризиса в стране из-за эпидемии, сразу пошло на радикальный шаг и ввело строгие карантинные меры, чтобы защитить от болезни прежде всего население и особенно уязвимых для вируса пожилых людей.
Когда в Италии было 400 зарегистрированных больных коронавирусом, а количество смертей измерялось двузначной цифрой, лидер Демократической партии опубликовал фото своего бокала и написал: "Аперитив в Милане. Не меняйте ваши привычки!"
Это было 27 февраля, а за 10 дней количество зараженных достигло уже 5883, умерших - 233. Руководитель Демократической партии Никола Зингеретти опубликовал новое видео, на этот раз сообщая, что у него тоже диагностирован вирус.
Трагедия Италии теперь является предупреждением для европейских соседей и Соединенных Штатов. Если опыт страны что-то показывает, то это то, что меры по изоляции пострадавших районов и ограничения перемещения широких слоев населения должны быть введены заранее, с решительным жесткостью и так же строго выполняться.
Итальянские власти провалили многие из этих шагов на раннем этапе заражения - когда это имело наибольшее значение, поскольку они стремились сохранить основные гражданские свободы, а также экономику.
Было потеряно время, возможности и сделаны критические ошибки, которые ударили по стране и оставили ее в худшем состоянии, чем после Второй мировой войны.
В первые дни после вспышки премьер-министр Джузеппе Конте и другие высокопоставленные чиновники стремились уменьшить угрозу, создавая ложное ощущение безопасности, которое только способствовало распространению вируса.
Итальянская власть обвиняла инфекционистов в чрезмерном тестировании людей без симптомов на севере, считая, что это создает истерию и пятнает имидж страны за рубежом.
"Все это нелегко в условиях либеральной демократии", - говорит Вальтер Риккарди, член правления ВОЗ и главный советник Министерства здравоохранения, который утверждал, что правительство Италии действовало на основании научных данных.
Риккарди отмечает: несмотря на то, что министр здравоохранения Италии изо всех сил пытался убедить своих коллег из правительства действовать быстрее, трудности, связанные с распределением властных полномочий между Римом и регионами, привели к разрыву цепи командования и противоречивым сообщениям. Нужно было действовать на 10 дней раньше.
Заместитель министра здравоохранения госпожа Зампа сказала, что теперь она бы все сразу закрыла. Но в реальности это было не так просто. Политики были обеспокоены экономикой и питанием страны, и им было трудно принять собственное бессилие перед лицом вирусом
По словам госпожи Зампа, самое важное то, что Италия смотрела на пример Китая не как на практическое предупреждения, а как на "научно-фантастический фильм, который не имеет к нам никакого отношения". И когда вирус взорвался, Европа, по ее словам, "смотрела на нас так же, как мы смотрели на Китай".
Уже в январе некоторые правые политики убеждали премьера Джузеппе Конте изолировать тех школьников в северных регионах, которые возвращались из Китая, чтобы защитить школы. Многие из этих детей были из китайских иммигрантских семей.
Итальянские либералы раскритиковали такое предложение как популистское средство устрашения общества. Джузеппе Конте отклонил его и ответил, что северные губернаторы должны доверять решениям органов образования и здравоохранения, которые, по его словам, не предложили ничего подобного.
Вальтер Риккарди говорит, что Италии не повезло с наличием переносчика коронавируса в густонаселенном и динамичном районе, этот пациент дважды обращался в больницу, заражая сотни человек, включая врачей и медсестер.
"Он был невероятно активный", - сказал Риккарди.
Италия на карантине из-за коронавируса
Но у него не было никаких прямых контактов с Китаем, поэтому эксперты подозревают, что он заразился вирусом от другого европейца. А это значит, что в Италии не было идентифицированного нулевого пациента или отслеживания источника заражения, который мог бы помочь сдерживать распространение болезни.
Эксперты утверждают, что в то время вирус уже был активен в Италии в течение нескольких недель, передавался людьми без симптомов и часто принимался за грипп. Он распространился Ломбардией, итальянским регионом, который имеет наибольшую торговлю с Китаем.
"Тот, кого мы называем "Пациент 1", вероятно, был Пациентом 200", - говорит эпидемиолог Фабрицио Преглиаско.
Успокоение лидеров смущало итальянское население. Так, 27 февраля, в то время как господин Зингаретти опубликовал свою аперитивную фотографию, министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо провел пресс-конференцию в Риме.
"В Италии мы перешли от риска эпидемии к инфодемии", - сказал господин Ди Майо, осуждая медийное освещение темы, которое выдвигало на первый план угрозу заражения, и добавил, что только "0,089 процента" итальянского населения были изолированы.
В Милане, который расположен всего в нескольких милях от центра вспышки, мэр города Беппе Сала объявил кампанию "Милан не останавливается". Известный кафедральный собор, который является туристическим центром, вновь открыли, а люди вышли на улицы и в рестораны.
В это же время на шестом этаже регионального правительственного штаба в Милане координатор отделений интенсивной терапии во всей Ломбардии Джакомо Грасселли увидел стремительный рост количества зараженных и быстро понял, что будет невозможно вылечить всех больных, если инфицирование будет бесконтрольно продолжатся.
Он сообщил об этом президенту региона Аттилио Фонтане, а эпидемиолог показал кривые заражения. Так произошла катастрофа, с которой столкнулась солидная система здравоохранения региона.
Фонтана, который требовал от центрального правительства более жестких действий, сказал, что смешанные сообщения из Рима и ослабление ограничений заставили итальянцев поверить, что "все было шуткой, и они продолжали жить, как раньше".
Он отметил, что призвал к более жестким национальным мероприятиям в видеоконференциях с премьер-министром и другими президентами регионов, убеждал, что рост числа случаев грозит разрушением системы здравоохранения на севере, но его запросы неоднократно отклонялись.
"Они были убеждены, что ситуация была не столь серьезной, и не хотели наносить слишком большой ущерб нашей экономике", - сказал господин Фонтана.
Правительство начало предоставлять определенную экономическую помощь, за которой позже ушел пакет помощи в размере 25 млрд евро, но нация разделилась на тех, кто видел угрозы, и тех, кто не хотел их видеть.
...На срочной пресс-конференции в 2:00 ночи 8 марта, когда 7375 человек уже дали положительный результат на коронавирус и 366 умерли, премьер Конте наконец объявил об ограничении передвижения примерно четверти итальянского населения в северных регионах, которые служат экономическим двигателем страны.
Три дня спустя, 11 марта, когда число положительных случаев достигло 12 462, а число погибших возросло до 827, Джузеппе Конте усилил ограничения и расширил их на общенациональный уровень. Но в то время было уже слишком поздно".
https://hromadske.ua/posts/u-centri-gromadskogo-zdorovya-rozpovili-de-viyavili-novi-vipadki-zarazhennya-koronavirusom-v-********
Оно даже не знает, что Львовський погром делали поляки, потому что украинцы в городе практически небыл... Украинцы жили в селах и небольших городках и там погромов не наблюдалось....