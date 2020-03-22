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Все про:ВР (7301) позачергове засідання (25) Разумков Дмитро (425)

 Підготовку законопроєктів для розгляду на позачерговому засіданні Ради майже закінчено, - Разумков

Народні депутати в комітетах готують законопроєкти для розгляду на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради України. Наші колеги напрацьовують низку законопроєктів, вони майже готові. Я думаю, що сьогодні до вечора вони будуть вже повністю підготовлені в комітетах", - сказав Разумков в ефірі одного з телеканалів.

Водночас Разумков не повідомив, коли позачергове засідання Ради може відбутися. Він зазначив, що народні депутати працюють конструктивно і консолідовано, прибравши "політику з діяльності парламенту".

Читайте також: Зараження нардепа Шахова коронавірусом ніяк не вплине на роботу Ради, - Разумков

Раніше, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися на початку майбутнього тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183442
 
 
 Топ коментарі
 
Вирус вирусом, а сдача нац. интересов по расписанию! Подготовка законопроектов для рассмотрения на внеочередном заседании Рады почти окончена, - Разумков - Цензор.НЕТ 2489
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Ну так, що б ви зрозуміли, ублюдки. Тільки заікніться про землю і підтвердження, що той бобік кремлівський в Мінську підписав, то краще вам від коронавірусу навернутись.
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земельку продать транс.национальным монополиям задача № 1....

Подготовка законопроектов для рассмотрения на внеочередном заседании Рады почти окончена, - Разумков - Цензор.НЕТ 9166
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Вирус вирусом, а сдача нац. интересов по расписанию!
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На носі 25 березня с договорняками-обіцянками Кремлю , відмова МВФ співпрацювати, мождливий дефолт - ТО ЗА СКІЛЬКИ ЗЕЛЕНИХ ПРодасться ***** ця влада й закончики оналайн ПРиймуть? Янукович добре знає як й за скільки ПРодаватись
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ага було діло... коли Разумков був ше молодий Порошенко з Азаровим ПР організували... і потім той же Порошенко за Януковича в уряді Азарова головним економістом був.... а до того в СДПУ(о) з Медведчуком Порошенко заходив в парламент.... ггггггггггггггггггггггггггггггггггггг ржунємагу
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Прошенко виріс до достойного політка - президента, Разумков до зрадника країни - у кожного свій шлях , Ермаку з ****** служити чи країну захищати
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патологічний брехун і барига не може бути апріорі достойним політиком!! а про зрадника почитайте документ https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true і особливо звернути на пункти 2, 9, 11, 12 і 13 цього документа + на закони які були прийняті для виконання цього документа...... хто цей документ підписав і голосував за закони той зрадник, бо це вже доконаний факт
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аргументи жовані пережовані - ті пункти приймались під натиском небезпеки й ескалації, й в присутності західних партнерів-соратників України, які могли б це підтвердити в будь-який час зараз , якби влада була зараз українська , а якщо кремлівська- то вперьод підписувати все до виконаннгя, маніпулюючи виною Пороха ... Суки безбожно тупі й нахабні - суд над ними буде!
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не може зграя плісняви здати багатовікову кроваву істроію боротьби цілого народу за волю - НЕ МО-ЖЕ! КІНЕЦЬ ЇЇ БЛИЗЬКИЙ разом з Кремлівським карликом
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Стіпо, у тебе діарея чи логорея? Якщо перше - це симптом зараження короновірусом. Втім мене стан здоров'я зекоманди і коземанди цікавить мінімально, оскільки я живих зебілок бачив лише серед ринкових торгівок. А зараз вони на карантині.
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Кому коронавирус и карантин, а кому срочно законопроекты, которые вредят народу и стране. Нужно требовать, чтобы эти поносные зеленые рептилоиды валили на карантин.
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Карантин с одной целью -нейтрализовать протесты здравомыслящих отработать путлеру миллиарды замыканные в Омане , за продажу Украины
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Якщо фантазувати що я злодій, я би зробив голосування в розпал коронавірус, коли всі про вірус будут говорити і боятися на вулицю вийти. Тож подивимось як національні інтереси будуть продавати.
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шанс для тієї країни, яка крантин не вводить у себе заради голосування за обнулення *****,
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Форум український! Для мене:Україна-понад усе! Крапка!
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ты читал "закон" про карантин ?
почитай, там про запреты или ограничения для депутатов ни чего абсолютно не написано ....
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Вони не громадяни країни? Чи вони громадяни іншої країни, а там карантин ще не оголосили?
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там написано больше 10 не собираться...а сессия требует личного присутствия в зале вр большего количества людей....
соберутся, перезаразятся и разнесут по округам и по бензозаправкам
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В Ізраїлі вже карантин, так що нашим депутатам ВР теж доведеться йти на карантин.
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Ну так, що б ви зрозуміли, ублюдки. Тільки заікніться про землю і підтвердження, що той бобік кремлівський в Мінську підписав, то краще вам від коронавірусу навернутись.
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Дядя, ты мокшанский дебил Это не вопрос, если че, можешь в ответ спермоприемник не открывать
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Да-да. А они не виноватые. И ни за что не отвечают.
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не логично: если уже прописал, на кой ляд подписывать?
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У них нет логики. Лишь отмазывание своих баринов.
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Це правда. Тільки вирішує зараз монобільшість ще гірших імбецилів. Задумайтесь. Тікати вам нікуди.
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И не собираюсь. Подготовка законопроектов для рассмотрения на внеочередном заседании Рады почти окончена, - Разумков - Цензор.НЕТ 6831
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А ти що в монобільшості? Мова не про тебе особисто, а взагалі.
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Та не ставте вашого ******* ідолом. Воно таке ж чмо. П"ять складів *********** погоріло і ніхто не винуватий. Жодного патронного заводу, що він обіцяв.Але в магазинах рошенків весь Київ розквіт. Зараз мова йде про виживання нації. І я називаю речі такими як вони є.
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Усього цього, шо зараз, була можливість уникнути і плювали б ми на Пороха, якби він в бік рашки тіки подивився.
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земельку продать транс.национальным монополиям задача № 1....

Подготовка законопроектов для рассмотрения на внеочередном заседании Рады почти окончена, - Разумков - Цензор.НЕТ 9166
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Дай тепер, Боже, сил так і не дізнатись, кому вони її хочуть продати.
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Порох тянет 10 тыс костюмов биозащиты для медиков, ИВЛ, другие медицинские принадлежности.
Гончаренко тянет маски, Ярославский покупает тесты .

Ермак покупает себе мерса.
Но он не барыга ?
Он слуга, ему же такое можно ?
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на повестке дня будут классические 2 законопроекта - "декрет о мире" и "декрет о земле". в нужной редакции.
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да я помню ...
тогда ни мира не было и землю забрали - думаешь повторится ?
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очень печально, но такая вероятность есть (( (разница - попозже "минский мир" вместо "брестского")
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Пусть едет на том Мерседесе нах к себе домой в Сибирь !
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Слишком вы добрые ,пусть Урод ж на Гиляке болтается
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а что ты хотел ?
ну вот такая цена его подписи , главное что бы не продешевил в комплектации мерса ....
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Капец, всей стране тотальный карантин, а зебилам из вр собираться для слива страны и дерибана земли собираться можно. Зробылы сэбэ ще раз
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коронавирус выкосит всех обладателей земельных сертификатов, а тем, кто не протянул ноги, разумков протянет закон о продаже земли
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антибеня даже комитет не прошел, бздит Бубочка своего Карабаса- Барабаса
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а как там поживают другие обслюнявленные шаховым ???
подозрительная трудоспособность в тотальный и усиленный карантин тех, кто месяцами так ни хера не делал... уж не вызвано ли это каким-то осложнением от предкороновируса???
не...ну не дерибанить же они там сбегутся-соберутся ? ))))))))))
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Вася! Похоже,что как раз дерибанить и соберутся. Підготовку законопроєктів для розгляду на позачерговому засіданні Ради майже закінчено, - Разумков - Цензор.НЕТ 2995
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та ну! не верю)))))))
(а чего ж еще? естественно ж ...дерибанить)
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Возникает бааальшой вопрос о естественной природе происхождения коронавируса.
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они, возможно, жесткий карантин объявят. с выходом из дома раз в двое суток за продуктами или лекарствами с предъявлением документов. такое в Китае было и в Италии сейчас. Підготовку законопроєктів для розгляду на позачерговому засіданні Ради майже закінчено, - Разумков - Цензор.НЕТ 919
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вимруть старі, немічні, хроніки, злидні... Йдемо далі до перемоги ідеалів націанал-сасіалізьма
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Кажуть,що короновірус не переносе палаючих шин,як і влада.
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нє, шини - то старе, тра' мислити та діяти креативно, несподівано, швидко та ефективно
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Нехай запроданець Комаровський залазить в тєлівізор і пояснить тупому стаду, шо природні віруси так не діють - локальними спалахами - там є, а там нема, з різноманітними симптомами і вибірковими карантинами.
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марадьори - користуюця складним положенням інших для своєї вигоди
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какая термоядерная работоспособность!!! вах!
(анаболики для лёликов-боликов завезли чё ли?)
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Так бояться захворіти і померти - шокапєц.
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Разумков отвечает за дружную капитуляцию депутатов ВР. Он наверное ожидает ещё и поддержки народа?
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Вирус вирусом , а продажа земли для олигархов по расписанию. Похоже стремление наживы их даже коронавирус не останавливает.
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Зебилы при дерибане всего и вся полагаются на страых союзников- рыгоаналов:
Підготовку законопроєктів для розгляду на позачерговому засіданні Ради майже закінчено, - Разумков - Цензор.НЕТ 4238
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У карлика кремлівського діла просто страшні - й оці тупі консерви ПРодовжують ставити на ньоого!
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Язык прихвостня-холуя НедоРазумкова тоже почти готов к очередной внеочередной глубокой инсталляции промеж полужопий ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского.
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нет уж, зебилы, карантин так карантин.. без двойных стандартов.. для всех одинаково..
ваша Вошьдь сказала, что мы все президенты, зуб давало.. как бы не осталась без зубов, обещалка хйлова..
иначе прийдём в 95й правительственный квартал ВСЕ и заплюём ваш вирус короны насмерть, не помогут и авак-овцы
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Які законопроекти?
Що за ігри зі схованками???
Бажаєте таки , щоби вас знесли??? - Україні звісно буде погано, бо фєдєрасти цього лише чекають, але вас це вже не буде турбувати - це ви розумієте???
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Что делать, если они начнут принимать законы против Украины???
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Якась дивна діяльність цієї ВР. То вона в турборежимі працює. то щотижня позачергові засідання проводить. Там плани роботи є, чи працюють як по виклику?
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Можно и с московской квартиры теперь голосовать Підготовку законопроєктів для розгляду на позачерговому засіданні Ради майже закінчено, - Разумков - Цензор.НЕТ 9165Підготовку законопроєктів для розгляду на позачерговому засіданні Ради майже закінчено, - Разумков - Цензор.НЕТ 6942
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Сьогодні на г+г вже відкритим текстом говорять про надзвичайний стан. Ємець від МОЗ також пропонує його ввести.. Позачергове засідання Ради клоуну потрібно шоб повністю узурпувати державну владу в країні і правити одноособово. Одноособово змінити Конституцію наприклад як Путін для того щоб бути пожиттєвим президентом. Все йде до того, що в цього зеленого окурка задатки диктатора. Одним словом, якщо його зараз не спинити, і терміново не відсторонити від влади буде тільки гірше. Я вже мовчу про те що 25 в Мінську мають вже остаточно підписати і легімітизувати бандитів ордло. І якщо це станеться це вже буде доконаним фактом Державної зради Зеленським. Одним словом - коронавірус це ширма повної узурпації влади і договорняка з Путіним. А від так на підставі ст 5 Конституції України Зеленського як найскорше потрібно відстороняти від влади .Поки не пізно.
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