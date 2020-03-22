 Підготовку законопроєктів для розгляду на позачерговому засіданні Ради майже закінчено, - Разумков

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради України. Наші колеги напрацьовують низку законопроєктів, вони майже готові. Я думаю, що сьогодні до вечора вони будуть вже повністю підготовлені в комітетах", - сказав Разумков в ефірі одного з телеканалів.

Водночас Разумков не повідомив, коли позачергове засідання Ради може відбутися. Він зазначив, що народні депутати працюють конструктивно і консолідовано, прибравши "політику з діяльності парламенту".

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Раніше, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися на початку майбутнього тижня.