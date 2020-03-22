 Підготовку законопроєктів для розгляду на позачерговому засіданні Ради майже закінчено, - Разумков

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми готуємося до позачергового засідання Верховної Ради України. Наші колеги напрацьовують низку законопроєктів, вони майже готові. Я думаю, що сьогодні до вечора вони будуть вже повністю підготовлені в комітетах", - сказав Разумков в ефірі одного з телеканалів.
Водночас Разумков не повідомив, коли позачергове засідання Ради може відбутися. Він зазначив, що народні депутати працюють конструктивно і консолідовано, прибравши "політику з діяльності парламенту".
Раніше, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися на початку майбутнього тижня.
почитай, там про запреты или ограничения для депутатов ни чего абсолютно не написано ....
соберутся, перезаразятся и разнесут по округам и по бензозаправкам
Гончаренко тянет маски, Ярославский покупает тесты .
Ермак покупает себе мерса.
Но он не барыга ?
Он слуга, ему же такое можно ?
тогда ни мира не было и землю забрали - думаешь повторится ?
ну вот такая цена его подписи , главное что бы не продешевил в комплектации мерса ....
подозрительная трудоспособность в тотальный и усиленный карантин тех, кто месяцами так ни хера не делал... уж не вызвано ли это каким-то осложнением от предкороновируса???
не...ну не дерибанить же они там сбегутся-соберутся ? ))))))))))
(а чего ж еще? естественно ж ...дерибанить)
(анаболики для лёликов-боликов завезли чё ли?)
ваша Вошьдь сказала, что мы все президенты, зуб давало.. как бы не осталась без зубов, обещалка хйлова..
иначе прийдём в 95й правительственный квартал ВСЕ и заплюём ваш вирус короны насмерть, не помогут и авак-овцы
Що за ігри зі схованками???
Бажаєте таки , щоби вас знесли??? - Україні звісно буде погано, бо фєдєрасти цього лише чекають, але вас це вже не буде турбувати - це ви розумієте???
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