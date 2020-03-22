 За добу від коронавірусу в Італії померла 651 людина, загальна кількість жертв COVID-19 у країні - 5 476 осіб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статистичний портал Worldometer.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Італії становить 59,1 тис. осіб, зокрема за останню добу виявили майже 5,6 тис. нових випадків захворювання.
7 024 італійці повністю одужали, 46,6 тис. осіб продовжують лікування, 3 тис. випадків оцінюються як критичні.
в прежние года с такими же симптомами умирали без вируса в таких же количествах.
Общая смертность повысилась по сравнению с таким же периодом прошлого года ?
если количество носителей достигло той черты, которую уже нельзя сдержать карантином, то он теряет смысл в медицинском отношении, но продолжает гробить экономику
как в Италии ?
а заболевают одинаково и те, кто имеет деньги на тест, и те, кто денег на него не имеет.
выздоравливают тоже примерно одинаково.
я считаю, что зараженных у нас десятки или даже сотни тысяч.
у кого слабый иммунитет - помрут
в этом смысле большого отличия от прошлых версий заразы я не вижу
Ты часто говоришь фразу: «у нас в Италии...»?
13 штук.
мало того, все там будут.
вопрос во времени и диагнозе патологоанатома
Это выяснили генетики Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO). Они установили, что продолжительность жизни позвоночных определяется специфическими изменениями ДНК. Как сообщает сайт Xinhua максимальный генетический срок жизни человека составляет 38 лет. Сейчас люди живут дольше благодаря достижениям медицины и изменению образа жизни.
теперь не обидно
У США і ЄС мабуть розумніші люди і у владі, і в медицині і вони розуміють, що закриття метро не зупинить розповсюдження вірусу, зате створить транспортний колапс і додаткові скупчення людей!
Я більше довіряю фахівцям з Південної Кореї та Німеччини! І вважаю, що саме з цих країн треба брати приклад і вживати таких же заходів, як і вони, а не видумувати "свой асобєнний путь"! "Свой асобєнний путь" тільки москалі видумують!
Про цілющі властивості кропиви наші предки знали не з чуток, ця трава була універсальними ліками від багатьох хвороб; прекрасним харчовим продуктом, що збагачує раціон потрібними і корисними речовинами.
Вміст вітаміну С в кропиві удвічі більше, чим у лимонах і в 10 разів більше, ніж у яблуках. А зміст каротину більший, ніж у щавлі, моркві, обліписі. Завдяки усім цим компонентам кропива є унікальною рослиною і має щонайширший спектр корисної дії. У складі листя кропива є і органічні кислоти, які сприяють зміцненню організму в цілому, підняттю імунітету. Кропива допомагає швидше відновитися організму в післяопераційний період, вона здатна протистояти радіації, захистити тканини від нестачі кисню.
Найкраще пити свіжий сік кропиви, приготований з листя та молодих соковитих пагонів. Протягом 3-4 тижнів вживайте щоденно по 3-4 ст. л. соку, розвівши водою (1:3).
Листя кропиви містять: глікозид уртицин, дубильні речовини (до 2 %), каротиноїди, хлорофіл (до 5 %), вітаміни С, В2, В3, органічні кислоти, мікро- і макроелементи (кремній, залізо - 41 мг%, мідь - 1,3 мг%, марганець - 8,2 мг%, бор - 4,3 мг%, титан - 2,7 мг%, нікель - 0,03 мг%).
Людям із захворюваннями крові (варикоз, тромбофлебіт, атеросклероз), а так само тим, у кого занадто густа кров, кропиву вживати не можна, це може спровокувати появу тромбів. Не рекомендовано вживання кропиву і вагітним жінкам, це може викликати скорочення мускулатури матки і привести до передчасних пологів.
За рахунок свого складу, рослина володіє масою корисних властивостей. Біологічно активні речовини кульбаби володіють потужними відхаркувальними, противірусні, антибактеріальні, фунгіцидні та антиоксидирующими властивостями.
Кульбаба також багатий вітамінами, в ньому можна знайти вітаміни групи В(В1, В2 В4 і В9), вітамін Е, вітамін А і досить рідкісний вітамін К. Присутня в рослині і величезна кількість аскорбінової кислоти - до 50% на грам. Також в кульбабі можна знайти такі корисні мінерали: марганець, фосфор, кобальт, мідь, залізо, срібло, бор і багато іншого.
Виявляється, кульбаба має лікувальні властивості і приносить користь не лише своїм зовнішнім виглядом. Ця цілюща рослина здатна позбавити людину багатьох недуг. Причому, використовуються практично всі її частини: і квіти, і листя, і стебла, і навіть коріння. Також кульбабу застосовують в кулінарії у вареннях, салатах, борщах, вітамінних асорті.
Також коріння кульбаби надають зміцнювальну і антитоксичну дію, позбавляють від дисбактеріозу, нормалізують обмін речовин, заспокоюють нервову систему. Нормалізація обміну речовин в організмі і очищення шлунково-кишкового тракту призводить до поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів, відновлює сон.
Для жінок кульбаба корисний тим, що він регулює гормональний фон, запобігаючи гормональні перепади, а також виникнення кісти і пухлини, викликані гормональним дисбалансом. Крім цього, рослину можна використовувати для лікування жіночих запальних захворювань. У свою чергу для чоловіків кульбаба корисний тим, що він підсилює ерекцію і сексуальний потяг, а також кількість і якість насіння.
Кульбаба крім лікувальних властивостей може мати і протипоказання. Хоча вони спостерігаються вкрай рідко, і кульбаба вважається безпечною для здоров'я рослиною. Слід з обережністю вживати кульбабу людям із ризиком закупорки жовчних проток, а також з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразковою хворобою. І, звичайно ж, у всьому має бути міра.
Ліки проти Корона вірусу лише одні, це власний імунітет.
§ 14,3% - старше 90
§ 8,2% - от 80 до 89
§ 4% - от 70 до 79
§ 1,4% - от 60 до 69
§ 0,1% - от 50 до 59
§ 0% - от 50 до 59
До эпидемии коронавируса (2018, 2019 гг.) в Италии ежедневно в среднем умирали около (+/-) 1600 человек,
После начала эпидемии коронавируса в Италии ежедневно умирают столько-же около 1600 (+/-) человек в сутки.
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Италия одна из первых стран Европы по долгожительству от 70 до 80 лет населением.
В Италии самое коррумпированное правительство в Европе, которое меняется чуть-ли не каждый год из за коррупционных скандалов.
Уже голова кругом идет и не знаешь, кому верить и кого слушать с этим коронавирусом.