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Все про:Італія (445) карантин (745) COVID-19 (1624) коронавірус (288)

 За добу від коронавірусу в Італії померла 651 людина, загальна кількість жертв COVID-19 у країні - 5 476 осіб

21 березня від коронавірусу в Італії померла 651 людина, загальна кількість померлих від COVID-19 у країні становить 5 476 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статистичний портал Worldometer.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Італії становить 59,1 тис. осіб, зокрема за останню добу виявили майже 5,6 тис. нових випадків захворювання.

7 024 італійці повністю одужали, 46,6 тис. осіб продовжують лікування, 3 тис. випадків оцінюються як критичні.

За добу від коронавірусу в Італії померла 651 людина, загальна кількість жертв COVID-19 у країні - 5 476 осіб 01

Читайте також: В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183440
 
 
 Топ коментарі
 
Умерло меньше чем вчера. Надеюсь тенденция будет сохранятся.
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Вы не понимаете логику! Они запретили метро, но при этом работал наземный транспорт. В городе, который разделен рекой, есть всего три моста для наземного транспорта. Нагрузка колосальная. Все люди ринулись в наземный транспорт. Скопление только увеличилось. Эти клоуны сами создали идеальные условия для расспространения вируса!!!
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Умерло меньше чем вчера. Надеюсь тенденция будет сохранятся.
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если дедушка в прединсультном состоянии с отказавшими почками в последнюю неделю своей жизни подхватил вирус, то умер он от вируса.

в прежние года с такими же симптомами умирали без вируса в таких же количествах.

Общая смертность повысилась по сравнению с таким же периодом прошлого года ?
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карантин не лечит.

если количество носителей достигло той черты, которую уже нельзя сдержать карантином, то он теряет смысл в медицинском отношении, но продолжает гробить экономику
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Уверен, что они ещё могут остановить вирус карантином, как это сделали китайцы!
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а я не уверен, шо китайцы его остановили
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Ужасно много, но все же чуть меньше, чем вчера. Появляется свет в конце тоннеля?
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Надеюсь там пик прошел, вот в США только все начинается
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Може хоч епідемія спонукає американців проголосувати за демократів,я кі обіцяють перехід на безкоштовну медицину європейського зразка...
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перехід на безкоштовну медицину європейського зразка...

как в Италии ?
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І чим тобі не подобаєтсья італійський зразок?
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а чем итальянский образец лучше американского в пересчёте смертности от вируса на тысячу граждан ?
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Тим що ще не вечер і що в США 27.5 мільйонів чоловік не мають ні якої медичної страховки і тест на вірус коштує 1300 ₴. А перещєт не ти робив і не знаєш що і як.
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тест на вирус не лечит.

а заболевают одинаково и те, кто имеет деньги на тест, и те, кто денег на него не имеет.

выздоравливают тоже примерно одинаково.
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Ок в Україні тестів нема то значить що всі здорові,або не хворіють вірусом?
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Ти в Італії вже перейняв місцеву звичку всім митись в ванні в одній воді по черзі.
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исходя из каких моих слов ты сделал такое тупое заключение ?

я считаю, что зараженных у нас десятки или даже сотни тысяч.

у кого слабый иммунитет - помрут

в этом смысле большого отличия от прошлых версий заразы я не вижу
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Я рахую що заражених в Україні набагато більше і смерті багатьох списують на грип,пневмонію і статистика виходить в нормі.
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Ну добре потім по вважаєш, побачимо що ти будеш рахувати.
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Я не кажу що медецина там гірше, може навіть кращє,але сама структура зараз обійдеться в жирну капєку.
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Кастюиы уже всем хватает или ещё в пакетах медики ходят?
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Та ні завтра маски з України прилетять.
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Ой какие мы юморные, что с самой лучшей медециной, когда на всех медиков костюмы будут, чтобы они пакетами не отклеивались? Сам давно итальянцем стал?
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А кастрюлі ваші бариги оставили для вас.
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А так ты ещё и вата, которая в усрашку не поехала, а в Италию почему-то?
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Ну я до тебе по українські звертаюся так-то. І що тебе так задіває куди я і коли поїхав?
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Есть такие люди, которые покинув Украину себя украинцами уже не считают, на любом языке.
Ты часто говоришь фразу: «у нас в Италии...»?
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Вовас, ты дурочек, который насмотрелся ватного тв и понятия не имеешь зачем носили кастрюли на голове во время Майдана!
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Ну я це не мав на увазі якщо в тебе на цій темі пєрдак горить.
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https://likkasa.com.ua/10-stran-s-luchshej-sistemoj-zdravooxraneniya-v-mire/
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Ти чоловіче наводиш дуже поважне джерело. Тільки чомусь в Італію ввозять бушну медичну техніку з США.
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Ну Італія 500 тищь тестів відправила і що? Це політика.
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Та я не підкалую. Просто смішно, коли італійську медицину рівняють з медициною в США. Мається на увазі та, що за гроші.
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А хто казав що ти підкалуєш? В США висока медицина, але структура у цьому разі програє.
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Америка багатша за Італію, тому швидше як в Німеччині...
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и правда у американцев медицина проблема по финансам серьезная
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Только Петр Алексеевич спасет Америку.
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у тебя вообще нет событий, действий, явлений и вещей, не связанных с Порошенко ?
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это те 13 уголовных дел, придуманных Портновым ?
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слушай сарказм может быть какой угодно, но сейчас не до этого, я знаю и многие граждане Украины, что именно у нас будет пиз..ц какова не будет даже в Италии, просто думайте о вашем личном здоровье и не смейтесь над реальной опасностью
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реальная опасность заключается не в самом вирусе, а в отсутствии организации медицины при пиковых вызовах
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вы правы, да в этом и есть опасность. я знаю что у нас будет куча трупов и возможно я буду или вы среди них. Я осознаю что будет
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я и вы обязательно будем среди умерших.

мало того, все там будут.

вопрос во времени и диагнозе патологоанатома
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скорей всего во времени, не хочется умирать раньше своей биологической старости
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Для бессмертных стало понятно, что они смертны на 100%?
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А прєдставляєтє, как оно для атєїстов?
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А если добавить 100 и 110 лет, то будет еще меньше. А если 120, то число жертв этой категории будет равно нулю.
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То Петя ще настоює, щоб метро працювало?
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Вы не понимаете логику! Они запретили метро, но при этом работал наземный транспорт. В городе, который разделен рекой, есть всего три моста для наземного транспорта. Нагрузка колосальная. Все люди ринулись в наземный транспорт. Скопление только увеличилось. Эти клоуны сами создали идеальные условия для расспространения вируса!!!
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В Лондоні клоуни теж метро закривають
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Взагалі-то не закривають, а обмежують кількість пасажирів, не бреши! І з 270 станцій 230 ПРАЦЮЄ!
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так в этом и была цель, чем меньше гоев тем лучше...
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К тому же, в метро есть вентиляция воздуха! А где вентиляция в полностью забитой маршрутке или автобусе?!?!
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По вентиляційним шахтам вірус поширюється найшвидше.
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То в США, Німеччині, Британії, Канаді, Японії, Південній Кореї і навіть Іспанії і Італії - теж всі порохоботи?)))) Бо в них хворих у тисячі раз більше, ніж у нас, а метро НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ ЗАКРИВАТИ!
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за місяць-другий у нас теж буде тисячі померлих із-за таких розумників як ти
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Дик у нас ж метро закрили... Тобто ти сам не віриш в те, що цей метод є дієвим!

У США і ЄС мабуть розумніші люди і у владі, і в медицині і вони розуміють, що закриття метро не зупинить розповсюдження вірусу, зате створить транспортний колапс і додаткові скупчення людей!

Я більше довіряю фахівцям з Південної Кореї та Німеччини! І вважаю, що саме з цих країн треба брати приклад і вживати таких же заходів, як і вони, а не видумувати "свой асобєнний путь"! "Свой асобєнний путь" тільки москалі видумують!
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Не мучся, їдь до німців жити, бо на тебе шкода дивитись. )
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А ти до москалів, це ж ти підтримуєш асобєнний путь з закриттям метро!
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что там с нашими заболевшими небожителями, особенно интересен товарисч шахов, который до своей болезни на голубом глазу отрицал само ее существование...
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В США рекорд. Уже сегодня +14550. За день.
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В США рекорд. Уже сегодня +14550. За день.
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МОЛОДА КРОПИВА ПРОТИ КОРОНА ВІРУСУ.
Про цілющі властивості кропиви наші предки знали не з чуток, ця трава була універсальними ліками від багатьох хвороб; прекрасним харчовим продуктом, що збагачує раціон потрібними і корисними речовинами.

Вміст вітаміну С в кропиві удвічі більше, чим у лимонах і в 10 разів більше, ніж у яблуках. А зміст каротину більший, ніж у щавлі, моркві, обліписі. Завдяки усім цим компонентам кропива є унікальною рослиною і має щонайширший спектр корисної дії. У складі листя кропива є і органічні кислоти, які сприяють зміцненню організму в цілому, підняттю імунітету. Кропива допомагає швидше відновитися організму в післяопераційний період, вона здатна протистояти радіації, захистити тканини від нестачі кисню.

Найкраще пити свіжий сік кропиви, приготований з листя та молодих соковитих пагонів. Протягом 3-4 тижнів вживайте щоденно по 3-4 ст. л. соку, розвівши водою (1:3).

Листя кропиви містять: глікозид уртицин, дубильні речовини (до 2 %), каротиноїди, хлорофіл (до 5 %), вітаміни С, В2, В3, органічні кислоти, мікро- і макроелементи (кремній, залізо - 41 мг%, мідь - 1,3 мг%, марганець - 8,2 мг%, бор - 4,3 мг%, титан - 2,7 мг%, нікель - 0,03 мг%).

Людям із захворюваннями крові (варикоз, тромбофлебіт, атеросклероз), а так само тим, у кого занадто густа кров, кропиву вживати не можна, це може спровокувати появу тромбів. Не рекомендовано вживання кропиву і вагітним жінкам, це може викликати скорочення мускулатури матки і привести до передчасних пологів.
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Кульбаба при Коронавірусі.

За рахунок свого складу, рослина володіє масою корисних властивостей. Біологічно активні речовини кульбаби володіють потужними відхаркувальними, противірусні, антибактеріальні, фунгіцидні та антиоксидирующими властивостями.

Кульбаба також багатий вітамінами, в ньому можна знайти вітаміни групи В(В1, В2 В4 і В9), вітамін Е, вітамін А і досить рідкісний вітамін К. Присутня в рослині і величезна кількість аскорбінової кислоти - до 50% на грам. Також в кульбабі можна знайти такі корисні мінерали: марганець, фосфор, кобальт, мідь, залізо, срібло, бор і багато іншого.

Виявляється, кульбаба має лікувальні властивості і приносить користь не лише своїм зовнішнім виглядом. Ця цілюща рослина здатна позбавити людину багатьох недуг. Причому, використовуються практично всі її частини: і квіти, і листя, і стебла, і навіть коріння. Також кульбабу застосовують в кулінарії у вареннях, салатах, борщах, вітамінних асорті.

Також коріння кульбаби надають зміцнювальну і антитоксичну дію, позбавляють від дисбактеріозу, нормалізують обмін речовин, заспокоюють нервову систему. Нормалізація обміну речовин в організмі і очищення шлунково-кишкового тракту призводить до поліпшення стану шкіри, волосся і нігтів, відновлює сон.

Для жінок кульбаба корисний тим, що він регулює гормональний фон, запобігаючи гормональні перепади, а також виникнення кісти і пухлини, викликані гормональним дисбалансом. Крім цього, рослину можна використовувати для лікування жіночих запальних захворювань. У свою чергу для чоловіків кульбаба корисний тим, що він підсилює ерекцію і сексуальний потяг, а також кількість і якість насіння.

Кульбаба крім лікувальних властивостей може мати і протипоказання. Хоча вони спостерігаються вкрай рідко, і кульбаба вважається безпечною для здоров'я рослиною. Слід з обережністю вживати кульбабу людям із ризиком закупорки жовчних проток, а також з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразковою хворобою. І, звичайно ж, у всьому має бути міра.
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Причому тут подорожник, я написав про рослини які підвищують імунітет і які через тиждень будуть рости всюди, так сказати безплатні вітаміни та мінерали.
Ліки проти Корона вірусу лише одні, це власний імунітет.
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Такое впечатление, что у итальянцев вообще нет иммунитета. 10 ! % смертей. За добу від коронавірусу в Італії померла 651 людина, загальна кількість жертв COVID-19 у країні - 5 476 осіб - Цензор.НЕТ 2520
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Сейчас прибегут упоротые на всю голову альдебарашки и скажут, что это обычная ситуация, так каждый год, а смертность как у гриппа
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Люди з 2 групою крові більше схильні заразитися короновірусом https://www.youtube.com/watch?v=cSx8SAvS5oU
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лахта туда уже армию отправляет по сути
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Минздрав Италии распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.

§ 14,3% - старше 90
§ 8,2% - от 80 до 89
§ 4% - от 70 до 79
§ 1,4% - от 60 до 69
§ 0,1% - от 50 до 59
§ 0% - от 50 до 59
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Население Италии чуть больше 60 млн. человек.
До эпидемии коронавируса (2018, 2019 гг.) в Италии ежедневно в среднем умирали около (+/-) 1600 человек,
После начала эпидемии коронавируса в Италии ежедневно умирают столько-же около 1600 (+/-) человек в сутки.
.
Италия одна из первых стран Европы по долгожительству от 70 до 80 лет населением.
В Италии самое коррумпированное правительство в Европе, которое меняется чуть-ли не каждый год из за коррупционных скандалов.
Уже голова кругом идет и не знаешь, кому верить и кого слушать с этим коронавирусом.
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Крематории не справляются говорят что один может за день сжечь 12 чел, приезжает около 25-ти, если б цифры были бы такими же как обычно то проблем бы не было..
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Как говорят итальянские блогеры эта цифра не включает тех кто умер дома, а таких очень много, на скорую дозвониться нереально...и мест нет. Всем старикам перед зимой сделали прививки от гриппа, чем еще больше ослабили иммунитет...вот и результат..
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