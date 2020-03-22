 За добу від коронавірусу в Італії померла 651 людина, загальна кількість жертв COVID-19 у країні - 5 476 осіб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статистичний портал Worldometer.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Італії становить 59,1 тис. осіб, зокрема за останню добу виявили майже 5,6 тис. нових випадків захворювання.

7 024 італійці повністю одужали, 46,6 тис. осіб продовжують лікування, 3 тис. випадків оцінюються як критичні.

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