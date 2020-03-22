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 Політика України
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 "Укрзалізниця" призначила ще один спецпотяг із Перемишля до Києва, - Криклій

Призначено ще один спецпотяг із Перемишля до Києва для евакуації українців із Польщі. Він відправиться 23 березня.

Про це повідомив у месенджері "Телеграм" міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що потяг №706/705 відправиться з Перемишля 23 березня о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59. Дорогою заплановано зупинку у Львові.

Квитки можна купити на сайті "Укрзалізниці".

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Укрзалізниця призначила ще один спецпотяг із Перемишля до Києва, - Криклій 01

Нагадаємо, 20 березня з польського Перемишля в Україну прибуло чотири потяги, на яких повернулися понад 2 400 українців. Сімох пасажирів госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183439
 
 
 Топ коментарі
 
Национальной безопасностью Украинекто-нибудь занимается???
Похоже в Украину скоро со всей планеты заразу свезут!
Интересно, что скажет Зе когда начнут умирать люди ?
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давайте прямо с Италии всех сюда везите, придурки
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Национальной безопасностью Украинекто-нибудь занимается???
Похоже в Украину скоро со всей планеты заразу свезут!
Интересно, что скажет Зе когда начнут умирать люди ?
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Одним поездом больше, одним поездом меньше.
Уже какая разница?
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Я смотрю что большинство СМИ начало испытывать финансовые трудности после 5 лет процветания, когда вливались огромные деньги на мочилово Порошенко.
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- а все цель достигнута и финансовые потоки иссякли !
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так седьмой год уже пошел как Пи2дец Киеву - разве ты не заметил ???
а после того как рАсия выключила газ так ОН вообще замерз ....
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наверно ждут новый видосик от бубочки ? "Укрзализныця" назначила еще один спецпоезд из Перемышля в Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 9646
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давайте прямо с Италии всех сюда везите, придурки
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Геннадий Геннадиевич может помочь логистику организовать, у него большой опыт со времен службы остался.
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ЗЕ И КРИКЛИЙ-ВЫ УЖЕ ЗАВЕЗЛИ В УКРАИНУ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 57 ТЫСЯЧ БОЛЬНЫХ И НИКТО НЕСЛЕДИТ ЗА ИХ КАРАНТИНОМ-ЧТОДАЛЬШЕ?А ИЗРАИЛЬ ВСЕХ ПРИБЫВШИХ УЛОЖИЛ НА КАРАНТИН!
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не "уложил" - а РЕКОМЕНДУВАВ знаходитись дома...- це різні речі
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Пілять, та ніхто в Ізраїлі не рекомендує, а ЗОБОВ`ЯЗУЄ! Різницю розумієш?
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ІзраЄль - демократична Країна - і там іменно РЕКОМЕНДУЮТЬ... У Чернівців дуже давні "звязки" з ІзраЄлем , я на звязку щотижня із знайомими - така інформація, і такої форми від них ...
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поезд следует со всеми остановками, поэтому встречайте, обнимашки фото и т.п и т. д.
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хто знае - коли вони полетіли відпочивати ...- рік тому, чи 10 днів тому - що, не знали нічого ...- і це навіть не іменовані ЗАРОБІТЧАТИ...


А це - відповідь Бацька "Укрзализныця" назначила еще один спецпоезд из Перемышля в Киев, - Криклий - Цензор.НЕТ 4499
Лукашенко не будет возвращать всех белорусов из-за рубежаБеларусов, уехавших за границу после предупреждений о пандемии коронавируса, не будут эвакуировать в Беларусь.

Украинцы, застрявшие в Доминикане, требуют от Зеленского отправить за ними президентский бортУкраинцы, до сих пор остающиеся в Доминикане, требуют от Президента Владимира Зеленского отправить за ними президентский борт.
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на неделю не больше, сраки по быстрому всем помыли и сразу домой.
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Зоряна сьехала, а теперь село оно и в Африке село.
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"Кандидат медицинских наук, врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что с точки зрения эпидемиологии, сознательное перемещение тысяч людей в разгар пандемии из одной страны в другую - это абсолютно неверно.", "Медик добавил, что государству дешевле вернуть граждан на Родину, поскольку за границей за них нужно платить из бюджета, а здесь, в случае болезни, люди сами будут платить за себя.", "…с точки зрения эпидемиологии, перемещать в разгар пандемии сознательно тысячи людей из одной страны в другую - это абсолютно неверно… У нас будет на следующей неделе массовый подъем заболеваемости,… потому что если к нам привезут много тестов, и начнут ими пользоваться,… у нас сразу же будет массовый подъем заболеваемости", - предупредил он.
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С 25 февраля 2017 года ведёт программу «Микстура шоу» на Русском радио ?
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а не надо пользоваться тестами и все будет хорошо, вон в рашке никто ничем не пользуется и красота...
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в смысле с каждым днем мы приближаемся к победе?
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Но это все ещё мелочи по сравнению с закупками СБУ и МВД во время карантина.

СБУ проводит тендер на закупку 33 автToyota Corolla и 8 Volkswagen T6 Kombi с ожидаемой стоимостью 24,5 млн грн.
А Нац Полиция спокойно объявила о закупке 631 авто(включая 600 кроссоверов) на 275,9 млн грн.
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ой, ты еще не знаешь, что купил себе основной миротворец - товарищ ермак...
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Если бы не купил, а раздал - каждому бы по 13 грн досталось. Таких как товарищ ермак по 2 десятка на день надо + комуналка.
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Цє перемога, однозначно. Хто ще не захворів - захворіє, хто не здох - здохне. Слава зебуїнам!
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