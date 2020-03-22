 "Укрзалізниця" призначила ще один спецпотяг із Перемишля до Києва, - Криклій

Про це повідомив у месенджері "Телеграм" міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що потяг №706/705 відправиться з Перемишля 23 березня о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59. Дорогою заплановано зупинку у Львові.
Квитки можна купити на сайті "Укрзалізниці".
Нагадаємо, 20 березня з польського Перемишля в Україну прибуло чотири потяги, на яких повернулися понад 2 400 українців. Сімох пасажирів госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню.
Похоже в Украину скоро со всей планеты заразу свезут!
Интересно, что скажет Зе когда начнут умирать люди ?
Уже какая разница?
а после того как рАсия выключила газ так ОН вообще замерз ....
А це - відповідь Бацька
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