 Меркель йде на самоізоляцію після спілкування з лікарем, у якого виявили коронавірус

Про це повідомив прессекретар Меркель Штефан Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після сьогоднішньої пресконференції канцлеру повідомили, що лікар, який у п'ятницю ввечері зробив їй щеплення від пневмококової інфекції, пройшов тестування на коронавірус, і воно було позитивним. Тому канцлер вирішила негайно відправитися на домашній карантин", - повідомив Зайберт.

За його словами, Меркель найближчими днями буде регулярно проходити перевірки доти, поки не буде однозначного результату. "І на домашньому карантині канцлер виконуватиме свої службові обов'язки", - сказав Зайберт.

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Раніше Меркель сама повідомила, що через обмеження суспільного життя урядом ФРН її життя зараз повністю змінилося. Більшу частину часу вона проводить вдома в телефонних переговорах і відеоконференціях, всі службові поїздки наразі скасовано.

За даними інституту Роберта Коха на 22 березня, в Німеччині 18 610 осіб, у яких підтверджено коронавірус нового типу, 55 осіб померли.

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