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Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1421) карантин (745) Меркель (678) COVID-19 (1624) коронавірус (288)

 Меркель йде на самоізоляцію після спілкування з лікарем, у якого виявили коронавірус

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перебуватиме на самоізоляції, бо спілкувалася з лікарем, у якого згодом підтвердили коронавірус.

Про це повідомив прессекретар Меркель Штефан Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після сьогоднішньої пресконференції канцлеру повідомили, що лікар, який у п'ятницю ввечері зробив їй щеплення від пневмококової інфекції, пройшов тестування на коронавірус, і воно було позитивним. Тому канцлер вирішила негайно відправитися на домашній карантин", - повідомив Зайберт.

За його словами, Меркель найближчими днями буде регулярно проходити перевірки доти, поки не буде однозначного результату. "І на домашньому карантині канцлер виконуватиме свої службові обов'язки", - сказав Зайберт.

Читайте також: 70% населення все одно заразиться коронавірусом. Наше завдання - виграти час, - Меркель

Раніше Меркель сама повідомила, що через обмеження суспільного життя урядом ФРН її життя зараз повністю змінилося. Більшу частину часу вона проводить вдома в телефонних переговорах і відеоконференціях, всі службові поїздки наразі скасовано.

За даними інституту Роберта Коха на 22 березня, в Німеччині 18 610 осіб, у яких підтверджено коронавірус нового типу, 55 осіб померли.

Дивіться також: Незважаючи на поширення COVID-19, Меркель продовжує сама ходити в супермаркет. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183436
 
   
 Топ коментарі
 
Ты депутат Верховной Рады, ты подозреваешь, что у тебя коронавирус? Не спеши идти в самоизоляцию, вначале организуй встречу с депутатами Опоблока, пожми руку Медведчуку и Рабиновичу, пообщайся с Ермаком и поцелуй в щечку Мендель.
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Надень на голову трусы
и заходи в метро, не ссы! Бумаги туалетной не достать?
Скорей скупайте книги, книги, *****! Сходил купил бюстгальтер номер шесть.
Две маски для лица, пожалуй, есть Главврач запретил приближаться к клеёнке,
поминки проводятся на удалёнке. Вакцину ищут лучшие умы.
И средние. И худшие. И мы. Одно лишь утешает наш народ:
весь мир такой же идиот.
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У тебе, що, було завдання за не слідкувати? Меркель уходит на самоизоляцию после общения с врачом, у которого выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 1743
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А свое мнение имеешь?
Или тобой всю жизнь будет править колбаса по 2.20?
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Я думаю что у человека, который круглосуточно следит за комментариями на странице Мендель - определенные проблемы с головой.
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Я думаю, что человек пишущий под разными флагами - троль!
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кстати, у меня раньше постоянно цензор меня определял то как США, то как Канада. Прокси я не пользовался, но меня тоже подозревали в том что я троль В последнее время правда мой флаг более постоянный.
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пацан сидить на карантині, руки чухаються )))
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Трында, ты, меркель, брехливая, санкции ты уходишь с рашки снимать.
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Ты депутат Верховной Рады, ты подозреваешь, что у тебя коронавирус? Не спеши идти в самоизоляцию, вначале организуй встречу с депутатами Опоблока, пожми руку Медведчуку и Рабиновичу, пообщайся с Ермаком и поцелуй в щечку Мендель.
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Німеччина подолає епідемію, а в Україні поки нема планів щодо забезпечення населення на період епідемії.
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Нема епідемії, є наша земля, яку вони хочуть віддати за весь цей цирк на всій землі.
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у немцев самый низкий процент смертности! на уровне 0,7 примерно! и у нас порядка 8%! и это только цветочки... в Иране тоже порядка 8%... вот это наш уровень
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о нашем уровне рано говорить при одном выздоровевшем и трех официально скончавшихся...нет базы для вычисления
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Статистика нужна по прошлым годам, по месяцам, а ее нет.
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В Германии сейчас заражено 23974 человека,умерло 92,выздоровело 266,осталось 23616.Андрей считайте проценты.
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Устрой поцелуй по брежневски с президентом.
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Меркель! Мы очень.... прям ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ обеспокоены!!! Прям в 99 левел обеспокоенности о состоянии твоего здоровья!
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Фрау Рібентроп ***** - їй Порох був як ниючий зубний біль: вона би вже стільки питань з другом вольдемаром би обкашляла - а то якійсь санкції баблішко опять же мимо ... І тут поперло - обрали вісьлюка!
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не плохо сходила в маркет за французкой булочкой.
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ех, Анжела, а могла б востаннє вофку ***** відвідати і попрощатися
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Думаю фрау Меркель сейчас самое время встретиться с Лукашенко
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не, спросить с глазу на глаз путина, есть ли у того сибирская шуба
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Вот оно как, к врачам обращаться...

Ярослав Смеляков.


Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

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я, не считая зубного, не обращался к эскулапам с 2004-го. не люблю я их, ой не люблю!
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ты, похоже, любитель русского рока...бг не вылазит с украины...и зимой и летом от улиц до площадок в райцентрах...посол русского мира))
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вот как бывает!!!
врач, делавший прививку первому лицу...и заболел...
первое лицо, сходило в магазин...а ее водители-охрана-обслуга? по идее тоже???
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вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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Немає у неї ніякої обслуги і взводу охоронців, є тільки один охоронець. Живе вона в звичайному будинку в двокімнатній квартирі і гуляє з собакою в сквері біля будинку кожен вечір, навіть бачив один раз її, охоронець десь позаду неї ходив.
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аж не віриться! та про те що вона...звичайна жінка - писали.. і про її будинок і про те як вона з чоловіком (і одним охоронцем) ******* гуляти в горах (в простій сукні )
то я так...якось... негарно написав (просто хотів сказати, що і її оточення має піти на карантин)
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Ага. И как шнекер поедет на теплое место к ***** на пенсию........ Не тяни мазу за кгбешную бабку
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Ваня, не збуджуйся так-) в канцлерін буде достатня пенсія повір мені, щоб не їхати до ***** за нею, а мазу я вже ні за кого давно не тягну , i поменьше читай жовту пресу , краще спатимешь )
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уявіть що буде якщо у нашого бубочки таке станеться...?! ото буде "шухер"...!!!
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ой... а я думаю що навпаки... будуть до останнього приховувати щоби не підпортити імідж найсвітлішого лідера **********...
до речі може вже корчиться? бо шахов і біля нього терся... а імунітет на шаурмі сильним навряд буде ... хоч гантельки там на камеру і тягав...
а "шухер" - буде... тишком-нишком ( щоб дубінський не взнав... бо перший сдасть)))
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Бо *** кази туй бабі аби не бігала сама за вином у супермаркет...
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Бо *** казали туй бабі аби не бігала сама за вином у супермаркет...))) клаву треба міняти))
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але ж хворба підкралась не з супермаркету...по іронії долі -від лікаря...і це в Німеччині..!!!
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нормандська тройка зібралась...їй випало збігати
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Интересно, какой процент народа нужно отправить на самомастурбацию, чтоб эти бараны поняли, что принцип "изоляция всех контактов и всех контактов контактов" идиотичен. Уроки математики они там прогуливали что ли? Меркель йде на самоізоляцію після спілкування з лікарем, у якого виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 9723
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Ты обо всех баранах Мира или только о наших?
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Обо всех. Наши (точнее, зелёные) бараны - бараны второго уровня. Они как бараны повторяют за евробаранами. Или третьего... Евробараны ведь часто берут пример с китайских баранов... Овцеводство - это непросто...

Не маячит надежда мне...

Не маячит надежда мне,
То мелькнет, то куда-то денется.
И в загадочной этой стране
Ничего никогда не изменится.

И от этого даже легко
Опосля, как пропустишь стопочку.
Референдум прошел под пивко,
Панихиды пройдут под водочку.

И причины искать не надо -
Просто любят бараны стадо.
Ну а то, что в стаде их режут,
Так ведь это не всех, так ведь это все реже.

И по кругу пойдет дорога,
Им баранам не нужно много.
Забросают в загон питание, -
Вот и все проблемы бараньи.

Чтоб решать проблемы бараньи,
Существует голосование.
Все по карточкам, все законно,
Все, конечно, внутри загона.

А зачем баранам наружу?
Там ведь ум не бараний нужен!
Там ночами от страха жарко,
Там - пастух и его овчарка.

Пастухи без особых хлопот
Над баранами ставят опыт, -
Не спросившись про их желания,
Ставят опыт на выживание.

Вечерами за шашлыками
Громко цокают языками,
Удивляясь на стадо с кручи, -
Ох, живучи! Ну и живучи!
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А це такий принцип всесвітнього бумерангу. Бога за бороду ще ніхто не спіймав.
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отаке "щастя" та в кремль..."обнулить" так би мовити...
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Може наш бубочька теж з кимось спілкувався із заражених...
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Фрау Меркель пошли фуйлу цього дохтура.
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Государство в смартфоне. Сбывается предсказание Зеленского Учеба - дистанционно, работа власти - дистанционно, продукты - дистанционно, фитнес - через онлайн уроки ...
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таке враження що він все знав наперед..."диджитализация"...а хто ж реально працюватиме та воюватиме...?!!!
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жах...! якщо з пані Меркель щось станеться то буде геть погано для України...бо Макрон с путькою вже точно замутять щось...
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хоча маю визнати-СП-2 буде тоді швидше гаплик...
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Сопьется ведь. Вон, во Франции за неделю вынужденного безделья, резко возросло колличество потребляемого алкоголя. Раньше на аперитив 1,2 бокала вина потребляли, теперь бутылку и даже больше. А ведь ещё как минимум неделя впереди.
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Выздоровления фрау Меркель!Здоровья всем нам!
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