 Меркель йде на самоізоляцію після спілкування з лікарем, у якого виявили коронавірус

Про це повідомив прессекретар Меркель Штефан Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Після сьогоднішньої пресконференції канцлеру повідомили, що лікар, який у п'ятницю ввечері зробив їй щеплення від пневмококової інфекції, пройшов тестування на коронавірус, і воно було позитивним. Тому канцлер вирішила негайно відправитися на домашній карантин", - повідомив Зайберт.
За його словами, Меркель найближчими днями буде регулярно проходити перевірки доти, поки не буде однозначного результату. "І на домашньому карантині канцлер виконуватиме свої службові обов'язки", - сказав Зайберт.
Раніше Меркель сама повідомила, що через обмеження суспільного життя урядом ФРН її життя зараз повністю змінилося. Більшу частину часу вона проводить вдома в телефонних переговорах і відеоконференціях, всі службові поїздки наразі скасовано.
За даними інституту Роберта Коха на 22 березня, в Німеччині 18 610 осіб, у яких підтверджено коронавірус нового типу, 55 осіб померли.
и заходи в метро, не ссы! Бумаги туалетной не достать?
Скорей скупайте книги, книги, *****! Сходил купил бюстгальтер номер шесть.
Две маски для лица, пожалуй, есть Главврач запретил приближаться к клеёнке,
поминки проводятся на удалёнке. Вакцину ищут лучшие умы.
И средние. И худшие. И мы. Одно лишь утешает наш народ:
весь мир такой же идиот.
Или тобой всю жизнь будет править колбаса по 2.20?
Ярослав Смеляков.
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
врач, делавший прививку первому лицу...и заболел...
первое лицо, сходило в магазин...а ее водители-охрана-обслуга? по идее тоже???
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
то я так...якось... негарно написав (просто хотів сказати, що і її оточення має піти на карантин)
до речі може вже корчиться? бо шахов і біля нього терся... а імунітет на шаурмі сильним навряд буде ... хоч гантельки там на камеру і тягав...
а "шухер" - буде... тишком-нишком ( щоб дубінський не взнав... бо перший сдасть)))
Не маячит надежда мне...
Не маячит надежда мне,
То мелькнет, то куда-то денется.
И в загадочной этой стране
Ничего никогда не изменится.
И от этого даже легко
Опосля, как пропустишь стопочку.
Референдум прошел под пивко,
Панихиды пройдут под водочку.
И причины искать не надо -
Просто любят бараны стадо.
Ну а то, что в стаде их режут,
Так ведь это не всех, так ведь это все реже.
И по кругу пойдет дорога,
Им баранам не нужно много.
Забросают в загон питание, -
Вот и все проблемы бараньи.
Чтоб решать проблемы бараньи,
Существует голосование.
Все по карточкам, все законно,
Все, конечно, внутри загона.
А зачем баранам наружу?
Там ведь ум не бараний нужен!
Там ночами от страха жарко,
Там - пастух и его овчарка.
Пастухи без особых хлопот
Над баранами ставят опыт, -
Не спросившись про их желания,
Ставят опыт на выживание.
Вечерами за шашлыками
Громко цокают языками,
Удивляясь на стадо с кручи, -
Ох, живучи! Ну и живучи!