EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1516  31
Матеріали за темою:
Все про:бойовик (3098) втрати (1603) найманці РФ (1037)

 За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі за тиждень становлять 13 убитих, 22 поранених, - пресцентр ОС

За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень - 13 осіб загиблих, 22 людини поранено і травмовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Також окупанти втратили три одиниці техніки, зокрема міномет калібру 120 мм без можливості відновлення, два автомобілі типу "Урал".

Командування операції Об'єднаних сил наголошує, що в разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Читайте також: Від початку року на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, - Офіс генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183434
 
   
 Топ коментарі
 
Краще би відпустили в ордло кілька сепарів, які інфіковані короновірусом.🙄
 показати весь коментар
 
Раніше казали про втрати сепарів, а теперішня влада - мовчить....
 показати весь коментар
 
Зелебобики,где ваш мир обещанный на коленях? Может пойдёте с него получит..... как с охламона по голове табуретом.Он ведь вас ЛОХАМи выставил.Украинцы ему не верили сразу, шилокруту квартальному.За одно и про 4000 напомните.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Краще би відпустили в ордло кілька сепарів, які інфіковані короновірусом.🙄
 показати весь коментар
 
 
ходять взагалі дикі чутки, що наші "миролюбці" хочуть навпаки - запропонувати хворих на коронавірус з окупованих територій везти до нас ( я наприклад це вже почув тричі за сьогодні...може фейк...а може й ні... від сивохоподібних всього можно чекати)
 показати весь коментар
 
 
и не просто отпустили, а на фуре с водкой !!!
 показати весь коментар
 
 
Раніше казали про втрати сепарів, а теперішня влада - мовчить....
 показати весь коментар
 
 
Не, теперь ты просто говоришь "я вам ниверю, вы фсе врёти"
 показати весь коментар
 
13 опочленцев скорей всего подохли от бояры на метаноле... ведь наш гавнокомандующий ************ сказал: "просто нужно перестать стрелять..."
 показати весь коментар
 
Зелебобики,где ваш мир обещанный на коленях? Может пойдёте с него получит..... как с охламона по голове табуретом.Он ведь вас ЛОХАМи выставил.Украинцы ему не верили сразу, шилокруту квартальному.За одно и про 4000 напомните.
 показати весь коментар
 
 
ОНО еще не научилось , ему нужно дать еще время, 11 месяцев это мало ...
но эти 73% тварей за него голосовавших забыли что 7 июня Порошенко принял присягу а в конце августа уже был Иловайск и ни кто не тдавал времени учится !!!
 показати весь коментар
 
як зєльонській взнає, то комусь мало не покажеться За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі за тиждень становлять 13 убитих, 22 поранених, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7468 За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі за тиждень становлять 13 убитих, 22 поранених, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7468
 показати весь коментар
 
опять неуставные взаимоотношения лыдынырии?
 показати весь коментар
 
 
Короновирус однако свирепствует.. По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе за неделю составили 13 убитых, 22 раненых, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4596
 показати весь коментар
 
 
Это же наши люди, надо им аптечки подарить и еды отправить!
 показати весь коментар
 
 
Ну там один умник из зезрады предлагал им аптечек передать
 показати весь коментар
 
Я чёйто не понял? Энти порохоботы мочат наших избирателей!!!!???
 показати весь коментар
 
 
Бред, полный бред. Век интернета и такие сказки писать, для кого???
 показати весь коментар
 
 
Уже извинились презик с ермаком перед ****** владимировичем?
 показати весь коментар
 
 
13 человек погибших

они что повесились (если запрещено стрелять в них) ?
 показати весь коментар
 
 
По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе за неделю составили 13 убитых, 22 раненых, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1493

А полиция не усматривает в этом скоплении народа нарушение указа о карантине ?
Или она только из автобуса 11-го пассажира вытаскивает, а тут - всё норм ?!
 показати весь коментар
 
 
Шо порохоботи - стріляти нашим заборонено? )))
 показати весь коментар
 
а что можно стрелять без приказа ?
ты что как и бубочка УКЛОНИСТ не был в армии и не читал присягу и устав ???
 показати весь коментар
 
 
а ніхто і не стріляв . то все самопідриви і самостріли
 показати весь коментар
 
Кажется, что хорошие результаты, но если учесть, что по ту сторону баррикад находятся декласированные человекоподобные, никому не нужные приматы, то для нас это дорогая цена.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору