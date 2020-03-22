 За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі за тиждень становлять 13 убитих, 22 поранених, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Також окупанти втратили три одиниці техніки, зокрема міномет калібру 120 мм без можливості відновлення, два автомобілі типу "Урал".
Командування операції Об'єднаних сил наголошує, що в разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.
но эти 73% тварей за него голосовавших забыли что 7 июня Порошенко принял присягу а в конце августа уже был Иловайск и ни кто не тдавал времени учится !!!
они что повесились (если запрещено стрелять в них) ?
А полиция не усматривает в этом скоплении народа нарушение указа о карантине ?
Или она только из автобуса 11-го пассажира вытаскивает, а тут - всё норм ?!
ты что как и бубочка УКЛОНИСТ не был в армии и не читал присягу и устав ???