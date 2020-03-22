 За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі за тиждень становлять 13 убитих, 22 поранених, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Також окупанти втратили три одиниці техніки, зокрема міномет калібру 120 мм без можливості відновлення, два автомобілі типу "Урал".

Командування операції Об'єднаних сил наголошує, що в разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

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