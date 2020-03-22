 Понад 200 українців повертаються з Таллінна до Києва 22 березня, - посол Беца

Про це повідомила у твітері посол України в Естонії Мар'яна Беца, інформує Цензор.НЕТ.

"54 громадянина України відлетіли сьогодні до України спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ. Сьогодні ввечері SkyUpAirlines здійснить ще один прямий чартер Таллінн-Київ із 189 громадянами України. Робимо все, щоб наші громадяни опинились вдома якомога швидше в цей складний час", - написала вона.

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Нагадаємо, станом на 20 березня, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, майже 30 тис. українців повернулися на Батьківщину. Ще приблизно стільки ж наших співгромадян очікують повернення.