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 Політика України
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 Понад 200 українців повертаються з Таллінна до Києва 22 березня, - посол Беца

54 громадянина України 22 березня вилетіли в Україну спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ, пізніше ввечері заплановано ще один виліт.

Про це повідомила у твітері посол України в Естонії Мар'яна Беца, інформує Цензор.НЕТ.

"54 громадянина України відлетіли сьогодні до України спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ. Сьогодні ввечері SkyUpAirlines здійснить ще один прямий чартер Таллінн-Київ із 189 громадянами України. Робимо все, щоб наші громадяни опинились вдома якомога швидше в цей складний час", - написала вона.

Понад 200 українців повертаються з Таллінна до Києва 22 березня, - посол Беца 01

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Нагадаємо, станом на 20 березня, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, майже 30 тис. українців повернулися на Батьківщину. Ще приблизно стільки ж наших співгромадян очікують повернення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183433
 
 
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https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%b7%d0%bb%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8.html#more-98721

Злые вопросы к безмозглой Зе-власти Март 22, 2020Без рубрикиКомментарии
Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца - Цензор.НЕТ 8304Время для вопросов. Некоторые уже, правда, риторические. И вряд ли мы получим надлежащие ответы. Некому отвечать. Мы ведь явно видим трусливую команду, которая растеряно копирует что/то чужое, не понимая «а зачем?» Однако только ответы на эти вопросы позволят нам прогнозировать своё ближайшее будущее. И подготовиться к нему надлежащим образом…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
1. Почему было принято решение о бесконтрольном ввозе в страну нескольких сот тысяч заробитчан из европейских очагов инфекции?
Кто принял данное решение и зачем?..
2. Почему не были подготовлены карантинные зоны для эвакуированных и вернувшихся?
Есть ли списки вернувшихся, в том числе и многих тысяч нелегалов?
Кто виновен в отсутствии предохранительной логистики?…
3. Если ещё 3 февраля была создана практически Госкомиссия про противодействию вирусу (под эгидой тогдашнего премьера Гончарука), почему запреты на вывоз средств индивидуальной защиты появились только 11 марта?
С чем связан этот разрыв во времени?
Кто виновен в умышленной организации массового вывоза СИЗ?..
4. Почему маски вывозились из страны в серьезных промышленных объемах и после 11 марта?
В тему - На телевидении Испании порадовались поступлению партии украинских масок. Видео
Кто такой в это связи гражданин «Нефедов» и как его заявления о законности вывоза масок соотносятся с конкретным психическим здоровьем и соотношением цены и экспортных пошлин?..
5. Почему в Западной Украине не формируются разделительные сектора по областям расселения вернувшихся, не проводится подготовка к быстрому обустройству полевых госпиталей, не готовится ввод подразделений НацГвардии для санации территорий? Кто мониторит регион?..
6. Почему до сих пор не создан единый информационный центр, который будет в «один голос» сообщать важную и обязательную информацию и остановит поток фейков, глупости и разноголосицы, которые возникают из/за информационной конкуренции разных гос/органов?
Кто этот pr-идиот?..
7. Зачем некое админ/учрежение «КГГА» публично сообщает о неизбежности заболевания 22 млн. украинцев и тем самым преднамеренно нагоняет панику? И не только они нагоняют.
Кто вообще предоставил право голоса столь отборным, но анонимным глупцам? Кто такой гражданин Кличко?..
8. Почему премьер Шмыгаль вместо круглосуточной работы в рабочем кабинете проводит много времени на прямых эфирах в инфантильных ток/шоу?
Где внятные решения, которые изложены простым языком в 10 пунктах и которые составляют основу общей гос/стратегии?…
9. Кто и как будет осуществлять снабжение разных категорий граждан в случае тотального запрет/карантина? Кто такой гражданин Аваков?…
10. Наконец, кто такой Радуцкий?
Почему до сих пор нет адекватной реакции прокуратуры на откровенно мародерские инициативы и действия целого ряда личностей, что в свою очередь провоцирует рост цен на все товары во всех магазинах/аптеках страны?..
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Наш Зеля добряк - скоро он позовёт всех зараженных из других стран мира в Украину.
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Эстонцы перекрестились. Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца - Цензор.НЕТ 6469
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Для евакуації українців з Польщі призначили ще один поїзд...
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Лекарства, принимаемые миллионами людей, могут увеличивать риск заражения коронавирусом

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, попадает в клетки-мишени благодаря рецепторам особого белка - ангиотензинпревращающего фермента (АПФ2, АСЕ2). Вирус использует его как входные ворота. В то же время АПФ2 является мишенью целого ряда лекарственных препаратов (ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина), которые широко применяются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, сахарным диабетом.
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) каждому покидающему -"вана таллинн" в подарок!
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https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%b7%d0%bb%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8.html#more-98721

Злые вопросы к безмозглой Зе-власти Март 22, 2020Без рубрикиКомментарии
Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца - Цензор.НЕТ 8304Время для вопросов. Некоторые уже, правда, риторические. И вряд ли мы получим надлежащие ответы. Некому отвечать. Мы ведь явно видим трусливую команду, которая растеряно копирует что/то чужое, не понимая «а зачем?» Однако только ответы на эти вопросы позволят нам прогнозировать своё ближайшее будущее. И подготовиться к нему надлежащим образом…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
1. Почему было принято решение о бесконтрольном ввозе в страну нескольких сот тысяч заробитчан из европейских очагов инфекции?
Кто принял данное решение и зачем?..
2. Почему не были подготовлены карантинные зоны для эвакуированных и вернувшихся?
Есть ли списки вернувшихся, в том числе и многих тысяч нелегалов?
Кто виновен в отсутствии предохранительной логистики?…
3. Если ещё 3 февраля была создана практически Госкомиссия про противодействию вирусу (под эгидой тогдашнего премьера Гончарука), почему запреты на вывоз средств индивидуальной защиты появились только 11 марта?
С чем связан этот разрыв во времени?
Кто виновен в умышленной организации массового вывоза СИЗ?..
4. Почему маски вывозились из страны в серьезных промышленных объемах и после 11 марта?
В тему - На телевидении Испании порадовались поступлению партии украинских масок. Видео
Кто такой в это связи гражданин «Нефедов» и как его заявления о законности вывоза масок соотносятся с конкретным психическим здоровьем и соотношением цены и экспортных пошлин?..
5. Почему в Западной Украине не формируются разделительные сектора по областям расселения вернувшихся, не проводится подготовка к быстрому обустройству полевых госпиталей, не готовится ввод подразделений НацГвардии для санации территорий? Кто мониторит регион?..
6. Почему до сих пор не создан единый информационный центр, который будет в «один голос» сообщать важную и обязательную информацию и остановит поток фейков, глупости и разноголосицы, которые возникают из/за информационной конкуренции разных гос/органов?
Кто этот pr-идиот?..
7. Зачем некое админ/учрежение «КГГА» публично сообщает о неизбежности заболевания 22 млн. украинцев и тем самым преднамеренно нагоняет панику? И не только они нагоняют.
Кто вообще предоставил право голоса столь отборным, но анонимным глупцам? Кто такой гражданин Кличко?..
8. Почему премьер Шмыгаль вместо круглосуточной работы в рабочем кабинете проводит много времени на прямых эфирах в инфантильных ток/шоу?
Где внятные решения, которые изложены простым языком в 10 пунктах и которые составляют основу общей гос/стратегии?…
9. Кто и как будет осуществлять снабжение разных категорий граждан в случае тотального запрет/карантина? Кто такой гражданин Аваков?…
10. Наконец, кто такой Радуцкий?
Почему до сих пор нет адекватной реакции прокуратуры на откровенно мародерские инициативы и действия целого ряда личностей, что в свою очередь провоцирует рост цен на все товары во всех магазинах/аптеках страны?..
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Наш Зеля добряк - скоро он позовёт всех зараженных из других стран мира в Украину.
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Пора вже Італійців вести в Україну на лікування ! не влада а Долбой@@
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Понад 200 українців повертаються з Таллінна до Києва 22 березня, - посол Беца - Цензор.НЕТ 8625 Алле! в Украине национальной безопасностью кто-нибудь занимается???
Походу, скоро в Украину заразу со всей планеты свезут!
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Дабро пажалавать , ріднесенькі наші ! Паді натірпєліся там на чужбінє ...
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ишак османский уже переехал со своим офисом в зал для встреч "Борисполя"...?
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