 У США планують виплатити кожній сім'ї 3 тис. дол. для стимулювання економіки в умовах епідемії коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами керівника американського Мінфіну, адміністрація Трампа внесла на розгляд Конгресу США відповідний законопроєкт, що містить заходи щодо стимуляції економіки. Наразі американські законодавці завершують роботу над цим законопроєктом. Його прийняття очікується 23 березня.

Ухвалення та набуття чинності цього пакета заходів дозволить Федеральній резервній системі використати до чотирьох трильйонів доларів ліквідних коштів для підтримки економіки країни, пояснив Мнучін. Американські урядовці сподіваються, що оголошенні заходи підтримки регулятора допоможуть бізнесу країни протриматися наступні три-чотири місяці.

"Нам потрібно саме зараз вкладати гроші в економіку. Якщо ми це зробимо, то тоді, на нашу думку, ми зможемо стабілізувати економіку", - заявив американський чиновник.

Водночас Мнучін дав зрозуміти, що уряд США може вжити й інших заходів економічної підтримки, якщо упродовж наступних двох місяців ситуація не покращиться.