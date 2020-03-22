 У США планують виплатити кожній сім'ї 3 тис. дол. для стимулювання економіки в умовах епідемії коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами керівника американського Мінфіну, адміністрація Трампа внесла на розгляд Конгресу США відповідний законопроєкт, що містить заходи щодо стимуляції економіки. Наразі американські законодавці завершують роботу над цим законопроєктом. Його прийняття очікується 23 березня.
Ухвалення та набуття чинності цього пакета заходів дозволить Федеральній резервній системі використати до чотирьох трильйонів доларів ліквідних коштів для підтримки економіки країни, пояснив Мнучін. Американські урядовці сподіваються, що оголошенні заходи підтримки регулятора допоможуть бізнесу країни протриматися наступні три-чотири місяці.
"Нам потрібно саме зараз вкладати гроші в економіку. Якщо ми це зробимо, то тоді, на нашу думку, ми зможемо стабілізувати економіку", - заявив американський чиновник.
Водночас Мнучін дав зрозуміти, що уряд США може вжити й інших заходів економічної підтримки, якщо упродовж наступних двох місяців ситуація не покращиться.
Это потому что пиндосы выбирали себе в президенты Вашингтонов и Рейганов, а не Януковичей и Зеленских....
Нечего на зеркало пинать теперь...
Но правда!
Думаю что эта тыща как-то с этим связана.
А нам...
А мьі будем бесплатно смотреть сериал "слуга народа", вот...
А то, что в 20-м растет, это коронавирус виноват, а не зеленский.
Не перепутайте..................................
хотя согласен - такого даже при Януковиче не было как сейчас .....
https://www.wsj.com/articles/rethinking-the-coronavirus-shutdown-11584659154
Объявленный в США карантин может привести к экономическому спаду, который не имел аналогов в истории, считает редакция. Журналисты подчеркивают, что если карантин затянется дольше, чем на одну-две недели, миллионы американцев потеряют работу. Ущерб от потери рабочих мест и банкротства превысит потери от финансового кризиса 2008-2009 годов, прогнозирует газета.
Журналисты сравнивают эффект от остановки экономики из-за коронавируса с цунами, которое приведет к тому, что десятки миллионов человек потеряют рабочие места. Если крупные компании смогут продержаться несколько недель без дохода, то средние и малые предприятия этого не выдержат. Даже у самых зажиточных из них резервы закончатся в течение месяца, за чем последуют увольнения, а потом и закрытие предприятий.
у нас тоже понимают что экономике трындец и всем для Украины надо что то делать ....
Наскільки вірне твердження, що COVID-19 небезпечний тільки для літніх людей?Не зовсім вірно, але проблема людей похилого віку, що контактують з COVID-19, в тому, що дуже багато з них беруть певний клас препаратів, що знижують тиск (інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту (АПФ) і блокаторів рецепторів ангіотензину). У відповідь на це, на поверхні їх клітин компенсаторно збільшується кількість рецепторів АПФ. А характерною особливістю COVID-19 є саме його спорідненість до АПФ рецепторів, що і забезпечує його успішне проникнення всередину клітини. Тобто, у таких груп населення, а це, звичайно, не тільки люди похилого віку
https://www.0352.ua/news/2702929/virus-ne-zacikavlenij-v-smerti-ludini-jogo-zavdanna-maksimalno-dovgo-isnuvati-virusolog-nadia-zolobak-foto
На неї, ви зможете придбати пів вареника і легендарний сир по 58 грн, при умові, що проголосуєте за його партію на місцевих виборах.
было 12 стало 19, а золото упало, хотя и серебро должно упасть
- статистична вартість 1 респіратора FFP3 - 4,6 коп/шт- контрактна вартість 1 респіратора FFP3 у кількості 104000 - 1,84 грн/шт- контрактна вартість 1 респіратора FFP3 у кількості 100000 - 1,92 грн/штВідповідно до статистичних ринкових цін даного товару станом на день поставки 03/03/2020 (від 50 до 80 грн/шт) середня похибка цін, вказаних у деклараціях, становить 3800% (три тисячі вісімсот відсотків). Вартість товару через мою службову недбалість занижена в 38 разів.Сумарна розрахункова ринкова вартість вказаного товару у обидвох деклараціях становить $593478 замість суми $15600, вказаної у декларації.Таким чином, прихована від оподаткування сума на стороні України становить приблизно $577 878, або, за курсом НБУ на день поставки 14 210 026 (чотирнадцять мільйонів двісті десять тисяч, двадцять шість гривень)В Україні така схема дозволяє ухилитися від податків, коли у контракті позначається ціна нижче собівартості, а фактично розрахунок здійнюється в готівковий тіньовий формі (в даному випадку - 14 млн. грн.).На стороні Іспанії така задекларована вартість дозволила уникнути сплати ввізного мита на відповідну приховану суму - на приблизно півмільйона євро. Бюджет Іспанії недоотримав податки до зазначеної вище суми.Свою провину визнаю. Несвідомо я став учасником кримінальної схеми, яка призвела до недоотримання податків державою Україна, і відповідно, виникнення заборгованостей перед медиками, вчителями, ЗСУ, оборонними підприємствами, пенсіонерами тощо.Зобов'язуюсь переглянути статистичну вартість товарів даної категорії, яка на сьогодні становить 4.6 коп при ринковій оптовій ціні понад 70 грн на даний момент.Прошу утримати з моєї заробітної зарлатні суму, недоотриману бюджетом України відповідно цієї та всіх інших тіньових поставок за моєї каденції, які будуть виявлені державним аудитом.Віталій Манько...
Тебе чего, план установили на количество постов?
https://www.youtube.com/watch?v=A1knqOiXyYw
Elena
@61_elena
·1 ч
На одной из улиц Турции,для тех кто остался без работы и денег в период карантина,любой желающий может взять эти продукты.
https://twitter.com/i/status/1241762343354277889