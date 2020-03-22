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Все про:карантин (745) США (6365) Мнучін (16) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 У США планують виплатити кожній сім'ї 3 тис. дол. для стимулювання економіки в умовах епідемії коронавірусу

Міністр фінансів США Стівен Мнучін анонсував одноразові виплати американським сім'ям у розмірі 3 тис. дол. у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами керівника американського Мінфіну, адміністрація Трампа внесла на розгляд Конгресу США відповідний законопроєкт, що містить заходи щодо стимуляції економіки. Наразі американські законодавці завершують роботу над цим законопроєктом. Його прийняття очікується 23 березня.

Ухвалення та набуття чинності цього пакета заходів дозволить Федеральній резервній системі використати до чотирьох трильйонів доларів ліквідних коштів для підтримки економіки країни, пояснив Мнучін. Американські урядовці сподіваються, що оголошенні заходи підтримки регулятора допоможуть бізнесу країни протриматися наступні три-чотири місяці.

"Нам потрібно саме зараз вкладати гроші в економіку. Якщо ми це зробимо, то тоді, на нашу думку, ми зможемо стабілізувати економіку", - заявив американський чиновник.

Водночас Мнучін дав зрозуміти, що уряд США може вжити й інших заходів економічної підтримки, якщо упродовж наступних двох місяців ситуація не покращиться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183431
 
 
 Топ коментарі
 
А нас тупо з робот за свій рахунок і виживайте, як хо....
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То что в 14-м доллар вырос - это Порошенко виноват, а не война.
А то, что в 20-м растет, это коронавирус виноват, а не зеленский.
Не перепутайте..................................
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А у нас планируют открыть ломбарды!!!
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идиот или дебил? ну такое. по сути никакой тебе с этим жить.
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Тогда все, кто изучает одноклеточные организмы - идиоты...
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что, завидно украинцы....?

Это потому что пиндосы выбирали себе в президенты Вашингтонов и Рейганов, а не Януковичей и Зеленских....
Нечего на зеркало пинать теперь...
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А у нас скоро закінчаться гроші, бо майже все зупинилося.
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Засунь собі його в жопу і Сивосі заодно.
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Диктуй, я сала с цыбулькой и часнычком тебе отправлю
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Конча Заспа, кидай через забор, а то собака злая.
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если речь про Абу, то он на левом берегу живет..
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за вот эу фразу на вас уже жалобу накатил персонаж сверху, на служебной ветке.
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денег нет но вы держитесь ( совет от кровных братьев).
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человек какой национальности первоисточник этой фразы?
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Вот про маски проданные в Испанию: https://www.obozrevatel.com/society/otvet-nefodova-na-skandal-s-maskami-raznesli-nashlis-nesootvetstviya.htm. Хорошо живем.
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В Роисси правительство тоже обещает гражданам предоставить посильную помощь
В США планируют выплатить каждой семье по 3 тыс. долл. для стимулирования экономики в условиях эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7930
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Напомнило, только что на СТВ рассказывали про рукопись Войнича и, мол, посмотрите - как ***** преобразился...
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У нас, в штате НЙ, на следующей неделе вырисовывается локдаун - когда закроют все предприятия кроме обеспечивающих жизнедеятельность. Кафе-кино-рестораны закрыты уже несколько дней. На дорогах заметно меньше машин.
Думаю что эта тыща как-то с этим связана.
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Щось у вас недобре відбувається, вже 13 тис 900 за сьогодні.
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А у нас...
А нам...
А мьі будем бесплатно смотреть сериал "слуга народа", вот...
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Малоросс, смотреть будет холодильник и наполняться продуктами. :D
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Нет вариков как-то к США присоединиться?-********* бы обосрались от злости
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ну для этого как минимум нужно быть членом НАТО, я думаю что рашка бы с этого момента уже сратся бы начала !
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А вон ********* же как-то Крым присоединили,а те тоже не были членом ничего.Главное желание,а если его нет,то будет тысяча условий.
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Тобто, якщо в нас раша крим відібрала -- то вона погана, а якщо ми зробимо так, як раша -- то будемо гарні. Так по-Вашому?
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То яка ми тоді будемо "єдина й самостійна", якщо приліпемося до когось?
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То что в 14-м доллар вырос - это Порошенко виноват, а не война.
А то, что в 20-м растет, это коронавирус виноват, а не зеленский.
Не перепутайте..................................
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Задолбал ты уже своим Потрошенко. Ты б еще Юща вспомнил бы с его бджолами.
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ну я не виноват что не из 73% .
хотя согласен - такого даже при Януковиче не было как сейчас .....
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А Брежнева вам не вернуть ? Он лучше с эпидемиями боролся чем хряк -миллиардер .В 1980 году например . Сами породили , сами потом хлоркой засыпали в три слоя У США планують виплатити кожній сім'ї 3 тис. дол. для стимулювання економіки в умовах епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 3591 А хряк только перед камерами картинно понтовался и такие сказки красивые лопухам втюхивал на уши . Про весьмирснами и рашкасдохла ....ну почти .А сам бабло по укромным местам рассовывал
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Так вот почему бабло не могут найти - оно по укромным местам спрятано.
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Нужно быстро референдум и проситься 51-м штатом. А шо, Аляске ж можно, а она тоже хрен знает где.
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Отличная идея.Вон Крым провел референдум и попросился в Россию и его взяли.
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Нічого не переплутав, нє? Може то раша "провела референдум" в криму й анексувала його?
У США планують виплатити кожній сім'ї 3 тис. дол. для стимулювання економіки в умовах епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 1786
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шо там США...вот наши пальчевские ...ани могут радной стране даже билеты в бомбаубежища прадать во время бамбёжки, "херойски" рискуя сабой... а ишо, в трудную минуту, могуть бросить утапающим - чугунный спасательный крух...
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А у нас довели экономику до уровня папуасов, поэтому мы можем лишь порадоваться или позавидовать, кто как...ну еще пока можем тут власть поругать, хотя им это до одного места.
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абсолютно с тобой согласен, порошенко-мародер.
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The Wall Street Journal (WSJ) выступила c редакционной колонкой «Переосмысливая коронавирусный шатдаун» (Rethinking the Coronavirus Shutdown), в которой раскритиковала радикальные меры в ответ на распространение коронавируса COVID-19 и предрекла экономике США коллапс.

https://www.wsj.com/articles/rethinking-the-coronavirus-shutdown-11584659154

Объявленный в США карантин может привести к экономическому спаду, который не имел аналогов в истории, считает редакция. Журналисты подчеркивают, что если карантин затянется дольше, чем на одну-две недели, миллионы американцев потеряют работу. Ущерб от потери рабочих мест и банкротства превысит потери от финансового кризиса 2008-2009 годов, прогнозирует газета.
Журналисты сравнивают эффект от остановки экономики из-за коронавируса с цунами, которое приведет к тому, что десятки миллионов человек потеряют рабочие места. Если крупные компании смогут продержаться несколько недель без дохода, то средние и малые предприятия этого не выдержат. Даже у самых зажиточных из них резервы закончатся в течение месяца, за чем последуют увольнения, а потом и закрытие предприятий.
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Вопрос у нас тот же, сколько времени средний украинец соблюдая карантин сможет оставаться без работы? на сколько времени у людей хватит денег продержаться прежде чем начнутся, годные бунты и грабежи... голдных людей никто не заставит соблюдать карантин...
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респект США, понимают, что экономике трындец и надо что-то делать, у нас полная противоположность! В США планируют выплатить каждой семье по 3 тыс. долл. для стимулирования экономики в условиях эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 9921
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ты не прав !
у нас тоже понимают что экономике трындец и всем для Украины надо что то делать ....
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"Вірус "не зацікавлений" в смерті людини, його "завдання" - максимально довго існувати"

Наскільки вірне твердження, що COVID-19 небезпечний тільки для літніх людей?Не зовсім вірно, але проблема людей похилого віку, що контактують з COVID-19, в тому, що дуже багато з них беруть певний клас препаратів, що знижують тиск (інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту (АПФ) і блокаторів рецепторів ангіотензину). У відповідь на це, на поверхні їх клітин компенсаторно збільшується кількість рецепторів АПФ. А характерною особливістю COVID-19 є саме його спорідненість до АПФ рецепторів, що і забезпечує його успішне проникнення всередину клітини. Тобто, у таких груп населення, а це, звичайно, не тільки люди похилого віку
https://www.0352.ua/news/2702929/virus-ne-zacikavlenij-v-smerti-ludini-jogo-zavdanna-maksimalno-dovgo-isnuvati-virusolog-nadia-zolobak-foto
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так то в омериге. там планируют. а в Украине могут и больше пообещать. но обещаного надо будет подождать.
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В США планируют выплатить каждой семье по 3 тыс. долл. для стимулирования экономики в условиях эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 9584Зеля вводить в обіг нову банкноту, на час кризи і зубожіння.

На неї, ви зможете придбати пів вареника і легендарний сир по 58 грн, при умові, що проголосуєте за його партію на місцевих виборах.
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Доллару конец, а золото не купить, а гривна хуже туалетной бумаги валюта.
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Не гони золота полно и как не странно в цене оно не растет...
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все сдают, меня поразило серебро в ломбардах,
было 12 стало 19, а золото упало, хотя и серебро должно упасть
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меня всегда интересовало почему рускае золото покупают за американские деньги ?
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Да все бумага, вложи деньги в нефть-матушку)))
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не кіпішуй кацапьонок, ви Штати вже давно хороните )))
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а тим часом в Україні ...Генеральному прокурору України, Голові СБУ, Голові Національної поліції України, Генеральному прокурору Іспанії.Явка з повинною.Я, Нефьодов Максим Євгенович, у період з 2 по 4 березня 2020 року, виконуючи обов'язки голови Державної митної служби, дозволив задекларувати товар, направлений до Іспанії, за суттєво заниженою вартістю. А саме - дві партії респіраторів класу FFP3, виробництва ТОВ "НВП "БУК", загальної кількості 204000 шт, що призвело до приховування від оподаткування суми понад 14 мільйонів грн.Так, при номінальній ринковій ціні даного товару понад 50 грн за шт, станом на 2018-2019 роки, в двох деклараціях товару, які я оприлюднив на фейсбукhttps://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/2843053615742729, вказано:
- статистична вартість 1 респіратора FFP3 - 4,6 коп/шт- контрактна вартість 1 респіратора FFP3 у кількості 104000 - 1,84 грн/шт- контрактна вартість 1 респіратора FFP3 у кількості 100000 - 1,92 грн/штВідповідно до статистичних ринкових цін даного товару станом на день поставки 03/03/2020 (від 50 до 80 грн/шт) середня похибка цін, вказаних у деклараціях, становить 3800% (три тисячі вісімсот відсотків). Вартість товару через мою службову недбалість занижена в 38 разів.Сумарна розрахункова ринкова вартість вказаного товару у обидвох деклараціях становить $593478 замість суми $15600, вказаної у декларації.Таким чином, прихована від оподаткування сума на стороні України становить приблизно $577 878, або, за курсом НБУ на день поставки 14 210 026 (чотирнадцять мільйонів двісті десять тисяч, двадцять шість гривень)В Україні така схема дозволяє ухилитися від податків, коли у контракті позначається ціна нижче собівартості, а фактично розрахунок здійнюється в готівковий тіньовий формі (в даному випадку - 14 млн. грн.).На стороні Іспанії така задекларована вартість дозволила уникнути сплати ввізного мита на відповідну приховану суму - на приблизно півмільйона євро. Бюджет Іспанії недоотримав податки до зазначеної вище суми.Свою провину визнаю. Несвідомо я став учасником кримінальної схеми, яка призвела до недоотримання податків державою Україна, і відповідно, виникнення заборгованостей перед медиками, вчителями, ЗСУ, оборонними підприємствами, пенсіонерами тощо.Зобов'язуюсь переглянути статистичну вартість товарів даної категорії, яка на сьогодні становить 4.6 коп при ринковій оптовій ціні понад 70 грн на даний момент.Прошу утримати з моєї заробітної зарлатні суму, недоотриману бюджетом України відповідно цієї та всіх інших тіньових поставок за моєї каденції, які будуть виявлені державним аудитом.Віталій Манько...
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"а тим часом в Україні" в твоей параллельной реальности: Всё таки дошел и до тебя чемоданчик который был в Одессе у экс губернатора пару часов назад? Поправляйся, завтра на спирт и самогон, попустит. И Ярошу напиши, он рэволюцию мутит после этого чемодана кокоса, держитесь, норм товар...
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Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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Начал спуск вниз по серпантину Порошенко, а когда уже ничего нельзя было сделать его сменили на Зеленского, посмотрим хватит ли у него сил остановить падение.
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я понимаю что короновирус тут не причем но просто нам еще в следующем месяце платить за отопление и честно говоря исходя из карантина 2 недели ( и это не предел ) становится немного сцыкливо ...... У США планують виплатити кожній сім'ї 3 тис. дол. для стимулювання економіки в умовах епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 3803
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От ты неугомонный У США планують виплатити кожній сім'ї 3 тис. дол. для стимулювання економіки в умовах епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 1354
Тебе чего, план установили на количество постов? У США планують виплатити кожній сім'ї 3 тис. дол. для стимулювання економіки в умовах епідемії коронавірусу - Цензор.НЕТ 2210
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могу подтвердить, что за цены ? в смысле почему выпросли ?
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Ох и бред. Как раздача денег населению будет стимулировать бизнес если бизнес будет на карантине? Трамп хочет купить избирателей и снизить доверие к доллару в мире? Давай, давай, китайцы и так справились. Интересно а 3000$ заставит людей сидеть дома или предохранит от вируса?
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Все ж таки англосакси вміють звертатись до свого народу. Ось британські урядовці дають пресуху так, хочеться встати струнко і вступати в лави волонтерів...Тому що видно шо вони поважають свій народ і свою країну.

https://www.youtube.com/watch?v=A1knqOiXyYw
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Нищеброды! У нас учителя уже давно по 4 000 евро получают, благодаря Монике.
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В смысле агенту Лолите? Или Монико? Ну вы там определитесь лола или монико, задолбали уже
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у зеленых мародеров уже весь бюджет расписан на мерседесы а бобикам кассовые аппараты
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Невже від 144 потужних петіних реформ залишився пшик?
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Ну, твоя зеленая сопля цельный год старалась.
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Elena

@61_elena

·1 ч

На одной из улиц Турции,для тех кто остался без работы и денег в период карантина,любой желающий может взять эти продукты.
https://twitter.com/i/status/1241762343354277889
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не травмируйте людей такими вбросами. большая часть таких денег не то что не держали в руках а даже не видили
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