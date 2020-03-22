 Більше двох людей не збиратися, - в Німеччині посилили карантинні заходи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Основний пункт: більше двох людей не збиратися. Виняток зроблено для членів сім'ї, а також людей, що живуть єдиним домашнім господарством. Нові правила діятимуть упродовж найближчих двох тижнів.
Контакти з іншими людьми необхідно обмежити до мінімуму. Для цього, зокрема, дотримуватися дистанції не менше 1,5 метра від найближчої людини в громадських місцях.
Всі гастрономічні підприємства мають бути закриті. Те саме стосується послуг у сфері особистої гігієни, зокрема перукарень та косметичних студій.
Як і раніше дозволяються поїздки на роботу або для допомоги іншим людям. Індивідуальні заняття спортом і фізичні вправи на свіжому повітрі не забороняють.
Порушення обмежень щодо контактів будуть контролюватися адміністративними органами та поліцією. Порушення каратимуться штрафами аж до 25 тисяч євро.
... ( из прессы)
У некоторых сейчас припадок будет!
А если мы все уйдём, за что вам подачки заплатят?
соевые наоборот , выживают благодатя нормальным, что на сайт заходят. Иначе и на маску не хватит.
0-800-501-002
Цей сайт створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу. У найбільшій зоні ризику цієї хвороби - літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя.
- Якщо ви потребуєте допомоги у придбанні чи доставці ліків чи продуктів, або ви знаєте таку людину, - додавайте заявку тут, або телефонуйте на гарячу лінію 0-800-501-002.
- Якщо ви хочете стати волонтером, купити для цих літніх людей продукти чи ліки та/або доставити їх - зареєструйтесь, та беріть заявки на допомогу.
Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
Vgolos 22.03.2020
«Кому війна, а кому - мать рідна» - це прислів'я як ніколи сьогодні підходить до ситуації в Україні, коли на її території тільки починається спалах коронавірусу COVID-19. Так, це може бути застосовано і до тих, хто продає одноразові медичні маски по 20-35 гривень, «золота» ціна яким - 1-2 гривні, і до тих, хто дешеві антисептики для рук (які ще восени коштували до 40 гривень за 100-150 мл) по 110-150 гривень, а особливо тих, хто на «хвилі» вирішив «зірвати джек-пот» на експрес тестах.
«Київ, клініка Євролаб, яка належить майбутньому кандидату в мери Пальчевському, здирає з людей за тест на короновірус 1600 грн, купуючи його в Китаї за 5 доларів (140 грн). Нехай далі Андрій Іванович ганяє понти і вчить всіх моралі, а сам веде себе як мародер! «, - йдеться в пості групи Всеукраїнська асоціація пенсіонерів в Facebook.
Так само і тут - від легенів залишилося 20 або 30%, тобто після "одужання" жодного повноцінного життя вже не буде ніколи. Там до туалету доповзти буде важким випробуванням, із задухою на кожному кроці. Плюс жорстока астма, емфізема, інші хвороби внаслідок нестачі дихання. Можливо, людству доведеться переглянути погляди на ґевтаназію (про яку прохатимуть мільйони) - причому з практичних міркувань. Уявіть, що величезна кількість населення планети перетворяться на немічних калік, що не зможуть елементарно обслуговувати себе - тобто ті, що лишилися здоровими, змушені будуть виносити качки з-під хриплячих від задухи інвалідів.
І це вже не паніка. Це сувора реальність.
. Біля воріт стоять 2 сталкери: обшарпані, в масках, у кожного в руках по АК.
- Пароль?
- питають вони.
- Зєля - підор!
- Проходь.
- Який там нині курс макарон до гречки?
- 1:2. Ти в АТБ?
- Так.
- Ми за тебе помолимось.
подельники...