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 Більше двох людей не збиратися, - в Німеччині посилили карантинні заходи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель у межах телефонної конференції, що відбулась у неділю, 22 березня, домовилися ще більше посилити карантинні заходи через епідемію коронавірусу в Німеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Основний пункт: більше двох людей не збиратися. Виняток зроблено для членів сім'ї, а також людей, що живуть єдиним домашнім господарством. Нові правила діятимуть упродовж найближчих двох тижнів.

Контакти з іншими людьми необхідно обмежити до мінімуму. Для цього, зокрема, дотримуватися дистанції не менше 1,5 метра від найближчої людини в громадських місцях.

Всі гастрономічні підприємства мають бути закриті. Те саме стосується послуг у сфері особистої гігієни, зокрема перукарень та косметичних студій.

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Як і раніше дозволяються поїздки на роботу або для допомоги іншим людям. Індивідуальні заняття спортом і фізичні вправи на свіжому повітрі не забороняють.

Порушення обмежень щодо контактів будуть контролюватися адміністративними органами та поліцією. Порушення каратимуться штрафами аж до 25 тисяч євро.

Дивіться також: "Коронавірус - це величезний виклик для країни", - канцлер Німеччини Меркель звернулася до німців. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183427
 
   
 Топ коментарі
 
Україну пишеш з маленької літери, кацап?
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Чому заікаєшся, Зедятел?
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А пороходятлы бы уже б если если было бы в неньке украины
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Україну пишеш з маленької літери, кацап?
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Це сміхота,їх лбами по стравлювали ,а вони човпутсья як лохи ділять на порохоботів і зедибілів.
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А що обов'язково до чийогось стада примкнути?
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Судячи з прапору, ти наразі в італійському стаді!!!
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то зарплатне ділення, або від полєзних ідєотів.
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Если такое будет в Украине, то для зебилов это будет ударом, потому что они привыкли соображать на троих
Больше двух человек не собираться, - в Германии ужесточили карантинные меры - Цензор.НЕТ 9173
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Їорохоботам чим гірше - тим краще. Вернітьпетю. )
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Да уж ! Хуже зебилов и «янелоха» только ,атомная война
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Меркель делает покупки в обычном берлинском супермаркете.Больше двух человек не собираться, - в Германии ужесточили карантинные меры - Цензор.НЕТ 8439 Это вчерашние фото. В её тележке - вино и да, туалетная бумага.
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это уже не актуальное архивное фото, сейчас живем одним днем и в архив.
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какая трусливая Меркель,не то что Володька Путькин с его снайперами на крышах и завареными канализационными люками
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И сама без маски и не судя по фото не соблюдает дистанцию...
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никто там в маске не ходит. от слова вообще.
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Підтверджую .. Крім мене нiхто не ходить )
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А чего без маски? Она орала, что эпидемия, ужас, заразятся 70% немцев, а сама в 65 лет и без маски. Что эпидемия кончилась или не начиналась? Больше двух человек не собираться, - в Германии ужесточили карантинные меры - Цензор.НЕТ 2119
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немцьі от єтого не бегут в суд, как наш **********.
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А попробуй запиши угрозы убить ее умник.
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Правильно делает, а то пошла в маркет а там яблоку негде упасть.
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Надо же! Фашисты!!
У некоторых сейчас припадок будет!
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Думаю ,через недельку и у вас немецкий опыт внедрят.
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это в новой пэпыной методичке написано "валить всех"?
А если мы все уйдём, за что вам подачки заплатят?
соевые наоборот , выживают благодатя нормальным, что на сайт заходят. Иначе и на маску не хватит.
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Зебилы, покажите в прямом эфире, шо вы в самолете из Китая нам волочете!
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Мож тебе поколупаться в носе, вытащить от туда зеленую козявку, и порадовать порохоботов очередной зрадой?
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В мозгах у себя поколупайся,-если они у тебя есть!
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Я щас на карантин смотрю немецкие репортажи, где больше двух собираются и голые(
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Більше двох не збиратися, де більше двох там банда😹
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нєт прєдєлов совєршенству - больше одного нє собірацца!
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Їм що, світло відімкнули і телефони посідали?
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ти з дружиною вдома по телефону розмовляєш? Больше двух человек не собираться, - в Германии ужесточили карантинные меры - Цензор.НЕТ 4504
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"спілкуватись" - це не синонім "телефонної розмова", село ти без церкви
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лобуре неосвічений, читай уважніше попередній комент, тоді шось патякай..тільки маску на писок натягни Більше двох людей не збиратися, - в Німеччині посилили карантинні заходи - Цензор.НЕТ 1731
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https://v2020.org.ua/
0-800-501-002
Цей сайт створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу. У найбільшій зоні ризику цієї хвороби - літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя.
- Якщо ви потребуєте допомоги у придбанні чи доставці ліків чи продуктів, або ви знаєте таку людину, - додавайте заявку тут, або телефонуйте на гарячу лінію 0-800-501-002.
- Якщо ви хочете стати волонтером, купити для цих літніх людей продукти чи ліки та/або доставити їх - зареєструйтесь, та беріть заявки на допомогу.
Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
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По-прежнему разрешаются поездки на работу.. Бач ти, тупі шваби.. В нас навчайтесь.. Дулю треба крутити, а не роботу дозволяти!!!
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А кто человек короля Свазиленда Мсвати третьего?
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ПРО БАРИГ ТА ПНЕВМОНІЮ "Я вважаю, цю інформацію потрібно розповсюджувати по радіо разом з новинами про карантин та коронавірус. Так, знаєте: "В Україні зафіксовано 7 нових випадків захворювання. Арсен Аваков повідомив, що весь транспорт в Києві зупиниться. Кабмін готує режим надзвичайного стану. Комплектація нового Мерседесу С350 Андрія Єрмака - d 4matic long, вартість - майже три мільйони гривень. Коломойський назвав дефолт позитивним сценарієм розвитку України. А зараз переходимо до прогнозу погоди".А. БІГДАН
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Лаборатория Евролаб мародерствует в Украине (Стаття вже видалена з сайту «Обозреватель»)
Больше двух человек не собираться, - в Германии ужесточили карантинные меры - Цензор.НЕТ 6530 Vgolos 22.03.2020

«Кому війна, а кому - мать рідна» - це прислів'я як ніколи сьогодні підходить до ситуації в Україні, коли на її території тільки починається спалах коронавірусу COVID-19. Так, це може бути застосовано і до тих, хто продає одноразові медичні маски по 20-35 гривень, «золота» ціна яким - 1-2 гривні, і до тих, хто дешеві антисептики для рук (які ще восени коштували до 40 гривень за 100-150 мл) по 110-150 гривень, а особливо тих, хто на «хвилі» вирішив «зірвати джек-пот» на експрес тестах.
«Київ, клініка Євролаб, яка належить майбутньому кандидату в мери Пальчевському, здирає з людей за тест на короновірус 1600 грн, купуючи його в Китаї за 5 доларів (140 грн). Нехай далі Андрій Іванович ганяє понти і вчить всіх моралі, а сам веде себе як мародер! «, - йдеться в пості групи Всеукраїнська асоціація пенсіонерів в Facebook.
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Только что узнал кое-что,указывающее на то,что нынешний коронавирус имеет ИСКУССТВЕННОЕ происхождение. Я в этом не специалист,но говорят что в этот вирус пристроены сегменты ВИЧ (который,даже после вылечивания от вируса,может дать онкологическое заболевание),а также на его поверхности пристроены МНОГО белка (извините если я не правильно выражаюсь),который не позволяет ему повторить свою изначальную форму и потому он быстро мутирует.Кроме этого даже вылечившийся от коронавируса человек остается с поврежденными на 20% - 25% фиброзом легкими.Начал он с вируса поражающего азиатский тип людей,но в Италии быстро мутировал.Я думаю среди форумчан есть люди по-старше возрастом,которые вспомнят,что во времена сссры ходили слухи о том что "у нас разработано бактеорологическое оружие,способное убивать ОПРЕДЕЛЕННЫЙ тип людей,-например негров,азиатов,арабов и так далее" Выпущен этот вирус специально или упустили случайно,но это большая опасность для человечества.
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більше довіри цьому -https://www.zkarpat.top/?p=3191 А в Італії- є дослідження оксфорду, не мутувався а збіг обставин, читайте на ЦН а також https://www.wired.com/story/why-the-coronavirus-hit-italy-so-hard/. Я ж чула що багато російських тролів розганають паніку .
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В рашке при разгоне инфекции может погибнуть до половины населения,потому что ихняя система здравоохранения в полной заднице.Про то что вирус мутировал,-это сказали итальянские медики,дней десять назад я читал. Про поврежденные легкие -давно говорят,наверное уже больше месяца. А про слухи,я их САМ слышал в первой половине 80-Х.
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Ты путаешь бактериальное оружие и вирусы. Это разные вещи.Ну, как аккордеон и балалайка.
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Баранчик-балалаечкин,-я это знал,до того как ты начал сопли свои вытирать.
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Ты тварь ватная,возьмись за руку со своим ватным больбоедом и идите вон туда Більше двох людей не збиратися, - в Німеччині посилили карантинні заходи - Цензор.НЕТ 9062
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Не вийде у Петі ловити рибку в каламутній водичці )))
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Даже для молодых людей он опасен! Потому что даже ВЫЛЕЧИВШИСЬ от коронавируса МОЛОДОЙ человек,навсегда остается с поврежденными легкими.
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Ты что,ДУРА? Это я боюсь? Если бы я боялся,я бы давно не выходил на Цензор,-после первых предупреждений и угроз спецслужб рашки. Пшла,вон,-уродина!
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Попала ты языком своим в одно место,тварь ты ватная! А то что ты ДУРА,не оспариваешь?
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Насправді якщо без паніки, то після коронавірусу навіть середньої важкості (не кажучи про важкі випадки) людина залишається скаліченою, причому без перспектив відновлення. Це приблизно як сказати "одужав" про важкопораненого, якому відірвало кінцівки або вибило очі. Тобто зажили рани після ґампутації або очниці - але все одно людина вже інвалід.
Так само і тут - від легенів залишилося 20 або 30%, тобто після "одужання" жодного повноцінного життя вже не буде ніколи. Там до туалету доповзти буде важким випробуванням, із задухою на кожному кроці. Плюс жорстока астма, емфізема, інші хвороби внаслідок нестачі дихання. Можливо, людству доведеться переглянути погляди на ґевтаназію (про яку прохатимуть мільйони) - причому з практичних міркувань. Уявіть, що величезна кількість населення планети перетворяться на немічних калік, що не зможуть елементарно обслуговувати себе - тобто ті, що лишилися здоровими, змушені будуть виносити качки з-під хриплячих від задухи інвалідів.
І це вже не паніка. Це сувора реальність.
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Похоже что это ТУПАЯ ВАТНАЯ ТВАРЬ,которая боится выйти под своим флагом.
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у кацапскіх троллей есть яркіе отлічія - дай вам бог оставаться на том же уровне распознаваемості
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Ты тупая уродина,по всем признакам -ЭТО ТЫ ТРОЛЛЬ ленинградский!
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больше двух не собіраться- а то в афріку вивєзут
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Не более, чем после обычного воспаления легких. Я в детстве перенес 6 воспалений легких, а как призывали в армию, то сказали, что "Легкие, как у космонавта".
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Субота, 10:30. Продзапас скінчився, довелось вийти із бункеру
. Біля воріт стоять 2 сталкери: обшарпані, в масках, у кожного в руках по АК.
- Пароль?
- питають вони.
- Зєля - підор!
- Проходь.
- Який там нині курс макарон до гречки?
- 1:2. Ти в АТБ?
- Так.
- Ми за тебе помолимось.
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диктатуру затiває нiмецька влада. астанавiтєсь, фошизды!
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