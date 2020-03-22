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 Політика України
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Все про:Абхазія (58) вибори (4931) Грузія (655) МЗС (2136)

 МЗС України засудило проведення "президентських виборів" в окупованій Абхазії

Міністерство закордонних справ України засудило проведення 22 березня так званих виборів президента в окупованому Росією регіоні Грузії - Абхазії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Україна не визнає жодних так званих виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають жодних правових наслідків. Ці дії також спрямовані на подальше загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря.

Організація незаконних "виборів" на окупованих територіях є звичною практикою Російської Федерації у її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав. Чітка позиція міжнародної спільноти у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора", - йдеться в заяві.

Дивіться також: "Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести. ВIДЕО

У МЗС підкреслили, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183425
 
   
 Топ коментарі
 
Та ви шо, прямо таки наш МЗС осудив вибори! А вибори в лугандонії теж просто осудить?
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Який двуликий цей Зєйло... Вдома колабораст колаборастом, а на міжнародній арені прямо приклад принциповості.
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Та ви шо, прямо таки наш МЗС осудив вибори! А вибори в лугандонії теж просто осудить?
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Який двуликий цей Зєйло... Вдома колабораст колаборастом, а на міжнародній арені прямо приклад принциповості.
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а 25 березня попруть здавати Україну, кремблл...ляді
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однією рукою піартексти-заяви для "порохоботської" України штампують, (типу запобіжно кришку роялю тримають на репетиції Зеленскього перед здачею України), іншою Арсенка на вулиці виводять порядки наводити .
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Мощный сигнал...а главное - очень своевременный! Свитова спильнота у захвати!
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И в ето же время Зелупа с кремлевским холуем Ермаком пропихивают выборы на окупированном дамбасе
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Почти все росийские политики признали Ермака как своего человека. У меня только вопрос, можно уже считать Украину окупированной полностью или еще где то есть очаги сопротивления?
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писали поздравлєнійє, аж прибіг Арахамія, підправив
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Как можно в руинах проводить выборы в среде оккупантов?
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А завтра Єрмак визнає владу Абхазії...
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Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине.Но: Визит Зеленского в США был успешным, Кулеба. Потому что : "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров как минимум в Европе" : В Украине появился сильный(!), харизматичный(!) лидер, который обещает и выполняет приоритетные запросы общества. Я уверен - Владимир Зеленский станет, как минимум, одним из самых влиятельных (!) лидеров в Европе".-Ермак, такой же халдей Коломойского.
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Є заява Кулеби для США (він в той час працював у кабміні ПРи владі Яника ) "бальшой Гай ідет на договоренностямі с Європой" - за пару днів до виходу студентів на Майдан й побиття їх
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у нього папка саветський дипломат від України , остання країна була перед пенсією Казахстан . Невже невідомо,ким були дипломати в КАГЕБЕНІЇ - та ще від України...
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ОПАНЬКИ! ще місяць тому папка Кулеби був пенсіонером а зараз - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Вірменія (з 24 грудня 2019 року)[- Вікіпедія
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без шума і пилі в країну , що під пятою Кремля
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тепер синок керує папкою - НЕ КУМ ! НЕ СВАТ І НЕ БАКАНОВ
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А где там наш недоделаный абхаз Арахамия, Шмыгаль, Сцивохо и Ермак? Почему не призывают к диалогу и сесть за стол переговоров с абхазкой стороной и провести выборы? Как ето они делают на дамбасе. Какие то млять двойные стандарты
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Російський бюджет худне... Скоро російськи окупанти не зможуть годувати всяких продажних Єрмаків і Зеленських... Тоді доведеться росіянам йти і з окупованого Криму і з окупованої Абхазії і з окупованої Молдаваї...
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Что Зеленский и Крым сдал? Я думал,что кровавый пластырь.
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Как такое могло произойти?! Зильонский наверное в это время в коме находился
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Чого це засуджувати? ми самі скоро будемо оберати президентів лугандонії...
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