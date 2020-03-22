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 Суспільство
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Все про:обстріл (6103) Донбас (15600) Об'єднані сили (452)

 Від початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, противник обстріляв позиції ОС неподалік Водяного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. Сьогодні, 22 березня, унаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів позицій українських сил один військовослужбовець ОС зазнав поранення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183424
 
 
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Коронавирус, сходи к этим упырям, и поцёмкайся с ними взасос!
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Давненько говнокомандующий предовую не посещал с тех пор как заставлял добробаты бросить оборудованные позиции.
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Відкрию тобі велику державну таємницю - добробатів вже кілька років немає...
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У нас всегда целый день без потерь а на утро очередные убитые и раненные.
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Противник опять обстрелял нашу территорию из тяжелого вооружения. В то же время никто ни президент ни штаб не заявили о нарушении перемирия и нормандских договорняков. Если бы выпустили хоть 5 мин по Конча Заспе то может Сцивохо и Зелупа услышали бы
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