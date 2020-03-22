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 Київські новини, Суспільство
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 Оприлюднено контактні номери, за якими можна замовити спецквитки для проїзду в громадському транспорті Києва. ПЕРЕЛІК

Департамент транспортної інфраструктури КМДА оприлюднив перелік і контактні номери уповноважених для видачі спецквитків для проїзду в громадському транспорті Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту.

Оприлюднено контактні номери, за якими можна замовити спецквитки для проїзду в громадському транспорті Києва 01

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Оприлюднено контактні номери, за якими можна замовити спецквитки для проїзду в громадському транспорті Києва 02

Нагадаємо, з понеділка, 23 березня, в Києві громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину. Працюватимуть тільки тимчасові маршрути лише для тих громадян, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

Пасажири будуть допускатися в транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183423
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто наразі ніхто і нікому не оформлював ніяких дозволів(перепусток) на пересування містом громадським транспортом. Завтра почнеться черговий рівень бардака... Обнародованы контактные номера, по которым можно заказать спецбилеты для проезда в общественном транспорте Киева - Цензор.НЕТ 8540
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Пpедъявите билет
Что я мог сказать в ответ
Вот билет на балет
На тpамвай билета нет
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Кому это надо? Типа хочу жить вечно.Природу не обманешь
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Внизу стоит подпись, того кто решил пускать только по пропускам.
Но пропуска, не выдал.
Т.е. в первый день - будет катастрофа.
Если придерживаться этого постановления,
то в понедельник транспорт должен ездить пустой - т.к. по домашним адресам пропуска не доставлены.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkyivcity.gov.ua%2Fnews%2Fprotokol__16_postiyno_komisi_teb_ta_ns_pro_zapobigannya_poshirennyu_gostro_respiratorno_khvorobi_COVID-19_sprichineno_koronovirusom_SARS-CoV-2_ta_vvedennya_dodatkovikh_obmezhuvalnikh_zakhodiv_na_teritori_mista_kiyeva_401359%2F%3Ffbclid%3DIwAR2FnRWMUEIIYKarXyRFhaUY5AmA0OjIJ5w4kS5uKa-lyrLXre5_7wByCVs&h=AT1ZHsVMoAOkL3QzzRs0LSJlCVOH2rpS9zdf1Do5e0umUji72wiRrjgYs1Z4sizOlNe9NPtkDi-1KggvlTwQl7Z8SPMu_EwmDK8CXvX97bVD7FI6dbISYABKqNg5Nb9VdfGJa39NL8ITGIc
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