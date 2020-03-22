 Оприлюднено контактні номери, за якими можна замовити спецквитки для проїзду в громадському транспорті Києва. ПЕРЕЛІК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту.

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Нагадаємо, з понеділка, 23 березня, в Києві громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину. Працюватимуть тільки тимчасові маршрути лише для тих громадян, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

Пасажири будуть допускатися в транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

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