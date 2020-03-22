 "Відкладіть убік політичну боротьбу", - Зеленський провів нараду з регіонами, присвячену боротьбі з коронавірусом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
На нараді також були присутні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко.
Глава держави закликав регіональних менеджерів об’єднатися заради недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні.
"Сьогодні є два важливі моменти: це самоізоляція та подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин - це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу. У єдності - наша перемога", - зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави заявив, що задля координації зусиль та найефективнішої співпраці заради здоров’я українців такі селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень. Він закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їхнього спільного вирішення.
Зеленський також нагадав, що вже скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами, які буде розподілено по регіонах.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що найбільші бюджети в регіонах для боротьби із загрозою COVID-19 є там, де поєднали надходження з обласного та місцевого бюджетів, а також залучили великий бізнес. Він закликав голів ОДА та міських голів залучати бізнес до закупівлі необхідної медичної бази.
"Ми, уряд, працюємо 24/7. Щодня у нас відбуваються зустрічі, такі як з представниками G7, китайського уряду, МВФ тощо. Наші міжнародні та європейські партнери підтримують нас. У деяких ситуаціях ми реагуємо на виклики швидше, ніж інші", – сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр також розповів, що проводиться моніторинг захворюваності та потреб державних закладів на основі інформації з місцевих лікарень. Він допоможе справедливо розподіляти ресурси, грамотно прогнозувати та робити замовлення у майбутньому. Очільник уряду також закликав не допустити корупційних дій і зловживань під час закупівлі засобів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу, і зазначив, що планується створення Стабілізаційного фонду для боротьби з цією інфекцією та її наслідками в Україні.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав регіональних керівників вирішити питання продовольчих ринків, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу. Він розповів, що правоохоронні органи системно працюють над контролем дотримання карантину та самоізоляції, зокрема тими, хто повернувся з-за кордону.
"Напередодні з-за кордону повернулося 19 тисяч людей у рамках програм евакуації українців. Їм усім надається пам’ятка про самоізоляцію на два тижні й робиться тест на коронавірус. Поліція бере на себе зобов’язання контролювати їхню обсервацію", - зазначив міністр внутрішніх справ.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зауважив, що було видано постанову, яка передбачає, що всі українці з-за кордону мають заповнювати анкети. Ці дані передаватимуть на місця, й санітарні лікарі в регіонах консультуватимуть, а в разі необхідності надаватимуть допомогу тим, хто прибув з іншої країни. Він також зазначив, що було визначено, які з медичних закладів слід перепрофілювати для боротьби з COVID-19.
Секретар Координаційної ради при президентові України Кирило Тимошенко наголосив, що особисто перебуває на зв’язку з регіональними менеджерами для швидкого вирішення питання з постачанням усього необхідного в місцеві лікарні.
Чи я щось пропустив???
А воно ще щось патяка про припинення боротьби!
Іди на хрін у відставку і боротьби не буде, чотири рази уклоніст!!!
вже всім зрозуміло, що квартальне малороське лайно не здатне керувати країною в таких складних умовах.
Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут, от которого полшага до дефолта всей страны.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов был закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1070861.0
https://www.obozrevatel.com/crime/razve-mozhno-pokupat-mersedesyi-kogda-tyi-sam-prizyivaesh-zhertvovat-dengi-gosudarstvu.htm
Если честно, то ничего не сделать. От президента в этой критической ситуации мега кризиса и пандемии ничего не зависит.
Так что пусть теперь побудет тупоголовое зеленое недоразумение в шкуре Пороха, тем более, что в данном случае это еще и заслуженно.
Вначале они кладут на лопатки госбюджет, валят промпроизводство, разрушают систему госуправления и играют в пирамиду ОГВЗ.
Потом они грабят местные бюджеты.
Затем мир накрывает пандемия и они лихорадочно начинают искать выход.
...
В результате, их управленческий гений рождает три химеры:
1. Бездумно скопировать чужой опыт.
2. Выделить на всю страну всего 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, когда только Днепр выделил 98, Кривой Рог - 60, Винница - 50 и т.п.
3. Дограбить местные бюджеты в пользу олигархов, придумав для них налоговые льготы и отмену уплаты земельного налога, идущего в местные бюджеты.
...
Простой пример.
Эти клоуны говорят, что в общественном транспорте нельзя ездить больше, чем по 10 человек.
Мол, так делают во всем мире.
...
Да, так делают во всем мире.
Но вам, идиотам, нужно было думать о том, что во всем мире ГОСУДАРСТВО в пандемию даёт в общественный транспорт субвенции.
Помогает частным перевозчикам, закупает для них топливо.
Они будут возить и воздух, если вы только покроете их расходы.
Как это делают и в Китае, и в Германии.
...
Нельзя просто административными методами закрыть проблему.
Это ТАК НЕ РАБОТАЕТ!
Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами!!!
Ещё неделя и нас ждёт коллапс!
...
Они думают, что по умолчанию всю рассосётся.
Не рассосётся.
Более, того их «налоговые льготы» изъяли из бюджетов городов ( и так несущих основные расходы на борьбу с эпидемией ) в пользу олигархов: Киев - минус миллиард, Днепр - минус 300 миллионов, Кривой Рог - минус 250 миллионов, Каменское - минус 100.
...
И последний вопрос.
Личный.
Владимир Александрович, вы побеспокоились о том, чтобы крупный бизнес не пострадал.
И это правильно.
...
Крупный бизнес обещал помогать.
Всё верно.
...
Скажите, где я могу получить у Игоря Валерьевича хотя бы пару талонов на дизельное топливо для городского транспорта?
Других мэров этот вопрос тоже интересует.
Иначе славный выйдет шашлык
На сьогодні вже
332,134
Число померлих
14,436
Не минуло і року, як Зеленський став президентом, а його виступи без блювотного рефлексу вже дивитися неможливо.
Бездарність з наполеонівським комплексом керує нашою Державою - тепер це доконаний факт.
І чим довше це «зелене» непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...
Висновок однозначний: «Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END!
і це цілком природньо,коли кулаки чешуться в"ї..ати когось,хто тебе ще й обкашлює..(
у Італії ситуація ДОСИТЬ подібна..
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ВИдається позавчора можливості Італії у забезпеченні хворих апаратами ШВЛ ВИЧЕРПАЛИСЬ
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очікувана кількість померлих в Україні(22 мільйони інфікованих від МОЗ)-реальна цифра) при смертності 4.2 відсотка
- 920 000
ПРИПУСТИМО 4000 АПАРАТІВ ВРЯТУЮТЬ ЖИТТЯ ЗА РІК ДО ВИНАЙДЕННЯ ВАКЦИНИ
ПО 10 КОЖЕН(ЦЕ ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ)..
880 000
. .
Лучше мы "отложим в сторону" тебя, Зюзя, пока ты окончательно не добил Украину
А ми тим часом зберемося всією зРадою, "побратаємося" вчергове з москалями, роздерибанимо Українські чорноземи і "скаструємо" Українську мову (внесемо "правки" до Закону).
Ця компанія тримає Українців за дурнів. У них навіть збрехати щось толково уже не вистачає фантазії...
Такий гешефт з масками увійде в історію - у "книгу рекордів Гіннеса".
По-перше ні у кого у голові таке не вкладалось , що так можна, а по друге який навар.....який розмах царський....... і які наслідки.
Нові обличчя обрізаних роблять усе - як накреслював овоч - :"щоби в Україні було небезпечно жити"!!!!!!!
73% ви зробили це разом, але медалі вас не знайдуть - тому обійміться і плачте.......на цвинтарях.
Такий гешефт з масками увійде в історію - у "книгу рекордів Гіннеса".
По-перше ні у кого у голові таке не вкладалось , що так можна, а по друге який навар.....який розмах царський....... і які наслідки.
Нові обличчя обрізаних роблять усе - як накреслював овоч - :"щоби в Україні було небезпечно жити"!!!!!!!
73% ви зробили це разом, але медалі вас не знайдуть - тому обійміться і плачте.......на цвинтарях.
нахера было продавать ?
отдельное спасибо за посадку Кузьменко и Антоненко
зеленскому, который
потом обяжут маски покупать, когда закупят по дешевке