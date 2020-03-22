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 "Відкладіть убік політичну боротьбу", - Зеленський провів нараду з регіонами, присвячену боротьбі з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

На нараді також були присутні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко.

Глава держави закликав регіональних менеджерів об’єднатися заради недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні.

"Сьогодні є два важливі моменти: це самоізоляція та подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин - це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу. У єдності - наша перемога", - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що задля координації зусиль та найефективнішої співпраці заради здоров’я українців такі селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень. Він закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їхнього спільного вирішення.

Зеленський також нагадав, що вже скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами, які буде розподілено по регіонах.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що найбільші бюджети в регіонах для боротьби із загрозою COVID-19 є там, де поєднали надходження з обласного та місцевого бюджетів, а також залучили великий бізнес. Він закликав голів ОДА та міських голів залучати бізнес до закупівлі необхідної медичної бази.

"Ми, уряд, працюємо 24/7. Щодня у нас відбуваються зустрічі, такі як з представниками G7, китайського уряду, МВФ тощо. Наші міжнародні та європейські партнери підтримують нас. У деяких ситуаціях ми реагуємо на виклики швидше, ніж інші", – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також розповів, що проводиться моніторинг захворюваності та потреб державних закладів на основі інформації з місцевих лікарень. Він допоможе справедливо розподіляти ресурси, грамотно прогнозувати та робити замовлення у майбутньому. Очільник уряду також закликав не допустити корупційних дій і зловживань під час закупівлі засобів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу, і зазначив, що планується створення Стабілізаційного фонду для боротьби з цією інфекцією та її наслідками в Україні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав регіональних керівників вирішити питання продовольчих ринків, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу. Він розповів, що правоохоронні органи системно працюють над контролем дотримання карантину та самоізоляції, зокрема тими, хто повернувся з-за кордону.

"Напередодні з-за кордону повернулося 19 тисяч людей у рамках програм евакуації українців. Їм усім надається пам’ятка про самоізоляцію на два тижні й робиться тест на коронавірус. Поліція бере на себе зобов’язання контролювати їхню обсервацію", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зауважив, що було видано постанову, яка передбачає, що всі українці з-за кордону мають заповнювати анкети. Ці дані передаватимуть на місця, й санітарні лікарі в регіонах консультуватимуть, а в разі необхідності надаватимуть допомогу тим, хто прибув з іншої країни. Він також зазначив, що було визначено, які з медичних закладів слід перепрофілювати для боротьби з COVID-19.

Секретар Координаційної ради при президентові України Кирило Тимошенко наголосив, що особисто перебуває на зв’язку з регіональними менеджерами для швидкого вирішення питання з постачанням усього необхідного в місцеві лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183421
 
   
 Топ коментарі
 


Сергій Прач

@sergey_prach 6 ч

Порох тягне 10 тис костюмів біозахисту для медиків, ШВЛ, інше медичне приладдя. Гончаренко тягне маски, Ярославський купує тести

Єрмак купує собі мерса. Але ж він не барига? Він же слуга, йому ж таке можна?
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****! яйцями своїми зеленими догори висітимеш!!!
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От мені цікаво, коли Зелебенське останній раз було на фронті(лінії розмежування), якщо не помиляюсь в серпні місяці 2019 року?
Чи я щось пропустив???
А воно ще щось патяка про припинення боротьби!
Іди на хрін у відставку і боротьби не буде, чотири рази уклоніст!!!
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чмо Зе-шмаркля повинно насамперед вибачитися перед народом та піти у відставку зі всією зебільною шоблою,
вже всім зрозуміло, що квартальне малороське лайно не здатне керувати країною в таких складних умовах.
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Іншими словами: не заважайте мені довести Україну до дефолту та здати москалям на їхню милість. Українофоб довбаний.
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В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт 21.03.2020 Юрій Гудименко

Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут, от которого полшага до дефолта всей страны.

Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.

Но Украина не взяла эти деньги.

В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов был закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.

В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.

Каждый вечер вечер наступает вдруг.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1070861.0
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Шмаркля. Ничтожество. Ссыкун. Примитивный пингвин.
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Если поставить себя на место ЗЕ и учесть его окружение (Слуг народа + олигархов и их монополии + силовиков шантажистов и взяточников + чиновников-бездельников-казнокрадов + мэров и местных баронов + несколько группировок политической оппозиции(лживых популистов всех мастей) - то ЧТО в данной ситуации можно сделать?
Если честно, то ничего не сделать. От президента в этой критической ситуации мега кризиса и пандемии ничего не зависит.
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А Почему у Порошенко все получалось ещё в худшей ситуации?
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Нинуля, у стада зеботов и главзебоба, все зависело от президента Порошенка, он один был виноват во всем, на него одного выливали тонны дерьма.
Так что пусть теперь побудет тупоголовое зеленое недоразумение в шкуре Пороха, тем более, что в данном случае это еще и заслуженно.
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зауважте- отой схожий на ніжнього верхній корону ***** дарував , цей теж ПРивезе 25-го?
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Порошенко виноват , не оставил запаса масок , тестов , аппаратов ИВЛ , " вальцман мальдивский " . Если бы не злочинна влада пАпередников , то Вова бы не обосрался на сегоднешний день. Вот вся логика " голобородьки".
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Галабародька с кРадуцким весь госрезерв распродали
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Сегодня в Чехию, имеющую населения в 4 раза меньше Украины, из Китая привезли разное антивирусное оборудование на украинском самолете АН-124 Руслан. В Украину из Китая везут оборудование на самолете ИЛ-76, имеющем грузоподъемность в несколько раз меньше Руслана. Делайте выводы об отношении к народу зеленой банды.
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тут два варианта-или знають шо недолго осталось...или уверенны что они надолго... "Відкладіть убік політичну боротьбу", - Зеленський провів нараду з регіонами, присвячену боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2983
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Так еще оказывается везут не то, что нужно, а какой-то непотриб. На TZi есть информация.
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Зеленский - закрой ломбарды, ибо открытые ломбарды при эпидемии которую Вы раскрутили, это явный паризнак геноцида населения.
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С одной стороны ты прав на 100%, но нужно понимать что у некоторых людей не будет ни еды ни денег. Так хоть на картошку будет...ни ты ни государство не в состоянии будет прокормить всех голодных - все закрывается, зарплат не будет у большинства. Что делать с людьми совсем без копейки? Скорее всего и коммуналку до осени заморозят в течении пары месяцев, выхода не будет.
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Ломбарды должны быть закрыты иначе это признак геноцида и Гаага!
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Прокормишь всех страждущих? Какие варианты в нищем государстве в период форс-мажора?
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СН на что-то жить надо...он конторка "ма-о" (шо рекламирують) так нехило "поднялась"...сколько людей в финансовую "кабалу" загнали...и ничего им нет...
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Только импичмент и только военный трибунал и только высшая мера для амебы которая возомнила из себя СЦАРЯ "Відкладіть убік політичну боротьбу", - Зеленський провів нараду з регіонами, присвячену боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1295
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А давай поспорим что Петя раньше сядет?!
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Тебе уже пора с корона вирусом в ритуальное бюро а то Вы сожрете друг друга и Порох здесь ни при чем "Відкладіть убік політичну боротьбу", - Зеленський провів нараду з регіонами, присвячену боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3250
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его посадить не дадут...100%...это по дкелу Шеремета они ещё "мастырять"...а так хер у них получится...Запад быстро на землю вернёт этих "садовников"... "Відкладіть убік політичну боротьбу", - Зеленський провів нараду з регіонами, присвячену боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4299
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Я ни на что не намекаю, НО(!!!), при Порохе такой х@йни не было...
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Борис Филатов, мер Днепра
Вначале они кладут на лопатки госбюджет, валят промпроизводство, разрушают систему госуправления и играют в пирамиду ОГВЗ.
Потом они грабят местные бюджеты.
Затем мир накрывает пандемия и они лихорадочно начинают искать выход.
...
В результате, их управленческий гений рождает три химеры:

1. Бездумно скопировать чужой опыт.
2. Выделить на всю страну всего 100 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом, когда только Днепр выделил 98, Кривой Рог - 60, Винница - 50 и т.п.
3. Дограбить местные бюджеты в пользу олигархов, придумав для них налоговые льготы и отмену уплаты земельного налога, идущего в местные бюджеты.
...
Простой пример.
Эти клоуны говорят, что в общественном транспорте нельзя ездить больше, чем по 10 человек.
Мол, так делают во всем мире.
...
Да, так делают во всем мире.
Но вам, идиотам, нужно было думать о том, что во всем мире ГОСУДАРСТВО в пандемию даёт в общественный транспорт субвенции.
Помогает частным перевозчикам, закупает для них топливо.
Они будут возить и воздух, если вы только покроете их расходы.
Как это делают и в Китае, и в Германии.
...
Нельзя просто административными методами закрыть проблему.
Это ТАК НЕ РАБОТАЕТ!
Экономику нельзя урегулировать уголовными делами и штрафами!!!
Ещё неделя и нас ждёт коллапс!
...
Они думают, что по умолчанию всю рассосётся.
Не рассосётся.
Более, того их «налоговые льготы» изъяли из бюджетов городов ( и так несущих основные расходы на борьбу с эпидемией ) в пользу олигархов: Киев - минус миллиард, Днепр - минус 300 миллионов, Кривой Рог - минус 250 миллионов, Каменское - минус 100.
...
И последний вопрос.
Личный.
Владимир Александрович, вы побеспокоились о том, чтобы крупный бизнес не пострадал.
И это правильно.
...
Крупный бизнес обещал помогать.
Всё верно.
...
Скажите, где я могу получить у Игоря Валерьевича хотя бы пару талонов на дизельное топливо для городского транспорта?
Других мэров этот вопрос тоже интересует.
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Філатов - талановитий журналіст й мер симовлу перемоги над планами *****, Кличко ліг під Єрамка за те що залишився мером . ФІЛАТОВ, ВПЕРЕД!
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плісняву ЗЕгидоту треба перемагати комусь новму у політиці й розумному - філатов згодився б , й Ярош там поряд -вони друзі
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Вин посадив в калюжу премєра у Шустера - тому довелось допустити мерів на планьорки , а до цього допускали лише Кличка
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Экипировка после предупреждения Софии и Маруси?
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После посещения бедоносцем Парижа сгорел Нотр-Дам. После посещения Японии - тайфун. После Омана - помер султан и наводнение в пустыне. Нужно таки отправить его на парад победобесия к "*****". Вдруг получится?
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Аа ще краще -допомогти укріпити корону Путіну...
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Как не зайдешь на сайт, одни и те же лахтинские порохоботы серють круглосуточно, пора сайт переименовывать в вестник лахты.
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Вали за ягелем, побируха кацапская, ПТН ПНХ!
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Воно два месяца веселилось и дули коронавирусу крутило, а теперь "объединитесь". А может пора на покой, Вова? Иди, где тебе место - на рассмеши комика.
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В тюрьмах среди сидельцев такие конкурсы очень популярны
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Зильонский, ты отвратителен и омерзителен и бездарно просрал все то, что даже нельзя было - убирайся вон, пока коктейлями не вынесли !!!
Иначе славный выйдет шашлык
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Так он же со своими ставленниками встречался. О какой политической борьбе вещает этот имбецил? Или бунт на заплесневелом корабле?
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Зебилы, кацапы, ничего у вас не выйдет, как уже даже с вирусом не вышло: мы свою землю не отдадим!
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"Отложите в сторону политическую борьбу"--- и пусть всё будет тихо как на...это...на кладбище. А Я (он) в это время буду "побрехивать", и прятаться за широкую спину коронавируса,чтобы не виден был полный провал.
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"Відкладіть убік політичну боротьбу", - Зеленський провів нараду з регіонами, присвячену боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1421

На сьогодні вже

332,134



Число померлих
14,436
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Интересно, где видно ту "политическую борьбу" и кто те "политические борцы"? Слышны только призывы к власти "одуматься" и критика. Политики только ждут когда как в 2013 году в народа лопнет терпение, чтобы "возглавить" протест.
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А ты, козел дурной, отменил встречу 25 марта в минске?
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Тут візитівка выд Яроша прилетіла:
Не минуло і року, як Зеленський став президентом, а його виступи без блювотного рефлексу вже дивитися неможливо.

Бездарність з наполеонівським комплексом керує нашою Державою - тепер це доконаний факт.

І чим довше це «зелене» непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...

Висновок однозначний: «Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END!
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А ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА В ИСПАНИИ И ИТАЛИИ! так что тут не очень то очко рвите против ущемления прав людей когда их выкидывают с транспорта лишних! у нас будет совсем ***** если вирус разгуляется! читайте свежак, уже выбирают кому дать жить кому нет старым или молодым,нет врачей.сил и место коек, и это у супер держав! так что меньше ************** и сидите дома:https://patrioty.org.ua/society/vsikh-ne-vriatuvaty-u-ispanii-likari-vzhe-vybyraiut-khto-bude-zhyty-320804.html
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народ знервований.. без заробітку..
і це цілком природньо,коли кулаки чешуться в"ї..ати когось,хто тебе ще й обкашлює..(
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5 днів тому - Віктор Ляшко попереджає про брак апаратів ШВЛ ... Зараз у відділеннях інтенсивної терапії є близько 3500 апаратів ...

у Італії ситуація ДОСИТЬ подібна..
------------------
ВИдається позавчора можливості Італії у забезпеченні хворих апаратами ШВЛ ВИЧЕРПАЛИСЬ
-------------------
очікувана кількість померлих в Україні(22 мільйони інфікованих від МОЗ)-реальна цифра) при смертності 4.2 відсотка
- 920 000
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ПРИПУСТИМО,ВДАСТЬСЯ ДОКУПИТИ 500 апаратів ШВЛ..
ПРИПУСТИМО 4000 АПАРАТІВ ВРЯТУЮТЬ ЖИТТЯ ЗА РІК ДО ВИНАЙДЕННЯ ВАКЦИНИ
ПО 10 КОЖЕН(ЦЕ ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ)..

880 000
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Когда в результате эпидемии и идиотских решений влады , в Украине обрушится экономика
"Відкладіть убік політичну боротьбу", - Зеленський провів нараду з регіонами, присвячену боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7432 . .
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"Отложите в сторону политическую борьбу"

Лучше мы "отложим в сторону" тебя, Зюзя, пока ты окончательно не добил Украину
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Так, так - ви не займайтеся політикою, сидіть вдома, не ходіть до крамниць, не збирайтеся більше десяти і, не дай Боже! - не протестуйте. Бо ж - коронавірус, "родіна в апасности"
А ми тим часом зберемося всією зРадою, "побратаємося" вчергове з москалями, роздерибанимо Українські чорноземи і "скаструємо" Українську мову (внесемо "правки" до Закону).
Ця компанія тримає Українців за дурнів. У них навіть збрехати щось толково уже не вистачає фантазії...
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"Какя разница" маски туди - маски сюди. Гешефт і який красивий. "А маланці молодці у них обрізані..........". Гешефт якого ще такого ніхто не робив.
Такий гешефт з масками увійде в історію - у "книгу рекордів Гіннеса".
По-перше ні у кого у голові таке не вкладалось , що так можна, а по друге який навар.....який розмах царський....... і які наслідки.
Нові обличчя обрізаних роблять усе - як накреслював овоч - :"щоби в Україні було небезпечно жити"!!!!!!!
73% ви зробили це разом, але медалі вас не знайдуть - тому обійміться і плачте.......на цвинтарях.

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"Какя разница" маски туди - маски сюди. Гешефт і який красивий. "А маланці молодці у них обрізані..........". Гешефт якого ще такого ніхто не робив.
Такий гешефт з масками увійде в історію - у "книгу рекордів Гіннеса".
По-перше ні у кого у голові таке не вкладалось , що так можна, а по друге який навар.....який розмах царський....... і які наслідки.
Нові обличчя обрізаних роблять усе - як накреслював овоч - :"щоби в Україні було небезпечно жити"!!!!!!!
73% ви зробили це разом, але медалі вас не знайдуть - тому обійміться і плачте.......на цвинтарях.

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короче, все ждём самолёт, привезёт масок,
нахера было продавать ?
отдельное спасибо за посадку Кузьменко и Антоненко
зеленскому, который
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в целом понятно - решили ещё немного подождать,
потом обяжут маски покупать, когда закупят по дешевке
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интересно, а ермак зеленского покатал на мерседесе новеньком ?
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Казак Єрмак буде давати Зебобіку машину для селфі, для відеозаписів з відеозашкварами.
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