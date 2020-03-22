 НБУ пропонує Кабміну дозволити обмінникам і ломбардам працювати під час карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Нацбанку.

У НБУ вважають, що зараз послуги з обміну валют, переказу коштів, небанківського кредитування, інші послуги небанківських фінустанов користуються великим попитом у населення.

"Це обмеження не поширюється на банки і страхові компанії, проте поширюється на інші небанківські фінустанови (пункти обміну валют, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди тощо)", - йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк пропонує уряду внести зміни до постанови №211 від 11 березня, дозволивши надання всіма фінансовими установами послуг під час дії обмежувальних заходів.

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Нагадаємо, з 17 березня Кабмін призупинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає прийняття відвідувачів, щоб зупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання COVID-19.