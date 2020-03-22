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 НБУ пропонує Кабміну дозволити обмінникам і ломбардам працювати під час карантину

Національний банк звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією дозволити всім небанківським фінансовим установам надавати свої послуги під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Нацбанку.

У НБУ вважають, що зараз послуги з обміну валют, переказу коштів, небанківського кредитування, інші послуги небанківських фінустанов користуються великим попитом у населення.

"Це обмеження не поширюється на банки і страхові компанії, проте поширюється на інші небанківські фінустанови (пункти обміну валют, фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди тощо)", - йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк пропонує уряду внести зміни до постанови №211 від 11 березня, дозволивши надання всіма фінансовими установами послуг під час дії обмежувальних заходів.

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Нагадаємо, з 17 березня Кабмін призупинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає прийняття відвідувачів, щоб зупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що спричиняє захворювання COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183418
 
   
 Топ коментарі
 
Через месяц наступят жнива для ломбардов НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 9617
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і ще дозвольте ломбардам земельні паї приймати НБУ предлагает Кабмину разрешить обменникам и ломбардам работать во время карантина - Цензор.НЕТ 3995
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Нахрена ломбарды, ведь эпоха бедности уже закончилась?
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Это трагедия, но... я написал это потому что Сан Антонио по площади больше чем 5 миллионный Киев! У нас нет жилых многоэтажек, поэтому всего 8 кайсов, в отличие от Киева, или Милана!!!!!
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наверное кто выбрал зелю еще не поняли что и им тоже будет ... пи...да))
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А работать в них кто будет ? Хозяева? СМЕРТНИЧКИ и это так сужу со своей колокольни .Лучше карантин полный ,чем корона на голову
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НБУ діє в кращих традиціях СРСР. "Торгсіни" найбільше золота здавали саме під час голодомору.
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а мы говорим, не думают о нас. думают, даже ломбарды не закрывают, чтоб люди последнее могли сдать за копейки
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Я б взагалі заборонив би ломбарди назавжди!
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