 У Нідерландах 23 березня продовжиться судове засідання у справі МН17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"23 березня 2020 року о 10:00 слухання у справі MH17 відбудуться, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом всі охочі зможуть через пряму трансляцію", - повідомили в суді.

Через ситуацію з коронавірусом на суді буде присутній лише один нідерландський прокурор замість трьох.

Варто зазначити, що в Нідерландах всі суди через ситуацію з коронавірусом припинили свою роботу з вівторка, 17 березня. Розглядалися тільки термінові справи, але з обмеженою кількістю учасників.

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Нагадуємо, в судовому комплексі "Схіпхол" у Гаазі 9 та 10 березня 2020 року відбулися два судові засідання у справі МН17. Суд оголосив перерву до 23 березня.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року розпочалися засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і ухвалити справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, встановленні "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином, вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.