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Все про:Донбас (15600) пункт пропуску (484) КПВВ (107)

 35 громадянам дозволили перетнути лінію розмежування після закриття КПВВ, - пресцентр ОС

Після закриття КПВВ на Донбасі невеликій групі громадян дозволили перетнути лінію розмежування у зв'язку "з критично важливими життєвими ситуаціями".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Відсьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил припинено пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів. Такі заходи введено з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Проте, враховуючи виняткові обставини, було прийнято 35 індивідуальних рішень щодо пропуску громадян через КПВВ у зв’язку з критично важливими життєвими ситуаціями", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що надалі, на період дії обмежень, пропуск осіб через лінію розмежування буде можливий лише у разі крайньої потреби гуманітарного характеру і наявності відповідних документів, що це засвідчують.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183414
 
 
 Топ коментарі
 
Это не тех, что с оспой, впустили в Украину?
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Цирк. Сколько стоит "чрезвычайные обстоятельства"?
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Звісно, без нього в Україну зазвичай не пускають...
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обязательно , путлер просил принять , наше Г с радостью исполнило
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Это не тех, что с оспой, впустили в Украину?
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Визначалося під час візуального огляду... 35 гражданам разрешили пересечь линию разграничения после закрытия КПВВ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7568
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А Сивоха их встречал? И вобще какие это критические жизненные обстоятельства?
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То типа - вона була трошки вагітна ... Якщо вже закривати кордон то ***** ЗАКРИВАТИ !
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Все как обычно, в лучших традициях - строго нельзя, но если очень надо, то чуть-чуть можно!
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А якщо налякати ордловців короновірусом, щоб не стріляли?
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.."дразнят гусей" пустозвоны плеснявые, какие нафиг короне обстоятельства особые?..огласите список в целом..
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Так дві пенсії краще, ніж одна. До того ж дійсно, що кацапська пенсія в ОРДЛО маленька.
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Так пэтя молодец, вторую пенсию сепарам оформил. Или не?
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Так зебил же отменил вторую пенсию.Или не?
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Не не не, отменил пидроликсеич, Зеленский вернул, свет дал воду и электричество с газом.
Ты шо, не знал?
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Украинская 14-го года умноженная на 2 + 20%
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Небось работать вынужденны, иначе на одну пенсию не прожить.
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отменят скоро кацапи, нефть уже не писсят за бочку, а 25, а нахлебников они понаасвабаждали от биндэрафсов тамошних по всему миру немеренно ..и только камни с неба молоть и жрать, мочой запивая крымнашу останется и даунам с Донца и Кальмиуса сосать хвосты собственные и лобызать патрет Вяликага Пу ...и поделом! 35 громадянам дозволили перетнути лінію розмежування після закриття КПВВ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9866..
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Проверки по пенсиям временно остановили, после карантина всё выплатят. А вот проверки возобновят ли?
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Цирк. Сколько стоит "чрезвычайные обстоятельства"?
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а "одинацятого" студєнта мордой в асфальт
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Здесь однозначно, что постаралась обвисшая от жира свинья, сивуха.
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Странная линия фронта , партизаны ходят туда-сюда.
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Завжди так було, ваші діди, ті що не ваєвалі хіба не розповідали?
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35 гражданам разрешили пересечь линию разграничения после закрытия КПВВ, - пресс-центр ОС



и у каждого по 1000 пенсионных карточек данецких быдлопенсианеров

будьте спакойны,
оные своего не упустят


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мрази, сразу пишите сколько переход стоит
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скоко денег стоила эта "гуманитарная акция"
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а что оккупант не обеспечивает этих предателей?
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Закрыть КПВВ навсегда , пусть едут через Ростов 35 громадянам дозволили перетнути лінію розмежування після закриття КПВВ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1209
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