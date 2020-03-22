 35 громадянам дозволили перетнути лінію розмежування після закриття КПВВ, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Відсьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил припинено пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів. Такі заходи введено з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції.
Проте, враховуючи виняткові обставини, було прийнято 35 індивідуальних рішень щодо пропуску громадян через КПВВ у зв’язку з критично важливими життєвими ситуаціями", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що надалі, на період дії обмежень, пропуск осіб через лінію розмежування буде можливий лише у разі крайньої потреби гуманітарного характеру і наявності відповідних документів, що це засвідчують.
Ты шо, не знал?
и у каждого по 1000 пенсионных карточек данецких быдлопенсианеров
будьте спакойны,
оные своего не упустят