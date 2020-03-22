 COVID-19: Сьогодні до України літаком доставлять два види тестів - для ПЛР і експрес-тести, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, зазначається, що прибудуть обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) і тести експрес-діагностики.
Наголошується, що експрес-тести використовуватимуть бригади екстреної допомоги для "санітарного сортування", тобто в разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, у якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.
Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання і вживати необхідних протиепідемічних заходів.
"Зазначимо, що в разі, коли негативні обидва тести - і на грип, і експрес-тест на коронавірус, - то в умовах загальнонаціонального карантину людина однаково має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.
Також додамо, що в регіонах щодня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
1. У мене дома ПРОБЛЕМА - немає роботи їду за кордон
2. Немає що їсти їду за кордон
3. Треба навчити дітей відправлю за кордон
4. Хвороба їду за кордон
5. Корона вірус повертаюсь до дому.
Экспресс-тесты гораздо менее точные и позволяют обнаружить в организме не сам вирус (или его отсутствие), а только антитела, которые начинают вырабатываться только на 5-6 день после появления симптомов. От заражения до появления первых симптомов может пройти минимум две недели.
Результатом такого теста является только не очень точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный.
Этот тест не дает никакой полезной информации в борьбе с эпидемией, к тому же, его результаты получают поздно, к моменту появления первых симптомов легкие больных уже обычно серьезно поражены. Проверять ими приезжающих в страну, которые уже являются носителями вируса, но пока не имеют симптомов, и лиц, контактировавших с больными, не имеет смысла.
"Для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков", - отмечает адвокат Евгения Закревская.
Без необходимого количества ПЦР-тестирования Министерство здравоохранения не обладает достоверной информацией о количестве больных в стране, а статистика не дает полной картины.
Как результат - невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить в отношении потенциально пораженных кластеров и уменьшить общее негативное влияние на экономику.
Мені розповідали про таку "пастку". Людина лікує спину (мануалка, масажі, лфк. блокади). Коли страхову починає душити жаба, вони наказують мануальщику послати пацієнта на пцр "статевих інфекцій" (список). Це вже за рахунок пацієнта. І лабораторія обов'язково щось знайде. Причому таке з чого дерматовенерологи просто сміються (бо нема сукупності симптомів). І поки пацієнт не принесе довідку про "негативний результат" (вилікується власним коштом), його страхова не пропустить до лікарів цілого списку спеціальностей. Навіть до невропатолога з інших питань.
"В Китайском самолете - экспресс-тесты. У меня все", - написал он в Facebook, но позже удалил пост.
ПЦР позволяет достоверно установили наличие или отсутствие коронавируса у человека, даже до начала проявления симптомов.
Экспресс-тесты гораздо менее точные и позволяют обнаружить в организме не сам вирус (или его отсутствие), а только антитела, которые начинают вырабатываться только на 5-6 день после появления симптомов. От заражения до появления первых симптомов может пройти минимум две недели.https://zn.ua/UKRAINE/v-ukrainu-iz-kitaya-vezut-bystrye-testy-vmesto-neobhodimyh-laboratornyh-348784_.html
Перші тест системи були в Україні вже давно, але їх навіть і не думали застосовувати. Зелений виродок вирішив, що він тут Бог і почав звозити всіх підряд без належної перевірки. 05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ.
а, если и попадут на периферию то там, одним тестом , будут тестировать целые села...
....в 97,5% случаев, в которых выявлены симптомы заболевания, они проявились в течение 11,5 дня с момента заражения,
Источник: https://censor.net.ua/n3183370
Закревская - п-болка пороховская.
И передайте админу что я его в рот ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это реально хорошо конечно. Но только для ЗЕбанария.
Ясно дело, когда чоколядный барон закупал для ДУСИ элитные авто на миллионы, заметь за народные, не за свои, ни разу не война была в стране, да? бот?
Задрали сраными темниками!
ДУСя купує два розкішні Мерседеси за 36 мільйонів, не вдовольнившись Майбахами за 30 мільйонів (додано)
"Центр Протидії Корупції 4 ч.
Нагадує бенкет під час чуми. СБУ і Нацполіція не знайшли вдалішого моменту, щоб оголосити закупівлі автівок на 300 млн грн. Коли з фінансами у державі, м'яко кажучи, не все ок. Звісно, обов'язково нові авто. Звісно, з різними плюшками у вигляді мультиінформаційних дисплеїв і кондиціонерів з обдувом другого ряду сидінь 🤷♂
🔘 СБУ потрібні 33 автомобілі Toyota Corolla та 8 мікроавтобусів Volkswagen T6 Kombi за 24,5 млн грн.
🔘 Національна поліція хоче 631 автівку різного класу за 275,9 млн грн. Причому, прикриваючись потребами оборони, підлеглі Авакова будуть самі обирати постачальника без всяких конкурентних торгів."
2) Експрес-тести. Набагато менш точні. І головне - вони "бачать" не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятись в організмі лише на 5-6 день після появи симптомів. А від зараження до симптомів може пройти ще два і більше тижнів. Тобто негативний результат тесту майже не дає ніякої корисної інформації для боротьби з епідемією. Негативний результат не може виключити наявність зараження. Позитивний - теж дуже приблизний і головне - його отримують запізно.
А тестувати вірогідно заражених, які вже можуть переносити вірус, але ще не мають симптомів експрес-тестами взагалі без сенсу. Тобто ні перевірити приїжджаючих в країну, ні своєчасно виявити уражених серед вірогідних контактів захворілого експрес-тести не можуть.
https://enigma.club/articles/lyudi-zelenskogo-zakupili-milyoni-nepotribnikh-ekspres-testiv-zamist-efektivnikh-plr-testiv-na-koronavirus
"В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.
Новые случаи зафиксировали в шести регионах страны, большинство из них - 54 - выявили в Москве. По двое инфицированных обнаружили в Кировской области и Удмуртии, по одному - в Брянской, Архангельской и Новгородской областях. Как отметили в оперштабе, все они в течение последних двух недель посещали страны с неблагополучной коронавирусной ситуацией.
Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 306 до 367.
а кто против, особенно мармеладо-боты - враги Украины.