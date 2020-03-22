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 COVID-19: Сьогодні до України літаком доставлять два види тестів - для ПЛР і експрес-тести, - МОЗ

22 березня в Україну літаком доставлять партію тестів для визначення коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, зазначається, що прибудуть обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) і тести експрес-діагностики.

Наголошується, що експрес-тести використовуватимуть бригади екстреної допомоги для "санітарного сортування", тобто в разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, у якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.

Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання і вживати необхідних протиепідемічних заходів.

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"Зазначимо, що в разі, коли негативні обидва тести - і на грип, і експрес-тест на коронавірус, - то в умовах загальнонаціонального карантину людина однаково має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.

Також додамо, що в регіонах щодня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183413
 
   
 Топ коментарі
 
Ткните адвокатшу мордой в эту новость.да, соевые, страдать, зрада накрылась)))))
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Питання таке:
1. У мене дома ПРОБЛЕМА - немає роботи їду за кордон
2. Немає що їсти їду за кордон
3. Треба навчити дітей відправлю за кордон
4. Хвороба їду за кордон
5. Корона вірус повертаюсь до дому. COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9691
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Пытання такэ-коли нема питань,то хочется шось написать на Цензоре
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епідемія в світіт, а тролю трольове...
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Лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет достоверно установили наличие или отсутствие коронавируса у человека, даже до начала проявления симптомов.
Экспресс-тесты гораздо менее точные и позволяют обнаружить в организме не сам вирус (или его отсутствие), а только антитела, которые начинают вырабатываться только на 5-6 день после появления симптомов. От заражения до появления первых симптомов может пройти минимум две недели.
Результатом такого теста является только не очень точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный.
Этот тест не дает никакой полезной информации в борьбе с эпидемией, к тому же, его результаты получают поздно, к моменту появления первых симптомов легкие больных уже обычно серьезно поражены. Проверять ими приезжающих в страну, которые уже являются носителями вируса, но пока не имеют симптомов, и лиц, контактировавших с больными, не имеет смысла.
"Для эффективной борьбы с эпидемией нужны тест-системы (ПЦР-тестирование). Для достоверной проверки групп риска, всех, кто вернулся в течение последних двух недель из-за границы, всех контактов заболевших, супер-переносчиков", - отмечает адвокат Евгения Закревская.
Без необходимого количества ПЦР-тестирования Министерство здравоохранения не обладает достоверной информацией о количестве больных в стране, а статистика не дает полной картины.
Как результат - невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить в отношении потенциально пораженных кластеров и уменьшить общее негативное влияние на экономику.
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ПЦР-тести (на інші мікроорганізми) часто дають "позитивний" результат коли бактерія пролітала на відстані 1 метри чи сиділа на черевиках. Чув від медиків про певні скандали, коли страхові компанії направляли пацієнтів на ПЦР тести (деталі опускаю) і потім відмовлялися від виконання своїх обов'язків.
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А ще писали, що вони чудово реагують і на антітіла інших вірусів. Людина зі шмарклями може опинитись в рядах коронавірусників.
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Щодо останнього месіджу - не знаю.
Мені розповідали про таку "пастку". Людина лікує спину (мануалка, масажі, лфк. блокади). Коли страхову починає душити жаба, вони наказують мануальщику послати пацієнта на пцр "статевих інфекцій" (список). Це вже за рахунок пацієнта. І лабораторія обов'язково щось знайде. Причому таке з чого дерматовенерологи просто сміються (бо нема сукупності симптомів). І поки пацієнт не принесе довідку про "негативний результат" (вилікується власним коштом), його страхова не пропустить до лікарів цілого списку спеціальностей. Навіть до невропатолога з інших питань.
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а процентное соотношение одних тестов к другим какое?
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Самолет из Китая привезет в Украину не точные тест-системы ПЦР для диагностики коронавируса Covid-19, а быстрые экспресс-тесты, сообщил эксперт Министерства здравоохранения Павел Паламарчук.
"В Китайском самолете - экспресс-тесты. У меня все", - написал он в Facebook, но позже удалил пост.
ПЦР позволяет достоверно установили наличие или отсутствие коронавируса у человека, даже до начала проявления симптомов.
Экспресс-тесты гораздо менее точные и позволяют обнаружить в организме не сам вирус (или его отсутствие), а только антитела, которые начинают вырабатываться только на 5-6 день после появления симптомов. От заражения до появления первых симптомов может пройти минимум две недели.https://zn.ua/UKRAINE/v-ukrainu-iz-kitaya-vezut-bystrye-testy-vmesto-neobhodimyh-laboratornyh-348784_.html
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Интересно, а чего "доставят" больше- тестов на короновирус или *опомоев с короновирусом COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4726

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Также добавим, что в регионах каждый день лаборатории уже проводят тесты ПЦР. COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 980 Дополнительно к этим ПЦР-тестам на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. COVID-19: Сегодня в Украину самолетом доставят два вида тестов - для ПЦР и экспресс-тесты, - Минздрав - Цензор.НЕТ 980 Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний на коронавирус", - говорится в сообщении Минздрава.
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Це ж надо, так подати інформацію, ні скільки тестів, ні куди їх відправлять.
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А нечего сказать по существу. Чем больше конкретики -- тем легче словить на лжи. В первый раз что-ли зеленые врут?
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Пока что в Украину пребывает больше эвакуированных потенциально-зараженных людей чем тестов
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22 марта в Украину самолетом доставят партию тестов для определения коронавирусной инфекции

Перші тест системи були в Україні вже давно, але їх навіть і не думали застосовувати. Зелений виродок вирішив, що він тут Бог і почав звозити всіх підряд без належної перевірки. 05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ.
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... и все тесты будут только в Киеве!
а, если и попадут на периферию то там, одним тестом , будут тестировать целые села...
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А в Британії щодо цього щось робиться?
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В Британии просто кошмар! После наводнения до вируса никому нет дела! Я с Британии удираю. Сейчас как раз перелетаю границу в Нидерланды. Что бы снять стресс пью Абсент...
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Britaniji praval takze tut k nam bolsinstvo s angliji i jedut s virusami.Odin nas sporsmen s 3 raza tolko ustonovili sto u nego virus tak nevydeli angliskije mediki nado bylo dolgo ubezdat ix
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А вам бы и в Киев съездить во время карантина и на тест сесть?
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если б украинец взял меня в жены то прилетела бы и "села"...
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На днях один даун приехал у Киев с уже объявленным карантином, и побил стекло в троллейбусе. Предлагаю тесты передать в его село.
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А шо ? Простірнув,прополоскав трохи,-і пользуйся далі !
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Прошу провести прямую трансляцию прбытия этого борта с демонстрацией всего что привезли, видео желательно без пауз.
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как всех переключили на вирус, про войну забыли. удобное время зебилам сдать страну хйлу, пустить воду в крым, и свалить из страны. на другое зебыдло просто неспособно, ну не может оно управлять страной.
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Украина должна тоже тесты от коронавируса производить!!!
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Не отставай от жизни- уже разработали и получше импортных. Наши тесты можно подстраивать под мутацию вируса.
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Цікава штука, на міжнародному сайті про корону нам спочатку записали 7 одужавших, а тепер зняли.
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Ага, тільки побачив, що вони прояснили.
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Предлагаю их продать сразу испанцам, например!
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Та нєєєєєє.... Адвакат і соєва шобла сказали, шо то брехняяяяя.... І метру відкрийте, бо на майдан з"їхатися злочинна влада не дає
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Где шмара адвокатша специалист в тестах ? Она хоть тест на беременность себе не перепутает с тестом на сахар ?
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Средний инкубационный период COVID-19 составляет 5,1 дня.
....в 97,5% случаев, в которых выявлены симптомы заболевания, они проявились в течение 11,5 дня с момента заражения,
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Блин ЗРАДУ обломали. Там же АДВОКАТ сказала, что все тесты не правильные.
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"Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР",- Закревская

Источник: https://censor.net.ua/n3183370
Закревская - п-болка пороховская.
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ржака, но еще остались зебилы - верящие клоуну и его команде пист*болов COVID-19: Сьогодні до України літаком доставлять два види тестів - для ПЛР і експрес-тести, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2361
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эшелоны порохоботов отрабатывают темники против окружения президента, тем самым накапливают пул негатива для последующих протестных акций. Они за что угодно при желании зацепятся. Главная их задача - убедить население, что не таким уж плохим был 5-й президент, по сравнению с помешавшей ему править зелёной «нечистью»
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И всё? А тест на определение порохобот или человек? И если человек, в больницу, а порохобот, в крематорий....зачем на паразитов ресурсы тратить?...тем более в секте патужных риформ жуткий ****** записан как пункт назначения....

И передайте админу что я его в рот ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Тада. Теперь зебилы покупают ЗЕбанарию машины вместо того, чтобы покупать лекарства и маски себе.

Это реально хорошо конечно. Но только для ЗЕбанария.
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а может у порохоботов с памятью что-то???
Ясно дело, когда чоколядный барон закупал для ДУСИ элитные авто на миллионы, заметь за народные, не за свои, ни разу не война была в стране, да? бот?

Задрали сраными темниками!
ДУСя купує два розкішні Мерседеси за 36 мільйонів, не вдовольнившись Майбахами за 30 мільйонів (додано)
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т.е. лахта из германии ПОДТВЕРЖДАЕТ - что зебильная власть шмаркли - намного хуже Пороха?)
COVID-19: Сьогодні до України літаком доставлять два види тестів - для ПЛР і експрес-тести, - МОЗ - Цензор.НЕТ 42
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Та да... Другое дело - при зелеботах... Лепота.

"Центр Протидії Корупції 4 ч.
Нагадує бенкет під час чуми. СБУ і Нацполіція не знайшли вдалішого моменту, щоб оголосити закупівлі автівок на 300 млн грн. Коли з фінансами у державі, м'яко кажучи, не все ок. Звісно, обов'язково нові авто. Звісно, з різними плюшками у вигляді мультиінформаційних дисплеїв і кондиціонерів з обдувом другого ряду сидінь 🤷‍♂

🔘 СБУ потрібні 33 автомобілі Toyota Corolla та 8 мікроавтобусів Volkswagen T6 Kombi за 24,5 млн грн.
🔘 Національна поліція хоче 631 автівку різного класу за 275,9 млн грн. Причому, прикриваючись потребами оборони, підлеглі Авакова будуть самі обирати постачальника без всяких конкурентних торгів."
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правильно сделал что бы не просить спецпропуск на проезд, автобусы должны возить врачей.
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Это ж Радуцкий наркоману Владимиру Зеленскому сделал фиктивный тест на содержание наркотиков в крови?
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Такое дорогого стоит. Кресло главы парламентского комитета по здравохранению, например
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1) Тест-системи ПЛР - лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Ці тести достовірно встановлюють як наявність, так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку прояву симптомів.
2) Експрес-тести. Набагато менш точні. І головне - вони "бачать" не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятись в організмі лише на 5-6 день після появи симптомів. А від зараження до симптомів може пройти ще два і більше тижнів. Тобто негативний результат тесту майже не дає ніякої корисної інформації для боротьби з епідемією. Негативний результат не може виключити наявність зараження. Позитивний - теж дуже приблизний і головне - його отримують запізно.
А тестувати вірогідно заражених, які вже можуть переносити вірус, але ще не мають симптомів експрес-тестами взагалі без сенсу. Тобто ні перевірити приїжджаючих в країну, ні своєчасно виявити уражених серед вірогідних контактів захворілого експрес-тести не можуть.

https://enigma.club/articles/lyudi-zelenskogo-zakupili-milyoni-nepotribnikh-ekspres-testiv-zamist-efektivnikh-plr-testiv-na-koronavirus
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в мордоре каждый день прибавляется по 50 где то
"В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.
Новые случаи зафиксировали в шести регионах страны, большинство из них - 54 - выявили в Москве. По двое инфицированных обнаружили в Кировской области и Удмуртии, по одному - в Брянской, Архангельской и Новгородской областях. Как отметили в оперштабе, все они в течение последних двух недель посещали страны с неблагополучной коронавирусной ситуацией.
Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 306 до 367.
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Не зрозуміла, тести від кого привезли, від комуняк чи що? Не здумайте ними користуватися!
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Сегодня в Чехию, имеющую населения в 4 раза меньше Украины, из Китая привезли разное антивирусное оборудование на украинском самолете АН-124 Руслан. В Украину из Китая везут оборудование на самолете ИЛ-76, имеющем грузоподъемность в несколько раз меньше Руслана. Делайте выводы об отношении к народу зеленой банды.
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А чому не сказати за чиї гроши все придбали, та завдяки чиїм контактам? Це велика тємниця, щоб не дискридувати уряд? Даю підказку - маленький мілліардер, та харківський олігарх)).
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молодцы, всё верно делают.
а кто против, особенно мармеладо-боты - враги Украины.
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