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 Політика України
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 Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, якою буде "консультативна рада" з представниками ОРДЛО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Документ, який з’явився в ЗМІ, є проєктом документу, його ще остаточно не схвалено, у ньому йдеться про створення громадської ради. Тобто громадська рада - це представники не органів влади, а представники суспільства, тієї частини України, до якої ми з вами належимо, зможуть поговорити з представниками суспільства, не з представниками незаконних "ДНР" чи "ЛНР" і їхніми представниками умовної "влади", а з представниками людей, які живуть на окупованих територіях", - сказав Кулеба.

"Жодним чином це не впливає на структуру ТКГ, яка називається тристоронньою, бо там є Росія, Україна, а між ними є ОБСЄ. І це фундаментальний принцип. Я з чого почав, хочу тим же ж і завершити: модель принципова залишається тією ж самою. Тобто є держава-агресор - Російська Федерація, є жертва агресії - Україна, є ОБСЄ в ТКГ між ними. І є Франція та Німеччина у "нормандському форматі" між ними", -додав голова МЗС.

Він також наголосив, що в цій групі, яка зараз, за його словами, ще тільки обговорюється, "за столом сидітимуть з одного боку представники українського суспільства, а з іншого - представники теж українського суспільства, частина якого зараз перебуває під російською окупацією".

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"Там не сидітимуть, як ось ці, 10 на 10, там не сидітимуть представники "ЛНР" та "ДНР", так званих "офіційних органів", які насправді не є офіційними, тому за стіл не сідають. Це не майданчик для прямого діалогу між українською легітимною владою і нелегітимною "владою" "ЛНР" та "ДНР". Це принциповий момент", – зауважив міністр.

Кулеба також звернув увагу, що до роботи цієї ради планують залучити також вимушених переселенців із окупованих територій, але не уточнив, чи їх планують вводити до десятки представників вільної частини України, чи до десятки представників окупованих територій.

"Давайте дочекаємося, побачимо остаточний список тих, хто братиме участь у цьому громадському, наголошую, обговоренні з українського боку, тоді ми зможемо зрозуміти, хто входить до його складу", – сказав глава МЗС.

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Нагадуємо, 11 березня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено на зустріч 25 березня підписати рішення про створення так званої консультативної ради. Офіційно документи зустрічі не було оприлюднено. В опублікованому ЗМІ документі йдеться про те, що в згаданій консультативній раді мають вести переговори повноважні представники України, з одного боку, і її окремих районів у Донецькій і Луганській областях, з іншого, а Росія стає лише спостерігачем разом із Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183412
 
   
 Топ коментарі
 
Что за бред? Независимые представители людей живущих в оккупации? Такое вообще бывает?
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Шо за маразм ? Що воно дасть? Там всім заправляють москалі .Це просто замилування очей .Для них треба щоб просто ми почали спілкуватися ,а далі буде більше ,бо сам процес буде вже в дії і ми не встигнем зреагувати ,як почнем вести прямі переговори з сепарами .'Тому хай ця зелена банда йде на х*й зі своєю платформою
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РОСІЯ КОТИТЬСЯ У ЕНЕРГЕТИЧНУ ПРІРВУ А ВОНИ РУКУ ПОДАЮТЬ ДЛЯ ВІДМІНИ САНКЦІЙ ! СУКИ!
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Как красиво Вова в конце года Газпром спасал, отменив иски на 12 млрд.$.
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Высоколобые словоблудники псевдопатриоты осклабились отъявленной конспирологией.НЕ знаю как,но не таК.Не так садятся,не так ложатсяы,не те тесты везут.
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Да не пошли бы вы на х-й. со своей платформой и зелю захватите.
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Сдохни мразь
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Да на..рать кто будет назначать. Тут вопрос на основании чего и по чьему ПИСЬМЕННОМУ поручению возник этот пока еще ПРОЕКТ документа?
Насколько я понимаю, ДОКУМЕНТ не может разрабатываться на УСТНОЙ ОСНОВЕ.
КТО ДАВАЛ ПОРУЧЕНИЕ? ЧЬЯ РЕЗОЛЮЦИЯ НА НЕМ СТОИТ? ЧЬЯ ПОДПИСЬ? ГДЕ ЭТО ПОРУЧЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО? ПОД КАКИМ НОМЕРОМ?!
В этом государстве законы еще действуют?
Вы сами можете затевать переговоры без поручения начальника?
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в Квартале-усё па сценарию...кто-то дёргает за ниточки этих кловунов...
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Что значит кто-то - педофил путлер долбит свою марионетку «янелоха «
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Дідуля розкажи цим особям.....! Дякую. Розумні люди не перевелись в Великі Україні. Слава Україні !!!
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Ідіот який живе сам по собі це просто ідіот, ідіот який дорвався до влади це ЗЛОЧИНЕЦЬ!
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а про новое вооружение и питание для АРМИИ-ни слова...у них точно уже "мир" в головах... Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5284
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ОДИН простой вопрос о чем консультироваться хоть с кем нибудь, если ЗАВЕДОМО известно, что их мнение не имеет никакого веса и значения?
Я вижу один ответ - насажать туда путиноидов, которые примут выгодные Мордору "рекомендации" и дать фюреру повод кричать о этом на всех углах - "этого хочет украинский народ"
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простой вопрос-а на кой ляд это "савет" вообще нужен...?! с кем "кансультироваться"...?! с врагом -как легче сдать страну...?!!! Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 162
прав Илларионов-"заморозьте" на время все переговоры с ОРДЛо и мацквой...а цены на нефть,санкции и коронавирус всё решат и без нас...
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ЗАКРИТИ ЦІ ПИТАННЯ НА КАРАНТИН! ПРИВІД Є! АЛЕ БАЖАННЯ *************** ВЛАДИ ВИЩЕ УКРАЇНИ !
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как гаварил сивоха-кто-то на войне зарабатывает большие деньги...он Ермак например уже "Мерсик" за 3,5 миллиона приобрёл...или Квартал "подарил"...?! Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5242
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на всякий случай подыщи жилье на ростове.
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Тварини ПРокляті- світ колотить біда а їм своє робить!!! В БОГА не вірю - але вони будуть відомщені , як це було в усі лихоліття для України
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пан министр вы дествительно некомпетентный дурак или нас таковыми считаете .
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Ага, за кого вы держите народ? На россии после той встречи аж писяют кипятком от радости. Штампуя заголовки типа - "Против чего так упирался Порошенко наконец-то свершилось!", " Киев пошёл на уступки" , "это наша победа"...
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Це буде варіант Надія Савченко № 2! Посадять завербованих ФСБ " громадян" з Ордло і все легітимно? Вони будуть розповідати казки від імені "народу Орділо" ? Окупованого і нашпигованого технологіями російскько -нацистского миру ? І це буде "діалог"? Які виборці така і влада...
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А може давайте взагалі зробимо три консультативні групи з рандомних мешканців України і росії. Завеземо пива і будемо вказувати путіну і зеленському шо і як їм робити.)))
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Кулеба, "говорящая голова *******", що ти ліпиш?
Представники того суспільство щодня вештають тисячами через КПВВ, от нехай там зберуться десь на майданчику у Станиці хоть по 100 з обох сторін і розмовляють. А до чого тут підпси держслужбовців найвищого рангу, що ви зібрались визнати по результатм цих зустрічей?
Тобто, кулеба, йди нах.., думай відмазку ще. Ця не проканала, а як не придумаєш до вівторка, твій ЗепреЗЕдент тебе звільнить.
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Зеленського знову попереджають, що не можна йти на поступки Росії, особливо під час надзвичайних ситуацій
Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу: звернення громадськості до президента України.
Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.
….
У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:
✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.
✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи)".
✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради",
як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.
Київ, 21 березня 2020 року texty.org.ua/fragments/100536/zelenskoho-znovu-poperedzhayut-sho-ne-mozhna-jty-na-postupky-rosiyi-osoblyvo-pid-chas-nadzvychajnyh-sytuacij/
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а взагалі -якщо більшість громадан проти ,чого влада так вперто нас вмовляє...?!!
чого вони так вперто відстоюють цей "савет"...?" бо вже " дагаварено и аплачено "...?!!! Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 103
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ага понятно,таки **** будуть протягувати, народ готуйтесь до збройного повстання проти цієї жидо-кацапської продажної нечісті!
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Пособники террористов и ***** будут все арестованы после прихода новой власти
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Ну, то есть они не передумали на счет этого совета.
Мы правильно понимаем?
Никакие петиции и обращения не подействовали?
И оно еще говорит в утвердительной форме...
А 25 уже через 2 дня.
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Во власти Украины - скоты и предатели.
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Кому ты втираешь цю туфту Кулеба?!Тут вопрос тебе стоит,нафига этот Совет вообще нужен,когда есть Минские положения?!Нехай москали отдают границу,выводят свои Корпуса,а пiсля того, як над Горсоветом Луганска и Донецка замаярить украинский прапор, нехай хто с кем хоче,той с тем и общается.Хули с того общения зараз Украине,а Кулеба? Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9503
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Брехло волохатое подмаланское.
Твоим словам веры нет.
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Виходить влада не хоче чути суспільство,знову маніпулюють ,хочуть нам втовмачити ,що це внутрішній конфлікт (росія тут ні до чого) за будь яку ціну впихнути лднр для подальшого розвалу України,за цим сценарієм Україна повина фінансувати і відбудовувати ці анклави ,все решта там буде вирішувати москва ,не грайтесь з вогнем,все можедуже погано закінчитись і жаль що Кулебу використовують вороги.
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Зачем тогда это вообще нужно?Просто так?Да нет ребята ,вы задумали гадость
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цирк на дроті! Грані кловуни! "Синій знаєш? О, такий самий, тільки зелений"
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Українці проти того, щоб йти на уступки російським окупантам за рахунок українських пенсіонерів і інших громадян. Зеленський і Єрмак, не подобається в Україні, то валіть в свою росію.
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если это "просто площадка для диалога".тогда ЗАЧЕМ ТАМ В НАБЛЮДАТЕЛЯХ РОССИЯ? Зачем представители "норманского формата".а не представвители парламента ЕС????...МУТЯТ...Точно мутят....!!!
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У "ДНР" вважають, що коронавірус придумала Америка, щоб зірвати святкування 75-річчя Перемоги в РФЦе не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5140..........
Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1635 .
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Не розумію, чому скільки лайки на адресу Зеленського, Єрмака, Кулеби. Вони добросовісно виконують замовлення своїх справжніх роботодавців з Кремля. Є ж така мудрість - "на дурака не нужен нож, мы ему покажем медный грош". Показали - з велосипедистом. Ідіоти аж верещать від щастя - велосипедист на троні. Але ніж для дураків і для розумних у них напоготові. Розумні люди повинні об"єднуватися і негайно починати діяти, інакше неминуча повна катастрофа
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Пусть Кулеба занырнет с головой в выгребную яму и потом говорит что не ел дерьма!
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Ну таки здача интересов Украины на поверхности . Кулеба тоже будеш висеть .....
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Так как тогда этот матроскин с шариком общаться будет?! Через почтальона печкина?! Совсем дебил других за слабоумных держит?!
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Он хоть сам понял что наговорил???? И ЭТО министр ??? ИДИЁТ полный.
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зеленая плесень умеет только врать грабить и предавать.

до того, как Бэнин клоун дорвался до власти все было намного лучше. ни о какой легализации террористов не могло быть и речи.

хоть Порошенко много чего плохого сделал, но в последний год его президентства он показал, что кацапов можно и нужно унижать и уничтожать.

козломордые твари выглядели жалко и убого.
а после прихода к власти клоуна ситуация изменилась наоборот.
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Задача зелёной падали, сдать Украину *****. Под любым соусом!!! Бабки они получили, теперь отрабатывают. Зебилы, ну и ссуки же вы...
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Як цікаво!!!! Таке враження,що Порох і досі ПРЕЗ!!!!! Мочуть всі по повній,а деж 75%,чого мовчите,я пам*ятаю як ЖРАЛИ всіх,хто хоча-б трішки гнав на Зе,всі в екстазі були,МЕСІЯ йде,а чого -ж зараз мовчите,чого не захищаєте свого ....... своє ГІМНО,яке здає Державу по-повній,всі-ж вопили Порох---жид,а цей хто,Порох хоч в церкву ходив і хрестився як православний!!! Нічого---це ще не кінець,хоч-би не було хуже,ВОНО НЕ ЗНАЄ,ЩО РОБИТИ,вихід один----їхати в Кривбас і питати в матері,що робити!!!
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