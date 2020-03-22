 Це не буде майданчиком для прямого діалогу з представниками "Л/ДНР", - Кулеба про "консультативну раду" з ОРДЛО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Документ, який з’явився в ЗМІ, є проєктом документу, його ще остаточно не схвалено, у ньому йдеться про створення громадської ради. Тобто громадська рада - це представники не органів влади, а представники суспільства, тієї частини України, до якої ми з вами належимо, зможуть поговорити з представниками суспільства, не з представниками незаконних "ДНР" чи "ЛНР" і їхніми представниками умовної "влади", а з представниками людей, які живуть на окупованих територіях", - сказав Кулеба.
"Жодним чином це не впливає на структуру ТКГ, яка називається тристоронньою, бо там є Росія, Україна, а між ними є ОБСЄ. І це фундаментальний принцип. Я з чого почав, хочу тим же ж і завершити: модель принципова залишається тією ж самою. Тобто є держава-агресор - Російська Федерація, є жертва агресії - Україна, є ОБСЄ в ТКГ між ними. І є Франція та Німеччина у "нормандському форматі" між ними", -додав голова МЗС.
Він також наголосив, що в цій групі, яка зараз, за його словами, ще тільки обговорюється, "за столом сидітимуть з одного боку представники українського суспільства, а з іншого - представники теж українського суспільства, частина якого зараз перебуває під російською окупацією".
"Там не сидітимуть, як ось ці, 10 на 10, там не сидітимуть представники "ЛНР" та "ДНР", так званих "офіційних органів", які насправді не є офіційними, тому за стіл не сідають. Це не майданчик для прямого діалогу між українською легітимною владою і нелегітимною "владою" "ЛНР" та "ДНР". Це принциповий момент", – зауважив міністр.
Кулеба також звернув увагу, що до роботи цієї ради планують залучити також вимушених переселенців із окупованих територій, але не уточнив, чи їх планують вводити до десятки представників вільної частини України, чи до десятки представників окупованих територій.
"Давайте дочекаємося, побачимо остаточний список тих, хто братиме участь у цьому громадському, наголошую, обговоренні з українського боку, тоді ми зможемо зрозуміти, хто входить до його складу", – сказав глава МЗС.
Нагадуємо, 11 березня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено на зустріч 25 березня підписати рішення про створення так званої консультативної ради. Офіційно документи зустрічі не було оприлюднено. В опублікованому ЗМІ документі йдеться про те, що в згаданій консультативній раді мають вести переговори повноважні представники України, з одного боку, і її окремих районів у Донецькій і Луганській областях, з іншого, а Росія стає лише спостерігачем разом із Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Насколько я понимаю, ДОКУМЕНТ не может разрабатываться на УСТНОЙ ОСНОВЕ.
КТО ДАВАЛ ПОРУЧЕНИЕ? ЧЬЯ РЕЗОЛЮЦИЯ НА НЕМ СТОИТ? ЧЬЯ ПОДПИСЬ? ГДЕ ЭТО ПОРУЧЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО? ПОД КАКИМ НОМЕРОМ?!
В этом государстве законы еще действуют?
Вы сами можете затевать переговоры без поручения начальника?
Я вижу один ответ - насажать туда путиноидов, которые примут выгодные Мордору "рекомендации" и дать фюреру повод кричать о этом на всех углах - "этого хочет украинский народ"
прав Илларионов-"заморозьте" на время все переговоры с ОРДЛо и мацквой...а цены на нефть,санкции и коронавирус всё решат и без нас...
Представники того суспільство щодня вештають тисячами через КПВВ, от нехай там зберуться десь на майданчику у Станиці хоть по 100 з обох сторін і розмовляють. А до чого тут підпси держслужбовців найвищого рангу, що ви зібрались визнати по результатм цих зустрічей?
Тобто, кулеба, йди нах.., думай відмазку ще. Ця не проканала, а як не придумаєш до вівторка, твій ЗепреЗЕдент тебе звільнить.
Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу: звернення громадськості до президента України.
Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.
….
У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:
✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.
✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи)".
✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради",
як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.
Київ, 21 березня 2020 року texty.org.ua/fragments/100536/zelenskoho-znovu-poperedzhayut-sho-ne-mozhna-jty-na-postupky-rosiyi-osoblyvo-pid-chas-nadzvychajnyh-sytuacij/
чого вони так вперто відстоюють цей "савет"...?" бо вже " дагаварено и аплачено "...?!!!
Мы правильно понимаем?
Никакие петиции и обращения не подействовали?
И оно еще говорит в утвердительной форме...
А 25 уже через 2 дня.
Твоим словам веры нет.
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до того, как Бэнин клоун дорвался до власти все было намного лучше. ни о какой легализации террористов не могло быть и речи.
хоть Порошенко много чего плохого сделал, но в последний год его президентства он показал, что кацапов можно и нужно унижать и уничтожать.
козломордые твари выглядели жалко и убого.
а после прихода к власти клоуна ситуация изменилась наоборот.