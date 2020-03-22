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 Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ

Карантинних заходів недостатньо для боротьби з коронавірусом COVID-19, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидиву.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times, про це повідомив представник ВООЗ Марк Раян.

Він зазначив, що варто вжити заходів для громадського здоров'я, щоб згодом уникнути відродження вірусу.

"Країни не можуть просто закрити свої суспільства, щоб перемогти вірус", - підкреслив Раян.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183411
 
   
 Топ коментарі
 
Раніше вважав що сама непотрібна організація це ООН.
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Надо еще 5 млрд. долларов от МВФ безвозвратной помощи, срочную распродажу земли и чрезвычайное положение.
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Весь 2019 ООН була озабочєна украдєнним дєтством Ґрєти Тунберг.
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Надо еще 5 млрд. долларов от МВФ безвозвратной помощи, срочную распродажу земли и чрезвычайное положение.
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Раніше вважав що сама непотрібна організація це ООН.
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Весь 2019 ООН була озабочєна украдєнним дєтством Ґрєти Тунберг.
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І на кажіть, бідна Грета, сподіваюсь вони з коронавірусом стануть друзями.
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она сейчас призвала всех активистов защиты природы выступать в Интернете, а не на улицах, чтобы не нарушать карантин.
А все кто разносит хайп против этой странной но совершенно безобидной девочки - работают на Кремль, сознательно или по дури.
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Це напевно так, але ж з чогось починати ж треба?
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Упс, а кто там говорил про колективньій иммунитет?
Кто там собирался переболеть, можемПавтарить?)
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Знаю як перемогти коронавірус. Треба термінову яку-небудь іншу проблему разів у 100 гірше тоді поо коронавірус всі забудуть
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Разве что цунами или нашествие инопланетян.
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Радиопьеса "Война миров" в США в1938г. привела к панике миллион американцев.Все тикали з городов,100км. пробки,барикадировались,скупляли оружие,полицию завалили звонками и.тд.После паники требовали моральной компенсации.Герберт Уэлс токо одному человеку компенсировал туфли,который тот якобы испортил убегая от марсиан.
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Якщо Трам скаже що вони переносять вибори в США на невизначений строк - то ипідемія різко закінчиться: 70% так званих ЗМІ в США належать демократам, хоча давайте називати речі своїми іменами - лівакам іпаним!
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ффторжєнійо напланєтян - 100500% проканає отвлєкалочка
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"И пусть неделлю пить нельзя,я выдержу в натуре ***,
Я выдержу,ведь . мне не привыкать.
Как вылечусь,пойду в кабак,гопак станцую как сайгак,
Напьюсь и подойду к тебе опять...
..Гондон возьму-теперь я не дурак."
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нє, так нізя
зедрисня вже впоралася, вже об'явила карантин, навіть є перші видужавші
а ви оце таке кажете!
астанавітєсь!
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не достаточно для борьбы... ?
а инъекции цианида , подозреваемым в заболевании, не помогут?
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зато вполне достаточно для победы над собственным народом...
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Если после пандемии ВОЗ не будет расформирована, или ее финансирование не сократится до уровня бюджета Горловки за 2015 год - я сильно удивлюсь.
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Горлівка - взірець процвітання рускага міра
всі хочуть бюджет Горлівки
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А це ідея...треба кордони горлівки розширити на всю європу тоді всім будеине до коронавірусу. А пілюлі від кізяків найдуться...
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ВОЗ САМ должен вымереть от короны потому, что их удел быть на "передовых позициях" войны с короновирусом, а не не сидеть дома (за линией фронта)...
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ка же Аваков Царювать будет, все рабы разбежатся
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ИДИ Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1443 , чучело чернож*пое! То есть ОПЯТЬ "не надо закрывать границы"??? Надо "вылечить всех от всех болезней на свете"??? Займись лучше вакциной и лекарством! А то уже 3 месяца прошло, а ты опять нам вещаешь, что "для вакцины нужен год"! Такая же бездарь, как и зеленые удоды!
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Перечитал. И что же я "не понял"? Про "общественное здоровье"- НЕРЕАЛЬНУЮ вещь, которую нам впаривают вместо лекарства и вакцины?
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А что такого есть в заглавии, что я не знаю? Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8657 Что "для победы над короновирусом карантина не достаточно"? Капитан Очевидность! Ясен перец, "не достаточно"! Нужны лекарство и вакцина! И побыстрей! А не какие-то никчемные мантры про "общественное здоровье" и "улучшение климата на Планете". Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6716
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То есть они предлагают заново открыть границы? Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6842
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Неожиданно ? А вообще они ****"т что слюна на язык принесет - сами панику розгоняют ****** ...
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Замкнули здорових киян в одному місці з чумними депутатами.
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Обратно в СССР, так и манят, так и манят...
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Общественному здоровью?
Они обалдели? (с) кабмин.
Может еще и зарплату врачам, как футболистам?
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А шо футболист может за один рабочий день несколько человек с того света вытащить ?!
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Це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі.
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Щось з Вашею аріфметикою не так . Які 300 років , якщо США тільки 200 , а Луи голову гільотиною вісекли в 1793 році .
Може рахувати з відрубання голови Чарльзу Першому й Олівера Кромвеля , який вірізав тритину населення Ірландії . Дивна така "боротьба за права" . Якщо брати права боронів - тоді це з часів Джона Беземельного й Магна Карта - то вже мабуть років 700 тому . Або Конкіста в Іспанії ?! Або визвольну боротьбу Нідерландів , коли за одну ніч жителі Амстердаму вірізали ножами від м"яса більше тисячи шпанців с їх жінками , дітьми й прислугою ?! Може це війна релігійна 60-річна ?!
Доречі , людяним тоді 200 років тому можно вважати тільки громодянський кодекс Наполеона . Тому , мабуть астрієть Бєтховен вважав саме Бонапарта "душою Європи" , а не свого рідного імператора, якого Наполеон трічи бив , а потім приїйшов у Венську оперу .
Хочу нагадати , до в першому видання Контституції США рівними правами наділялись усі люди , правда крім нігеров й індіанців . Бо нігери рахувались тоді добрим товаром .

Я про усе це пишу виключно за тим , що б натякнути , що "боротьба за права" не була завжди такою благородною й добрую . Стільки крові за неї було марно пролито й що на виході частіше за усе був результат контроверсіний від того, що борці прагнули .
Саме це прагнення прогресу й прав породило світовий терорізм , який першими використали анархісти-сіндікалісти на прикінці 19 століття . Не в Росії вперше в світі викосили не тільки монарха , але й його жінку й дітей , а в Португалії 1910 році бомбою .
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Дякую за пізнавальний екскурс в історію. Приємно мати з освідченими в історії людьми справу. Та від того чи 200 чи 500 років триває боротьба за права більшості, суті справи та актуальність цього питання як ми бачимо нікуди не поділося. А далі вибір тільки за вами....
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а що наші науковці роблять займаються статистикою.
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Систематические новости от ВОЗа-сказки дедушки Пири(это слово везде запрещают)
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Карантин позволяет избежать лавинообразного заражения и как следствие - обрушения системы медицинского оказания помощи инфицированным. Особенно в тяжелых и критических случаях. Но при этом длительный и жесткий карантин начинает обрушать экономические устои общества, рвет логистические связи и цепочки, следствием чего могут быть неконтролируемы бунты, паника, социальная истерика и наконец - голод. Именно по такому сценарию хотят пустить Украину кремлевские холуи в ОП и пятая колонна кремля. Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9094
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надА просто перестать лечить...
поболит и отвалится..
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Сегодня в Чехию, имеющую населения в 4 раза меньше Украины, из Китая привезли разное антивирусное оборудование на украинском самолете АН-124 Руслан. В Украину из Китая везут оборудование на самолете ИЛ-76, имеющем грузоподъемность в несколько раз меньше Руслана. Делайте выводы об отношении к народу зеленой банды.
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Страны не могут просто закрыть свои общества, чтобы победить вирус - золотые слова, жаль не назвал тех, кого это касается! Зе-дебилоидная влать в Украине - это касается вас! Недостаточно ввести карантин, закрыть границы, остановить транспорт и тому подобное "дерьмо"!!! Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6976
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