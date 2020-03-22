 Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times, про це повідомив представник ВООЗ Марк Раян.

Він зазначив, що варто вжити заходів для громадського здоров'я, щоб згодом уникнути відродження вірусу.

"Країни не можуть просто закрити свої суспільства, щоб перемогти вірус", - підкреслив Раян.

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