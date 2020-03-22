 Карантину недостатньо для перемоги над коронавірусом, - ВООЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times, про це повідомив представник ВООЗ Марк Раян.
Він зазначив, що варто вжити заходів для громадського здоров'я, щоб згодом уникнути відродження вірусу.
"Країни не можуть просто закрити свої суспільства, щоб перемогти вірус", - підкреслив Раян.
А все кто разносит хайп против этой странной но совершенно безобидной девочки - работают на Кремль, сознательно или по дури.
Кто там собирался переболеть, можемПавтарить?)
Я выдержу,ведь . мне не привыкать.
Как вылечусь,пойду в кабак,гопак станцую как сайгак,
Напьюсь и подойду к тебе опять...
..Гондон возьму-теперь я не дурак."
зедрисня вже впоралася, вже об'явила карантин, навіть є перші видужавші
а ви оце таке кажете!
астанавітєсь!
а инъекции цианида , подозреваемым в заболевании, не помогут?
всі хочуть бюджет Горлівки
Они обалдели? (с) кабмин.
Может еще и зарплату врачам, как футболистам?
Може рахувати з відрубання голови Чарльзу Першому й Олівера Кромвеля , який вірізав тритину населення Ірландії . Дивна така "боротьба за права" . Якщо брати права боронів - тоді це з часів Джона Беземельного й Магна Карта - то вже мабуть років 700 тому . Або Конкіста в Іспанії ?! Або визвольну боротьбу Нідерландів , коли за одну ніч жителі Амстердаму вірізали ножами від м"яса більше тисячи шпанців с їх жінками , дітьми й прислугою ?! Може це війна релігійна 60-річна ?!
Доречі , людяним тоді 200 років тому можно вважати тільки громодянський кодекс Наполеона . Тому , мабуть астрієть Бєтховен вважав саме Бонапарта "душою Європи" , а не свого рідного імператора, якого Наполеон трічи бив , а потім приїйшов у Венську оперу .
Хочу нагадати , до в першому видання Контституції США рівними правами наділялись усі люди , правда крім нігеров й індіанців . Бо нігери рахувались тоді добрим товаром .
Я про усе це пишу виключно за тим , що б натякнути , що "боротьба за права" не була завжди такою благородною й добрую . Стільки крові за неї було марно пролито й що на виході частіше за усе був результат контроверсіний від того, що борці прагнули .
Саме це прагнення прогресу й прав породило світовий терорізм , який першими використали анархісти-сіндікалісти на прикінці 19 століття . Не в Росії вперше в світі викосили не тільки монарха , але й його жінку й дітей , а в Португалії 1910 році бомбою .
поболит и отвалится..