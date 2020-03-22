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Все про:вакцина (192) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ

Розробка і випробування вакцини від нового коронавірусу COVID-19 займуть щонайменше рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю недільній програмі BBC "Шоу Ендрю Марра" заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Райан зазначив, необхідно підтвердити, що вакцини ефективні і нешкідливі.

"Для розробки і випробування вакцин потрібно багато часу. Необхідно підтвердити, що вони ефективні і нешкідливі, а потім і провести їх в такій кількості, щоб вистачило на всіх, - сказав він.

Він додав, що необхідно дотримуватися обережності, оскільки потенційно вакцину від нового коронавірусу отримають мільярди людей, і вона повинна бути абсолютно безпечною і нікому не нашкодити.

"Слід бути реалістами і визнати, що нам знадобиться щонайменше рік, але це аж ніяк не означає, що до цього часу нічого не можна буде зробити", - зазначив Райан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї виявили понад 43 тис. безсимптомних носіїв коронавірусу, які не були включені в офіційну статистику, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183409
 
 
 Топ коментарі
 
за год сам вирус научится не убивать
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Уже 3 месяца прошло, чучело чернож*пое! Пока ты нам с каждого утюга вещал, что "эпидемия локальная" и "закрывать границы нет необходимости"! ВОЗ давно обнулил себя.
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Как раз за год зеракл всех туристов в Украину свезет
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за год сам вирус научится не убивать
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Как раз за год зеракл всех туристов в Украину свезет
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Этот вирус неопасен для популяции. Он убивает мало детей и не мешает репродуктивному возрасту делать детей.
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Вирус умнее чем многие люди. Детей он не убивает, а использует как носителей чтобы размножаться. К тому же даже для детей вирус не такой уже и безневинный. Даже не приводя к летальному исходу, поражаются легкие пневмонией и воспалением и другими побочными болезнями. К тому же вирус продолжает мутировать и приспосабливаться
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Іспанія піднялась на третю сходинку за зараженністю (дослідженною) , але вражає Німеччина , майже співсатвна за Іспанією та США, а смертність в рази менша- 92 людини , а екологія у них - з Рейну ВЖЕ воду можна пити (а було як в Італії) , а з крану вони пьют вже не перший рік. Привіт тим, хто Грету проклинає
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Это лишь доказывает, что Грета не права и влияние человека на природу такое, что проходит за недели.
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Німеччина очистила свою екологію до рівня питної води з кранів - почитайте що у них було
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Італя найбрудніша країна ЕС -хімія текстиль та онкозахворювання (так, вилікувані завдяки чи не найпродуктивнішому поборюванню онкології у Європі) - а ось що ми бачимо сьогодні?
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Если вы считаете что экология спасет вас от болезней, то вы заблуждаетесь.
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Майже 28 тис інфікованих (виявлених) Іспанія - 1720 померлих й за півтори тисячі Німеччина-( мабуть німці вявляють скрупульозніше) - 92 померлих
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Подумалось...
Ось яка вона, третя світова війна...
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так, біологічну зброю ніхто ще не відміняв.
читали, чим цю заразу рарять лікувати китайці ?
антипротозойними засобами, тобто, дійсно, як і малярію.
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якраз всі перехворіємо і матимемо власний імунітет
але не всі
але ніхто не поскаржиться
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Ця гидота мутує, тож імунітету від неї не може бути...
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вакцина- це і є привнесений імунітет
меньше пишіть, більше гуляйте
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Дякую за пораду, але, наскільки я зрозумів з Вашого поста, Ви мали на увазі саме "власний імунітет".
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в китайців виявили повторне зараження.
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невідомо чим.
а у іранців чи італійців чому не виявили?
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Бронхіти та запалення легенів завжди мають рецидиви.
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Тому і сподівання на те, що організм адаптується до цієї зарази...
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Організм не адаптуюється до бронхітів. Людина, яка хворіла бронхітом може зробити КТ бронхів і легенів і побачити залишки бронхіту та рубці на легенях. Така людина має зниження свого імунітету.
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ви не розумієте різниці між бронхітом і вірусом?:
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Чудово знаю, а ви мабуть це не розумієте.
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Уже 3 месяца прошло, чучело чернож*пое! Пока ты нам с каждого утюга вещал, что "эпидемия локальная" и "закрывать границы нет необходимости"! ВОЗ давно обнулил себя.
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Лето впереди, а придётся дома сидеть.
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Это не самое страшное, что может быть.......................
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Им нестрашно и вечность дома сидеть: https://www.youtube.com/watch?v=6t5UWAZZ3Mk
Похоже, что в свое жилищелюди перевезли целый магази!))
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Ну и какой от неё смысл будет?
За год весь мир уже переболее .
Максимум на что сгодится эта вакцина - "шо бы по тренироваться".
Надеюсь мир сделает выводы и будет лучше готов к следующей пандемии.
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Свого часу пеніцелін теж пізно винайшли (хоч і випадково), але як він допоміг населенню, всім відомо...
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Можна знову переглянути всі серії сватів або випуски 95 кварталу...
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А якщо на це алергія, Іване, що тоді робити? Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4748
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Лікувати печінку, бо найчастіше алергія є хворобою печінки.
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Дякую за пораду, Хасане, але мене алергія на лайно вельми влаштовує... Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8847
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Если успеешь понять кто ты, то ты поймешь.
Здоровья тебе, оно тебе ой как пригодится.
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Импотентная организация.
Толку ноль, зато понтов хоть отбавляй.
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Так испытывай на тяжелых больных, для кого не хватает лечения - у них хоть какой шанс будет.
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Ну да, так они вылечатся или умрут, а так просто умрут. Надо чтобы пандемия побольше продержалась, чтобы купили вакцину не несколько сот миллионов человек, а пару миллиардов.
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вакцина це ослаблений збудник.
навіщо колоти його хворому ?
щоб взагалі добити ?
цим людям потрібна сиворотка, вже готові антитела.
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У мене близька родичка працює на підприємстві, яке виробляє подібне. Але ні, вони призупинили роботу, бо ніхто не може приїхати на роботу.
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Ні. Скоріше це фармацевтична компанія.
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Зараз вже буде легше добиратися до роботи...
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Там їдуть не тільки з Києва, а відсутність однієї ланки зупиняє виробництво.
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...и что самое обидное, по истечении этого года она будет и нафиг никому не нужна, ибо все кто можно, уже переболеют...
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говорит тот,который к разработке вакцины не имеет ничего общего ,но который хорошо будет зарабатывать на том,"что еще год" будет продавать то,что от коронавируса не спасает...лохотронщики
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Вакцину не пустят в производство, даже если её создадут. Такие правила. Нужно полгода тестирований, а потом сертификация.
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Где тот п***дар чорножопый что главный в ВОЗ рассказывавший два месяца назад что ничего страшного епидемия пошла на спад? Ето все что нужно знать о международных организациях которые только поедают выделенные им деньги Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9309
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А через год вирус мутирует и опять все заново.
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Ви точно Ірина, чи чоловік до компа дорвався? Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9667
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Я Ирина. И я пробел ставлю правильно. ПОЛОТЕНЦЕ СТЕРИЛЬНОЕ банное). А вот супруг...))) Но у него свой комп имеется) Если хотите, я удалю картинку, а то Вы меня прям засмущали... Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7756
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Та ні, не треба, трошки гумору це добре.
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Від імені партії "Слуга народу" закликаю вчених всього Світу прискорити наукові розробки по виготовленню вакцини від коронавірусу!
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Короче,пейте парацетамол да не парьтесь.
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Но почему-то все силы брошены на поиски вакцины только на химическом лабораторном уровне а вакцина возможно лежит у нас под ногами или самим носом.Почему никто не исследует тех кто выздоровел и почему,что ел что пил чем мылся чем подтирался и т.д почему один заболел а сосед из которым больной контактировал нет.А вакцина где-то рядом ведь жизнь и без лабораторий всегда находит лазейку,главное побыстрее ее найти.
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