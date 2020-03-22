 Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю недільній програмі BBC "Шоу Ендрю Марра" заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Райан зазначив, необхідно підтвердити, що вакцини ефективні і нешкідливі.

"Для розробки і випробування вакцин потрібно багато часу. Необхідно підтвердити, що вони ефективні і нешкідливі, а потім і провести їх в такій кількості, щоб вистачило на всіх, - сказав він.

Він додав, що необхідно дотримуватися обережності, оскільки потенційно вакцину від нового коронавірусу отримають мільярди людей, і вона повинна бути абсолютно безпечною і нікому не нашкодити.

"Слід бути реалістами і визнати, що нам знадобиться щонайменше рік, але це аж ніяк не означає, що до цього часу нічого не можна буде зробити", - зазначив Райан.

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