 Для розробки і випробування вакцини від COVID-19 треба не менше року, - ВООЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в інтерв'ю недільній програмі BBC "Шоу Ендрю Марра" заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.
Райан зазначив, необхідно підтвердити, що вакцини ефективні і нешкідливі.
"Для розробки і випробування вакцин потрібно багато часу. Необхідно підтвердити, що вони ефективні і нешкідливі, а потім і провести їх в такій кількості, щоб вистачило на всіх, - сказав він.
Він додав, що необхідно дотримуватися обережності, оскільки потенційно вакцину від нового коронавірусу отримають мільярди людей, і вона повинна бути абсолютно безпечною і нікому не нашкодити.
"Слід бути реалістами і визнати, що нам знадобиться щонайменше рік, але це аж ніяк не означає, що до цього часу нічого не можна буде зробити", - зазначив Райан.
Ось яка вона, третя світова війна...
читали, чим цю заразу рарять лікувати китайці ?
антипротозойними засобами, тобто, дійсно, як і малярію.
...
але не всі
але ніхто не поскаржиться
меньше пишіть, більше гуляйте
а у іранців чи італійців чому не виявили?
Похоже, что в свое жилищелюди перевезли целый магази!))
За год весь мир уже переболее .
Максимум на что сгодится эта вакцина - "шо бы по тренироваться".
Надеюсь мир сделает выводы и будет лучше готов к следующей пандемии.
Здоровья тебе, оно тебе ой как пригодится.
Толку ноль, зато понтов хоть отбавляй.
навіщо колоти його хворому ?
щоб взагалі добити ?
цим людям потрібна сиворотка, вже готові антитела.