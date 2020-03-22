 У Китаї виявили понад 43 тис. безсимптомних носіїв коронавірусу, які не були включені в офіційну статистику, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на закриті дані уряду.
Згідно з новою інформацією, в кінці лютого в країні виявили понад 43 тисяч громадян - безсимптомних носіїв SARS-CoV-2. Вони були поміщені в карантин і взяті під медичний нагляд, однак їх не врахували в офіційному списку інфікованих, який на той момент досягав близько 80 тисяч осіб.
За версією видання, таким чином кількість хворих в Китаї може виявитися на третину вищою за урядові дані і досягати 125 тисяч.
Зараз вчені не з'ясували роль безсимптомних носіїв у передачі вірусу, однак Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує класифікувати всіх людей, у яких був виявлений позитивний результат на коронавірус, як підтверджені випадки зараження COVID-19.
Китай займає перше місце за кількістю заражених коронавірусом (81,3 тис.), проте за кількістю смертей країну обігнала Італія - там загинули майже 5 тис. громадян, водночас як у Китаї - 3,1 тис. З середини лютого, після жорстких заходів, вжитих урядом, в країні припинилося експоненціальне зростання кількості заражень.
За даними на 22 березня, загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 в світі перевищила 307 тис. осіб. 13 тис.померли, понад 92,3 тис. вилікувалися. Спалах хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу, вперше була зафіксований в кінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Крім Китаю, хворих виявили в 167 країнах світу.
если их включили в выздоровевших ( 72 тыс.) то получается смертность среди тех у которых проявились симптомы составила 11%
( 3265 / ( 72361 - 43000) ) *100% = 11,12 %
Нє, я вірю, що там померло набагато більше, ніж кажуть, але не мільйони. Мільйони все-таки не приховаєш, а от десятки тисяч - запросто!
Серостанова Анжелика
@agny262 20 мар.
Когда мир узнает о том, что происходило в Ухани и в Китае в конце декабря, январе, феврале и марте 2020 года - ужаснется.
Даже если узнает только о половине происходившего.
Пример - лагеря для уйгуров.
У лютому цього року Україна купила російської свинини на $4,5 млн грн, що майже на 1000 т більше за минулорічні показники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства сільського господарства Російської федерації. Зазначається, що Україна у лютому 2020 р. стала основним імпортером російської свинини. Згідно з цими даними, за місяць в Україну було поставлено свинини на $4,5 млн. У натуральному вираженні експорт з РФ зріс до 2700 т проти 1700 т минулого року.
https://agronews.ua/node/176483/
Интересно, что теперь скажут наши власти.... Метро хоть откроют?))
«Мобільні групи продовжують проводити рейди. У п'ятницю мали інформацію про 18 адмінпротоколів. За вихідні їх кількість збільшилась. Станом на 11:00 22 березня поліцейські склали 28 адмінпротоколів стосовно підприємців, які намагались продовжувати роботу, порушуючи карантинні заходи» ДОЖИЛИСЯЯЯЯЯЯ.
https://dozor.kr.ua/post/na-kirovogradschini-zafiksuvali-novi-porushennya-pravil-karantinu--13651.html
Але одне зрозуміло... ГРОШІ НЕ БРЕШУТЬ!!! Якщо КАПІТАЛІСТИ(які вміють рахувати гроші) відмінили усі спортивні змагання, ще й у період плейОфів в НХЛ, НБА, Ліги чемпіонів, де квитки можуть доходити у перекупників до 1000-2000 доларів... ТО ВСЕ ЦЕ ДУЖЕ І ДУЖЕ СЕРЙОЗНО!!!
Верить красноперым диктаторам с отсутствующей оппозицией в стране, себя развести.
Если этот вирус такой вроде уже безобидный, чего вы приняли такие беспрецедентные меры и посадили на карантин 250 миллионов?
Почему пол Китая запрели по домам?
Почему на улице если ты без маски, тебя полиция запихивала в бусик и на принудительный карантин?
Почему круглосуточно дезинфицировали спецтранспортом города?
Вы так просто позволили простому гриппу обрушить свою экономику?
Коммунистические сказки для лохов.
Как бы голимым кацапским вбросом не оказалось