 ЦГЗ передчасно оголосив про одужання 8 осіб від коронавірусу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у повідомленні ЦГЗ у фейсбуці 22 березня з'явилася інформація про те, що кількість пацієнтів, що вилікувалися від коронавірусу, в Україні досягла восьми осіб.
"Від COVID-19 в Україні одужали вже 8 осіб", - було сказано в повідомленні.
Однак через деякий час в МОЗ це спростували. Як виявилося, у 8 осіб була підозра на COVID-19, яке зняли за результатами повторних тестів.
"Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторних тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що більшість людей, які страждають на новий коронавірус, переносять його, як звичайну ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.
"Щотижня в Україні реєструється понад 200 тис. випадків ГРВІ та грипу. Тож, якщо ви відчуваєте симптоми респіраторної інфекції, ймовірність того, що у вас звичайна ГРВІ, значно вища.
Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.
Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку, яку слід негайно викинути у закритий смітник.
Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.
Передбачається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 осіб, — це більше, порівняно з грипом. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.
Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.
Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.
Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.
Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляють понад 20 вакцин від COVID-19, ще немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів.
Водночас, існують противірусні препарати і вакцини для захисту від грипу. Щорічна вакцинація є доведеним ефективним засобом попередження грипу і його ускладнень.
Вакцина проти грипу неефективна проти коронавірусу SARS-CoV-2.
Пам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань.
Більше читайте тут: https://phc.org.ua/.../covid-19-i-grip-scho-mizh-nimi-spilnog ...
Ти вважаєш Петю брехуном?
- ограничения по творческим задумкам отсутствуют;
- возможность создания любых героев и персонажей в неограниченном количестве;
-нет необходимости в локациях;
- на любом этапе можно вносить правки;
- и многое другое.
Найбільш зацікавленою в такому сценарії є Росія. Кремлівський режим обов'язково скористається нестабільністю в Україні.
Відповідальність за негативні наслідки такого розвитку подій нестиме персонально президент Зеленський.
У цей непростий час влада зобов'язана бути прикладом мудрості та виваженості. Вся країна має сконцентрувати свої зусилля на подолання трьох загроз: пандемія вірусу COVID-19, відсіч збройній агресії Росії та зменшення негативних наслідків від економічної кризи.
Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.
У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:
✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.
✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи) ".
✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.
🇺🇦 Київ, 21 березня 2020 року 🇺🇦 - https://blogs.pravda.com.ua/authors/haran/5e773d2ee53b9/
Уже 23 марта Одесса мажет лишится важного многопрофильного медучреждения - Университетской клиники, что на Тенистой, 8. Захватившие власть в Одесском национальном медицинском университете сторонники экс-ректора Запорожана решили, что городу она не нужна.
По словам сотрудников клиники, с понедельника весь персонал отправляют в «вынужденный простой».
«Очень интересная формулировка, - удивляется врач клиники Александр Тимаков. - Ургентировать не разрешают, хотя пациенты приезжают с разными острыми состояниями. Мы их должны отправлять только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть девять аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, высококлассные специалисты, оказывается не нужны ни университету, ни городу именно в этот период, когда мы входим в очень жестокую эпидемию коронавируса… Хотя опыт Китая показал, что иногда нужно даже быстро строить дополнительные стационары, хоть и временно».
Медики говорят, что в устной форме им приказали выписать всех больных или перевести их в другие медучреждения. Также о скором закрытии говорит обещание самопровозглашенного руководства вуза выставить с 24 марта у входов в клинику охрану и никого не пускать.
"на фоне всеобщих неудач наши неудачи кажутся успехами"
дело было в брежневские времена, так от - "совсем не обязательно меня по имени отчеству, можно просто "Ильич" "
Если бы не он...то этого бы не произошло...
Их выздоровление это личная заслуга оманского осла ...
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
Вакцина против гриппа повышает риск коронавируса на 36%
...
а тут - облом.