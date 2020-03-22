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 Суспільство, Здоров'я
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 ЦГЗ передчасно оголосив про одужання 8 осіб від коронавірусу, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

У Центрі громадського здоров'я МОЗ передчасно заявили про одужання восьми осіб від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у повідомленні ЦГЗ у фейсбуці 22 березня з'явилася інформація про те, що кількість пацієнтів, що вилікувалися від коронавірусу, в Україні досягла восьми осіб.

"Від COVID-19 в Україні одужали вже 8 осіб", - було сказано в повідомленні.

Однак через деякий час в МОЗ це спростували. Як виявилося, у 8 осіб була підозра на COVID-19, яке зняли за результатами повторних тестів.

"Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторних тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

ЦГЗ передчасно оголосив про одужання 8 осіб від коронавірусу, - МОЗ 01

Зазначається, що більшість людей, які страждають на новий коронавірус, переносять його, як звичайну ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.

"Щотижня в Україні реєструється понад 200 тис. випадків ГРВІ та грипу. Тож, якщо ви відчуваєте симптоми респіраторної інфекції, ймовірність того, що у вас звичайна ГРВІ, значно вища.

Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.

Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються краплинним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку, яку слід негайно викинути у закритий смітник.

Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ залучає до боротьби з коронавірусом студентів-медиків старших курсів та інтернів

ЦГЗ передчасно оголосив про одужання 8 осіб від коронавірусу, - МОЗ 02

Передбачається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 осіб, — це більше, порівняно з грипом. Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.

Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.

Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.

Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслідок COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо сезонного.

Незважаючи на те, що в КНР здійснюють клінічні випробування лікарських засобів і розробляють понад 20 вакцин від COVID-19, ще немає ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сінгапур забороняє транзит і в'їзд у країну за короткостроковими візами. МЗС просить українців поквапитися із поверненням

Водночас, існують противірусні препарати і вакцини для захисту від грипу. Щорічна вакцинація є доведеним ефективним засобом попередження грипу і його ускладнень.

Вакцина проти грипу неефективна проти коронавірусу SARS-CoV-2.

Пам’ятайте! Звичайне миття рук захищає не лише від нової коронавірусної інфекції COVID-19, а й від інших небезпечних захворювань.

Більше читайте тут: https://phc.org.ua/.../covid-19-i-grip-scho-mizh-nimi-spilnog ...

ЦГЗ передчасно оголосив про одужання 8 осіб від коронавірусу, - МОЗ 03
ЦГЗ передчасно оголосив про одужання 8 осіб від коронавірусу, - МОЗ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183404
 
 
 Топ коментарі
 
Неделю назад заболели и уже здоровые... зебобе просто шею свернут, оно даже на гиляку не тянет)
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Когда властям срочно нужны хорошие новости
В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3593
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Щось дуже швидко для корони.
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Уже опровергли...Взяли повторный, а он показал заражение....
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Неделю назад заболели и уже здоровые... зебобе просто шею свернут, оно даже на гиляку не тянет)
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Але першими про це заявили журналісти Прямого каналу!
Ти вважаєш Петю брехуном?
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а каким боком прямой в пете? В Україні вже 8 осіб перемогли коронавірус, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9764все никак из парадигмы предвыборной не выйдешь?
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В Торе сказано:"Все договоры,клятвы,обещания гоям,не обьязательны к исполнению"
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Разве что они болели в лёгкой форме и уже давно, поэтому у них первый положительный тест брали давно после заражения, вот второй тест и был уже отрицательным. Хуже, что до первого теста они очень многих могли заразить, и кому-то из этих новых заражённых может не так повезти с болезнью.
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так це... ви ж не думаєте, що перші заражені в Україні з'явилися тоді, коли про це заявила зедрисня?
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Давайте статистику по грипу..хто скільки побідив..вашу мать
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А знайєте чого не буде такої статистки ..бо ті хто мав хворіти на грип хворі на коронавірус...
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А почему так мало? А я думал больше! В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1489
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який цілющий в нас клімат В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9005 тому всі українці і втікають з Європи
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Рідне сало з горілкою лікують від всіх вірусів
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Це ті,хто не звертався за допомогою до МОЗ. В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8699
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- возможность легкой реализации любых идей, создание любых объектов и форм;
- ограничения по творческим задумкам отсутствуют;
- возможность создания любых героев и персонажей в неограниченном количестве;
-нет необходимости в локациях;
- на любом этапе можно вносить правки;
- и многое другое.
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Тестів немає а хворих здоровими вже роблять. В Китаї теж виписували з клінік а через 2 дні знаходили мертвими.
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Когда властям срочно нужны хорошие новости
В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3593
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...Ми застерігаємо владу від використання надзвичайного стану у політичних цілях, зокрема для капітулянтських поступок перед Росією та для переслідування опозиції. Такі дії влади неминуче спричинять масштабний протестний вибух. Як це вже було не раз, українські громадяни вийдуть на захист своєї держави, незважаючи на заборони та обмеження. Викликаний діями влади масовий протест ще більше поглибить кризу, зумовлену пандемією та неминучими економічними потрясіннями.

Найбільш зацікавленою в такому сценарії є Росія. Кремлівський режим обов'язково скористається нестабільністю в Україні.
Відповідальність за негативні наслідки такого розвитку подій нестиме персонально президент Зеленський.

У цей непростий час влада зобов'язана бути прикладом мудрості та виваженості. Вся країна має сконцентрувати свої зусилля на подолання трьох загроз: пандемія вірусу COVID-19, відсіч збройній агресії Росії та зменшення негативних наслідків від економічної кризи.

Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.

У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:

✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.

✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи) ".

✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.

🇺🇦 Київ, 21 березня 2020 року 🇺🇦 - https://blogs.pravda.com.ua/authors/haran/5e773d2ee53b9/
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Когда примется антиколомойский закон,чтобы деньги МВФ спасли от дефолта?
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Почему победили, а не сокрушающе разгромили, чтобы и другим неповадно было?
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8 героев обратили вирус в паническое бегство в другие организмы!
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от ето сейчас для чего было? - типа позитивчика немного забросили?
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Только не говорите, что это Шахов и его подельник (не помню его погоняло).
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Як 5 млрд. долларів МВФ допомоги подіяли швидко, може вже треба і карантин знімати?
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8 выздоровели а трое умерли (и ето только официально). Тоесть смертность 30%
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как это возможно посмотрите статистику например Польша зараженных 536 а вылечился 1 всего в Турции уже 947 вылечилось 0 -Франция 14459 вылечилось 12 в Мордоре 306 вылечилось 16 и у нас 47 зараженных и какой результат выздоровших вот это медицина у нас!!!
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Кажу..якщо я вам буд скидувати приблизну статистику по смертності від звичайного грипу..буде теж саме
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Во время эпидемии в Одессе закрывается больница с девятью аппаратами ИВЛ: так решила команда Запорожана

Уже 23 марта Одесса мажет лишится важного многопрофильного медучреждения - Университетской клиники, что на Тенистой, 8. Захватившие власть в Одесском национальном медицинском университете сторонники экс-ректора Запорожана решили, что городу она не нужна.
По словам сотрудников клиники, с понедельника весь персонал отправляют в «вынужденный простой».

В Украине уже 8 человек победили коронавирус, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9077

«Очень интересная формулировка, - удивляется врач клиники Александр Тимаков. - Ургентировать не разрешают, хотя пациенты приезжают с разными острыми состояниями. Мы их должны отправлять только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть девять аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, высококлассные специалисты, оказывается не нужны ни университету, ни городу именно в этот период, когда мы входим в очень жестокую эпидемию коронавируса… Хотя опыт Китая показал, что иногда нужно даже быстро строить дополнительные стационары, хоть и временно».
Медики говорят, что в устной форме им приказали выписать всех больных или перевести их в другие медучреждения. Также о скором закрытии говорит обещание самопровозглашенного руководства вуза выставить с 24 марта у входов в клинику охрану и никого не пускать.
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как говорил мой начальник Владимир Ильич (без подколок сейчас) - фамилию не скажу,
"на фоне всеобщих неудач наши неудачи кажутся успехами"
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кстати мужик с Днепра и приколист тот еще...
дело было в брежневские времена, так от - "совсем не обязательно меня по имени отчеству, можно просто "Ильич" "
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Слава великому оманскому ослу...величайшему лидеру всей галактики и ее окрестностей...
Если бы не он...то этого бы не произошло...
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8 человек бы не выжили..
Их выздоровление это личная заслуга оманского осла ...
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В Днепре прошел тендер на закупку оборудования для опорной горбольницы № 21 без торгов на 34 миллиона гривен. Замечена некоторая переплата: респираторы закупили по 76 гривен, хотя до вируса они стоили по 17... В Україні вже 8 осіб перемогли коронавірус, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4860
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Вакцина против гриппа не эффективна против коронавируса SARS-CoV-2.Источник: https://censor.net.ua/n3183404

https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/

Вакцина против гриппа повышает риск коронавируса на 36%
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О да..... Это, вне всяких сомнений, "перемога". Особенно на фоне ТЫСЯЧ свезенных со всего мира, не собирающихся сидеть на карантине....
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Тут сразу 3 умерло а потом оп и 8 выздоровеели ?? Мда
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ну да...налицо недобросовестная конкуренция В Україні вже 8 осіб перемогли коронавірус, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4777
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а наш дурбеник вже радісну новину всім українцям розповів.
а тут - облом.
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Вже спростували, то хотіли сказати, що у 8-х людей не підтвердилося.
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