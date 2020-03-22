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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (745) Мінздоров'я (1290) студенти (171) Ляшко Віктор (90) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 МОЗ залучає до боротьби з коронавірусом студентів-медиків старших курсів та інтернів

Міністерство охорони здоров'я України вирішило залучати до боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 в країні студентів-медиків старших курсів і інтернів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"МОЗ розпочало співпрацю і закликало до співпраці заклади вищої медичної освіти. Ми залучатимемо до роботи з випадками COVID-19 або підозрами на коронавірус студентів-медиків 5-6 курсу та інтернів. Закликаю студентів-медиків сконтактувати з відповідними відповідальними особами у вишах і вийти на допомогу медикам на місця, виконати свою місію", - сказав він на брифінгу в Києві в неділю.

Ляшко також повідомив, що МОЗ звернулося до Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Держслужби з питань праці, щоб вони делегували до складу епідбригад фахівців з утворенням епідеміологічного профілю.

"Ми посилили епідбригали фахівцями, які мають відповідну освіту і можуть якісно і ефективно реагувати на поширення захворювання", - сказав він.

Ляшко знову закликав українців дотримуватися правил карантину.

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"Ми просимо ще раз усіх скоротити контакти, менше виходити на вулицю, менше ходити один до одного в гості. Сьогодні самоізоляція - це один з найреальніших способів захисту і найреальніший механізм уникнути ризиків захворіти COVID-19", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183399
 
 
 Топ коментарі
 
29.01.20 16:48 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав
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29.01.20 16:48 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав
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Вирус тоже готов к борьбе с регионами!
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Нет, вряд ли коронавирус столь избирателен.
Хотя было бы не плохо...
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Містере Сміт, а таки було б і непогано...І вовки ситі, і вівці цілі, та й пастухам (Бе+Зе) -.............................кожен напише ,те що бажає...А бажань - ................................................
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"Патриарх Кирилл счел коронавирус божьей милостью и путем к богу" )
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А кондиционер упавший на голову, тоже можно рассматривать как Божью милость или это обычный форс мажор?

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Власть вместо повышения зарплат медикам решила использовать бесплатных подопытных кроликов - студентов, которые еще и за учебу платят. Я хренею.Пусть значит молодежь рискует жизнями бесплатно, а власть будет покупать себе мерседесы по 3. 5 млн и наживаться на горе народа. Где закупки препаратов , рекомендованных медиками Китая и Италии? Где закупки аппаратов ИВЛ? Я уже не говорю про маски и тесты.
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Италия уже столкнулась. Не надо 10 высококвалифицированых специалистов. Нужны сотни фельшаров.
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Которые будут бесплатно рисковать своими жизнями? А врачи- реаниматологи не нужны, которые работают с аппаратами ИВЛ? И не фельшаров, а фельдшеров.
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У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и догонять. У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно думать и о них. Этих людей с недели нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от тупого истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера.
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Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут (именно локаут), от которого полшага до дефолта всей страны.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование). В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
В виноватых, разумеется, не будет Владимира Зеленского. Владимир Зеленский не будет виноват в том, что имея тотальное большинство в парламенте, имея под контролем всех министров (кроме Авакова, тот сам себе контроль) и вообще тотальную власть над всеми и вся, зассал (уж простите) пойти против Игоря Коломойского и тем самым поставил страну на порог первого в истории Украины дефолта.
Виноваты будут все. Зеленский виноват не будет.
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
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Отлижи перианальную область у Иг-ря Ва--ча вместе с его яйцами и еще раз скажи, что он очень нехороший человек! И эти,суки ***, из ЭМ ЭФ ВЭ, е хотют спасти Украину какими- то нищенскими 5 млрд серо-зеленых бумажек,корые любой нищий в США утром сгребает метлой и лопатой в мусорную урну миллионами!
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СІМ РОКІВ ТОМУ, НА ЦЬОМУ САМОМУ МІСЦІ...
Тільки в мене враження, наче Світобудова популярно, терпляче (й загалом порівняно ще лагідно!) намагається нам щось пояснити - як кошеняті, привчаючи до скриньки з піском?))
Так, це той самий день, що й у 2013-му, за Януковича і його самозванця-фсбшника Попова (саме того дня вони остаточно й безповоротно втратили Київ!), - 22 березня.
Це не кінець світу, це "снігопад для пам'яті" - як мовилось у казках, "щоб вам до знаку було".))

Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов - Цензор.НЕТ 5680
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В латексе (например презервативе) присутствуют поры. Их диаметр может достигать 5 микрон или в пересчёте 5 Микрометр (микрон), = 5 000 нанометров - это так сказать отверстия в презервативе.
Размер частиц 2019-nCoV составляет 100-120 нанометров.
То есть если даже презерватив надеть на голову он не защитит от короновируса?
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Вирус - не сперматозоид! У него нет хвостика и стремления проникнуть в яйцеклетку! Маска не дает проникнуть в рот капелькам - аэрозолям. которые могут содержать вирус гриппа. Между этими капельками и вирусами - огромная разница в размерах! Думаете пан "Борис" об этом не знал? Или китайцы совсем тупые, как украинцы в вирусологии?
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обычно идею проверяет изобретатель , пробуй вся страна ждет результата эксперимента , а вдруг вам повезет и вы станете героем победивший вирус!
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Интересная идея, пожалуй рискну попробовать )
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Дешева робоча сила, за "зарах» і стипендії будуть їх на разик відправляти на боротьбу з епідемією?
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Я так розумію що це добровільно. Не тільки ж бабки стригти з паціентів за фуфломіцини виписані. тут такий момент що потрібно суспілсьтво спасати. Тут все правильно.
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Нет у нас идиотов на добровольно, сейчас и доктора массово на больничный побегут -зеленое чмо постарались
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Ну а ****? Студентам можно же платить! А что государство дало этим студентам, за какой хй они должны себя подвергать опасности? Может бесплатное обучение, достойную стипендию? Маразм крепчает, попкорн заканчивается, но шоу-клоунов в самом разгаре.(Правда концовку уже можно предвидеть)
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Так заразись назло Зеленскому! Докажи что он не прав!
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Зачем?) если зебиляку уже многие зебобики хотят повесить -нас ждет веселуха.
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а как только закончат вуз-уже можно?уже государство все дало?
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А что государство дало этим студентам, за какой хй они должны себя подвергать опасности?
Назовите по Вашему мнению достаточную сумму.
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ЗЕленський продав наші маски в Іспанію.
Ось вам СПРАВЖНЯ торгівля на крові, ЗЕбіли !
***
Накладна на 100 000 респіраторів, вивезених в Іспанію, яку виклала "Нова Митниця", щоб спростувати "фейк".
Вказана ціна на партію - 7500 дол.Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов - Цензор.НЕТ 7437
Беремо калькулятор, і ділимо 7500 доларів на 100 000шт.
Отримуємо ціну за 1 респіратор 3 класу захисту - 2 гривні !!!

2 гривні за респіратор 3 класу, який захищає навіть від радіоактивного зараження.
Прікол, достойний "95 кварталу".
Маска найвищого ступеню захисту, дешевша за просту марлеву пов'язку!!!

Вони продали маски і створили штучний дефіцит, щоб на вас нажитися. І тепер на той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн.
Іспанцям - по 2, нам - по 100.
Здихай, скот!
А все своє останнє - віддай за маску по астрономічній ціні.
"Нам прібарахлітса надо, щоб і внукам хватило".
2 гривні - саме з цієї ціни було сплачено мито в Бюджет України.
"Успіхи в боротьбі з контрабандою" Зеленського - надихають.

Ну і так: літак вилетів 6 березня, а прилетів в Іспанію - 19 березня.
Мабуть, в діру у часі і просторі попав.
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Та це все правильно, але ж народ це все розуміє і бачить! До пори , до часу. При Петрикові теж щось було і не тільки міфічні страхи перед розрекрамованим грипом!
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так вони в хіспанії по 15 йєвро. А пару місяців тому тут по 10 гривень
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МОЗ залучає до боротьби з коронавірусом студентів-медиків старших курсів та інтернів - Цензор.НЕТ 295Для вау. Украинский флажок,а пуговка иностранная. Вы,копирайты хоть сами свои тексты читаете? щоб на вас нажитися. І тепер на той самий респіратор в Україні вам продають по ціні. Если нам продают - Вы откуда?
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(c) Шевченко

О люди! люди небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки!
Вночі і ожеледь, і мряка,
І сніг, і холод. І Нева
Тихесенько кудись несла
Тоненьку кригу попід мостом.
А я, отож таки вночі,
Іду та кашляю йдучи.
Дивлюсь: неначе ті ягнята,
Ідуть задрипані дівчата,
А дід (сердешний інвалід)
За ними гнеться, шкандибає,
Мов у кошару заганяє
Чужу худобу. Де ж той світ!?
І де та правда!? Горе! Горе!
Ненагодованих і голих
Женуть (последний долг отдать),
Женуть до матері байстрят
Дівчаточок, як ту отару.
Чи буде суд! Чи буде кара!
Царям, царятам на землі?
Чи буде правда меж людьми?
Повинна буть, бо сонце стане
І осквернену землю спалить.
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для чого? похоронні команди можна формувати з будь-кого
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Посылать людей на войну необученными - значит предавать их. (Конфуций)
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Да щас. Если взятки не будут давать то студенты "отморозятся".
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Когда Корона упадет,
Многое изменится
М.Лермонтов.Почти 200 лет назад,1830 год.
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Дуже дивно, але за сьогодні не виявлено жодного інфікованого, невже лабораторія у неділю не працює чи коронавірус відступив? Чи вже треба карантин відміняти. А може всі хто захворіли вже по домівках сидять і не звертаються до лікарів. бо розуміють що жодного сенсу немає і їх ніхто лікувати не буде?
Чи збирають 100 хворих аби з вівторка ввести надзвичайний стан? скоріш за все мабуть як раз це турбує "Вовочку"
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Меркель, которая недавно призывала по ТВ оберегаться и быть осторожными, заметили в супермаркете без маски... Вино, может и не плохое, но у Старой Европы явно что-то не то...
Минздрав привлекает к борьбе с коронавирусом студентов-медиков старших курсов и интернов - Цензор.НЕТ 9934
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странно что в тележке нет гречки и туалетной бумаги !!!
наверно это фотошоп ?
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Всех медиков старше 18 мобилизуют,или статья.Нужно курсантов тоже привлекать.Срочников и контрактников,кто не на фронте.К тому идёт.Вон Испанию показали.Поликлиника и больница вместе.Лежат на полу. Неприкаянные.Там персонал -счмертники.Суперинфекция и мутация не загорами.
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Если дровосек стал президентом,то этой стране не нужен Сократ или Архимед с Пифагором.Покупайте мыло и маску шута
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правильно что студентов! им короновирус что насморк в отличии от пожилых врачей.
Врачей в летах вообще надо в оплачиваемые отпуска поотправлять что бы не по умирали...
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285

грипп в сезоне 2016/17 забрал из жизни 25000 человек
правда, ты узнал об этом только сегодня? так как грипп - это фигня, а коронавирус - это модно, это в тренде
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22 марта кстати, день 40 Святых,молитесь,а вдруг поможет
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в твитере пишут

Бердянськ. Інфекційне відділення міської лікарні. Днями звільнились майже всі санітарки та медсестри. Пряма мова: -Нехай син Зєлєнського без жодних засобіа захисту там працює!
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На площади Мертвецов 9 мая состоится грандиозный концерт в честь победобессия и Дебилизации россии.Отгонять короновирус будут лично поп Гундяй и фюрер Гитлер
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Тупой бред. Смотрите без взятки сейчас в медвуз не устроишься. Супрун пыталась с этим бороться но не смогла! Так что получаем на выходе. В медицинском учатся только мажоры. Что выберет мажор работу в больнице или гульки? Поэтому данное постановление это просто тупо подоить студентов на бабло!
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А какие могут быть варианты, когда система здравоохранения, особенно младший персонал держится на пенсионерах? Министр оговорился по Фрейду, когда сказал, что они все умрут. Если в Италии уже умерли 10 % от числа заразившихся (в основном пожилого возраста), то какие перспективы украинских пенсионеров? Самые обездоленные, без средств на нормальное питание и медикаменты, не получающие необходимого лечения, не знающие, что такое курорты и вообще отдых, с букетом хронических заболеваний. И в добавку выполняющие самые рискованные сегодня работы (кондукторы городского транспорта, кассиры продмагов, уборщицы, охранники, медперсонал). Так что Зеленский легко может давать обещание проиндексировать пенсии когда-то.
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И что самое интересное среди них за бубочку голосовало 100%. Карма это карма!
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Пандемия закончится приблизительно через год.Мир будет совершенно другим.Запасайтесь мылом и солью со спичками.
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Правильное решение.Это будет для них, лучше любой практики.
Испытай,кто ты трус?
Иль избранник судьбы.
И попробуй на вкус
Настоящей борьбы.
Владимир Высоцкий - Баллада о борьбе https://youtu.be/jkfbiR4U6d0 МОЗ залучає до боротьби з коронавірусом студентів-медиків старших курсів та інтернів - Цензор.НЕТ 9635
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