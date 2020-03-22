 МОЗ залучає до боротьби з коронавірусом студентів-медиків старших курсів та інтернів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"МОЗ розпочало співпрацю і закликало до співпраці заклади вищої медичної освіти. Ми залучатимемо до роботи з випадками COVID-19 або підозрами на коронавірус студентів-медиків 5-6 курсу та інтернів. Закликаю студентів-медиків сконтактувати з відповідними відповідальними особами у вишах і вийти на допомогу медикам на місця, виконати свою місію", - сказав він на брифінгу в Києві в неділю.

Ляшко також повідомив, що МОЗ звернулося до Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Держслужби з питань праці, щоб вони делегували до складу епідбригад фахівців з утворенням епідеміологічного профілю.

"Ми посилили епідбригали фахівцями, які мають відповідну освіту і можуть якісно і ефективно реагувати на поширення захворювання", - сказав він.

Ляшко знову закликав українців дотримуватися правил карантину.

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"Ми просимо ще раз усіх скоротити контакти, менше виходити на вулицю, менше ходити один до одного в гості. Сьогодні самоізоляція - це один з найреальніших способів захисту і найреальніший механізм уникнути ризиків захворіти COVID-19", - наголосив він.