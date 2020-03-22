 137 українців повертаються із міста Салоніки в Україну, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України в фейсбуці.

"137 українців вже на борту літака і направляються на Батьківщину", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в аеропорту вони пройдуть всі необхідні контрольні процедури і будуть спрямовані на самоізоляцію на 14 днів.

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