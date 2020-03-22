 137 українців повертаються із міста Салоніки в Україну, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України в фейсбуці.
"137 українців вже на борту літака і направляються на Батьківщину", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що в аеропорту вони пройдуть всі необхідні контрольні процедури і будуть спрямовані на самоізоляцію на 14 днів.
В дополнение к возрасту, сыграла роль жизненная ситуация старшего поколения: многие молодые люди живут со своими бабушками и дедушками по финансовым и социальным причинам - в Италии принято жить со своей семьей. Это, вероятно, усугубило ситуацию на севере. Молодые люди часто ездят в большие городские районы для работы, например, в Милан или Бергамо. Там они вступали в контакт с молодыми инфицированными людьми, у которых нет симптомов - и везли вирус домой к своим родителям, бабушкам и дедушкам.
Кроме того, огромное количество китайцев в северной Италии работало в текстильной промышленности и, конечно, летало туда-сюда. Даже после запрета на полеты они приезжали в Италию через третьи страны. Официально в Италии живут 321 000 китайцев, но, вероятно, есть еще большое количество нелегалов.
Еще одна причина драматичесой ситуации в Италии: воздух на севере страны хуже, чем в любом другом регионе Европы - 24 из 100 самых загрязненных городов Европы находятся в Италии. Это приносит много болезней. «Смертность растет, потому что люди здесь имеют много заболеваний из-за загрязнения воздуха», - сказал Лоренцо Казани, директор клиники для пожилых в Ломбардии. Особенно сильно поражаются легкие, говорит он, что проблематично для пожилых людей.
Паранойя ? Может быть...но если она у вас есть - это не значит , что за вами не следят...
https://inshe.tv/proisshestviya/2020-03-22/517220/
Кто-нибудь вообще знает, кто-то видел, кто выходит из всех этих летающих птичек? Выходят они или выползают? Украинцы или кто другой? Или то вообще не люди прилетают, а каки-то приборы или орудия? Никто из журнаилситов ничего не рассказывает... Хрен его знает, сколько еще будут собирать отех. кто давно на нашу страну рукой махнул.
Нет, я просто не понимаю уже ничего.
Статья Тайм.
В США ориентировочная стоимость лечения коронавируса:
С покрытием работодателя: $ 9 763
Без какой-либо медицинской страховки: $ 34 927,43
Ну если вы все полные дауны, которые сделали это вместе, то кто вам теперь доктор?
За особистим наказом 3еленського, в період січень-березень цього року, з державного резерву, було вивезено та продано за кордон 1390 тонн медичних масок. Вага однієї маски 4 грами. Кількість вивезених масок становило 347500000 шт. це по майже 9 масок на кожну! людину.
Оптова ціна на момент вивезення масок складала $0.63-$0.82 за штуку. Таким чином 3еленський, лише за період січень-березень цього року, вкрав та привласнив 284950000$. Двісті, *****, вісімдесят п'ять мільйонів доларів США, по 95 млн$ щомісяця.
А тепер давай поговоримо про бариг.
Первая - Страна.юа (очень авторитетно для любителей Медведчука)
ну и дальше в таком же роде.
ЕЩЕ РАЗ ПОЖАЛУЙСТА ССЫЛКУ на товарные позиции ДЕРЖРЕЗЕРВУ.
Знаете ли люблю первоисточники.
не знаю где
не знаю как,
но все не так.
есть два подтвержденных факта
1. в течении трех-пяти дней из Украины было вывезено больше 1000 тонн масок. Это огромное количество, это не один вагон. и взять их просто неоткуда как со складов длительного хранения (госрезерв)
2. вывозили их фирмы владельцы которых приближены к зеленой власти
3. иностранные высокопоставленные люди говорят о расчете наличными за поставку масок
****! сложи 1+2+3 и подумай башкой!!!!! нет ***.. вам зеленым упырям этого не дано. вам надо первоисточник с печатью и подписью. дегенераты.
продолжай дальше слизывать зеленую мочу с морды - тебе же нравится. на момент ухода гройсмана в ЗВР Украины было 120 млрд долларов. а теперь у зеленых "реформаторов" нет денег. дебилы!
Ну ты бы хотя бы для честности каждый свой фейк начинал со слов "по МОЕМУ мнению ....", тогда бы все понимали что это лишь твое мнение.
ЗВР Украины Официальные международные резервы Украины(млн. долл. США)
на 31.12.2018 г. - 20 820
на 31.12.2019 г. - 25 302
на 29.02.2020 г. - 26 622
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Вот ЭТО первоисточник, а не ваши росказни.
в стране голод, в одной семье еще пока все ок, но соседи уже доедают последний хер без соли. и тут папа продает соседям картошку из запасов семьи. дорого продает. так дошло или надо еще проще?
слушай, нахер ты мне всрался чтобы я тебе что то доказывал? ты кто такой? ты чмо обрыганое. свободен