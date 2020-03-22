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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (745) МЗС (2136) Сингапур (9) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 Сінгапур забороняє транзит і в'їзд у країну за короткостроковими візами. МЗС просить українців поквапитися із поверненням

З 23 березня уряд Сінгапуру забороняє транзит і в'їзд в країну за короткостроковими візами через підвищений ризик ввезення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України в фейсбуці.

"23 березня 2020 року о 23:59 (за місцевим часом) Уряд Сінгапуру забороняє транзит та в'їзд до країни за короткостроковими візами через підвищений ризик ввезення вірусу COVID-19. Детальніше за посиланням: https://bit.ly/2UqxMAF
 Якщо ви перебуваєте в Сінгапурі чи плануєте летіти транзитом через Сінгапур, будь ласка, скористайтесь можливістю виїхати у наступну добу. Не зволікайте з поверненням, адже непереборні обставини пандемії щохвилини скорочують можливості будь-якого пасажирського сполучення", - сказано в повідомленні.

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Сінгапур забороняє транзит і вїзд у країну за короткостроковими візами. МЗС просить українців поквапитися із поверненням 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183393
 
 
 Топ коментарі
 
" МИД просит украинцев поторопиться с возвращением"

Зачем их просить поторопиться? Предупредили уже неоднократно. Кто не понял предупреждений - пусть остается там, где есть.
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Зеленский обещал вернуть всех,даже с острова Пасхи,где только камни живут
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Какие еще страны остались, из которых "наших" людей увозят в родную гавань? Я уже со счета сбилась.
Сначала разводят тараканов в своем доме, а потом начинают с ними бороться))
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" МИД просит украинцев поторопиться с возвращением"

Зачем их просить поторопиться? Предупредили уже неоднократно. Кто не понял предупреждений - пусть остается там, где есть.
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Досада!Так и не слетал в Сингапур - экономическое чудо
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Короновируса нет только на острове Мадейра.Португалия это не Италия
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Досадное упущение...решено - все плывем на Мадейру!
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Зеленский обещал вернуть всех,даже с острова Пасхи,где только камни живут
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Какие еще страны остались, из которых "наших" людей увозят в родную гавань? Я уже со счета сбилась.
Сначала разводят тараканов в своем доме, а потом начинают с ними бороться))
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они там находились в надежде что война закончится, а тут вирус, придется "патриотам" возвращаться.
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да да да поторопитесь. Украина еще не все виды и мутации этого гребаного вируса по миру собрала.
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Полоний,Новичок,Короновирус,а Древнем Египте Клеопатра травила гадов ядом похлеще короновируса...,не пострадал только Марк Антоний.сильно любила тогдашнего Зеленского Пани Клеопатра
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а чего не спешить? пусть подцепят сперва вирус и тогда домой на родину с чистой совестью
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