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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (745) ОДА (802) Запорізька область (453) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 18 осіб перевіряють на коронавірус у Запорізькій області, - ОДА

У Запорізькій області станом на 22 березня 18 осіб з підозрою на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Запорізької ОДА.

У Запорізькій області станом на 22 березня 18 осіб з підозрою на коронавірус (3 за минулу добу), 13 з них перебуває в інфекційних стаціонарах, 5 - в ізоляції вдома під наглядом медичних працівників первинної ланки.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за станом на 10.00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання), Житомирська область - 2 випадки (1 летальний), Київська область - 4 випадки, Донецька область - 1 випадок, Дніпропетровська область - 2 випадки, Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний), Львівська область -1 випадок, Тернопільська область - 1 випадок, м. Київ - 9 випадків.

Медики нагадують, що при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома, самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183391
 
 
 Топ коментарі
 
а однопіліе браки обвинили филарета..
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можешь передернуть на рабиновича..
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Дружина розмовляла з мамою мєнта. Інфа чи блєф: через 3 дні заборонять рух приватних автомобілів. Села будуть ВИЗДИХУВАТИ як в 1933 році.
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Так і буде, бо у більшості з них немає магазинів.
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Магази вже майже пусті. Дріжжі подорожчали в три рази. А так як з хлібом...
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Так шо хлеба сами не спечём, без сыра, переживём. Остальное всё есть.
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а що на росії їжу на фабриках виготовляють?
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Дебілізм, приватні авто це ізоляція людей друг від друга.
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Сёлам похер, мы 2 недели можем совсем со двора не выходить. Вы там себя берегите.
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Хм, а на грипп, а на туберкулёз, а на орви почему никто не проверяет?
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Вы отстали от жизни!
Сейчас в тренде коронавирус - даже футболку на алиэкспрессе можно купить с изображением коронавируса.
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Передёрни на патрет Сывачелого и вирус тебя менёт!
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5 й пункт - Открыл кошелек или посмотрел остаток на карточке
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Филарет объявил причиной коронавируса однополые браки.
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а вот статья, которая глубоко разочарует всех паникеров...
с сайта министерства здравоохранения Италии
Выходит, в 2017 году в марте даже большая смертность была. Как так?
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
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Да, друзья, это не те тесты, которые нужны. В самолете из Китая летят экспресс-тесты. А нам необходимы - тест-системы ПЦР. Чтоб объяснить вам различия между ними, я воспользуюсь объяснением Евгения Закревская.
Есть два типа тестов:
� 1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.
� 2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще два и более недель. Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно.

Пока не понятно, что значит эта закупка - некомпетентность тех, кто занимался закупкой или просто наши чиновники МОЗ не смогли купить ничего иного, но это точно не победа, на которой хотят пиариться в Офисе президента. Хочется им сказать только одно:
- Повзрослейте уже. Вопрос выживания нации на кону. Каждая смерть ляжет на вас, если не будете делать все возможное, а будете продолжать пиаром заниматься и не покаетесь за свою глупость о том, что коронавирус - это "маркетинговый ход". Ваш приход во власть, Володимир Зеленський, - это действительно маркетинговый ход, а противостоять эпидемии коронавируса и спасение жизни украинцев - это реальная работа. Начинайте работать. И заканчивайте пиариться.(с)
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Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.

они тоже недостоверны, хотя лучше чем экспресс-тесты
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Страну опять будут спасать волонтеры. Потому что, скорей всего, все бремя ответственности и возрождения Украины им придется взвалить на себя, а у правителей одно на уме - создать диктатуру - но нет на должную роль диктатора - все прохиндеи.....
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У простейших зебилов днк аналогично как у вируса не известно кто кого
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Тут жiнка, замовила солюву лампу.Написано вiд астми вилiковуэ, а там може i корону придуше.
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судя из новости, в Запорожье тестов нет, иначе как понять то, что это данные о подозрении на вирус за несколько дней 18 осіб перевіряють на коронавірус у Запорізькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 5996 где же тесты? почему же их до сих пор нет в областных центрах хотя бы? все что могут эти зеленые дебилы, это объявить всевозможные запреты - типа карантина, ЧС, ЧП, продуктовые карточки, комендантский час и т.д. Цинизм зе-власти зашкаливает! Уроды!
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