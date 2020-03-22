 18 осіб перевіряють на коронавірус у Запорізькій області, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Запорізької ОДА.

У Запорізькій області станом на 22 березня 18 осіб з підозрою на коронавірус (3 за минулу добу), 13 з них перебуває в інфекційних стаціонарах, 5 - в ізоляції вдома під наглядом медичних працівників первинної ланки.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за станом на 10.00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання), Житомирська область - 2 випадки (1 летальний), Київська область - 4 випадки, Донецька область - 1 випадок, Дніпропетровська область - 2 випадки, Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний), Львівська область -1 випадок, Тернопільська область - 1 випадок, м. Київ - 9 випадків.

Медики нагадують, що при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома, самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

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