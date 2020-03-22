 18 осіб перевіряють на коронавірус у Запорізькій області, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Запорізької ОДА.
У Запорізькій області станом на 22 березня 18 осіб з підозрою на коронавірус (3 за минулу добу), 13 з них перебуває в інфекційних стаціонарах, 5 - в ізоляції вдома під наглядом медичних працівників первинної ланки.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за станом на 10.00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання), Житомирська область - 2 випадки (1 летальний), Київська область - 4 випадки, Донецька область - 1 випадок, Дніпропетровська область - 2 випадки, Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний), Львівська область -1 випадок, Тернопільська область - 1 випадок, м. Київ - 9 випадків.
Медики нагадують, що при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома, самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
Сейчас в тренде коронавирус - даже футболку на алиэкспрессе можно купить с изображением коронавируса.
с сайта министерства здравоохранения Италии
Выходит, в 2017 году в марте даже большая смертность была. Как так?
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
Есть два типа тестов:
� 1) Тест-системы ПЦР - лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты достоверно устанавливают как наличие так и отсутствие коронавируса у человека даже до начала проявления симптомов.
� 2) Экспресс-тесты. Гораздо менее точны. И главное - они "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. А от заражения до симптомов может пройти еще два и более недель. Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно.
Пока не понятно, что значит эта закупка - некомпетентность тех, кто занимался закупкой или просто наши чиновники МОЗ не смогли купить ничего иного, но это точно не победа, на которой хотят пиариться в Офисе президента. Хочется им сказать только одно:
- Повзрослейте уже. Вопрос выживания нации на кону. Каждая смерть ляжет на вас, если не будете делать все возможное, а будете продолжать пиаром заниматься и не покаетесь за свою глупость о том, что коронавирус - это "маркетинговый ход". Ваш приход во власть, Володимир Зеленський, - это действительно маркетинговый ход, а противостоять эпидемии коронавируса и спасение жизни украинцев - это реальная работа. Начинайте работать. И заканчивайте пиариться.(с)
они тоже недостоверны, хотя лучше чем экспресс-тесты