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 Митниця опублікувала перелік ліків і медобладнання, які будуть ввозити в Україну без мита і ПДВ. СПИСОК

Кабінет Міністрів України затвердив список лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом COVID-19, які будуть ввозити в Україну без мита і податку на додану вартість.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці митної служби у фейсбуці.

До цього переліку входять:

тести для діагностики Covid-19
апарати штучної вентиляції легенів
фібробронхоскопи
дозатори кисню з зволожувачами
рентгенівські пересувні апарати
парацетамол
інсулін
лідокаїн
фуросемід
дезінфекційні засоби
респіратори
ларингоскопи
шприци
каталки
антисептики на хлоргексидин
етанолові розчини
Назви лікарських засобів наведені згідно з міжнародними непатентованими найменуванням.

З повним переліком можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3dntrHo

Зміни набувають чинності з моменту опублікування в "Урядовому кур'єрі" і протягом 3 місяців.

Також читайте: У затвердженому урядом переліку закуповуваних ліків немає жодного препарату з рекомендованих лікарями Китаю, Франції, США, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183390
 
   
 Топ коментарі
 
Итак, немецкие врачи установили, что аспирин лучше, чем парацетамол, при коронавирусе, т.к. разжижает тромбики и бляшки в лёгких.
Но таши специалисты его не вносят, а вносят парацетамол.
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а заранее продумать .что и создаваемую вакцину не облагать налогом-то лишнее?
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...Накладна на 100 000 респіраторів, вивезених в Іспанію, яку виклала "Нова Митниця", щоб спростувати "фейк".Вказана ціна на партію - 7500 дол.
Митниця опублікувала перелік ліків і медобладнання, які будуть ввозити в Україну без мита і ПДВ - Цензор.НЕТ 3807
Беремо калькулятор, і ділимо 7500 доларів на 100 000шт.
Отримуємо ціну за 1 респіратор 3 класу захисту - 2 гривні !!!
2 гривні за респіратор 3 класу, який захищає навіть від радіоактивного зараження.
Прікол, достойний «95 кварталу».
Маска найвищого ступеню захисту, дешевша за просту марлеву пов'язку!!!
Вони продали маски і створили штучний дефіцит, щоб на вас нажитися. І тепер, той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн.
Іспанцям - по 2, нам - по 100.
Здихай, скот!
А все своє останнє - віддай за маску по астрономічній ціні.
«Нам прібарахлітса надо, щоб і внукам хватило».
2 гривні - саме з цієї ціни було сплачено мито в Бюджет України.
«Успіхи в боротьбі з контрабандою» Зеленського - надихають.
Ну і так: літак вилетів 6 березня, а прилетів в Іспанію - 19 березня.
Мабуть, в діру у часі і просторі попав.
Це геноцид українців. Внуки чекістів його вже не приховують.
Джон Смит
Джерело
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367003-respiratori_vivezeni_v_ispaniju_buli_oformleni_zadnim_chislom_ta_za_tsinoju_2_grivni_za_shtuku
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Там обычный метан используется никаких изысков.
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Пропан дороже стоит, смысл его применять.
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В этом списке нет ни одного препарата против коронавируской инфекции, рекомендованного ВОЗ, медиками Китая, Италии и Испании, где уже больше месяца борятся с пандемией. Нашим зеленым не нужны эти препараты и в лечении избирателей они не заинтересованы.
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Без пошлины будут тесты бесполезные, а методом ПЦР тесты будут?
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Итак, немецкие врачи установили, что аспирин лучше, чем парацетамол, при коронавирусе, т.к. разжижает тромбики и ****** в лёгких.
Но таши специалисты его не вносят, а вносят парацетамол.
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Парацетамол это сильнейший удар по печени!
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а заранее продумать .что и создаваемую вакцину не облагать налогом-то лишнее?
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Якщо ше вертольотами перестануть скидати всіляке гівно зверху, то й пневмонії може менше бути.
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1 уже ивестно что рекомендованы китаем и америкой лекарств в списке нет. 2 негатив прет аж из ушей. менты пробухавшие в Краматорске на блокпосту, 40 км от сепаров все с УБД и все с льготами и земельными участками, чиновники мерии и те что на тендерах реально в шоколаде тут война а тут вирус. для РАССЛАБУХИ: ночь, волк идет на бд к лисе. по кругу 5 км через кусты 1км но там удище от вида кторого все обсираются. рискну. только зашел в кусты а там на него смотрят здоровенные красные глаза. на коленки упал обосрался, ты кто? мышка. а глаза почему такие? я какаю.
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а при каком месте диуретик фуросемид?
его (украинского производства) в аптеках по-моему...заешься... на хрена его ввозить?????
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а что мешает харьковскому заводу здоровье выпускать хлоргексидин 2 проц водный и 1 проц спиртовый? вот вам и антисептик
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список надо чуть чуть конкретнее
все равно будут нвживаться /нет в списке/
в любом деле оставляет лазейки для ,,,предпринимателей ,,,
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Супер! И пошлины отменят и цены поднимут( уже подняли)! Двойной навар. Сказка!
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...Накладна на 100 000 респіраторів, вивезених в Іспанію, яку виклала "Нова Митниця", щоб спростувати "фейк".Вказана ціна на партію - 7500 дол.
Митниця опублікувала перелік ліків і медобладнання, які будуть ввозити в Україну без мита і ПДВ - Цензор.НЕТ 3807
Беремо калькулятор, і ділимо 7500 доларів на 100 000шт.
Отримуємо ціну за 1 респіратор 3 класу захисту - 2 гривні !!!
2 гривні за респіратор 3 класу, який захищає навіть від радіоактивного зараження.
Прікол, достойний «95 кварталу».
Маска найвищого ступеню захисту, дешевша за просту марлеву пов'язку!!!
Вони продали маски і створили штучний дефіцит, щоб на вас нажитися. І тепер, той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн.
Іспанцям - по 2, нам - по 100.
Здихай, скот!
А все своє останнє - віддай за маску по астрономічній ціні.
«Нам прібарахлітса надо, щоб і внукам хватило».
2 гривні - саме з цієї ціни було сплачено мито в Бюджет України.
«Успіхи в боротьбі з контрабандою» Зеленського - надихають.
Ну і так: літак вилетів 6 березня, а прилетів в Іспанію - 19 березня.
Мабуть, в діру у часі і просторі попав.
Це геноцид українців. Внуки чекістів його вже не приховують.
Джон Смит
Джерело
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367003-respiratori_vivezeni_v_ispaniju_buli_oformleni_zadnim_chislom_ta_za_tsinoju_2_grivni_za_shtuku
...
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сначала зебобики всё вывезли, а теперь ввозят. Наживаются на пандемии.
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