 Митниця опублікувала перелік ліків і медобладнання, які будуть ввозити в Україну без мита і ПДВ. СПИСОК

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці митної служби у фейсбуці.
До цього переліку входять:
тести для діагностики Covid-19
апарати штучної вентиляції легенів
фібробронхоскопи
дозатори кисню з зволожувачами
рентгенівські пересувні апарати
парацетамол
інсулін
лідокаїн
фуросемід
дезінфекційні засоби
респіратори
ларингоскопи
шприци
каталки
антисептики на хлоргексидин
етанолові розчини
Назви лікарських засобів наведені згідно з міжнародними непатентованими найменуванням.
З повним переліком можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3dntrHo
Зміни набувають чинності з моменту опублікування в "Урядовому кур'єрі" і протягом 3 місяців.
Но таши специалисты его не вносят, а вносят парацетамол.
ПО поводу Аспирина и вправду власть затупила. Ведь Аспирин во время испанки помог....
его (украинского производства) в аптеках по-моему...заешься... на хрена его ввозить?????
респіратори
шприци
все равно будут нвживаться /нет в списке/
в любом деле оставляет лазейки для ,,,предпринимателей ,,,
Беремо калькулятор, і ділимо 7500 доларів на 100 000шт.
Отримуємо ціну за 1 респіратор 3 класу захисту - 2 гривні !!!
2 гривні за респіратор 3 класу, який захищає навіть від радіоактивного зараження.
Прікол, достойний «95 кварталу».
Маска найвищого ступеню захисту, дешевша за просту марлеву пов'язку!!!
Вони продали маски і створили штучний дефіцит, щоб на вас нажитися. І тепер, той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн.
Іспанцям - по 2, нам - по 100.
Здихай, скот!
А все своє останнє - віддай за маску по астрономічній ціні.
«Нам прібарахлітса надо, щоб і внукам хватило».
2 гривні - саме з цієї ціни було сплачено мито в Бюджет України.
«Успіхи в боротьбі з контрабандою» Зеленського - надихають.
Ну і так: літак вилетів 6 березня, а прилетів в Іспанію - 19 березня.
Мабуть, в діру у часі і просторі попав.
Це геноцид українців. Внуки чекістів його вже не приховують.
Джон Смит
Джерело
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367003-respiratori_vivezeni_v_ispaniju_buli_oformleni_zadnim_chislom_ta_za_tsinoju_2_grivni_za_shtuku
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