 Інструкція від МЗС і МОЗ для тих, хто повертається з-за кордону: "Не намагайтеся приховати симптоми"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інструкції МЗС і МОЗ:

Закликаємо кожного громадянина України, який повертається з-за кордону:

До планування повернення на територію України та перед посадкою у транспортний засіб переконайтеся, що у вас не підвищена температура і немає ознак респіраторних захворювань. Не намагайтеся збити температуру або приховати інші симптоми, а негайно зверніться за медичною допомогою.

Після повернення в Україну суворо дотримуйтеся режиму самоізоляції, щоб убезпечити себе і близьких.

Самоізоляція передусім означає, що ви впродовж щонайменше 14 днів уникаєте будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метри та довше 15 хвилин.

Єдиний виняток – звернення за медичною допомогою. За будь-яких симптомів хвороби зателефонуйте своєму сімейному лікареві або лікарці і дотримуйтесь подальших рекомендацій.

Як підготуватися до самоізоляції:

Продумайте, що вам знадобиться впродовж 14 днів, щоб вам не треба було виходити з дому. Якщо це можливо, попросіть друзів або родичів забезпечити ваше житло необхідними речами.

За потреби користуйтеся службами доставки з онлайн-оплатою продуктів, ліків, якщо маєте хронічні захворювання, тощо. Доставку просіть залишати за дверима.

Попередьте друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати відвідувачів і гостей. Виберіть контактну особу, до якої ви в разі потреби звернетесь за допомогою.

Попередьте свого сімейного лікаря/лікарку про режим самоізоляції і підтримуйте зв'язок із ним або з нею.

Домовтеся з роботодавцем про віддалений режим роботи.

Якщо ви живете не самі:

Ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.

Якщо можливо, використовуйте окрему ванну кімнату та/або туалет, готуйте їжу та їжте окремо. Якщо ні - застосовуйте максимальну дезінфекцію і запобіжні заходи.

Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, одягайте медичну маску та викидайте її після використання чи забруднення.

Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.

Якщо вам треба вийти з дому, використовуйте маску для обличчя і мінімізуйте контакти з іншими людьми. Використовуйте засоби для дезінфікування рук.

Якщо під час самоізоляції у вас з'явилися симптоми хвороби (кашель, задишка, лихоманка, діарея), терміново зверніться по медичну допомогу та повідомте про свої нещодавні подорожі, а також контакти з людьми, які мали ознаки захворювання на ГРВІ.