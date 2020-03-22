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 Політика України
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 Інструкція від МЗС і МОЗ для тих, хто повертається з-за кордону: "Не намагайтеся приховати симптоми"

Кожен громадянин України, який повертається з країни, де були зафіксовані випадки COVID-19, має пройти необхідні контрольні процедури під час перетину кордону. Не менш важливо уважно стежити за станом свого здоров’я, адже ваша відповідальна поведінка може захистити життя сотень людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інструкції МЗС і МОЗ:

Закликаємо кожного громадянина України, який повертається з-за кордону:

До планування повернення на територію України та перед посадкою у транспортний засіб переконайтеся, що у вас не підвищена температура і немає ознак респіраторних захворювань. Не намагайтеся збити температуру або приховати інші симптоми, а негайно зверніться за медичною допомогою.

Після повернення в Україну суворо дотримуйтеся режиму самоізоляції, щоб убезпечити себе і близьких.

Самоізоляція передусім означає, що ви впродовж щонайменше 14 днів уникаєте будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метри та довше 15 хвилин.

Єдиний виняток – звернення за медичною допомогою. За будь-яких симптомів хвороби зателефонуйте своєму сімейному лікареві або лікарці і дотримуйтесь подальших рекомендацій.

Як підготуватися до самоізоляції:

  • Продумайте, що вам знадобиться впродовж 14 днів, щоб вам не треба було виходити з дому. Якщо це можливо, попросіть друзів або родичів забезпечити ваше житло необхідними речами.

  • За потреби користуйтеся службами доставки з онлайн-оплатою продуктів, ліків, якщо маєте хронічні захворювання, тощо. Доставку просіть залишати за дверима.

  • Попередьте друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати відвідувачів і гостей. Виберіть контактну особу, до якої ви в разі потреби звернетесь за допомогою.

  • Попередьте свого сімейного лікаря/лікарку про режим самоізоляції і підтримуйте зв'язок із ним або з нею.

  • Домовтеся з роботодавцем про віддалений режим роботи.

Якщо ви живете не самі:

  • Ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.
  • Якщо можливо, використовуйте окрему ванну кімнату та/або туалет, готуйте їжу та їжте окремо. Якщо ні - застосовуйте максимальну дезінфекцію і запобіжні заходи.
  • Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, одягайте медичну маску та викидайте її після використання чи забруднення.
  • Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.

Якщо вам треба вийти з дому, використовуйте маску для обличчя і мінімізуйте контакти з іншими людьми. Використовуйте засоби для дезінфікування рук.

Якщо під час самоізоляції у вас з'явилися симптоми хвороби (кашель, задишка, лихоманка, діарея), терміново зверніться по медичну допомогу та повідомте про свої нещодавні подорожі, а також контакти з людьми, які мали ознаки захворювання на ГРВІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183387
 
   
 Топ коментарі
 
А эти смерти в связи с коронавирусом отменились что-ли? Или увеличение дневной смертности на 20% - это несущественно?
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каждый день в Италии умирает (по статистике за 2015й год) 1675 человек, но местные одноклеточные паникеры оплакивают только жертв коронавируса
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при гройсмані і супрун такого хаосу не було би...і скалецькі і радецькі масок би не вивезли...
і доктора комаровського би чули, а то зараз мовчить...є він ще чи з путіним на рибалку відправився?
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як добре , що не чутно ватного дохтора скомороховського і його бредого словесного поноса
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каждый день в Италии умирает (по статистике за 2015й год) 1675 человек, но местные одноклеточные паникеры оплакивают только жертв коронавируса
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А эти смерти в связи с коронавирусом отменились что-ли? Или увеличение дневной смертности на 20% - это несущественно?
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у нас как в Италии не будет никогда. на то есть много причин.
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для человека, выходящего из дому несущественно. мы постоянно рискуем.
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а ты уверен, что она увеличилась? сколько умерло от гриппа/ОРВИ в прошлом году за тот же период? ответ я уже знаю, ты не знаешь и тебе в общем-то пофиг, ибо коронавирус - модный и растиражированный
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Истерика пройдет, лохи поймут, что их в очередной раз обули и тогда перестанут натягивать тряпки на лица.
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жаль, что 2003й мало кого научил, всех обули с атипичной пневмонией, а все равно на те же грабли наступают
кто-то просто не хочет знать правду и быт ьсвободными, им спокойнее жить во лжи и быть управляемыми
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+2009 и тамифлю, 2019 и клоун и т.д и т.п. За пределы матрицы розовых очков выйти нелегко.
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Смертность в Бергамо возросла в 14 раз, но вы не парьтесь, это заговор рептилоидов
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А вот статья с сайта министерства здравоохранения Италии
В 2017 году в марте даже большая смертность была
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
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Зебил трудно тебе объяснить но попытаюсь если не получиться то выпей йаду будет менее мучительней как для тебя так и для окружающих!

Да умирало 1675 от рака там диабета и тд... Так вот к этим 1675 добавь ещё 800 от коронавируса и получишь 2475 в день! Смертность выросла почти на 30% это много или мало?
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ты уверен, что ты пишешь правильно? какова была смертность от гриппа и ОРВИ в прошлом году за тот же период? ты не знаешь, потому что и тебе пофиг, в голове один сплошной коронавирус
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Я уверен потому что к смертям от рака сифилиса и чумки и гриппа плюсуется смертность от короновируса! Інструкція від МЗС і МОЗ для тих, хто повертається з-за кордону: "Не намагайтеся приховати симптоми" - Цензор.НЕТ 1104
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"коронавирус",как и любая друга болезнь. - услуга по выносу человеческого мозга , и замена его на мозги потенциальной жертвы,которая и должна уплатить предоставленную услугу...
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правильно и еще это ширма
в каждой стране ее используют по-своему
но меня напрягает новость из Дании о том, что там принят закон об обязательной массовой вакцинации от коронавируса, прививки начнут делать всем, когда вакцина будет готова
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есть пример Швеции , которая не реагирует на созданный " коронавирусный ажиотаж"
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Вакцини ще немає, може і не буде,бо я не чув про те які токсини синтезує вірус, може він просто розмножується, а закон вже прийняли "
Жарь рибу ! а риба де ? Ти жарь, риба буде !"
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Про прививки я чую це від вас, а не від уряду Данії, здогадуюсь, що ви це знаєте не з засідань уряду Данії, бо ви там не буваєте і не засідаєте, а сидите на російських сайтах і читаєте їхні фейки
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Вчера в Италии от коронавирусной инфекции умерло 800 человек.
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вчера еще по зомбоящику Зелю показывали, беги быстрее, может, повторят
и в новостях говорят только правду, да-да-да
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В звичайній групі любителів квадрокоптерів на Фейсбуку, де спілкуються любителі квпдрокоптерів зі всього світу, серед них багато італійців, люди пишуть, що відбувається в їх країні, регіоні, в їх місті. Вчора один, конкретна людина, італієць, написав, що в його містечку з конкретною назвою вже майже немає родин, які не втратили б когось від коронавірусної інфекції.
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а петіки проти зупинки метро, бо треба сіяти хаос
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Почему при эпидемиях "немодного" гриппа в Италии моргов хватало, а сейчас, при эпидемии "модного" коронавируса, не просто не хватает моргов - а трупы складывают в актовых залах, церквях, отправляют на захоронение военными колоннами, которые перевозят гробы?
Италия будет хоронить по 1000 умерших от коронавируса людей в сутки. Вчера от него умерло 800. Количество заболевших подошло к 50 тысячам.

Таким как ты хоть плюй в глаза - ты всё равно будешь гундеть о божьей росе, о "заговорах" и т.п.
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вот статья, которая глубоко тебя разочарует
с сайта министерства здравоохранения Италии
Выходит, в 2017 году в марте даже большая смертность была. Как так?
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
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Неужели непонятно, что к обычной, естественной смертности, которая составляла, предположим, 1600 человек в день по всей Италии, добавилось 800 человек в день, и теперь смертность составляет 2,3-2,4 тыс. в день?
Было 1600 в день, годами. Сейчас 2,3-2,4 тысячи в день, и непрерывно растёт.
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ты по ссылке пройди, там есть график, если ты не совсем тупой, сравни 2017 и 2020 год
если 800 человек в день добавилось, то куда?
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Там график что, дни отражает? Фейспалм...
Зачем только тратить время на болвана...
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добро
что делать с этим?
http://www.assis.it/dati-istat-sui-decessi-da-influenza/
приводится цифра о 8000 тысячах смертей от гриппа каждый год в Италии, только в Италии
сейчас 14000 тыс. по всему миру

и вот здесь интересная статья, с сайта МОЗ Италии, свежая, за 19 марта
приводится количество смертей, но с оговоркой:
однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanit установит фактическую причину смерти
то есть на сегодня реальная причина смерти неизвестна
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Капец... Он считает, чтр 8000 за год от гриппа - это больше, чем 800 за день и 5000 за месяц от коронавируса...
Всё, дискуссия окончена.
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куда отправляли трупы и для чего? ексгумация и захоронение разное
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В спец. клиники на органы, наверное. Похороны запрещены, трупы сжигают, никто не проверяет. Кто-то хорошо наварится.
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вот теперь Ты сам ответил ,для чего использовали военных,,,
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Ага, не скрывайте,после того как Новые санжарцы где 90% зебилов камнями забросали людей с Китая больше никогда никто не расскажет что у него коронавирус потому что толпа 73% дебилов которые выросли на 95квартале и сватах могут как минимум забросать камнями
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масок нема, тестів нема, дезінфекуючих засобів нема, медицини нема..... то ж каміння - це єдиний засіб боротьби з короновірусом
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эт точно в "магаз" без маски не пускают в аптеках масок нет во всем городе говорят в аптеках будут может быть в понедельник.
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Слышь, ну хватит уже грибы жрать! иди уже с Ярошем на рэволюцию, грибы не бери, сегодня водка и самогон.
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Ложь. Забрасывали камнями граждан Украины, прибывших на карантин, националисты и люмпены.
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Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
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это просто смешно. моз постит какую-то куйню, на которую заробитчанам в основной массе наплевать (шоу в санжарах произошло, а дальше как-то пофигу), министр каждый день пугает, что дальше будет хуже. сборище дегенератов.
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А ведь должна была быть не "инструкция", а статья в Уголовном кодексе... Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы" - Цензор.НЕТ 580
Тупые зе-мрази! Шахова на вас, уродов тупорылых, некомпетентных!
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Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе 1,5 метра и более 15 минут. Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы" - Цензор.НЕТ 2496 Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы" - Цензор.НЕТ 2496 Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы" - Цензор.НЕТ 2496

Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы" - Цензор.НЕТ 8893
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ну высокая температура не сбивается, самоизоляция это реально, но вопрос-это какие же жилищные условия надо иметь, чтобы вообще в квартире ни с кем не контактировать, если нет возможности членов семьи убрать на время. Да и семейный врач вряд ли заинтересован в наблюдении. Думаю, что средств защитных как не было так и не есть. Да и кто будет симптомы контролировать?
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Может в отдельной комнате сидеть или шторкой отгородится у окна, чтобы всё время проветривать, да и с повязкой сидеть, чтобы не разбрызгивать капли?
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а где можно самоизолироваться у себя в квартире от своих близких и вообще от людей, это нужно боксы какие-то непроницаемые в комнатах строить, а родным ходить вокруг в защитных костюмах
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Больного в отдельную не проходную комнату, все правила как для гриппа когда маленькие детки.
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Коронавирус не является настолько вирулентным, как вирус гриппа. Маску на больного и на всех. Его в отдельное помещение. Мыть всё, что моется, дверные ручки, всё обрабатывать средством "Белизна", "Білизна" 1 столовая ложка на литр води. Маски менять каждые два часа, если их мало, проглаживать горячим утюгом через мокрую ткань.
Не ездить к родственникам. Никаких гостей. Никаких "внуков к бабушке". Сидеть дома, проветривая помешение. Иначе внуки останутся без бабушки, или наоборот.
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ПОЛЬЩА.
18 березня Президент Польщі Анджей Дуда презентував спеціальну програму підтримки економіки держави в часи коронавірусу - антикризовий щит. Є і ній інформація і про іноземців.

Прем'єр Матеуш Моравецький наголосив, що запровадження спеціальних заходів покликане "запобігти втраті робочих місць, банкрутствам, зменшенням оборотів і надходжень фірм". Міністр розвитку Ядвіга Ємелевич пообіцяла, що держава "зробить усе, аби не загальмувати польську економіку".

Витрати на "Антикризовий щит" попередньо оцінені в 212 мільярдів злотих, що становить близько 10% державного бюджету. Ці гроші мають бути розподілені відповідно до п'яти визначених урядом векторів. Ось вони:

1) безпека працівників - 30 млрд.зл;
2) фінансова підтримка бізнесу - 74,2 млрд.зл;
3) охорона здоров'я - 7,5 млрд.зл;
4) зміцнення фінансової системи - 70,3млрд.зл;
5) програма інвестицій - 30млрд.зл.

Що ж передбачає "Антикризовий щит"?

БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ
- державне дофінансування до 40% зарплат працівникам (до середньої зарплати для Польщі) та часткова компенсація відрахувань ZUS для підприємств, що опинились у скрутній ситуації і не здатні самостійно виплачувати зарплату та виконувати соціальні відрахування (це рішення сьогодні, 20.03.2020 також підтвердило Міністерство фінансів);
- одноразова виплата 2000 зл. працівникам, що працюють за договором доручення (umowa zlecenia) та договору підряду (umowa o dzieło) та особам, які працюють самі на себе (samozatrudnienie).
- державне фінансування відпусток з догляду за дитиною для батьків дітей до 8 років на час карантину.
ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ
- мікрокредити для малого бізнесу: 500 тис. мікрофірм (до 9 працівників) зможуть взяти пільгову позику до 5 тис.зл.;
- 100тис. малих та середніх підприємств зможуть взяти кредит із гарантією de minimis (це кредити, зобов'язання за якими частково, на 60% або більше гарантує держава) обсягом в 3,5млн. зл.;
- рефінансуваня лізингу для транспортних фірм;
- кредитні канікули для різних підпртємств;
- відтермінування ZUS і/або можливість розбити оплати до ZUSу на частини;
- часткове відновлення торгівлі в неділю;
- продовження віз та дозволів на працю для іноземців (особливо актуальна інформація для українських працівників у Польщі).

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
- переобладнання лікарень для боротьби з коронавірусом (закупівля обладнання та внутрішня реорганізація);
- подовження чинності попередніх медичних оглядів з медицини праці (щоб працівники і далі могли виконувати роботу і не проходили під час карантину обов'язкового медогляду до кінця карантину).

ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
- державні гарантії безпеки депозитів;
- підтримка елрмального функціонування банків;
- боротьба з надмірним зростанням цін.

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
- модернізація шкіл;
- будівництво доріг;
- розвиток енергетики;
-інші стратегічні напрямки державного розвитку, що потребують стабілізації в часи кризи.

Більше детальної інформації на сайті Міністерства розвитку.

Прем'єр Моравецький обіцяє, що відповідні ухвали, що визначатиме порядок реалізації "Антикризового щита" будуть створені до кінця цього тижня (тобто вже сьогодні).
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-інші стратегічні напрямки державного розвитку, що потребують стабілізації в часи кризи.
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охорона здоров'я - 7,5 млрд.зл; - слушай как немчура стали, на лечение гроши, на бизнес всё!
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Остановится экономика - кто и с каких источников профинансирует медицину? Кто заправит скорую помощь? Кто сделает защитный костюм? Кто сделает аппарат искусственного дыхания? Кто накормит врача и медсестру, кто им продукты подвезёт? Кто подаст в больницы воду и электроэнергию?
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не приховуйте симптоми! прийміть отруту - і лягайте
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"...выбрасывайте ее..."

Может - уничтожать? А как? В спирте замочить и только тогда выкинуть?
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сейчас в ОП обсуждаеться вопрос о тотальном карантине. это не законно. вопрос о тотальном ЧП законно. но пока они думают десятки тысячч заражаются. как бы не получилось как с войной, она вроде есть а вроде АТО а вроде ООС а хрен знает. неопределенность самый коварный враг. она только во вред народу и в пользу власти делков аферистов. при ней можно трактовать нормы на усмотрение
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Вы лучше дебилам обясняйте что вирус косит всех. В том числе и молодых. Чтобы они не чуствовали себя беспечно. Только молодых если не убивает то здоровье подкашивает осложнениями типо воспалениями легких и пневминией очень хорошо
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Молодих не косить взагалі, в Китаї не одна дитина молодше 8 років не померла. Поясни це з медицинської точки зору , потім ще про щеплення хочу запитати
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Скриєш симптоми - помреш вдома на любимому дивані. Не скриєш - помреш в лікарняному коридорі на підлозі.
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"Не пытайтесь скрыть симптомы" - они и так нахрен никому не нужны.
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Не волнуйтесь, никто и не пытается скрывать, ходят по магазинам ,чихают на людей...
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Если сопли и чихают, то это точно не коронавирусная инфекция.
Симптомы - сухой кашель, высокая температура, ломота в теле. Это при легком течении. Если дело идёт к плохому, присоединяется одышка.
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Им один хрен, что чихать, что сухо кашлять. Они свой рот с детства прикрывать не научились.
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Как вовремя прям поспели, больше 100000 человек заехало, разбежалось по Стране, пригорюнились и стали читать инструкцию как не заразить.
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Самая большая беда Украины состоит в том, что вирус COVID-19 пришелся на время тотальной пандемии в нашей стране вируса KVARTAL-95. И масками с карантином от второй болезни не вылечишься. Тут консерваторию зачищать надо.
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Сажают под карантин на 2 недели,этого нет.
Значит на следующих выборах посодят ЗЕкомонду за умышленое распространение вируса.Главное что бы жиды у власти не сбежали в Израиль.
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доя начала надо дать людям гарантии незаражения в медучереждении,
кроме того, не все могут оплатить лечение,
что с деньгами ?
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