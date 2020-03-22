 Інструкція від МЗС і МОЗ для тих, хто повертається з-за кордону: "Не намагайтеся приховати симптоми"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інструкції МЗС і МОЗ:
Закликаємо кожного громадянина України, який повертається з-за кордону:
До планування повернення на територію України та перед посадкою у транспортний засіб переконайтеся, що у вас не підвищена температура і немає ознак респіраторних захворювань. Не намагайтеся збити температуру або приховати інші симптоми, а негайно зверніться за медичною допомогою.
Після повернення в Україну суворо дотримуйтеся режиму самоізоляції, щоб убезпечити себе і близьких.
Самоізоляція передусім означає, що ви впродовж щонайменше 14 днів уникаєте будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метри та довше 15 хвилин.
Єдиний виняток – звернення за медичною допомогою. За будь-яких симптомів хвороби зателефонуйте своєму сімейному лікареві або лікарці і дотримуйтесь подальших рекомендацій.
Як підготуватися до самоізоляції:
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Продумайте, що вам знадобиться впродовж 14 днів, щоб вам не треба було виходити з дому. Якщо це можливо, попросіть друзів або родичів забезпечити ваше житло необхідними речами.
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За потреби користуйтеся службами доставки з онлайн-оплатою продуктів, ліків, якщо маєте хронічні захворювання, тощо. Доставку просіть залишати за дверима.
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Попередьте друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати відвідувачів і гостей. Виберіть контактну особу, до якої ви в разі потреби звернетесь за допомогою.
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Попередьте свого сімейного лікаря/лікарку про режим самоізоляції і підтримуйте зв'язок із ним або з нею.
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Домовтеся з роботодавцем про віддалений режим роботи.
Якщо ви живете не самі:
- Ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.
- Якщо можливо, використовуйте окрему ванну кімнату та/або туалет, готуйте їжу та їжте окремо. Якщо ні - застосовуйте максимальну дезінфекцію і запобіжні заходи.
- Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, одягайте медичну маску та викидайте її після використання чи забруднення.
- Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.
Якщо вам треба вийти з дому, використовуйте маску для обличчя і мінімізуйте контакти з іншими людьми. Використовуйте засоби для дезінфікування рук.
Якщо під час самоізоляції у вас з'явилися симптоми хвороби (кашель, задишка, лихоманка, діарея), терміново зверніться по медичну допомогу та повідомте про свої нещодавні подорожі, а також контакти з людьми, які мали ознаки захворювання на ГРВІ.
і доктора комаровського би чули, а то зараз мовчить...є він ще чи з путіним на рибалку відправився?
кто-то просто не хочет знать правду и быт ьсвободными, им спокойнее жить во лжи и быть управляемыми
В 2017 году в марте даже большая смертность была
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
Да умирало 1675 от рака там диабета и тд... Так вот к этим 1675 добавь ещё 800 от коронавируса и получишь 2475 в день! Смертность выросла почти на 30% это много или мало?
в каждой стране ее используют по-своему
но меня напрягает новость из Дании о том, что там принят закон об обязательной массовой вакцинации от коронавируса, прививки начнут делать всем, когда вакцина будет готова
Жарь рибу ! а риба де ? Ти жарь, риба буде !"
и в новостях говорят только правду, да-да-да
Италия будет хоронить по 1000 умерших от коронавируса людей в сутки. Вчера от него умерло 800. Количество заболевших подошло к 50 тысячам.
Таким как ты хоть плюй в глаза - ты всё равно будешь гундеть о божьей росе, о "заговорах" и т.п.
с сайта министерства здравоохранения Италии
Выходит, в 2017 году в марте даже большая смертность была. Как так?
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
Было 1600 в день, годами. Сейчас 2,3-2,4 тысячи в день, и непрерывно растёт.
если 800 человек в день добавилось, то куда?
Зачем только тратить время на болвана...
что делать с этим?
http://www.assis.it/dati-istat-sui-decessi-da-influenza/
приводится цифра о 8000 тысячах смертей от гриппа каждый год в Италии, только в Италии
сейчас 14000 тыс. по всему миру
и вот здесь интересная статья, с сайта МОЗ Италии, свежая, за 19 марта
приводится количество смертей, но с оговоркой:
однако это число можно подтвердить только после того, как Istituto Superiore di Sanit установит фактическую причину смерти
то есть на сегодня реальная причина смерти неизвестна
Всё, дискуссия окончена.
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
Тупые зе-мрази! Шахова на вас, уродов тупорылых, некомпетентных!
Не ездить к родственникам. Никаких гостей. Никаких "внуков к бабушке". Сидеть дома, проветривая помешение. Иначе внуки останутся без бабушки, или наоборот.
18 березня Президент Польщі Анджей Дуда презентував спеціальну програму підтримки економіки держави в часи коронавірусу - антикризовий щит. Є і ній інформація і про іноземців.
Прем'єр Матеуш Моравецький наголосив, що запровадження спеціальних заходів покликане "запобігти втраті робочих місць, банкрутствам, зменшенням оборотів і надходжень фірм". Міністр розвитку Ядвіга Ємелевич пообіцяла, що держава "зробить усе, аби не загальмувати польську економіку".
Витрати на "Антикризовий щит" попередньо оцінені в 212 мільярдів злотих, що становить близько 10% державного бюджету. Ці гроші мають бути розподілені відповідно до п'яти визначених урядом векторів. Ось вони:
1) безпека працівників - 30 млрд.зл;
2) фінансова підтримка бізнесу - 74,2 млрд.зл;
3) охорона здоров'я - 7,5 млрд.зл;
4) зміцнення фінансової системи - 70,3млрд.зл;
5) програма інвестицій - 30млрд.зл.
Що ж передбачає "Антикризовий щит"?
БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ
- державне дофінансування до 40% зарплат працівникам (до середньої зарплати для Польщі) та часткова компенсація відрахувань ZUS для підприємств, що опинились у скрутній ситуації і не здатні самостійно виплачувати зарплату та виконувати соціальні відрахування (це рішення сьогодні, 20.03.2020 також підтвердило Міністерство фінансів);
- одноразова виплата 2000 зл. працівникам, що працюють за договором доручення (umowa zlecenia) та договору підряду (umowa o dzieło) та особам, які працюють самі на себе (samozatrudnienie).
- державне фінансування відпусток з догляду за дитиною для батьків дітей до 8 років на час карантину.
ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ
- мікрокредити для малого бізнесу: 500 тис. мікрофірм (до 9 працівників) зможуть взяти пільгову позику до 5 тис.зл.;
- 100тис. малих та середніх підприємств зможуть взяти кредит із гарантією de minimis (це кредити, зобов'язання за якими частково, на 60% або більше гарантує держава) обсягом в 3,5млн. зл.;
- рефінансуваня лізингу для транспортних фірм;
- кредитні канікули для різних підпртємств;
- відтермінування ZUS і/або можливість розбити оплати до ZUSу на частини;
- часткове відновлення торгівлі в неділю;
- продовження віз та дозволів на працю для іноземців (особливо актуальна інформація для українських працівників у Польщі).
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
- переобладнання лікарень для боротьби з коронавірусом (закупівля обладнання та внутрішня реорганізація);
- подовження чинності попередніх медичних оглядів з медицини праці (щоб працівники і далі могли виконувати роботу і не проходили під час карантину обов'язкового медогляду до кінця карантину).
ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
- державні гарантії безпеки депозитів;
- підтримка елрмального функціонування банків;
- боротьба з надмірним зростанням цін.
ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
- модернізація шкіл;
- будівництво доріг;
- розвиток енергетики;
-інші стратегічні напрямки державного розвитку, що потребують стабілізації в часи кризи.
Більше детальної інформації на сайті Міністерства розвитку.
Прем'єр Моравецький обіцяє, що відповідні ухвали, що визначатиме порядок реалізації "Антикризового щита" будуть створені до кінця цього тижня (тобто вже сьогодні).
Может - уничтожать? А как? В спирте замочить и только тогда выкинуть?
Симптомы - сухой кашель, высокая температура, ломота в теле. Это при легком течении. Если дело идёт к плохому, присоединяется одышка.
Значит на следующих выборах посодят ЗЕкомонду за умышленое распространение вируса.Главное что бы жиды у власти не сбежали в Израиль.
кроме того, не все могут оплатить лечение,
что с деньгами ?