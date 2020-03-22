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 Суспільство, Здоров'я
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 Поліція перевірятиме самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону, - МОЗ

Епідеміологи разом зі співробітниками Національної поліції перевірятимуть дотримання самоізоляції усіма, хто повертається в Україну з-за кордону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це під час брифінгу в неділю розповів заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вчора ми вчергове змінили правила перетину державного кордону для людей, які будуть повертатися в Україну з визначених хабів в аеропортах за межами України.

Перший літак вчора приземлився з Іспанії, 215 пасажирів, всі вони були протестовані експрес-тестами. Всі вони підписали згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів.

Ми в МОЗ постановою головного державного санітарного лікаря підписання такої згоди про самоізоляцію та видачу пам'ятки про самоізоляцію зробили обов'язковим протиепідемічним заходом.

Всі ці документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи разом з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію і, в разі порушення підписаної згоди, будемо ініціювати притягнення цих людей до адміністративної відповідальності".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183385
 
 
 Топ коментарі
 
Очень вовремя. Скоко уже так проехало?
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Як можна заборонити тим 55 тисячам пересуватися вільно, якщо вони жодного документу не підписали? Чегова Зелена дурня! Ви хоч розумієте, що зробили коли привезли всіх зубожилих подорожувальників? Ви знищили 2 мільони українців!!!
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А клован гадав,що він герой,коли верещав по ТБ що "ми повернемо всіх". Мєндєльслужба в черговий раз підставила.
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С откудова у МинЗдрава дурацкая мода отчитываться за другое ведомство? Чтобы НациАнальная ПолЛЮция более-менее надёжно проверяла соблюдение режима самоизоляции, кроме нормативно-правовой базы для подобных действий (а это, на секундочку, не много - ни мало, похоже на домашний арест) нужна ещё и материально-техническая база. ПолЛЮцаи должны быть экипированы в биологически изолирующие костюмы с возможностью их дезинфекции после каждого контакта. Кроме того, требования к таким костюмам у полЛЮцаев гораздо выше, чем у медиков, поскольку должны выдерживать силовое воздействие с сохранением биологической изоляции. Кроме того, китаёзы заливали антисептиками карантинные территории, а у нас как бы на ладоши не хватает. А полЛЮцаи в одноразовых масочках очень быстро сами, уже как клиенты, попадут в МиЗдравовские заведения.
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Ага проверите их уже. Их нужно было сразу на карантин в полевые палатки на пару недель селить а не в города выпускать. И каждому на вьезде печать на лоб несмываемую чтобы другие видели что нужно от них держаться подальше и в случае встречи их на улице вызывать палюцию
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Что за бред. Запорожская АЭС, город Энергодар, сотрудник АЭС вернулся из Египта, пару дней ходил на работу потом ушёл в самоизоляцию на дому, а 21.03.20 его вместе с семьей видели на шашлыках в лесу во время самоизоляции... и никакого контроля
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Эпидемологи это те которых пару лет назад сократили вместе с санепидемстанцией?
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Аваков:
- Короче, закрывайте метро , больше 3-х не собираться, в маршрутках не более 10 человек, пускай все по домам сидят - лупить по голове всех кто выйдет на улицу.
- Вы думаете эти меры помогут против распространения коронавируса?

- Какого коронавируса?
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У вас данные хотя бы есть сколько вернулось. Огласите, а проверки це такє отметится и побежит по своим делам.
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Kyiv NEWS, [22.03.20 15:37]
В Киеве на коронавирус проверяют 76 человек.
В областях Украины ситуация следующая:
🔹 Винницкая - 17
🔹 Волынская - 17
🔹 Днепропетровская - 34
🔹 Донецкая - 25
🔹 Житомирская - 16
🔹 Закарпатская - 13
🔹 Запорожская - 24
🔹 Ивано-Франковск - 38
🔹 Киевская - 20
🔹 Кировоградская - 1
🔹 Луганская - 5
🔹 Львовская - 95
🔹 Николаевская - 22
🔹 Одесская - 43
🔹 Полтавская - 2
🔹 Ровенская - 20
🔹 Сумская - 34
🔹 Тернопольская - 22
🔹 Харьковская - 2
🔹 Херсонская - 12
🔹 Хмельницкая - 6
🔹 Черкасская - 23
🔹 Черновицкая - 80
🔹 Черниговская - 2
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Волынская - 17, Закарпатская - 13, Хмельницкая - 6, НЕ ВЕРЮ что в эти области вернулось малое количество людей.
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не, ну я бы стала "воровкой в законе" что бы мои подчиненные грабили и приносили деньги, но где набрать бандитов в свою банду?
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"...вместе с сотрудниками Национальной полиции будут проверять..."
- ну чего я не бандитка? СЕЙЧАС В САМЫЙ РАЗ пока "они" обходят самоизолированных ВЫХОДИТЬ НА ПЕРЕКРЕСТКИ И ГРАБИТЬ ПРОХОЖИХ...Источник:https://censor.net.ua/n3183385
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Охота на "ведьм" и погоня за "ветром" начались. Браво!
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...Ми застерігаємо владу від використання надзвичайного стану у політичних цілях, зокрема для капітулянтських поступок перед Росією та для переслідування опозиції. Такі дії влади неминуче спричинять масштабний протестний вибух. Як це вже було не раз, українські громадяни вийдуть на захист своєї держави, незважаючи на заборони та обмеження. Викликаний діями влади масовий протест ще більше поглибить кризу, зумовлену пандемією та неминучими економічними потрясіннями.

Найбільш зацікавленою в такому сценарії є Росія. Кремлівський режим обов'язково скористається нестабільністю в Україні.

Відповідальність за негативні наслідки такого розвитку подій нестиме персонально президент Зеленський.

У цей непростий час влада зобов'язана бути прикладом мудрості та виваженості. Вся країна має сконцентрувати свої зусилля на подолання трьох загроз: пандемія вірусу COVID-19, відсіч збройній агресії Росії та зменшення негативних наслідків від економічної кризи.

Необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим більше ухвалення рішень, які викликають масове суспільне несприйняття.

У зв'язку з цим, ми вимагаємо від президента Зеленського:

✔️ Зобов'язати Леоніда Кучму та Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося у Мінську 11 березня 2020 року.

✔️ Заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради (робочої групи) ".

✔️ Негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "Консультативної ради", як такі що суперечать Конституції, законам та національним інтересам України.

🇺🇦 Київ, 21 березня 2020 року 🇺🇦 - https://blogs.pravda.com.ua/authors/haran/5e773d2ee53b9/
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Тёмный Рыцарь, [22.03.20 08:10]
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
У меня осторожный вопрос к коммунальным службам. Насколько я понимаю, быт советского человека предполагал очень малое нахождение дома, потому у нас такие кухни крошечные и есть жилье типа "гостинки". Люди туда только поспать приходили, так планировалось в том обществе. А теперь, внимание, вопрос. Эти ветхие сети и коммуникации вообще выдержат уход всей страны на карантин? Проводка из алюминьки не начнет дымиться от количества работающих одновременно обогревателей, компьютеров, стиралок, итд? Канашка не начнет забиваться, если многие будут ссаться мусор отнести к бакам во двор? У нас хватит слесарей бегать всякую мусорную срань из канашек вынимать? Как вообще быть с выносом бытовых отходов, если нам запрещают выход? В Китае люди просто за дверь мусорные пакеты выставляли, и специальные бригады обеззараживания подъездов их выносили. А у нас таких бригад нет. Как быть с такими нуждами населению? Кто-то это вообще продумал?
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