 Зараз ми всі потенційно інфіковані, - головний санлікар Ляшко пояснив, навіщо носити маску

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо говорити ті речі, про які говорили раніше. Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, які передаються повітряним шляхом.Водночас, коли вводиться карантин на якийсь час, ми всі з вами стаємо потенційно інфікованими. Тому коли вас просять одягати медичну маску під час входу в транспорт або громадські будівлі, це свідчить тільки про одне - що цим ми зараз не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей, які є в приміщенні. Тому, одягаючи маску в конкретний момент, ми зменшуємо можливість інфікування людей, які працюють в держструктурах і зобов'язані виходити на роботу, для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашої країни", - сказав він.
За його словами, одягати маску сьогодні - це питання того, що ми зменшуємо відстань, на яку ми можемо поширювати збудника цього інфекційного захворювання.
Також він додав, що респіратори рекомендується використовувати медикам тільки при контакті з хворим короновірусом, особливо коли він у реанімації, коли проводяться певні процедури, які передбачають виділення великої кількості біологічної рідини.
Ось найбільш толковий тред про маски,що мені стрічалися :https://twitter.com/Pasichnik84/status/1241068878198976512
вопрос в направлении воздушного потока с частицами вируса,
итд
это замедлило бы скорость распространения и дало бы возможность отслеживать
пути инфекции
хлор, ультрафиолет дополнительно помогают,
можно было бы одеть на всех очки и включить везде уф лампы
но увы, всё продано
и останется.
Если в Украине существуют маски одобреные МОЗ то они просто обязаны сказать народу какие и по какой цене,тем более что для предовращения пандемии они ОБЯЗАНЫ раздавать их бесплатно и принуждать под страхом штрафов их применять.
но если неизвестно заражён или нет,нужно носить всем
при пандемии конечно должны раздавать безплатно,но не у нас естессно
у маски должен быть соответветствующий уровень защиты,а не марлевая самодельная повязка(как я в одном магазине видела)
и это он не кашляет (дымом )
у них высокий уровень защиты от газов ,пыли,.. но подходит ли он для короновируса?
и цена не всем по карману
Так это я дурак или МОЗ некомпетентно.
И как из такими ,,компитентными,,рекомендациями МОЗ Украина преодолеет этот сраный вирус и пандемию?
" В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая" - это о чём говорит,не прислушиваться к рекомендациям страны практически победившей вирус
нам грозит полная ж"па
А пока его нету то и нефиг заказывать так как это просто нажива для фармацевтов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кто вам в голову эту бредятину вложил? Покупайте сколько вам влезет (или денег хватит). Только не заставляйте носить адекватных людей.
наладить собственное производство масок. Перепрофилировать производства ,
обеспечить госзаказом.-это дело нескольких дней. Нет , маски везём с Китая ,
чеснок с Китая...
респираторов, теперь зеленский где то пропал,
на коне аваков и геращенко
госрезерву мыши голодные бегают . Всё вывезли.
воспалением лёгких, и под ОРЗ. Так что ,то ли мы у эпидемпорога, то ли его уже
преодолели , кто же знает.
У нас не понятно даже ,кто тот главный в стране у которого должны быть бразды
правления по укрощению коронавируса. Радуцкий явно не на своём месте ,
всё время пытается уйти в тень и уйти от ответственности.
останавливает экономику целой страны и сеет панику?Объявляют эпидемию не имея никаких на то оснований,вводят чс на этих же сомнительных личных умозаключениях?
Но если обернуть наружную часть этой конструкции термоусадочный пленкой, оставив торцы открытыми, то система будет вполне работоспособной!
Хотя, скорее всего у них ЖИДОВСКИЙ КООПЕРАТИВ - одни производят, другие ЗА БУГОР продают.
пас от борта используют хоккеисты . такой же приём пользуют мошенники .
пандемия вируса COVID-19 как раз является многохY%ловочкой "от-борта-в-лузу" .
Представим на секунду, что вирус covid-19 появился например в Нидерландах .
сразу возникнет вопрос "откуда ?" .лять .
невольно и логично будет рассмотрена аналогия с "новичком" ...
сегодня в Netherlands-х больше 130 умерших от вируса COVID-19 ,
карантин , практически заблокирована деятельность международного суда ,
и ни у кого не возникает никаких аналогий с "новичком" !
патамушта ...
потому что через сми , тырнет и соцсети
была вброшена упреждающая дезинформация сначала
про "летучих мышей" , потом про "броненосцев" ...
А теперь , когда Европа не успевает считать трупы ,
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .
необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,
это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .
необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,
это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло
если у тебю shokolad , в черепухе
одна прямая извилина загляни в YouTube как провозят наркоту через таможню .
в любом ролике будет фрагмент как контрабас подкидывают телу .
но Китай , имеется ввиду руководство страны , могло быть и сообщником хY%ла .
Ведь Китай давал недостоверную инфу о масштабах и последствиях эпидемии.
Китай не допустил во время эпидемии ни европейских ни американских мед.специалистов .
19 или 20 марта Госсекретарь США М.Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран
распространяют ложные сведения о коронавирусе.
на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 за пределами Китая ( 9783 )
уже ВТРОЕ ПРЕВЫШАЕТ количество умерших в Китае ( 3265 )
и продолжает расти .
И если Китай заявляет что уже справился с эпидемией ,
то экономика всех остальных развитых стран сейчас в катастрофическом пике .
Для этого Китай пожетвовал "всего" 3265 китайцами,
но уже имеет все возможности стать лидером мировой экономики .
Все пазлы прекрасно складываются ... , а "детали" это непубличные вопросы спецслужб
не сковчи
Все предложения продавца
В наличии
Бесплатная доставка promв отделения до 30кг
Нова Пошта
150 грн.
Оптовые цены
380 человек сейчас просматривает
Количество:Це капець !!! 380 людей передивляється як купити маску, Це скопіювала з Пром.юа....
Коли це таке було?? Кажете маски вдягати??
виродки !!!