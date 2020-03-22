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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (745) Мінздоров'я (1290) Ляшко Віктор (90) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 Зараз ми всі потенційно інфіковані, - головний санлікар Ляшко пояснив, навіщо носити маску

У МОЗ розповіли, що в зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні необхідно носити маску, бо всі можуть бути потенційно інфікованими Covid-19.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо говорити ті речі, про які говорили раніше. Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, які передаються повітряним шляхом.Водночас, коли вводиться карантин на якийсь час, ми всі з вами стаємо потенційно інфікованими. Тому коли вас просять одягати медичну маску під час входу в транспорт або громадські будівлі, це свідчить тільки про одне - що цим ми зараз не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей, які є в приміщенні. Тому, одягаючи маску в конкретний момент, ми зменшуємо можливість інфікування людей, які працюють в держструктурах і зобов'язані виходити на роботу, для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашої країни", - сказав він.

За його словами, одягати маску сьогодні - це питання того, що ми зменшуємо відстань, на яку ми можемо поширювати збудника цього інфекційного захворювання.

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Також він додав, що респіратори рекомендується використовувати медикам тільки при контакті з хворим короновірусом, особливо коли він у реанімації, коли проводяться певні процедури, які передбачають виділення великої кількості біологічної рідини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183383
 
   
 Топ коментарі
 
Ай какой маладец..а где же взять ту маску которую нужно надеть???
Радуцкий...скот...все продал...
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...чувак, ты инфицированным уже родился Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 2921 Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 8730
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я до сих пор не могу понять физику процесса. если маска не защищает от попадания вируса снаружи то как она защищает от того чтобы вирус прошел сквозь нее изнутри?
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...существенно снижает разброс аэрозоля при чихании, кашле и т.п.
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Чихай в локоть - то же самое и бесплатно.
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А, ТЫ ДУРА МЕРКАВА, дыши ЖОПОЙ и МОЖЕШЬ СО ВСЕМИ ЦЕЛОВАТЬСЯ В ЗАСОС.
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А хто цього дятла зрозуміє ?
Ось найбільш толковий тред про маски,що мені стрічалися :https://twitter.com/Pasichnik84/status/1241068878198976512
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количество вирусов будет снижено, по крайней мере вокруг человека,
вопрос в направлении воздушного потока с частицами вируса,
итд
это замедлило бы скорость распространения и дало бы возможность отслеживать
пути инфекции
хлор, ультрафиолет дополнительно помогают,
можно было бы одеть на всех очки и включить везде уф лампы
но увы, всё продано
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Что непонятно? Когда брызгаешь слюной при кашле,она с тобой,то есть внутри маски
и останется.
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тільки маска FFP 3 може повністю захистити від вірусу
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Одна дамочка на тамифлю бабло делала, теперь зебилье маски впаривает Сейчас мы все потенциально инфицированы, - главный санврач Ляшко объяснил, зачем носить маску - Цензор.НЕТ 6356
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які попередньо продали в треті країни.
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И по сколько за одну маску наш минздрав требует?Замечу что маска 2-го уровня защиты эфективна максимум 3 часа а в сутках их аж 24-ре.Пять дней назад были замечены маски неизвестного производителя по цене 1200 гр за 50 шт.Так сколько стоит одна защитная маска,почему официальное МОЗ тупо умалкивает?
Если в Украине существуют маски одобреные МОЗ то они просто обязаны сказать народу какие и по какой цене,тем более что для предовращения пандемии они ОБЯЗАНЫ раздавать их бесплатно и принуждать под страхом штрафов их применять.
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Нечего уже бесплатно раздавать...госрезев пуст как барабан...зеленый скот все продал...
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Йуля говорила, что там противогазы для лошадей оставались. Может ушить можно?
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маску должен носить больной,что бы при кашле или чихании не выделять инфекцию
но если неизвестно заражён или нет,нужно носить всем
при пандемии конечно должны раздавать безплатно,но не у нас естессно
у маски должен быть соответветствующий уровень защиты,а не марлевая самодельная повязка(как я в одном магазине видела)
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А что Вы можете сказать о полумаске ,,Бук-2М FFP2,,?
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вы видели, как идёт дым от курильщика в потоке пешеходов ?
и это он не кашляет (дымом )
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вы имеете в виду респираторы?
у них высокий уровень защиты от газов ,пыли,.. но подходит ли он для короновируса?
и цена не всем по карману
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P.S.А теперь после паузы скажу.По рокомендации МОЗ эта полумаска нам выдается 1шт на календарный месяц.
Так это я дурак или МОЗ некомпетентно.
И как из такими ,,компитентными,,рекомендациями МОЗ Украина преодолеет этот сраный вирус и пандемию?
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посмотрите кого набрали в моз,там куда не плюнь всё компетентные кадры
" В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая" - это о чём говорит,не прислушиваться к рекомендациям страны практически победившей вирус

нам грозит полная ж"па
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Рекомендуемые это не значит эфективные.По всему миру есть претежившие эту заразу и всех лечили разными препаратами а не каким-то одним.А это значит что нужен индивидуальный подход и лечения пациента каждого в отдельности а единого лекарства не существует пока что.
А пока его нету то и нефиг заказывать так как это просто нажива для фармацевтов.
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но если неизвестно заражён или нет,нужно носить всем

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Кто вам в голову эту бредятину вложил? Покупайте сколько вам влезет (или денег хватит). Только не заставляйте носить адекватных людей.
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Ну да... Влада для цього неабияк постаралась.
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А почему он не объяснил где эти маски брать???
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Дак как где?Ведь уже три сутки нам все СМИ толкуют что через 48 часов будут,на слонах их из Китая везут вместе из тестами на вирус.А вот когда слоны дойдут даже сам ЗЕ не знает,а возможно они заблудятся и прийдут в Германию или Испанию.Главное что едут и через 48 часов возможно приедут.
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Я не понимаю почему в нашей стране ,которая изготавливает самолёты ,нельзя было
наладить собственное производство масок. Перепрофилировать производства ,
обеспечить госзаказом.-это дело нескольких дней. Нет , маски везём с Китая ,
чеснок с Китая...
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кореша зеленского продали из госрезерва 900 тонн , типа более шестидесяти миллионов
респираторов, теперь зеленский где то пропал,
на коне аваков и геращенко
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Кто-то с экономистов ,не помню точно ,на телеканале Эспрессо, сказал ,что по нашему
госрезерву мыши голодные бегают . Всё вывезли.
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Украина готовит зесамолет, которий повезет зенелоха в Ростов.
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Тому що для цього потрібно включити мізки, а де їх взяти?
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маски которые могут быть доступны обычным украинцам защищают от неуправляемых выделений человеческого организма размеры вируса десятые и сотые размера микрона плюс в маске дешевой которая сейчас дорогая будет скопление конденсата в котором и будут все бактерии... слышать такое от министра ... просто нет слов
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Більшість українців перенесли короновірус на ногах, враховуючи описані симптоми, це і скачки тиску і носові крововиливи, слабкість, шлункові розлади. Всеодно не завадить пройти експрес-тестування. Люди повинні відчувати, що про них дбають
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И этот экспресс-тест с Али, который сопля в Украину завезла, выявит у вас и антитела к ковиду, которым вы уже переболели, и антитела к другим вирусам. Ура!
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Можливо, а краще повернути їх чи викинути?
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А шо хотите, результат будет одинаковый.
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То хай повернуть кошти, якщо вони плацебо
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Зебіли їх накупили, нехай і вирішують, шо робити.
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То кажуть, що маски ні від чого не рятують, то - що потрібно їх одягати. якесь шапіто
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индивидууму большой разницы нет, но если все носят, то вирусу есть
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не врятують від зараження, натомість рятують від розповсюдження. Тепер нас усіх зробили носіями інфекції. Так їм зручніше. Спочатку без карантину запустили в країну сотню тисяч потенційних носіїв, тепер сподіваються, що ми всі стали носіями, хоч і потенційними, як вони висловлюються. Як завжди, зелена вляда сцить проти вітру.
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это наверное единственная правда со всего сказанного правительством за последние 3 месяца а может и вообще единственная
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теперь всех, кто заявлял, что не надо носить повесить на фонарях в Киеве ?
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Из вышесказанного не совсем понятно какое предельное значение для коронавируса и когда мы преодолели эпидемпорог?Где эти цифры-рассчеты с подписью главного санэпидемврача в виде документа.А пока этого нет,хотелось бы узнать на каком основании разные люди чего вводят,закрывают,гоняют армию,полицию,чего то там закупают?
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Такими данными никто не владеет. Украина одна из стран где самое низкое количество протестированных. Коронавирус ,наверное ,маскировался и под гриппом, и под
воспалением лёгких, и под ОРЗ. Так что ,то ли мы у эпидемпорога, то ли его уже
преодолели , кто же знает.
У нас не понятно даже ,кто тот главный в стране у которого должны быть бразды
правления по укрощению коронавируса. Радуцкий явно не на своём месте ,
всё время пытается уйти в тень и уйти от ответственности.
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А как вы сами считаете,так и должно быть?Кучка людей не обладая ни необходимыми знаниями,ни опытом,ни расчетами,
останавливает экономику целой страны и сеет панику?Объявляют эпидемию не имея никаких на то оснований,вводят чс на этих же сомнительных личных умозаключениях?
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ЧС -это всё-таки правильно, а вот ЧП - это ,наверное ,катастрофа.
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вже навіть і не знаєш, що страшніше, вірус чи наслідки недолугої внутрішньої, та і зовнішньої політики клоунів..
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ГДЕ МАСКИ? ГДЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА? ГДЕ ЭТО ВСЕ МОЖНО КУПИТЬ? ИЛИ ЗЕ-РЕФОРМАТОРЫ ВСЕ ПРОДАЛИ?
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Автомеханіки знайшли простий вихід:
Зараз ми всі потенційно інфіковані, - головний санлікар Ляшко пояснив, навіщо носити маску - Цензор.НЕТ 4860
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Неэффективно.
Но если обернуть наружную часть этой конструкции термоусадочный пленкой, оставив торцы открытыми, то система будет вполне работоспособной!
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ЭТО ТЫ НЕ НАМ ГОВОРИ - ТЫ ЭТО ГОВОРИ ПОЛУДУРКОВАТЫМ ЗЕ-ФЮРЕРАМ - ЭТИ МУДАКИ НИКАК НЕ МОГУТ НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО МАСОК ДЛЯ НАРОДА!!!!
Хотя, скорее всего у них ЖИДОВСКИЙ КООПЕРАТИВ - одни производят, другие ЗА БУГОР продают.
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http://ОТ-БОРТА-В-ЛУЗУ -есть такой приёмчик в бильярде .
пас от борта используют хоккеисты . такой же приём пользуют мошенники .
пандемия вируса COVID-19 как раз является многохY%ловочкой "от-борта-в-лузу" .

Представим на секунду, что вирус covid-19 появился например в Нидерландах .
сразу возникнет вопрос "откуда ?" .лять .
невольно и логично будет рассмотрена аналогия с "новичком" ...
сегодня в Netherlandsбольше 130 умерших от вируса COVID-19 ,
карантин , практически заблокирована деятельность международного суда ,
и ни у кого не возникает никаких аналогий с "новичком" !
патамушта ...
потому что через сми , тырнет и соцсети
была вброшена упреждающая дезинформация сначала
про "летучих мышей" , потом про "броненосцев" ...

А теперь , когда Европа не успевает считать трупы ,
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .

необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,

это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло

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теперь , когда Европа не успевает считать трупы ,
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .

необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,

это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло

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а під шумок ***** вирішив підредагувати кількість населення і лояльного до себе Китаю?? Щось не збігається. кацапня,звісно, маркировані покидьки, але, наврядчи в них вистачить розуму на такі афери.
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в среде аферистов и преступников практикуется способ "использовать тело втёмную" .
если у тебю shokolad , в черепухе
одна прямая извилина загляни в YouTube как провозят наркоту через таможню .
в любом ролике будет фрагмент как контрабас подкидывают телу .

но Китай , имеется ввиду руководство страны , могло быть и сообщником хY%ла .
Ведь Китай давал недостоверную инфу о масштабах и последствиях эпидемии.
Китай не допустил во время эпидемии ни европейских ни американских мед.специалистов .

19 или 20 марта Госсекретарь США М.Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран
распространяют ложные сведения о коронавирусе.

на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 за пределами Китая ( 9783 )
уже ВТРОЕ ПРЕВЫШАЕТ количество умерших в Китае ( 3265 )
и продолжает расти .
И если Китай заявляет что уже справился с эпидемией ,
то экономика всех остальных развитых стран сейчас в катастрофическом пике .
Для этого Китай пожетвовал "всего" 3265 китайцами,
но уже имеет все возможности стать лидером мировой экономики .

Все пазлы прекрасно складываются ... , а "детали" это непубличные вопросы спецслужб

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Где ***** ее взять ,в Харькове на сайтах ни одной ,вы зеленые все продали ********
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Тут пишут про респираторы... А где их взять? Как грибов появилось куча барыжных сайтов с продажей СИЗ. Но даже там ничего нет в наличии. Или крупный опт со 100% предоплатой, в очень редких случаях.
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А что вам даст респиратор без очков?
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Ты же помнится с улыбоном на фейсе рапортовал что" УСЬО ПIД КОНТРОЛЕМ"," ГАТОВЫ ВСТРЭТИТЬ и ПАБАРОТЬ"... А что теперь," поменяло"?
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*****, а ті, хто повернувся з епіцентрів ураження вірусом, не "потенциально инфицированы"?? А ви їх розпустили по містах країни без будь якого карантину. Виродки безголові ви, а не керівництво країни. Йдіть нахїр з посад, бо ви неспроможні імпотенти, ви не впорались, і не впораєтесь!! Не з вашими тупими головами керувати державою !
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"В Минздраве рассказали, что в связи с распространением коронавируса в Украине необходимо носить маску, потому что все могут быть потенциально инфицированными Covid-19." - Главный санврач Ляшко: Медицинские маски не защищают от коронавируса. -
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Маска для лица двухслойная. В НАЛИЧИИ! Защитная маска. Pitta mask.
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Количество:Це капець !!! 380 людей передивляється як купити маску, Це скопіювала з Пром.юа....
Коли це таке було?? Кажете маски вдягати??
виродки !!!
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