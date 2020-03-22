 У затвердженому урядом переліку закуповуваних ліків немає жодного препарату з рекомендованих лікарями Китаю, Франції, США, - Степанов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексгубернатор Одеської області Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ. Наводимо його пост повністю.
"Переглянув затверджений урядом перелік ліків.
https://www.kmu.gov.ua/…/deyaki-pitannya-zakupivli-tovariv-…
Якщо чесно, в шоці. Реально страшно.
Взяти і наплювати на всі рекомендації практичних лікарів Китаю, Франції, США ... Тих людей, які вже зіткнулися з цією бідою.
Жоден ! з рекомендованих ними препаратів до цього переліку не увійшов. ЖОДЕН.
Хлопці, виходьте з анабіозу. Україна вже перебуває в епіцентрі катастрофи. Вірус поширюється блискавично. А незнання реальної української статистики на сьогодні - так це самообман. Це як закрити очі і думати, що тебе ніхто не бачить.
Карантин - тільки на папері. Лікарі тримаються на ентузіазмі і почуття обов'язку. Працюють в період страшної епідемії на ту ж жебрацьку зарплату, що і раніше. Ми не забезпечили їх навіть засобами захисту і незабаром ризикуємо почати їх втрачати.
Що можемо зробити, виходячи з тієї ситуації, яка вже, на жаль, склалася. Вивчити тактики лікування інших країн і вжити відповідних організаційних заходів:
1. Щоб якомога менше заражених потребувало ШВЛ;
2. Щоб люди, яким допомогти без ШВЛ неможливо, перебували на апараті якомога менше.
Для цього необхідно дотримуватись рекомендацій, які дає практична медицина в боротьбі з коронавіруссом, і наситити наші лікарні такими лікарськими препаратами: "Плаквеніл", "Лопінавір"/ "Ритонавір", "Арбідол", "Хлорохін" та іншими. Затвердити перелік потрібно, звичайно ж, з провідними вірусологами.
Далі. Запрошуємо найбільших імпортерів лікарських препаратів і обговорюємо з ними варіант найшвидшої поставки цих ліків у Україну. Але це той випадок, коли не можна займатися аматорством. Імпортери повинні бути "з гарантією якості".
Терміново необхідно прийняти розпорядження Кабміну про затвердження цього переліку препаратів і виділити на нього гроші.
Важливо зараз підключити всі дипломатичні канали, щоб допомогти імпортерам привезти нам ці ліки як можна швидше.
Більшість з цих препаратів або не зареєстровані в Україні, або термін реєстрації вже закінчується. Це не повинно нікого зупиняти. У нас є закон "Про лікарські засоби". Стаття 17 регламентує ввезення в країну препаратів - там є пункт, який говорить, що в разі спалахів епідемій це можливо і без реєстрації.
Все це потрібно і можливо зробити в найкоротші терміни. Не за тиждень-два, а за кілька днів.
Починати потрібно вже сьогодні, 22 березня. Інакше вийде як з ШВЛ.
Розпочнеться ажіотаж, і Україна залишиться ні з чим, лікарі - один на один зі страшним ворогом, а хворі без шансу вижити.
P.S: на фото - момент вивезення тіл померлих від коронавірусу людей з Бергамо в інші італійські міста. Місцевий крематорій перестав справлятися ...
И ещё промосковская зешваль , пусть тусуются на ру сайтах
Порох - боєць.
зєлєнський слизька істота, яка намагається продатися як найдорожче. З путєним це прокатить, а от з вірусом ні. Йому гроші не потрібні.
А сейчас нужно закупать мешки для покойников со 100% наваром и крейду за 99% откат.
Все это пиар, расчитанный авторами 95-го квартала на туповатых зрителей 95-го квартала...
Ребята, выходите из анабиоза. - при владі ворог!!! який свідомо запустив заразу в Україну і робить усе щоб ми тут всі повиздихали !
Порохоботам запрещено её применять
Коровяча моча не допомагає при Коронавірусі.
Н Е АНЕКДОТ.
Китайский дизайнер Сун Даюн разработал концептуальный проект щита, который защитит владельца во время вспышки коронавируса, используя ультрафиолетовый свет для стерилизации.... (там и броник на спину поместиться))))
....
без профанов-дилетантов разберёмся.
1) Плаквенил и Хлорохин это фактически одно и тоже. Плаквенил имеет более совершенную формулу. Изначальные результаты применения позитивны, но сейчас началось активное тестирование и закончится приблизительно к средине апреля. Препарат имеет сильные побочки, вплоть до слепоты, поэтому нужны точные данные о эффективности от исследований перед разрешением его к применению.
2) Арбидол. Еще СССР-овский препарат, эффективность лечения им не доказана.
3) Лопинавир"/"Ритонавир - тестирование не показало эффективность препарата, результаты не отличались от контрольной группы.
Вывод: имеет смысл рассматривать только HCQ -гидрохлорохин, но только после подтверждения его эффективности от исследований, которые закончатся к средине апреля.
Еще можно рассмотреть комбинированное лечение с применением азитромицина, но нужно учитывать побочку - увеличение интервала QT.
Несмотря на заявления производителя, Арбидол не имеет доказанной эффективности[1][2]. Его нет в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа[3]. [⇨]
«Арбидол» -фуфломіцин..
вот вам и реалии нашей власти...страну угробит если не война то вирус...
С учетом теплой зимы и малого количества простуд.
-1-
CHLOROQUINE (ХЛОРОХИН)
рекомендован ХЛОРОХИН (500 мг для взрослых, два раза в день)
Делагил (Delagil) - Активное вещество: хлорохин
Плаквенил
Резохин
QUININE (ХИНИН) - в тонике малость он есть
-2-
А так же:
Ремдесивир (для борьбы с инфекциями Эбола)
Фавипиравир (препарат от гриппа)