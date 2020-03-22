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 Політика України
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Все про:карантин (745) ліки (347) Степанов Максим (102) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 У затвердженому урядом переліку закуповуваних ліків немає жодного препарату з рекомендованих лікарями Китаю, Франції, США, - Степанов

Необхідно дотримуватись рекомендацій, які дає практична медицина в боротьбі з коронавірусом, і наситити наші лікарні такими лікарськими препаратами: "Плаквеніл", "Лопінавір"/"Ритонавір", "Арбідол", "Хлорохін" та іншими.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексгубернатор Одеської області Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ. Наводимо його пост повністю.

"Переглянув затверджений урядом перелік ліків.

https://www.kmu.gov.ua/…/deyaki-pitannya-zakupivli-tovariv-…

Якщо чесно, в шоці. Реально страшно.

Взяти і наплювати на всі рекомендації практичних лікарів  Китаю, Франції, США ... Тих людей, які вже зіткнулися з цією бідою.

Жоден ! з рекомендованих ними препаратів до цього переліку не увійшов. ЖОДЕН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20% медперсоналу в Італії заразилися Covid-19, - ООН

Хлопці, виходьте з анабіозу. Україна вже перебуває в епіцентрі катастрофи. Вірус поширюється блискавично. А незнання реальної української статистики на сьогодні - так це самообман. Це як закрити очі і думати, що тебе ніхто не бачить.

Карантин - тільки на папері. Лікарі тримаються на ентузіазмі і почуття обов'язку. Працюють в період страшної епідемії на ту ж жебрацьку зарплату, що і раніше. Ми не забезпечили їх навіть засобами захисту і незабаром ризикуємо почати їх втрачати.

Що можемо зробити, виходячи з тієї ситуації, яка вже, на жаль, склалася. Вивчити тактики лікування інших країн і вжити відповідних організаційних заходів:

1. Щоб якомога менше заражених потребувало ШВЛ;
2. Щоб люди, яким допомогти без ШВЛ неможливо, перебували на апараті якомога менше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов привіз в Одесу захисні костюми для медиків і маски

Для цього необхідно дотримуватись рекомендацій, які дає практична медицина в боротьбі з коронавіруссом, і наситити наші лікарні такими лікарськими препаратами: "Плаквеніл", "Лопінавір"/ "Ритонавір", "Арбідол", "Хлорохін" та іншими. Затвердити перелік потрібно, звичайно ж, з провідними вірусологами.

 Далі. Запрошуємо найбільших імпортерів лікарських препаратів і обговорюємо з ними варіант найшвидшої поставки цих ліків у Україну. Але це той випадок, коли не можна займатися аматорством. Імпортери повинні бути "з гарантією якості".

 Терміново необхідно прийняти розпорядження Кабміну про затвердження цього переліку препаратів і виділити на нього гроші.

 Важливо зараз підключити всі дипломатичні канали, щоб допомогти імпортерам привезти нам ці ліки як можна швидше.

 Більшість з цих препаратів або не зареєстровані в Україні, або термін реєстрації вже закінчується. Це не повинно нікого зупиняти. У нас є закон "Про лікарські засоби". Стаття 17 регламентує ввезення в країну препаратів - там є пункт, який говорить, що в разі спалахів епідемій це можливо і без реєстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін має намір надати "Укрпошті" монополію на доставку ліків, - ЗМІ

Все це потрібно і можливо зробити в найкоротші терміни. Не за тиждень-два, а за кілька днів.

Починати потрібно вже сьогодні, 22 березня. Інакше вийде як з ШВЛ.

Розпочнеться ажіотаж, і Україна залишиться ні з чим, лікарі - один на один зі страшним ворогом, а хворі без шансу вижити.

P.S: на фото - момент вивезення тіл померлих від коронавірусу людей з Бергамо в інші італійські міста. Місцевий крематорій перестав справлятися ...

У затвердженому урядом переліку закуповуваних ліків немає жодного препарату з рекомендованих лікарями Китаю, Франції, США, - Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183382
 
   
 Топ коментарі
 
от не мішайте людям гроші зашибати, поки ви будете дохнути!
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а ще Порох обісцяв штани Сцивухо В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 5266
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Вову уже и в морду и по морде а он в изоляции от страны и народа только иногда дистанционно в телевизоре выходит спич в стиле 95 квартал и опять в изоляцию ну и памперс у руля
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Он 25 сдаст страну и откажется от президентства или его уберут, так как он свое задание выполнил.
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Неужели не понятна политика the и его камарильи? По видом заботы о людях, особенно пожилого возраста, создать максимально благоприятные условия для естественной убыли указанной категории граждан! Меньше народу - больше кислороду! То бишь, больше денежков останется в дырявой государственной казне! А их сейчас не всех не хватает, ну не хватает, и всё!!!
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Рэволюция на состоялась, Ярош напился призвал и упал. Все живые ещё слава богу. Ещё поспи дружище...
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На одещині все ж такі "губернатор".... Ппц, ***(((
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Разбуйся на глаза и посмотри внимательно - экс-губернатор.
И ещё промосковская зешваль , пусть тусуются на ру сайтах
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Арбидол это российская гомеопатия.
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Чувство долга у врачей-не не слышал, исключительно бизнес подход, всем надо семью кормить, а также машину, любовницу кошку и собаку
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у моего знакомого светила из Радиологии на Пушкинской нет ни машины, ни любовницы, ни кошки, ни собаки. Рыбки, правда, есть. И жена периодически разводится...
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Особенно когда под кабинетом травматолога сидит человек 10 нуждающихся в срочной помощи а оно в это время дефилирует перед ними туда сюда по коридору минут 40 и балаболит по телефону ниочем
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Зе и аваков начали геноцид украинского народа?
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Ты не первый спрашиваеш в этой теме. Ищи выше ответы на свои вопросы.
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да, з твоєю посильною допомогою - зебіла, який нагаласував 73/43%
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Голосавал не за зе, а против потроха и не жалею.
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це точно! Порохоботи винуваті.
Порох - боєць.
зєлєнський слизька істота, яка намагається продатися як найдорожче. З путєним це прокатить, а от з вірусом ні. Йому гроші не потрібні.
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Мене одна цікавить, пиз....ти зейоббіків будемо літом чи восени?
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так он Ермак купив "Мерсика" и не париться...а в случае шухера чартер на Багами...
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Где надо, в Феофании, там все есть!
А сейчас нужно закупать мешки для покойников со 100% наваром и крейду за 99% откат.
Все это пиар, расчитанный авторами 95-го квартала на туповатых зрителей 95-го квартала...
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Главное кокаина на Банковую закупили. Где там квартальный скоморох ловит глюки? В Омане или на Гоа?
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На лікуванні важких форм хвороби й варто першочергово зосередитись, виділяти ресурс. так зробили скандинави, німці, британці. мають сьогодні десятикратну меншу смертність, та здоровішу економіку ніж ті хто за кожним чихом ганяється.
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Успех Китая в борьбе с распространением коронавируса объясняется низкой стоимостью тестов и лечения
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Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН.
Ребята, выходите из анабиоза. - при владі ворог!!! який свідомо запустив заразу в Україну і робить усе щоб ми тут всі повиздихали !
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Купи витаминку, она полезнее. Все препараты в списке не работают против этого вируса. Изучите перед покупкой, а то я 1,5 мес назад чуть не накупил. Они не секретные, там в основном иммуностимуляторы - проще яблочко скушать...
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ви, ви всі 73/43%зебілів - ви запустили. Не віднєкуйся, сволота
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"Люди, які голосують за злодіїв і шахраїв, не є їх жертвами. Вони стають співучасниками" (Дж. Орвелл) Тож посмокчи рашенку, може знудить! це ви обрали президентом прихвостня януковоча, двічі міністра уряду януковоча/азірова, засновника ПР, який і привів до влади зелю своїм життям по-новому - мародерством і патологічною брехнею, саме за часів мародера Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/
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Там забыли еще вписать "таблетки от кашля".
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Завтра скажуть їсти власне гівно бо воно помагає від коронавіруса ...не здивуюся якщо більшість так і зробить
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А те що сказане написане російськой мовою як переклад з китайської чи американської В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 3287 цей процент ніяк не зменьшить.
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Засіли тут ***** іспанці..нєхєр чим займатися??...карантин по мозгам бє чи що?)
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НЕТУ против короновируса лекарств. И не х..... подымать бурю, тем более лекарственную, в ней ни х...... не видно и ни х...... многие не понимают.
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Ну положим противомалярийных препаратов в аптеках есть. С "Плаквенил" тоже нехватки не наблюдается от 500 грн упаковка. Арбидол ничем не отличается от любого противовирусного препарата, который мы привыкли употреблять при гриппе. Насколько они эффективны в борьбе с коронавирусом? Думаю не более чем с обычным гриппом. Можно еще с десяток подобных препаратов подобрать и порекомендовать.
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То что вы написали - это логика!
Порохоботам запрещено её применять В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 4453
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а у нас все не так. эта зеленая плесень делает все во вред народу. пример по транспорту: в легковуке может быть 5-7 человек, на 3м2. в микроавтобусе 8-10 на 8м2 автобус БАЗ БОГДАН 10чел на 17м2 и МАЗ_ЛАЗ на 30м2 с тремя выходами тоже 10 чел. гениальное решение. только этот сраный гений не додумался сделать временные перегородки между дверями и возить по 30 чел. монтаж занимает пол дня. и введите в гугле ОЧЕРЕДИ К МАРШРУТКАМ фото. вы увидите что этим толпам людей уже пох...й сколько их будет в автобусе так как они уже перетерлись друг об дружку так что бабы рожать будут не зная от кого. ГДЕ ЛОГИКА, СУКИ??????????????????
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Я предлагаю касторкой. Чем я хуже министра-уборщицы? Продаю касторку цистернами. Очень полезно от вирусов.
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Касторка рулит!!! А ще б краще "новичка" ... МОНЯбільшості... І в державі , так собі мислю, щось піде до ладу.
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Касторка это не больно, а вот пурген самое для вирусу оно.
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степанов чо,за промоушен кацапского арбидола откат получает?
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когда фотографы, маникюрши, визажисты и вообще классные тетки начинают заниматься економикой, медициной, промышленностью, а во главе всей етой кодлы клован? - всем большой коронавирус.здоровы тока будьте!
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Через месяц голодные выжившие пенсы вытащат Бубочку из кустов за маминым домом и повесят на рядом растущей гилляке. Пора бы самому выдающемуся деятелю всех времен готовить чартер за оманские деньги.
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А-а-а ! А я таки серед тих пенсів буду! І з великим задоволенням!!!
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Шоб не убежали. А уж потом разбираться. судить...
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Как поймают, на кол посадить. А уж опосля.... (С) У затвердженому урядом переліку закуповуваних ліків немає жодного препарату з рекомендованих лікарями Китаю, Франції, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 1252
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Удочери её, и не парься уже. Она бы сказала всем по 2 яблока в день - это уже и без неё можно.
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Моїй матері захворілій на тяжкий грип гарно допоміг АУГМЕНТІН.
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ВОЗ посчитала эти препараты не эффективными (бады), но пиара больше нужно! Китай закупал не которые, чтоб погасить панику а не лечить ими.
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МОЗ Індії ПОПЕРЕДЖАЄ.


Коровяча моча не допомагає при Коронавірусі.

Н Е АНЕКДОТ. У затвердженому урядом переліку закуповуваних ліків немає жодного препарату з рекомендованих лікарями Китаю, Франції, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 1503
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Ну правильно, он один зебуїн собі мерса купив, так би мовити, поповнення в кортежі броньованих велосипедів Малороса
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Назначить доктора Пилюлькина, получившего диплом во времена Хрущева, министром, это еще похлеще, чем чувиху с дипломом юриста.
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Для этого необходимо следовать рекомендациям, которые дает практическая рашистская медицина в борьбе с коронавирусом, и насытить наши больницы такими лекарственными препаратами,которые производит рашист "Плаквенил", "Лопинавир"/"Ритонавир", "Арбидол", "Хлорохин" и другими.
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Ну, звиняйте. Які були у сина богатирьової, такі и купили...
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Степанов несет чушь. Какой нахер арбидол. В списке кабмина препараты для интенсивной терапии, жаропнижающие, обезболивающие, антибиотики и т.д. Эти списки медики составляли. Думаете для лечения в реанимации нужен один чудо препарат?
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как думаете... для бубоси заказали??? (сэкономив на таблетка-масках)
Китайский дизайнер Сун Даюн разработал концептуальный проект щита, который защитит владельца во время вспышки коронавируса, используя ультрафиолетовый свет для стерилизации.... (там и броник на спину поместиться))))
У затвердженому урядом переліку закуповуваних ліків немає жодного препарату з рекомендованих лікарями Китаю, Франції, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 8399

....
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Этот чумадан с коксом когда уже закончиться? Экс-губернатор Одесской области когда успел стать экспертом по лекарствам и вирусологом? Читать умеет и изучать нет, всё как в институте было...Источник: https://censor.net.ua/n3183382
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Наивный Степанов, он все еще думает, что украинская "медицина" (если это слово можно применить к тому, что осталось от медицины после Супрун) лечит украинцев. Никакие препараты не помогут от загребущести рук.
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АРБИДОЛ, АМИЗОН - это все препараты лекарственного ряда ФУФЛОМИЦЫНОВ!!! С таким же успехом вы можете жрать мел! Толк будет тот же!
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Экс-губернатор уже закупил себе надеюсь и только потом решил с другими поделиться страшной тайной о лекарствах от Короны. АААхххх бл
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о, ещё один эпидемолог-санврач-вирусолог выискался.
без профанов-дилетантов разберёмся.
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Правило - "спасение утопающих, дело рук самих утопающих", никто не отменял. Ждать конструктива от того обоссаного чмо, шо мнит себя ************, не приходиться. От безграмотной и тупой шоблы в "правительстве" - толку ноль. Так шо, "сама, сама". А там, разберёмся. Главное, что бы эта квартальная банда не успела удрать.
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Иди покупай уже, навалом в аптеках. С запасом бери. Что тебе ещё нужно то? Купить и влить в тебя? Или Зеленский сам должен купить, задрать, залить?
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Информация для медиков\врачей.Э

1) Плаквенил и Хлорохин это фактически одно и тоже. Плаквенил имеет более совершенную формулу. Изначальные результаты применения позитивны, но сейчас началось активное тестирование и закончится приблизительно к средине апреля. Препарат имеет сильные побочки, вплоть до слепоты, поэтому нужны точные данные о эффективности от исследований перед разрешением его к применению.
2) Арбидол. Еще СССР-овский препарат, эффективность лечения им не доказана.
3) Лопинавир"/"Ритонавир - тестирование не показало эффективность препарата, результаты не отличались от контрольной группы.
Вывод: имеет смысл рассматривать только HCQ -гидрохлорохин, но только после подтверждения его эффективности от исследований, которые закончатся к средине апреля.
Еще можно рассмотреть комбинированное лечение с применением азитромицина, но нужно учитывать побочку - увеличение интервала QT.
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В той дозировке и продолжительности лечения, которые потребуются плаквенил с азитромицином должны быть безопасны, имхо в отдельных случаях, например для пожилых людей с подтвержденным COVID риск оправдан
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А ці мразі розказують нам як вони працюють в турборежимі. Лікарств немає, захисні маски продані за кордон, тести привезуть але не такі як потрібно...
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аналог Арбидола - Альтабор -выпускает Борщаговский но в Киеве в продаже НЕТ!
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«Арбидол» - торговая марка, наименование препарата умифеновир (этиловый эфир метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты). Товарный знак «Арбидол» до 2006 года принадлежал компании «Мастерлек», а затем - «Фармстандарту», с 2013 года принадлежит «Отисифарму». (Другие наименования умифеновира - «Арпетолид», «Арпефлю», «ОРВИтол НП», «Арпетол» и «Иммустат».) На протяжении нескольких лет в 2000-х годах «Арбидол» в качестве препарата при гриппе и простуде являлся самым продаваемым лекарственным средством в России, У затвердженому урядом переліку закуповуваних ліків немає жодного препарату з рекомендованих лікарями Китаю, Франції, США, - Степанов - Цензор.НЕТ 4870 проводилась активная маркетинговая кампания.
Несмотря на заявления производителя, Арбидол не имеет доказанной эффективности[1][2]. Его нет в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа[3]. [⇨]

«Арбидол» -фуфломіцин..
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похоже что Степанов знает больше и говорит реальные вещи в отличие от Минздрава...
вот вам и реалии нашей власти...страну угробит если не война то вирус...
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Масок нет, парацетамола нет, лекарства от фанаря завезено - типичній сценарий квартала 95 переписаній зел'нім КабМином.
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Зато все лекарства, которыми забиты склады!
С учетом теплой зимы и малого количества простуд.
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...що знову крейди за мільйони купили ?!
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Очень помогают от коронавируса противомалярийные средства:
-1-
CHLOROQUINE (ХЛОРОХИН)
рекомендован ХЛОРОХИН (500 мг для взрослых, два раза в день)
Делагил (Delagil) - Активное вещество: хлорохин
Плаквенил
Резохин
QUININE (ХИНИН) - в тонике малость он есть

-2-
А так же:
Ремдесивир (для борьбы с инфекциями Эбола)
Фавипиравир (препарат от гриппа)
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Шмыгаля-за шмыгалку и вон нафиг на улицу из кресла премьера !!!!!!!!!!
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