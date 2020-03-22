 20% медперсоналу в Італії заразилися Covid-19, - ООН

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй в своєму твіттері.
"У глобальному масштабі жінки становлять 70 відсотків усіх працівників сектору охорони здоров'я. В умовах пандемії жінки перебувають на передньому краї боротьби з Covid-19 і на їхні плечі лягає головний тягар реагування на поширювану кризу", - наголошується в повідомленні.
В Італії, де вже не вперше зафіксували рекордну смертність, загинули 4 032 людини, а загалом вірус підхопили 47 тисяч людей. В рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в Італії вирішили припинити всю виробничу діяльність, крім найнеобхіднішого.
По друге, треба жорсткіше поводитись з тими, хто має можливість та розробляю бактеріологічну, хімічну та й іншу зброю.
Тим часом пандемія починає своє весілля.
До завтрашнього ранку багато хто купив квитки, сів на машині і поїхали на Південь.
Может потому что там правят не еврошлюхи, а настоящая мафия.
В мире идёт грандиозная кампания дезинформации, направленная на уничтожение остатков гражданских свобод.
https://www.facebook.com/yulia.mykhailenko/videos/2967761903285867/?t=0
2.03.20 14:27 Почти 400 человек умерли в Испании за сутки из-за коронавируса. ВИДЕО ИЗ БОЛЬНИЦЫ
Свсем нет , да ?
Вот когда его коснется и его семью , тогда посмотрит на доказательства . Он думает что только старых касается ? А когда дети 8-12 лет лежат задыхаются - это утилизация пенсионеров ?
А то я так старався, аж мову з рота вивалив. Пекельні борошна!