EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  7504  48
Матеріали за темою:
Все про:Італія (440) карантин (745) медицина (913) ООН (1419) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 20% медперсоналу в Італії заразилися Covid-19, - ООН

В Італії 20 відсотків медперсоналу заразилися Covid-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй в своєму твіттері.

"У глобальному масштабі жінки становлять 70 відсотків усіх працівників сектору охорони здоров'я. В умовах пандемії жінки перебувають на передньому краї боротьби з Covid-19 і на їхні плечі лягає головний тягар реагування на поширювану кризу", - наголошується в повідомленні.

В Італії, де вже не вперше зафіксували рекордну смертність, загинули 4 032 людини, а загалом вірус підхопили 47 тисяч людей. В рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в Італії вирішили припинити всю виробничу діяльність, крім найнеобхіднішого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183381
 
 
 Топ коментарі
 
К чему вообще эти сексисткие ремарки от ООН? Большинство строителей, солдат и т.д. - мужчины, но про это все дружно молчат. Леваки даже во время пандемии не могут заткнуться о своей политике.
 показати весь коментар
 
Карантин на Півночі Італії вводили так - ЗАВТРА з 9 ранку.

До завтрашнього ранку багато хто купив квитки, сів на машині і поїхали на Південь.
 показати весь коментар
 
Інформація подана неправдиво!В Італії -1 400 000 медиків(лікарів,мед.сестер..) і 20%від цієї цифри буде становити 280 000чоловік.Це в п'ять раз більше ніж є всіх інфікованих по всій Італії.Заголовок треба писати:»З усіх інфікованих в Італіі(~50 000чоловік)-20%(10 000чоловік)складають медики.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тепер почнуть задумуватись над фінансуванням медицини. Це по перше.
По друге, треба жорсткіше поводитись з тими, хто має можливість та розробляю бактеріологічну, хімічну та й іншу зброю.
Тим часом пандемія починає своє весілля.
 показати весь коментар
 
 
Если короновирус и дальше будет напирать ,то уже могут и не успеть задуматься.
 показати весь коментар
 
Ни кто ни о чем не задумается ( жизненный опыт ). Разворуют и с.... я
 показати весь коментар
 
Та да,в больницы лучше не ходить.Расссдник вирусов.
 показати весь коментар
 
 
Нужно наших медиков одевать в скафандры и нужно создавать комнаты в которые заходишь и там опрыскивается дезинфекцией костюмы.
 показати весь коментар
 
 
Карантин на Півночі Італії вводили так - ЗАВТРА з 9 ранку.

До завтрашнього ранку багато хто купив квитки, сів на машині і поїхали на Південь.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И удивительно: на юге никакой эпидемии нет 20% медперсонала в Италии заразились Covid-19, - ООН - Цензор.НЕТ 185
Может потому что там правят не еврошлюхи, а настоящая мафия.
 показати весь коментар
 
 
Якщо ти ще не зрозумів, умнік, то в світі вже пандемія.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нет, никакой пандемии нет. Пандемия - это когда на улицах валяются трупы, и санитарные службы не успевают их отвозить в крематорий.
В мире идёт грандиозная кампания дезинформации, направленная на уничтожение остатков гражданских свобод.
 показати весь коментар
 
 
Сравните сроки ЧП,географически,в разных странах
 показати весь коментар
 
https://www.facebook.com/yulia.mykhailenko/videos/2967761896619201/?t=29

https://www.facebook.com/yulia.mykhailenko/videos/2967761903285867/?t=0

2.03.20 14:27 Почти 400 человек умерли в Испании за сутки из-за коронавируса. ВИДЕО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Свсем нет , да ?
 показати весь коментар
 
Не стоит этому тупоголовому кацапу что то доказывать . Я ему и видосы людей живущих в Италии о ситуации там постил и официальную статистику приводил , когда еще умирало 150-200 человек в день приводил , а не 800 как вчера , и обьяснял , что моя жена работает в Португалии в госпитале и хоть здесь слава богу не так как в Италии , но знает реальное состояние дел . А оно как чуркин в ООН " а какие у вас доказательства? Ты сам трупы слаживал ?"
Вот когда его коснется и его семью , тогда посмотрит на доказательства . Он думает что только старых касается ? А когда дети 8-12 лет лежат задыхаются - это утилизация пенсионеров ?
 показати весь коментар
 
Кстати да. В Калабрии например только одна смерть. А пенсов там тоже полно причем а очень солидном возрасте. Это парадокс.
 показати весь коментар
 
 
К чему вообще эти сексисткие ремарки от ООН? Большинство строителей, солдат и т.д. - мужчины, но про это все дружно молчат. Леваки даже во время пандемии не могут заткнуться о своей политике.
 показати весь коментар
 
 
К тому Толик, что как негативные новости, так обязательно упомянут-это была женщина.Даже Зе сказал, ну вы же нормальный человек-не женщина.видел новости?
 показати весь коментар
 
Слушать Зе - себя не уважать. Чего можно ожидать от идиота?
 показати весь коментар
 
через 3 години використання маска сама стає розсадником зарази
 показати весь коментар
 
Зато недогеракл-недонаполеон уже добазарился с телеканалами, и теперь будут по телику показывать какие-то уроки. А на безопасность украинских врачей и медперсонал ему насрать.
 показати весь коментар
 
 
краще нехай дивляться чим шляються по вулиці. діти - нашвидші переносчики усього чого можна, бо ще не дотримуються гігієни.
 показати весь коментар
 
 
зажравшихся ойропейцев нада раздуплить и повязать общим горем. тем круче будет праздник по поводу победы всеобщей над микробом. это как на войнухе - щенячья радость после обстрела - я живой и буду жить!
 показати весь коментар
 
Там и независимые журналисты все вымерли или заболели?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не верьте. ВОЗ врёт с самого начала, назвав "пандемией" не более чем эпидемию локального характера.
 показати весь коментар
 
 
у общества верящих в плоскую землю появился конкурент
 показати весь коментар
 
 
Так само можна сказати і про вас..Бо ви боїтесь того чого не бачите..
 показати весь коментар
 
Одна из течений философии Мах:-если я не вижу вишню,находящуюся в соседней комнате,-значит для меня ее нет!
 показати весь коментар
 
он ***** уже срывает на этом день. военных вирусологов вроде бы уже туда посылает и заикался даже о гуманитарке. а ***** не делает ничего просто так, а только quid pro quo. нашёл слабое звено. значит скоро италия или начнёт требовать или просто в одностороннем порядке снимет санкции против раши, плюнув на всех, начав раскол этого вопроса в ес.
 показати весь коментар
 
Ну и шо ей толку от этих санкций, помогли они ей?
 показати весь коментар
 
Хм, странно, что-то я такого в их твиттере не видел. И УНИАН на своем сайте ни скрина ни ссылки не дает. Опять русня решила пустить дезу, чтоб публику встревожить?
 показати весь коментар
 
 
У нас інфікуються 70-80%, якщо до того не звільняться
 показати весь коментар
 
А у нас зарплатні не платять. От і думаю- розрахуватися на фіг?
 показати весь коментар
 
 
Розрахуватись - это рассчитаться в магазине или с должниками. А звільнитись - это уволиться. Переводите в гугл переводчике целыми предложениями, а не словами.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, друг!

А то я так старався, аж мову з рота вивалив. Пекельні борошна!
 показати весь коментар
 
 
Інформація подана неправдиво!В Італії -1 400 000 медиків(лікарів,мед.сестер..) і 20%від цієї цифри буде становити 280 000чоловік.Це в п'ять раз більше ніж є всіх інфікованих по всій Італії.Заголовок треба писати:»З усіх інфікованих в Італіі(~50 000чоловік)-20%(10 000чоловік)складають медики.
 показати весь коментар
 
 
Из числа всех инфицированных , а не всего колличества медиков ! Мозги есть ?
 показати весь коментар
 
В новині ніде не подано інформацію про «из числа всех инфицированных».Але є чітко прописаний фейк :»20% мед. персоналу Італії(не зони карантину),а власне Італіі,-інфікованими.»Різниці не видно?Інформація має подаватися такою,якою вона є,а не у вигляді «Герніки» Пікассо- включайте мозги і додумуйтися,що ми тут понаписували.
 показати весь коментар
 
Ну да , а ещё не написали сколько в каком регионе , названия госпиталей и фамилии и имена медиков , что бы информация для вас была подана верной и понятной ?
 показати весь коментар
 
Інформація,про «корону»,це взагалі саме проблематичне на даний момент для італійців.До країн,які розповсюджують фейк про цю епідемію були занесені Півн.Корея,Іран і Росія.Украіні аж ніяк не потрібно псувати собі репутацію,добавляючись до ряду цих країн.Тому,інформацію про «корону»в Італії треба писати «з правдивістю до коми»,або не писати взагалі нічого.Ми нічим не можемо допомогти державі,яка є в досить катастрофічній ситуації.То,хоча би,треба стриматися і не обмазувати її брехнею.
 показати весь коментар
 
А я вот вот верю во Всевышнего. Поэтому ничего не боюсь. Если Бог за меня, то кто против меня
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору