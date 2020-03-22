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 Суспільство, Здоров'я
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 Подружжя з Дніпра, у якого виявили коронавірус, їхало поїздом Київ-Запоріжжя: поліція шукає всіх, хто контактував із ним. ВIДЕО

Співробітники правоохоронних органів намагаються знайти всіх людей, які контактували з подружньою парою з Дніпра, у яких виявили коронавірус. Вони їхали поїздом Київ-Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відомо, що чоловік з дружиною цими вихідними прилетіли з Парижа до Києва. Звідти до Дніпра діставалися потягом, а потім їхали ще й на таксі. По приїзді майже одразу стали почуватися зле, в понеділок звернулися до медиків.

Їх ізолювали в боксах міської інфекційної лікарні, а зразки аналізів відправили до столиці на проведення тестів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано довідник із лікування Covid-19 від китайських лікарів: що потрібно знати про коронавірус

Тести підтвердили захворювання коронавірусом у обох. Правоохоронці намагаються встановити, скільки людей  дорогою додому вони могли заразити - сусідів в купе, провідників поїзда. Таксиста, який підвозив заражених, вже знайшли - він удома на самоізоляції, за його станом спостерігають медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє інфікованих коронавірусом у Дніпрі - це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції, - голова ОДА Бондаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183380
 
 
 Топ коментарі
 
І все з Хранції...
От як їх впустили в країну без перевірки ?
То ще шукайте хто з ними в літаку летів.
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но санжарский триумф зеленского поца начертан на скрижалях и останется в истории мирозданья...
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ой.да ладно...в палатки на любом пустыре, не за полярным же кругом. да и весна уже.а ментов по периметру у авакова хватит.
а то как добровольцы в 2014 в палатках-то так и надо,а эти могут диссонанс после елисейских полей получить
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Передохнуть групи ризику і пандемія сама вигорить .
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ага. в пи***ду бл их уже поцелуйте. Можете теперь смело весь город на карантин блокировать. из за двух уродов
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таксисту тоже передайте привет. А так же всем его пассажирам которых он развозил за ето время
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В Польше 600 случаев, причем распределены почти равномерно по стране, что для 40 миллионов это капля в море.
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Прочитав всі пости і зрозумів страшну правду - коронавірус в Україну спеціально привіз Зеленський щоб продати землю. Правильно, порохоботи? )))
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нет 3****, твой любимый игрок на рояле просто умело использовал ситуацию.
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Правда ще жахливіша. Він ночами прокрадається через димари в помешкання порохоботів і катує їх статтями з Конституції про права громадян.
Але спочатку він пенделями вигнав усіх за кордон. А до того погрозами змусив попередника зробити безвіз. А ще раніще... Та коротше, якби не він, то ніхто навіть не дізнався, що дійсно у будь якому суспільстві існують статистичні 8%-10% населення з психічними розладами.
Тож читайте коменти і не дивуйтеся.
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Зебил, а что такое Dust Wiper? перевод, плз.
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Ще у Франції вони знали що захворіли, але ж їдуть до самої хати а потім люди поможіть. В нас такі самі мудаки з Італії понаїжджали і давай по барах бухати
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А в поезде Варшава - Киев приезжают одни здоровяки?
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Понаехали гастрабайтеры домой... Что ж так сладко там, а бегут сюда. Орут что здесь работы нет, ложь! Работа есть всегда, не всегда работать хочется.
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Питання не в бажанні працювати а в оплаті труда. Ану скажи мені - працювати за 5000гр краще , ніж за 800 євро?
Чи тебе просто жаба давить?
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Шановний, ви невдоволені результатами безвізу чи потужної медичної реформи???
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