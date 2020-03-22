 Подружжя з Дніпра, у якого виявили коронавірус, їхало поїздом Київ-Запоріжжя: поліція шукає всіх, хто контактував із ним. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відомо, що чоловік з дружиною цими вихідними прилетіли з Парижа до Києва. Звідти до Дніпра діставалися потягом, а потім їхали ще й на таксі. По приїзді майже одразу стали почуватися зле, в понеділок звернулися до медиків.

Їх ізолювали в боксах міської інфекційної лікарні, а зразки аналізів відправили до столиці на проведення тестів.

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Тести підтвердили захворювання коронавірусом у обох. Правоохоронці намагаються встановити, скільки людей дорогою додому вони могли заразити - сусідів в купе, провідників поїзда. Таксиста, який підвозив заражених, вже знайшли - він удома на самоізоляції, за його станом спостерігають медики.

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