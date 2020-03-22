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 Суспільство, Здоров'я
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 Опубліковано довідник із лікування Covid-19 від китайських лікарів: що потрібно знати про коронавірус

Фонд китайського мільярдера Джека Ма організував видання та переклад методичних рекомендацій у боротьбі з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Під час боротьби з епідемією дуже важливо, щоб і лікарі, і громадяни були максимально добре проінформовані про те, чим є вірус, які його симптоми, як з ним потрібно боротися", - написав він.

Геращенко зазначив, що Фонд китайського мільярдера Джека Ма організував видання та переклад методичних рекомендацій у боротьбі з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.

За посиланням, кожен може завантажити 69-сторінковий довідник з протидії та лікування коронавірусу.

(https://drive.google.com/file/d/1uwJzPpM0WBtCdIxGSQFuKES71RZqFV0C/view?fbclid=IwAR2715Ce1r8sohgbv914xOYhl3r7ZL2svFkUYyEr1PAQWf8rp5CU8m1_0ic).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з інфікованих COVID-19 не має права приховувати свій діагноз, принцип лікарської таємниці на коронавірус не поширюється, - Антон Геращенко

"Попереджаю, що цей документ не є офіційним документом, схваленим МОЗ України. Але вважаю цю систематизовану і детальну інформацію важливою для всіх, хто має боротися з вірусом як в лікарнях, так і в умовах самоізоляції", - додав він.

Довідник  доступний російською мовою.

Опубліковано довідник із лікування Covid-19 від китайських лікарів: що потрібно знати про коронавірус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183378
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас самое безопасное место в Украине это Новые Санжары... (с)
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Чи не забагато Геращенка останніми днями ?Звьоздний час настав ?
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Официальные языки ООН Шесть языков - английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский - имеют статус официальных языков ООН.
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Скачав, продивився дещо. Це керівництво для лікарів.
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Для лікарів мають існувати протоколи ВОЗ. Не встигли розробити чи не вважають за потрібне?
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вони поки розчухаються - буде скрізь як в Італії.
потрібно дослухатись до практиків, а не теоретиків.
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Первым пунктом в этой рекомендации должен стоять-повешанные за яйца на столбах Крещатика барыги от власти,продавшие маски по спекулятивной цене зарубеж. Без этого пункта все остальные-- не будут работать.
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Юрий Луценко опубликовал список тех,кто отправлял респираторы BUK в Испанию https://censor.net.ua/news/3183210/ispanskiyi_telekanal_pokazal_razgruzku_respiratorov_iz_ukrainy_foto. В начале списка ,например,есть" ТОВ АСКО ЭКСІМ ГРУП".Открываем это ТОВ и видим анкету с фамилиями и адресом в Киеве на улице Богдана Хмельницкого. Крещатик рядом.Ваши действия?Вчера кто спросил:"А подал ли кто то из оппозиции запрос в прокуратуру на этих барыг от СН? Или это барыги не от СН или не только от СН,а ото всех депутатов?"Пока реакции не было.Ждём понедельника.
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Джина уже выпустили из бутылки. Вопрос только в том, когда обратно? Месяц, два, год?
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Это надолго . Потому шо очень быстро власть и народ поймут что при карантине жить удобнее . Первым это будет по-приколу .А вторые просто привыкнут ((
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подонок геращенко вчера отменил медицинскую тайну,
сегодня опять блевотина вылезла,
где Зеленский, почему не отправляет Авакова в отставку ?
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Столько лишних слов вмессто простого перечня признаков.
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это надолго, потому, что таковы рекомендации
если пустить всё на самотёк, то умрут 4%, в течение двух-четырёх недель, после чего начнётся БУНТ - бессмысленный и беспощадный
а если путём ограничения передвижений те же 4% умрут за полгода - совсем другой коленкор
для власти что важно: собственная задница и кресло под ней
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Китайцы должны за это ответить,с ними нужно не цяцькаться,а полность прекращать все дипломатические отношения( как и вяликой ********** также) закрыть границы,запретить продажу и покупку всего " китайского" И ПУСТЬ КУРЯТ БАМБУК
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я 5 лет не покупаю товари из росеи и китая - два комунобреда патологически не способние ни к чему кроме вранья и гадостей
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Ты смешной. Масса продукции делается в Китае.
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дістрофік пиз...ливий знову на кожнії щілині....... Мабуть з авакова спасітєля атєчєства лпить будуть
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молодцы китайцы. всё подробно на 70 страниц.
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