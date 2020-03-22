 У США готовий до виробництва тест на коронавірус, що дає результат за 45 хвилин

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє агентство Reuters.
Розробник експрес-тесту, компанія молекулярної діагностики Cepheild, має намір поставляти свій тест насамперед лікарням і відділенням невідкладної допомоги. Масове виробництво тестів почнеться з 30 березня, але перші партії деякі лікарні отримають вже наступного тижня.
Досі тестування було більш складним, зразки слід було направляти в лабораторію, звідки відповідь приходить через кілька днів.
"Нові тести дозволять проводити весь аналіз на місцях, що підніме на новий рівень діагностику захворюваності коронавірусом і полегшить доступ до тестування для всіх американців, які цього потребують", — сказав міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар.
Тест від Cepheild розрахований на використання в автоматизованих системах GeneXpert виробництва тієї ж компанії, які є в лікарнях по всьому світу.
За словами директора Cepheild Уоррена Кокмонда, для роботи з новими тестами не потрібно спеціального навчання. Компанія поки не уточнює, скільки буде коштувати тест.
Дай Бог чтобы они к лету к нам попали.
12:27, 10 лютого
Новини компаній
Коронавірус - одна з найгарячіших тем в цьому місяці. Люди всілякими способами намагаються захистити себе від даного вірусу. Коронавірус стрімко поширюється. З цієї причини важливо обмежити країну від проникнення вірусу. Лікарі стверджують, що коронавірус можна побороти за допомогою бактерицидних ламп. В процесі кварцування приміщень гинуть патогенні мікроорганізми, які можуть спровокувати розвиток багатьох захворювань.
Бактерицидні лампи рекомендовано купувати в перевіреної компанії, яка тривалий час веде успішну діяльність і пропонує своїм клієнтам сертифікований товар. Чи допоможуть такі пристрої побороти заразу?https://www.0312.ua/news/2657722/baktericidni-lampi-pri-borotbi-z-koronavirusom
спритні бізнесмени просто хочуть продати товар.
я же не про ето - сегодня врачиков выход - от их и прошу,
надо не спать? - не спите, но быстрее мозгами, молекулами там шевелите - отоспитесь когда нас всех из нор повытаскиваете...
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А мы все хотели бы, чтоб можно было на границе поставить и все быренько за 10-15 минут экспресс тестом но как ПЦР, чтоб сразу результат и сутки карантина.
НО, я не нашел информации про этот тест в интернете - похоже, что это обычный тест на антитела! Такой же как Зеленский притащил из Китая! Так в чём собственно прогресс?
В Ірпені, що на Київщині, чоловік продавав нібито тести для визначення коронавірусу. Всі вони були несертифіковані, тобто не отримали декларацію про відповідність в Україні.
Beware of Fake Coronavirus Test Kits, FBI Says
Остерігайтеся підроблених наборів тестів на коронавірус, повідомляє ФБР
ФБР каже, що ми живемо в час паніки та страху через коронавірус, а шахраї та злодії вживають цей страх, щоб скористатися людьми.
'Нас хвилюють шахрайства, включаючи такі речі, як набори для тестування, щеплення та лікування, благодійні внески, інвестиції та підроблення', - сказав Джон Касале, помічник спеціального агента, відповідальний за відділення складних фінансових злочинів ФБР у Нью-Йорку.
Тисячі людей, які намагаються з'ясувати, чи є у них коронавірус. Агенти ФБР, які займаються фінансовими та кіберзлочинами, кажуть, що є фальшиві набори для тестування, які нічого не варті.
'Особи беруть участь у наданні послуг тестування, яких насправді не існує, та надють підроблені тест-системи організаціям для тестування', - сказав Касале.
14 годин тому
BBC
Coronavirus: Man in court over fake Covid-19 treatment kits - BBC News
И то, не всем хватит!
Очень наше правительство ********* драгоценные металлы, они эстеты, нам есть чем гордиться!
Помним как они в самом начале своего царювання, в апреле 2019, башлянули за значки из серебра высшей пробы для депутатов ВР - это во время войны, это же какая щедрость и выражение тонкости вкуса!