 У США готовий до виробництва тест на коронавірус, що дає результат за 45 хвилин

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє агентство Reuters.

Розробник експрес-тесту, компанія молекулярної діагностики Cepheild, має намір поставляти свій тест насамперед лікарням і відділенням невідкладної допомоги. Масове виробництво тестів почнеться з 30 березня, але перші партії деякі лікарні отримають вже наступного тижня.

Досі тестування було більш складним, зразки слід було направляти в лабораторію, звідки відповідь приходить через кілька днів.

"Нові тести дозволять проводити весь аналіз на місцях, що підніме на новий рівень діагностику захворюваності коронавірусом і полегшить доступ до тестування для всіх американців, які цього потребують", — сказав міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар.

Тест від Cepheild розрахований на використання в автоматизованих системах GeneXpert виробництва тієї ж компанії, які є в лікарнях по всьому світу.

За словами директора Cepheild Уоррена Кокмонда, для роботи з новими тестами не потрібно спеціального навчання. Компанія поки не уточнює, скільки буде коштувати тест.

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