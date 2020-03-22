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 Політика України, Суспільство
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 Очікуємо, що під час віртуального саміту G20 ухвалять рішення про шляхи стабілізації економіки, - Кислиця

Наступного тижня відбудеться віртуальний саміт глав держав і урядів держав-членів G-20, на якому можуть бути ухвалені і рішення про шляхи стабілізації світової економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Генеральний секретар ООН нам повідомив, що  наступного тижня він планує взяти участь у віртуальному саміті глав держав і урядів держав-членів G-20, який буде проводити Саудівська Аравія. Очікуємо, що на саміті буде ухвалено рішення про шляхи стабілізації світової економіки", - сказав Кислиця.

Він зазначив, що вірус зачіпає зараз всі сфери нашого життя, і якщо не вжити рішучих кроків, економічний регрес, який за своїми масштабами може перевищити фінансову кризу 2008 року, буде неминучим.

"Паралельно ООН готується виступити з глобальним закликом, щоб активізувати скоординовані зусилля в протистоянні Covid-19. Працюємо зараз над тим, щоб в цьому заклику були враховані потреби України", - підкреслив Постійний представник України при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиції Росії в ООН насправді є сумними, - постпред України Кислиця

Нагадаємо, раніше Кислиця повідомив, що ООН і ВООЗ розробляють для України два плану допомоги в боротьбі з COVID-19 з бюджетом близько $ 58 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183376
 
 
 Топ коментарі
 
а вам то какое дело до ИХ стабилизации?!
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Самий дієвий засіб від короновірусу та для стабілізації економіки - це концентрат з замочених штанів Сивохи. І кропити та мазати ним зейоббиків! Ожидаем, что во время виртуального саммита G20 будут приняты решения о путях стабилизации экономики, - Кислица - Цензор.НЕТ 2347
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Зеленій економіці ви не допоможете. Тільки зносити.
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Самий дієвий засіб від короновірусу та для стабілізації економіки - це концентрат з замочених штанів Сивохи. І кропити та мазати ним зейоббиків! Ожидаем, что во время виртуального саммита G20 будут приняты решения о путях стабилизации экономики, - Кислица - Цензор.НЕТ 2347
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Сегодня дежурный по ПАЛАТЕ Кислица. У нас экономики не было, почти, о чем разговор. При такой сложившейся ситуации, какие саммиты? Бред сивой кобылы.
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Зеленій економіці ви не допоможете. Тільки зносити.
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Где вы при ЗЕтвари увидели экономику?
Сграя марадеров у власти,даже масками небрезгуют тварюки.
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А вам то шо - то шо у вас не экономика, а дерибан украденного в морге и агенстве ритуальных услуг под брендом "Уряд Украины"...
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а вам то какое дело до ИХ стабилизации?!
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о путях стабилизации экономики.-Продажей украинской земли и украинских заводов. Остальное вирус сделает сам.
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Кажуть, ВР готується подовжити карантин на 2-3 місяці.
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и скорее всего это было бы правильно. но при некоторых условиях - народ бы строго соблюдал условия карантина, а власти бы занимались решением возникающих неотложных вопросов, но не "срывая день" реализацией своих и хазяйских личных планов.
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Fjall_Raven Чтобы строго соблюдать условия карнтина, нужны деньги, продукты, лекарства. Где их брать 2-3 месяца?
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вот эти задачи и должна решать сейчас сегодняшние власти. в паралельном режиме с новыми вызовами. на какое-то время, да, неопределённое время, у народа есть запасы и это даёт власти возможность за этот период найти решение и задачи последующего снабжения. к сожалению, им не до этого. они всё никак не могут найти алгоритм деления нацело шкуры неубитого медведя (((
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"Параллельно ООН готовится выступить с глобальным призывом..."

Уж я и плачу, и рыдаю!
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Куда конь с копытом, туда и рак с клешней (С) Вам-то какое дело в G-20?!
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щас свиноботы начнут визжать, шо Петю всегда приглашали на G20 ! И только при Зеленском перестали.
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Приглашать то и не приглашали, однако все вопросы по Донбасу решали с его ведома и участия, а вот при Зеленском перестали.
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