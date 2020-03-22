 Очікуємо, що під час віртуального саміту G20 ухвалять рішення про шляхи стабілізації економіки, - Кислиця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу розповів Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Генеральний секретар ООН нам повідомив, що наступного тижня він планує взяти участь у віртуальному саміті глав держав і урядів держав-членів G-20, який буде проводити Саудівська Аравія. Очікуємо, що на саміті буде ухвалено рішення про шляхи стабілізації світової економіки", - сказав Кислиця.

Він зазначив, що вірус зачіпає зараз всі сфери нашого життя, і якщо не вжити рішучих кроків, економічний регрес, який за своїми масштабами може перевищити фінансову кризу 2008 року, буде неминучим.

"Паралельно ООН готується виступити з глобальним закликом, щоб активізувати скоординовані зусилля в протистоянні Covid-19. Працюємо зараз над тим, щоб в цьому заклику були враховані потреби України", - підкреслив Постійний представник України при ООН.

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Нагадаємо, раніше Кислиця повідомив, що ООН і ВООЗ розробляють для України два плану допомоги в боротьбі з COVID-19 з бюджетом близько $ 58 млн.