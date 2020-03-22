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 Поліція склала 1415 адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні. ІНФОГРАФІКА

Співробітники правоохоронних органів склали 1415 адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Департамент комунікації Національної поліції.

Як зазначається, також розпочато 9 кримінальних проваджень.

"Сьогодні до несення служби залучено близько 14 700 поліцейських та 2 360 військовослужбовців Національної гвардії України. Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Поліція склала 1415 адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183375
 
 
 Топ коментарі
 
Количественное мышление у мусоров неистребимо.
Лишь бы попиарится.
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Правила? А где эти правила опубликованы? Или каждый мент их сам себе придумывает?
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Количественное мышление у мусоров неистребимо.
Лишь бы попиарится.
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протоколы составлены не на НОСИТЕЛЕЙ КОРОНАВИРУСА!
они - лучшие друзья ЗЕ-БЕ, Сабакова и пыни
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Навщо економіка поліцаї бюджет наповнять й їжу вироблять
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Правильно,сами должны себе на зарплату зарабатывать!Всех прохожих лупить дубинками и деньги отбирать,чтоб коронавирус не разносили.
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Цікаво, в них вже є план по викриттю порушень карантина.
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щось,в мене,та, підозра закралася...Дякую за радісну вістку...
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Мусарня побежала статистику отрабатывать.Скоро будете как беркута плакать ,нас заставили.
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Правила? А где эти правила опубликованы? Или каждый мент их сам себе придумывает?
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Так в этом и вся хрень!!!
Юридически это не закреплено!!!
Сегодня, после заседания, может и оформлять законно...
А пока - это беспредел...
Как-то так...
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Пошла жатва - мусора наполняют свою финансовую подушечку!
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«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали», - сказал Лукашенко.
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судя по цифрам, лучше всего менты работают на Днеропетровщине
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А найбільше притомна поліція - на Хмельниччині.
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После экономического коллапса полицейских прокормит только дубинка.

Теперь за пребывание на детских и спортивных площадках, а то и просто за пребывание на улице будут штрафовать.

Представляю как разойдутся отбросы из реформированной полиции. Будут определять кто из прохожих прилично одет (значит баблишко водится) - терапия дубинками - и в бобик. А в райотделах уже договариваться о сумме.
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Это кстати не роман-антиутопия Рэя Бредбери. Это - реальность.
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Цікаво, а хранцузи теж так пишуть про жандармів, як тут на форумі?
А там наразі, ще гірше ніж 37-ц рік...
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французи в жандармів бруківку кидають. Це для них як в супермаркет сходити. Традиція.
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как в Китае мозгов не хватит. в китае народ организованный
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А слабо ссылку приложить на "правила", или это не выгодно, нужно искать а не говноновости под копирку клепать?!
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а к чертям собачим не послать твоего знакомого с его родственниками?
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Посылай, не посылай, а двигают на Родину, БЕЗВИЗ.
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https://www.facebook.com/pumamgo/videos/2951227774920609/
Київ, район ст.м "Лук'янівська", вечір 20.03.2020.
Мусора б'ють людей, що виявилися зайвими в тролейбусі. Помітьте - саме б'ють, а не жорстко виводять.
Ну і ще одне: пацана. який знімає на смартфон - ТЕЖ починають бити і крутити...
Ось, власне, лайт-версія того, що чекатиме на нас після введення надзвичайного стану та надання Авакову космічних повноважень. БО!
У нас не тільки люди не свідомі у більшості своїй, у нас ще й мусор - це окрема національність, яка відрізняється вродженою тягою до "беспредела" по відношенню до людей не своєї Національності...
Поліція склала 1415 адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні - Цензор.НЕТ 721
Назар Приходько
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Знову все через дупу, знову якісь примітивні заходи, країна дегенератів. Чому наприклад в Італії за порушення умов карантину відразу штраф 220 евро, а за прерікання зполіцією відразу 3 місяці тюрми і ніяких адмін протоколів, що ж в нас за країна така¿ Дуже сумно що національною особливістю Ураїни стає дебілізм і дегенератіизм ...
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