 Поліція склала 1415 адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Департамент комунікації Національної поліції.

Як зазначається, також розпочато 9 кримінальних проваджень.

"Сьогодні до несення служби залучено близько 14 700 поліцейських та 2 360 військовослужбовців Національної гвардії України. Правоохоронці продовжують заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони