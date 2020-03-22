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 ООН і ВООЗ розробляють для України два плани допомоги в боротьбі з COVID-19 із бюджетом близько $58 млн, - Кислиця

Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, Програма розвитку ООН та МОЗ розробляють для України два плани допомоги в боротьбі з коронавірусом з бюджетом близько $38 млн і $20 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Фактично, зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно: а) обмінюватися інформацією; б) нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації; в) ізолювати тих, з ким контактував хворий; г) об’єднати зусилля держави і населення, оскільки це проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний. Якщо йдеться про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько $38 млн та $20 млн.

Перший план передбачає допомогу в закупівлі ліків й обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні.

Другий план буде спрямований на підтримку українців, які проживають на сході України", - каже він.

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"В умовах загострення епідем-кризи ми не можемо забувати за верстви населення, які є найбільш уразливими. Якщо хтось не знає, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України розміром близько $162 млн. Розуміючи, що потреби зараз зростатимуть, ми плануємо залучити ще $20 млн на боротьбу з поширенням COVID-19", - зазначив Кислиця.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на ранок 22 березня зафіксовані 47 випадків коронавірусу, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183374
 
 
 Топ коментарі
 
Тільки не грошима!
Бо і так уже прибарахлилися- онукам вистачить.
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План помощи такой: Первым делом купить работникам Кабмина Украины дорогие эксклюзивные запонки - это первое дело! А уж опосля...
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Даже ООН уже выделяет Украина 58млн $ на борьбу с коронавирусом, а наш зебил даже тысячу гривен не может дать
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Тільки не грошима!
Бо і так уже прибарахлилися- онукам вистачить.
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Даже ООН уже выделяет Украина 58млн $ на борьбу с коронавирусом, а наш зебил даже тысячу гривен не может дать
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Дикие деньги - больше $ 1 на брата! ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 1695 Можно месяцами на карантинах седеть и не в чём себе не отказывать! ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 2783
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Неправильно считаешь. Если на эти бабки купят защитные костюмы врачам? То скольких пациентов врач сможет обслужить?
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правильно. по-хорошему убытки от истеричных "мер" должны быть компенсированы. ублюдки просто развели грабёж народа. на этом фоне 60 лямонов - семечки.
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Истеричные меры перестанут быть истеричными когда будет -1000 человек за день, а вот что бабки воруют.
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не перестанут. они уже убили больше народу, чем умерло от короны. но клоунам пох. шоу маст гоу он.
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Клоуны ничего другого и не умеют. Воровать из бюджета только научились еще.
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konuhov А если машины мусорам? А если золотые запонки и золото скифов?
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План помощи такой: Первым делом купить работникам Кабмина Украины дорогие эксклюзивные запонки - это первое дело! А уж опосля...
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Не надо деньгами! А то опять закупят не то! Лучше нормальные теств передайте, ибо вмемто масок на лицо, наши идиоты прокладки женские купят
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РИП экономика, будет натуральное хозяйство как в средневековье, тем более учитывая реалии Украины и клоунов Шапито 95 при власти. Вернёмся с городов все назад на огороды в сёла, иначе не прокормица. Ессно это не касаеца правящей мафиозно криминальной элиты которую судя по всему люмпен будет терпеть даже если будет с голоду подыхать как в 33м.
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tZE inform

Еще раз для всех.
Не слушайте министра- идиота.
Дети болеют так же как и взрослые.
Подтверждено исследованием Чрезвычайного фонда общественного здравоохранения и социального обслуживания (Public Health and Social Services Emergency Fund)
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В действительности, ООН и ВОЗ не должны, но выделили небольшие деньги.
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Новость была недавно что кловун просил у МВФ сразу 5 лярдов на типа как "борьбу" с коронавирусом, и его послали..а тут жалкие 28 лямов, это вообще ниочём. Клоуны сразу со старта в первые же пол года сделали дыру в бюджете в - 50 лярдов, в январе 2020 бюджет был выполнен еле на половину, и это заметьте без всяких коронавирусов..прикиньте какая там щас дыра в бюджете.
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Вот это зеленому стаду подфартило...оно уже потные ладошки потирает...готовится к дерибану в турборежиме...
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да ну жалкие копейки..нечего и дерибанить..разлетяца мгновенно. Кловун вон говорят пытаеца 5 лярдов выпросить на "борьбу" с коронавирусом ..вот там да, сумма повеселей будет чем эта мелочь.
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Там копейка...сям копейка...зеленому стаду рубаха...
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в Дании уже принят закон об обязательном массовом вакцинировании от коронавируса, хотя корона не страшнее обычного сезонного гриппа
вот оно начало "нового мирового порядка"
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я знаю, к прививкам приступят, как только она будет готова, это все прописано в законе
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Да для тебя и переходить на красный свет дорогу можно! Для тебя можно и пальцы в резетку совать!
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к чему эти крайности? не надо мне приписывать свои личные ненормальные мысли
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Китайці відправляють 10 млн. тестів коронавірусу в обмін на показ 95-го кварталу на своєму телебаченні.
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Украдут все и продадут в Испанию/Италию или еще куда то. Нефедев на таможне все правильно оформит.
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Дякуємо. Та не грошима і під суворим контролем. Бо побачимо вашу допомогу в інших країнах, проданою за "нал". Чи клініках "любих друзів" зеленського
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Дадут доллары-растащат по карманам
Дадут гуманитарную помощь-продадут за доллары и растащат по карманам
Замкнутый круг
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Схема - ми виділяємо,ви тирите,половину повертаєте кешем....Й воно нам потрібно,як прикриваючись нашими помираючими тиритимуть гроші.... ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 2088
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Бубочка себе пианино купить а то старое всё в сперме!
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Не льстите шмаркле.Оно скорей всего в моче.Сивуха не даст сп..деть.
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не мое
" Почему не раздают маски как раздают листовки перед выборами"
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Хороший вопрос ведь цена наверное одинаковая.
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Кстати на масках можно печатать рекламку.
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ВОЗ і ООН знову насрали на Україну. Вони ворочають десятками чи сотнями мільярдів на рік. Але краще це аніж нічого.
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На сколько золотых "сувеноров" этого хватит? Уже наверное не только на внуков, но и на правнуков начнут припасать.
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Это равносильно, что при пещерной эпохе в пещеру привезли рентгеновский аппарат. Изоляция больных НИ -КА- КАЯ, какие лекарства НЕПОНЯТНО, ну и так далее. МЕДИЦИНЫ НЕТ, ОДНИ ЗНАХАРИ.
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38 + 20 лямов . оценим . прикинем . сколько там нас правительство самокатчика насчитало 38 000 000 украинцев . вот все сходится . считай по доллару на каждого . сможем по две маски купить остальные 20 лямов это Зелюкам на распил . специально разделили суммы что бы не путаться ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 5814
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Угу..Последний ролик шмаркля запилит прямо перед посадкой в самолет,покидающий Украину.Примерный сценарий:
"Бубачка с тюками денег на плечах оборачивается перед открытой дверью самолета и пафосно хрипит:"-Земля вам пухом,дорогі українці."Голос Ленки из салона -"Вовка,давай быстрее,а то на шопинг опоздаем." ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн, - Кислица - Цензор.НЕТ 5200
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не удивлюсь, если скоро, во временно сухих штанах всплывёт сивуха и начнёт устраивать презентацию о выделении основной суммы из этих пока виртуальных денёх в помощь страдающим "ониженашим людям" лугандона.
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Судя по тому что Ермак купил только машину за 3 ляма, то о в одиночку смог бы запросто помочь Украине.
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53 ляма ?! Лохи , лохи ,пля !! Они даже себе представить не могут сколько зебилы сняли с загона 983 тонн масок ...
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Первый план, где 20 лимонов предусматривает предоплату жителями Украины своих похорон в размере 80% от себестоимости. Купить участок земли на кладбище нужно будет отдельно, но заранее, еще до принятия закона о земле...
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План помощи они-то разработают, но деньги потратят на сотрудников ООН и ВОЗ, им еще и не хватит, они попросят Украину добавить, во всяком случае именно так раньше и бывало.
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А в России тем временем в Италию ....
...К вылету готова группа 100 человек, ведущие специалисты Минобороны в области вирусологии и эпидемиологии, вместе с оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий, девять самолетов Ил-76, на которых будут доставлены в Италию вирусологи и средства, выделенные для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
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