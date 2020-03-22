 ООН і ВООЗ розробляють для України два плани допомоги в боротьбі з COVID-19 із бюджетом близько $58 млн, - Кислиця

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
"Фактично, зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно: а) обмінюватися інформацією; б) нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації; в) ізолювати тих, з ким контактував хворий; г) об’єднати зусилля держави і населення, оскільки це проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний. Якщо йдеться про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько $38 млн та $20 млн.
Перший план передбачає допомогу в закупівлі ліків й обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні.
Другий план буде спрямований на підтримку українців, які проживають на сході України", - каже він.
"В умовах загострення епідем-кризи ми не можемо забувати за верстви населення, які є найбільш уразливими. Якщо хтось не знає, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України розміром близько $162 млн. Розуміючи, що потреби зараз зростатимуть, ми плануємо залучити ще $20 млн на боротьбу з поширенням COVID-19", - зазначив Кислиця.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на ранок 22 березня зафіксовані 47 випадків коронавірусу, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав.
Бо і так уже прибарахлилися- онукам вистачить.
tZE inform
Еще раз для всех.
Не слушайте министра- идиота.
Дети болеют так же как и взрослые.
Подтверждено исследованием Чрезвычайного фонда общественного здравоохранения и социального обслуживания (Public Health and Social Services Emergency Fund)
вот оно начало "нового мирового порядка"
Дадут гуманитарную помощь-продадут за доллары и растащат по карманам
Замкнутый круг
" Почему не раздают маски как раздают листовки перед выборами"
"Бубачка с тюками денег на плечах оборачивается перед открытой дверью самолета и пафосно хрипит:"-Земля вам пухом,дорогі українці."Голос Ленки из салона -"Вовка,давай быстрее,а то на шопинг опоздаем."
...К вылету готова группа 100 человек, ведущие специалисты Минобороны в области вирусологии и эпидемиологии, вместе с оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий, девять самолетов Ил-76, на которых будут доставлены в Италию вирусологи и средства, выделенные для оказания помощи в борьбе с коронавирусом