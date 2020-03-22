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 Київські новини
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 На дезінфекцію житлових будинків у Києві виділяють 23 млн гривень

У Києві зв'язку з поширенням коронавірусу буде проводиться дезінфекція житлових будинків. На це виділяється фінансування - 23 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 млн грн на проведення заходів з проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків", - йдеться в протоколі № 16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, опублікованому на офіційному сайті КМДА в суботу.

Як повідомлялося раніше, з 23 березня громадський транспорт Києва буде перевозити тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183373
 
 
 Топ коментарі
 
Те, щозараз називають карантином - звичайнісіньке виштовхування населення за межі цивілізації. Позбавлення комфорту. Вибивання з голови протестних настроїв. Опускання до рівня скотини недалекого елеторату. Жодних санітарних наслідків такий карантин не дасть.
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Гарна фішка, хрін перевіриш.
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Надо полностью перекрыть все сообщения с рашкой- там уже вовсю полыхает пандемия. Эти зомби вскоре начнут бежать все к нам. Тотальное перекрытие границ! На дезинфекцию жилых домов в Киеве выделяют 23 млн гривен - Цензор.НЕТ 8809
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сперва запонки - ну от нада очень....
а уже потом дома....
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Надо полностью перекрыть все сообщения с рашкой- там уже вовсю полыхает пандемия. Эти зомби вскоре начнут бежать все к нам. Тотальное перекрытие границ! На дезинфекцию жилых домов в Киеве выделяют 23 млн гривен - Цензор.НЕТ 8809
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та нема там на кацапии ничего, как и у нас - 19 случаев...
осталосъ тока выяснить буба ли кацапскую статистику у ***** списывает, или ***** у бубы...
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Всё равно не скроешь всех заражённых. Китайцы тоже хотели скрыть, пока не стали падать на улицах и задыхаться. То же самое будет и у оккупантов, только в больших масштабах и не контролируемых. Заградотряды надо на границе выставлять.#заражённая_россия

На дезинфекцию жилых домов в Киеве выделяют 23 млн гривен - Цензор.НЕТ 9955
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Самий дієвий засіб від короновірусу - це концентрат з замочених штанів Сивохи. І кропити ним зейоббиків! На дезинфекцию жилых домов в Киеве выделяют 23 млн гривен - Цензор.НЕТ 250
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жестко, но наверное сегодня по другому нельзя!
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На соли зимой не удалось украсть, но появилась исключительная возможность прибарахлиться на дезинфекции.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло."
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Те, щозараз називають карантином - звичайнісіньке виштовхування населення за межі цивілізації. Позбавлення комфорту. Вибивання з голови протестних настроїв. Опускання до рівня скотини недалекого елеторату. Жодних санітарних наслідків такий карантин не дасть.
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Ваши предложения вместо критиканства?
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Має бути єдиний план дій, кількість продуктів в Держрезерві, до якого ступеню можна знизити логістику, аби не було катаклізму, забезпечення апаратами ШВЛ по областям і містам, карта лікарен куди везти хворих, кількість складів з усім необхідним, питання про посівний сезон...........
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Нельзя всю сразу сделать. ИВЛ в Украине 3600, а в России 40 000. Только не говорите, что в такой диспропорции не виновата и нынешнее руководители Минздрава и "реформаторка" Супрун, и те кто до нее были.
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Або жорсткий карантин - як у Китаї. Або скасувати цю імітацію.
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ну вот завтра отменят общественный транспорт в Киеве для обычных людей. Поддерживаете или видите в этом некую имитацию?
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все наложилось, а маски продали за границу, бабло по карманам мародеры зе растащили.
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Фсьо,будєт,сплашная десинфесия!...Фіксія,фіксія...
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чего ж тако мало денег ? это где то на 7 мерсов только хватит для "избанных" прикормленных Кличко а остальные пару лимонов можна и на дезенфекцию
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Для свинарчуков Зеленского маловато будет На дезинфекцию жилых домов в Киеве выделяют 23 млн гривен - Цензор.НЕТ 2452
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"Что там? Веревочка? Давай и веревочку! И веревочка в дороге пригодится"
(с) Ревизор, Н. Гоголь
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Вот это праздник, это как если снег выпадает, а на завтра +10. Бабосики
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...шимпанЗЕ, не забудьте пометить свои квартиры наклейкой "за ЗЕ...", вам проведут более качественную дезинфекцию

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Ось повідомлення у Вайбер-групі мешканців будинку на Печерську (більшість мешканців - адекватні люди):
"Написали в школьной группе:
Внимание! По квартирам ходит "бригада медиков" говорят - сан обработка от вируса и т.п. дальше- слезоточивый газ и чистят квартиры. Информацию дали на оперативке в школе милиции.
предупредите по дому."
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как вообще можно "ходить по квартирам"? Удивляюсь лохам, которые на звонок в дверь от незнакомцев распахивают двери.
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У країні де 73% лохів ця "дезинфекція" - дитячий флеш-моб.
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Це твої проблеми. Зазвичай я ділюся корисною інформаціює лише з порохоботами. Аддихай і не флуди.
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клондайк ! можна списати любу суму всеодно ніхто нічого не доведе ...
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Водичку для дезинхвекции то хоть освятят?И за почем? Обналичить успеют?
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Моем руки перед едой!...."Конюшня української поштової стації на 20 коней своєю чистотою і порядком могла б успішно конкурувати з конюшнею шляхтича в Англії. Хата бідного сільського старости також чудова: кожна найменша річ там була чистенька, в порядку і на своїм місці, сміття ніде не видно.Після Московщини це для нас було надзвичайно приємною несподіванкою. Я радше обідав би на підлозі української хати, ніж за столом московського князя», - писав англійський професор Е. Кларк (за: E. D. Clarke. «Travels in Russia»). На дезінфекцію житлових будинків у Києві виділяють 23 млн гривень - Цензор.НЕТ 2955
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Больше чем на 100% уверен, что бабки "освоят", а подъезды мыть никто не будет. То же самое у нас происходит каждый год с "уборкой" снега зимой.
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Это как святой водой окропить.Кому то поможет особено материально.
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Надо признать, что человечество НЕ ГОТОВО к таким вызовам. Так что критиковать бесполезно кого то персонально, тем более у нас. За 30 лет мы не создали ни х......., только развалили все и вся и шо вы теперь хотели?
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