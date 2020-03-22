 На дезінфекцію житлових будинків у Києві виділяють 23 млн гривень

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 млн грн на проведення заходів з проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків", - йдеться в протоколі № 16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, опублікованому на офіційному сайті КМДА в суботу.
Як повідомлялося раніше, з 23 березня громадський транспорт Києва буде перевозити тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками.
а уже потом дома....
осталосъ тока выяснить буба ли кацапскую статистику у ***** списывает, или ***** у бубы...
жестко, но наверное сегодня по другому нельзя!
"Не было бы счастья, да несчастье помогло."
(с) Ревизор, Н. Гоголь
"Написали в школьной группе:
Внимание! По квартирам ходит "бригада медиков" говорят - сан обработка от вируса и т.п. дальше- слезоточивый газ и чистят квартиры. Информацию дали на оперативке в школе милиции.
предупредите по дому."