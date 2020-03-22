 Коронавірус в окупованому Криму: понад 400 осіб перебувають під наглядом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на близькі окупантам кримські ЗМІ.

Про це голова російського Міністерства охорони здоров'я Криму Ігор Чемоданов розповів 22 березня на засіданні оперативного штабу з нерозповсюдження епідемії коронавірусу.

"У нас практично з учорашнього дня кількість збільшилася за динамічними спостереженнями практично на 100 осіб за добу, з кожним працюємо. На сьогодні у цілому вже за динамічними спостереженнями у Криму у нас 413 людей. І в умовах стаціонару у нас перебуває 35 осіб. Вчора на кордоні ми у трьох людей взяли аналізи і у двох в аеропорту", – цитує ЗМІ Чемоданова.

Він також підкреслив, що стан першого хворого на коронавірус у Криму зараз задовільний.

"Стан його практично задовільний, він не температурить, кашлю немає, сатурація в межах норми. У зв'язку з цим ніяких побоювань із приводу його здоров'я ми не бачимо", – сказав чиновник.

Раніше віцепрем'єр російського уряду Криму Ігор Михайличенко повідомив, що в Криму встановлені і ізольовані всі особи, які контактували з першим хворим коронавірусом, в тому числі таксист, який його перевозив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У незаконно утримуваного РФ кримського татарина Мустафаєва симптоми коронавірусу, - Денісова

Як повідомлялося 21 березня, під медспостереженням в Криму і Севастополі перебуває 417 осіб.