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 Коронавірус в окупованому Криму: понад 400 осіб перебувають під наглядом

У Криму кількість людей, які перебувають під медичним наглядом через ситуацію з коронавірусіом, за добу 21 березня збільшилася на 100 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на близькі окупантам кримські ЗМІ.

Про це голова російського Міністерства охорони здоров'я Криму Ігор Чемоданов розповів 22 березня на засіданні оперативного штабу з нерозповсюдження епідемії коронавірусу.

"У нас практично з учорашнього дня кількість збільшилася за динамічними спостереженнями практично на 100 осіб за добу, з кожним працюємо. На сьогодні у цілому вже за динамічними спостереженнями у Криму у нас 413 людей. І в умовах стаціонару у нас перебуває 35 осіб. Вчора на кордоні ми у трьох людей взяли аналізи і у двох в аеропорту", – цитує ЗМІ Чемоданова.

Він також підкреслив, що стан першого хворого на коронавірус у Криму зараз задовільний.

"Стан його практично задовільний, він не температурить, кашлю немає, сатурація в межах норми. У зв'язку з цим ніяких побоювань із приводу його здоров'я ми не бачимо", – сказав чиновник.

Раніше віцепрем'єр російського уряду Криму Ігор Михайличенко повідомив, що в Криму встановлені і ізольовані всі особи, які контактували з першим хворим коронавірусом, в тому числі таксист, який його перевозив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У незаконно утримуваного РФ кримського татарина Мустафаєва симптоми коронавірусу, - Денісова

Як повідомлялося 21 березня, під медспостереженням в Криму і Севастополі перебуває  417 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183372
 
 
 Топ коментарі
 
Какое нахрен наблюдение. Это не поскрепному.
Срочно организовать крестный ход, с обязательным облобызанием портрета Зуйла.
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Тримайтесь кримчани, вам ще дідів на патиках нести.
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Сіра лисичка кацапсинському флоту й ядрьоной зброє
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Какое нахрен наблюдение. Это не поскрепному.
Срочно организовать крестный ход, с обязательным облобызанием портрета Зуйла.
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Зуйло звучит как ***** переделанное под Зелю
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Крым кишит вирусом, и если Украина не закрыла все переходы, то и получаем. Зелошара еще привезет самолетами партиями.
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Тримайтесь кримчани, вам ще дідів на патиках нести.
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А Гоблін казав, що ніякого коронавірусу в Криму немає...
Навіть підозрюваних Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 5085
І я Гобліну вірю Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 5085
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там особый коронавирус -скрепный,Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 1252 так что лучше окроплять надо попам Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 3261
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когда массовозараженные по мосту на расеюшку попрут, шо будут делать ***********? мост подрывать, шоб под массой потока сам не рухнул?
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Да говорят мост уже падает. Там сваи течением снесло.
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та хоть и не снесло, границу с крымом, как и линию фронта с лугандоном, надо укреплять уже сегодня. потому, шо эта инфицированная зараза "ониженаших людей" на материк попрёт.
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так в Крым занесли вирус из рефии, а теперь любители камнепадов прутся через кпп и заражают Украину со своей стороны. зелошара привозит больных со всего земного шарика и никакого контроля за ними. Так что все идет как нужно только не для народа.
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Если в Крыму Совок 2.0 можно смело утверждать, что реальная картина в 10 раз хуже.Кто постарше помнит
Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 2532
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Под чьим наблюдением? Россиянцев? Ну, тогда истины не узнает никто и никогда
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После визита ***** всё началось! Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 5484 Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением - Цензор.НЕТ 3147
Видимо, поцеловал каждого!
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або на каблуках-пынеходах-ходульках занес...а народ там - я готов целовать песок по которому ты ходила...))))
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..они не боятся даже камнепада с небес, да и мост анжинерной системы у них имеется теперь, шоб тикать если цунами какой, да и князь Гоблин у руля...ну шо им та "корона"..
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