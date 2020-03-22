 СБУ під час карантину проводить тендер на закупівлю 41 автомобіля на 24,5 млн грн, а Нацполіція оголосила про закупівлю 631 авто на 275,9 млн грн, - Соколовський

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав засновник і глава групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський на сторінці в фейсбуці. Публікуємо його текст повністю.
"З грошима у більшості людей і з обором всього бізнесу зараз повна ж ...
Але при цьому ми продовжуємо платити податки державі. А чи так у неї все погано? Начебто в держбюджеті невиконання дохідної частини ще до карантину було страхітливим, і не складно здогадатися, що зараз все просто посиплеться. При цьому витрати на медицину, які раніше виділялися за залишковим принципом, незважаючи ні на що просто зобов'язані різко зрости! І всі можливі засоби, з таким трудом зібрані платниками податків, повинні бути кинуті на закупівлю обладнання для вентиляції легенів і всього іншого, що буде рятувати людей з ускладненнями від коронавірусу і на засоби захисту медиків, які ризикують собою!
Але що ми спостерігали днями? Ось як можна Секретаріату Кабміну поєднати дружбу з мізками і закупівлю на ЦЬОМУ тижні такої "гостро необхідної" продукції як "100 комплектів запонок в футлярі" або 140 комплектів сувенірного "Скіфського золота" за 199 тисяч гривень? Причому швиденько і тендер провели, і того ж дня договір з постачальником підписали! Побачив цю новину в стрічці у Івана Лахтіонова і зрозумів, що навіть якщо навколо пожежа, криза, вірус і тьма єгипетська, можна умудрятися безтурботно на все забити і продовжувати жити колишнім повноцінним життям, коли зарплата регулярно капає і на закупівлі дивись чого перепаде ...
Але це все ще дрібниці в порівнянні з закупівлями СБУ і МВС під час карантину. СБУ проводить тендер на закупівлю 33 автомобілів Toyota Corolla і 8 машин Volkswagen T6 Kombi з очікуваною вартістю 24,5 млн грн. А Національна поліція спокійно оголосила про закупівлю 631 різних автомобілів (включаючи 600 кросоверів) на загальну суму 275,9 млн грн.
Я не особливо розумію процедури, згідно з якими влада визначає пріоритети під час надзвичайних ситуацій, війн і природних катаклізмів. Але повинен бути як мінімум один пріоритет - здорового глузду! А хто цього не розуміє - першим на скорочення, які неминуче почнуться не тільки в бізнесі і промисловості, але і держапараті ... "
Пересадить всех на Ланосы!
А еще лучше - на электроскутеры.
09:50, 19 марта 2020
Ведомство разведки и специальных задач присоединилось к усилиям по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, кибер-персонал Моссада в настоящее время помогает министерству здравоохранения в написании уникального программного обеспечения и приложений для борьбы с коронавирусом.
Напомним, министр общественной безопасности Гилад Эрдан («Ликуд») попросил полицию и организации безопасности подготовиться к выполнению решения правительства о применении полномасштабного карантина на территории Израиля.
, https://cursorinfo.co.il/all-news/israel/mossad-dostavil-v-izrail-100-tysyach-testov-na-koronavirus/
Юрий Бутусов
3 год ·
А что дальше в политике?
Коронавирус уничтожил полностью иммунитет государства. Все остановлено, все надо запускать с нуля. Государство умерло, потому что вирус "совка" в государстве жив. Однако Украина не имеет ресурсов для самостоятельного восстановления. Какой нас ждет новый виток изменений после спада эпидемии летом?
Политический и экономический кризис накроет Украину гораздо больней, чем в 98-м, 08-м и 14-м, потому что ресурсов у страны, которые можно просто проедать уже не осталось - пустой госрезерв тому свидетель.
Осенью в Украине состоятся местные выборы - и у гражданского общества будет очередная попытка серьезно повлиять на государство, но и риск самый большой - это будут выборы среди нищих отчаявшихся людей. А Россия снова сделает все, чтобы продвигать более лояльную для себя власть. В стране остро необходимо лидерство.
Какие вопросы будут определять это лидерство?
Сущностных политических вопросов политической повестки на выборах будет три:
1. Законопроект о запрете возвращать средства национализированных банков, который разработан по требованию МВФ против интересов и прав Игоря Коломойского. Без закона не будет возобновления финансовой программы МВФ, а без программы МВФ спасти бюджет невозможно. Проголосовать закон - значит взять на себя ответственность за приостановку судебных решений и значит объявить Коломойскому войну и сорвать все попытки оспорить национализацию, к чему Зеленский также явно не готов. От позиции МВФ будет полностью зависеть финансовая устойчивость власти. Договоренности с МВФ - это вопрос скорой регенерации экономики.
2. Россия. Для Путина Украина останется ключевой проблемой, которая угрожает его царству. Санкции не прекращаются, и уже сейчас понятно, что Россия сама не способна снять санкции без изменения позиции Украины. Путину необходимо принять необходимые решения в Киеве, добиться компромиссов по Донбассу и Крыму, необходимо заставить Киев признать оккупацию и оккупационные власти де-факто, как это сделано в Молдове и Грузии. Один из первых шагов в такой стратегии - инициатива Офиса президента по созданию Консультативного совета с ОРДЛО, что по сути является первым шагом в признании капитуляции и компромиссом с Москвой. Очевидно, что Консультативный совет постараются протащить, и это снова разделит общество и власть. Субъектность Украины и наши переговорные позиции на международной арене критично зависит от продолжения сопротивления. Мы выигрываем в войне, нам нельзя сдаваться.
3. Мобилизационные проекты. Стабильность обеспечит не мир с Путиным, а изменения, которые необходимо проектировать и продвигать в обществе и государстве. Кто возьмет на себя лидерство в построении таких мобилизационных проектов развития страны? В Киеве власть сузилась до размера кабинета президента Зеленского и до министерства МВД. Все остальное в центральной власти работает фрагментарно и включается эпизодически. Но и другие альтернативные политические проекты пока остаются локальными, они не масштабируются на различные регионы и на различные социальные группы. Кто сможет начать создавать мобилизационные проекты для профессионалов и для региональных элит? Альтернативное лидерство на местных выборах могут получить только проекты, которые опираются на местное самоуправление в крупных городах, на мэров или на кандидатов в мэры. В период кризиса местное самоуправление осталось единственным дееспособным звеном государства. И именно на местных выборах, в масштабах города, села, громады, влияние деструктивных технологий можно минимизировать. А для гражданского общества и для государства это шанс.
Оптимизм у меня есть в одном - я вижу, какая масса дееспособных и достойных граждан держит на своих плечах нашу страну. Прорвемся.
и достойным, соответственно,
когда арестовывали Корбана его никто не поддержал,
его судили за отжатие госпиталя,
теперь будем жрать то, что заслужили