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Все про:карантин (675) Китай (536) літак (806) Закревська Євгенія (65) тест (29) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 Літаком із Китаю доставлять експрес-тести, набагато менш точні, ніж необхідні тест-системи ПЛР, - Закревська

Адвокат Євгенія Закревська з посиланням на державного експерта МОЗ України Павла Поламарчука повідомила, що на борту літака є лише "значно менш точні" експрес-тести і нібито немає лабораторних тестів, які достовірно встановлюють наявність або відсутність коронавірусу в людини навіть до початку прояву симптомів.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі. Погані новини. Пам'ятаєте, президент нещодавно анонсував, що от-от має прибути літак з Китаю нарешті з тестами на коронавірус, антисептиками і оцим усім?
Так от - там не ті тести, які потрібні. В літаку експрес-тести. А потрібні - тест-системи ПЛР.

От що пише Павло Паламарчук:
"У Китайському літаку - експрес тести. В мене все".

Чому Павло, який працює в Міністерство охорони здоров'я України експертом і працює саме над тим, щоб захистити нас від епідемії, так засмутився цим? Я спробувала з'ясувати у лікарів. От що дізналась:

Є два типи тестів:

 1) Тест-системи ПЛР - лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Ці тести достовірно встановлюють як наявність так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку прояву симптомів.

 2) Експрес-тести. Набагато менш точні. І головне - вони "бачать" не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятись в організмі лише на 5-6 день після появи симптомів. А від зараження до симптомів може пройти ще два і більше тижні. Результатом такого тесту є лише не дуже точна відповідь на питання - чи були в організмі людини антитіла проти вірусу 5-6 днів тому. Тобто негативний результат тесту майже не дає ніякої корисної інформації для боротьби з епідемією. Негативний результат не може виключити наявність зараження. Позитивний - теж дуже приблизний і головне - його отримують запізно.
А тестувати вірогідно заражених, які вже можуть переносити вірус, але ще не мають симптомів експрес-тестами взагалі без сенсу. Тобто ні перевірити приїжджаючих в країну, ні своєчасно виявити уражених серед вірогідних контактів захворівшого експрес-тести не можуть.

Для ефективної боротьби з епідемією потрібні тест-системи (ПЛР-тестування). Для достовірної перевірки груп ризику, всіх, хто повернувся протягом останніх двох тижнів із-за кордону, всіх контактів захворівших, супер-переносників. Без необхідної кількості ПЛР-тестування МОЗ не володіє достовірно інформацією і вся наша статистика не дає повної картини, і відповідно карантинні заходи (які дійсно необхідні) - не є ефективними.
Без достатньої кількості ПЛР-тестів неможливо запровадити адекватні протоколи тестування і уточнити необхідні карантинні заходи - посилити щодо ймовірно уражених кластерів і зменшити загальний негативний вплив на економіку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У незаконно утримуваного РФ кримського татарина Мустафаєва симптоми коронавірусу, - Денісова

Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії! 
І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади.
А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись", - зазначила вона.

На думку Закревської, зараз потрібно вимагати у влади - президента, Офісу Президента України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України вжити всіх заходів, і докласти надзусиль, щоб закупити тест-системи ПЛР в необхідній кількості, говорити правду і забезпечити українських лікарів тест-системами: "Якщо це змогла зробити неурядова волонтерська організація Повернись живим, то це точно має змогу зробити держава. інакше - навіщо вона нам?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ

Також, за її словами, потрібно вимагати надання інформації - в які країни і міжнародні організації України вже зверталися, хто відмовив, з ким ведуться переговори: "Тут стануть в нагоді депутатські звернення - офіційні та особисті Олександра Устінова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зінкевич. Перевірити цю інформацію - звертатися безпосередньо до ВООЗ, послів держав, шукати, шукати, знайти і привезти".

"Вимагати ввести адекватні протоколи тестування

-забезпечити тестування методом ПЛР всіх,
- хто повернувся із-за кордону протягом 14-ти діб і повертається зараз,
- ймовірних контактерів достовірних заражених, найближче їх оточення і ширше коло,
- лікарів, які контактують із хворими і потенційно хворими,
- потенційних суперрозповсюджувачів - продавці супермаркетів, поштарі, поліцейські, лікарі тощо,
- довільні вибірки для виявлення і локалізації інших кластерів зараження", - написала вона.

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Також Закревська оголосила про запуск флешмобу з вимогою до влади закупити ПЛР-тест-системи і тестувати всіх з хештегом #ТестуйтеУсіхПЛР  і закликала йти служити в армію: "Там тепер очевидно буде безпечніше з вірусом, ніж на гражданці".

Відзначимо, що в Офісі Президента поки не прокоментували інформацію Закревської про тести на коронавірус.

Нагадуємо 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.

Літаком із Китаю доставлять експрес-тести, набагато менш точні, ніж необхідні тест-системи ПЛР, - Закревська 01
Літаком із Китаю доставлять експрес-тести, набагато менш точні, ніж необхідні тест-системи ПЛР, - Закревська 02
Літаком із Китаю доставлять експрес-тести, набагато менш точні, ніж необхідні тест-системи ПЛР, - Закревська 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183370
 
   
 Топ коментарі
 
Как интересно... В самолёте в Китай маски "те", а в самолёте из Китая тесты "не те"...
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Тести на вагітність підсунули!!! Яка радість...
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як це могло статися з найвеличнішою владою?
прямо, навіть, не віриться
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Зекоманду так и тянет в рашку и китай, к двум анпираторам-близнецам, друзьям по духу и по сути.
Нам бы сближаться с Америкой, Англией, ЕС.
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Это ты пошутить попыталось, ущербное?
Иди лучше попытайся своего комика рассмешить, приз получишь может.
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Цей проросійський президент Зеленський вже задовбав.. Нах... ми маємо в такий важкий час викидати гроші на тести які майже нічого не показують? Краще потратити гроші на ті тести, що точно покажуть наявність вірусу... Зеля, бери свого російського Єрмака і ледачого сєпара Сівоху і йдіть всі разом у відставку...
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Вопрос ко всем:
Назовите хоть что то, где янелох бы не обосрался?
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Даже с видосиками не складывается последнее время))
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Це і не дивно... Все , що воно робить, виходить як куєм по роялю...
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Да толку от тих систем. При текущем состоянии когда никто ничего не может нужно смочь в карантин. Это задача #1. Если не смочь, то Италия покажется цветочками...
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А як же Бубочка нес пургу - высокоточные тест системы, поражают с 10 км в пять капеек? Брехав чи просто долбень?
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Это факт или опять - за что купили. за то и продали?
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Люди говорят ,что скифское золото убивает коронавирус в радиусе трёх километров, Верховная Рада купила уже себе за 85 тысяч гривен кулон из скифского золота. "Плохие новости! В самолете из Китая не те тесты, которые нужны!", - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 6759
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Надеялись, что нам будут продавать самое нужное и лучшее?
Эта эпидемия свалит весь медицинский ненужный хлам тем странам, кто будет последними заразившимися.
Не секрет, что понадобится только половина (а то и меньше) из запасенных лекарств.
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Скоро увидим опровержение, что эти тесты тоже хорошие.

А адвокат с каких пор стала специалистом по тест системам?

Для первичной и массовок диагностики экспресс тесты очень нужны .
А закревская работает просто говнометателем
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о ти диви єксперд намалювалась, а ну питання до вас і усієї зеленої ботви, що було у Омані, що робило там зе????
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А я думал тут тесты обсуждают и специалиста в медицине адвоката Закревскую. Новость то об этом.
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не, ну про Оман и последнюю волю шейха тоже интересно... или боишься убедиться, что таой презик - презик??? Боль разочарования?
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Обговоювали якраз не адвоката, а твого зелоха і його постійну брехню.
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Танюха, свистни, когда придет опровержение... ты там с мендель на прямой связи? Та тебе расскажет...
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10 млн експрес тестів COVID-19 які спрацьовують на 7-8 день

Ж...А

Просіть Бога про милість

Україна в прогресії
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Хочете вірте а хочете ні але я так і думав що там буде щось не те що нам потрібно - а що там з масками???
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Дайте *********** ще 100 днів і він поверне продані маски в Україну.
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Да нафига они нужны? У нас то и врачей почти не осталось, и люди тупые как пробки. Одни нифига не лечат, други у бога просят помощи. Так на какой хрен вообще таких идиотов спасать?
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А кого ты будешь нае*ывать и на этом жить? Блохи умирают вместе с бобиком, дебилушко...
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Что лучше:
Бьіть клоуном у 3,14ДарАссов?
Или 3,14дарасом у клоунов?
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Реальный тест на зебилизм был в Новых Санжарах! Ау, где обсервация в Конче-Заспе для прилетевших из Италии?
Какое на хрен военное положение без Верховной Рады, а голосование по интернету без участия известных украинских хакеров? И шо скажет завтра Конституционный суд, а через год - Международный трибунал в Гааге?
Голобоодько - два "узи" пукалки против танка на Банковой...
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Картина Репина.Всю ночь гребли и фиг приплыли
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та ні... Все, як завжди... Всю ніч гребли, а на березі всрались...
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Предлагаю пастве Пепе выйти на майдан вместе с Ярошем и потребовать ТЕ тесты. И сидеть там в палатках пока их не добудут.
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А может, сразу на Ростов? И гилляки целей будут.
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Хуцпа ж2, соєвий барига під час війни взірвав 6 складів з ************, а фуйловський зеклован, під час пандемії, продав усі маски за бугор, і купив палені тести, і фаршмаку мерс.
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А коли зєбіл говорив зєбілам правду? Тести та й тести. Кого вибрали те й мають.
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Правильнее будет - а коли держава говорила правду?
Потому что. м как были лохами в 2004, 2014 так и остались в 2020!
Скорблю за Бекешкиной...
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Тобто правду? Зеля обіцяв саме експресс-тести - тобто - що обіцяв, те й везуть.
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А де наша славетна медична промисловість, найкращі у світі вчені-біомедики, фінансування держпідприємств і держрезерв під керівництвом одного з найвпливовіших діячів ********* світу? При владі тупорила шелупонь, яку обрала тупорила шелупонь. Хай насолоджуються один одним. Але чому мають страждати й помирати адекватні, мудрі, здатні врятувати країну???
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Где у хомяка запасы?
"Погані новини! В літаку з Китаю не ті тести, які потрібні!"- адвокат Закревська - Цензор.НЕТ 7848

Главные хранилища госрезерва...
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Мобильные и неуловимые для москальских Калибров
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Неважно - какие тесты.
Главное для ЗЕбильного хитрожопого клоуна - пиар.
Гои пока верят...
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Шановні українці хто виживе головне не дати втекти цим ЗЕпокидькам з України - це саме головне наше завдання за ради майбутнього наших дітей і внуків!!!
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Не существует такой ситуации, из которой Зеко ***** не вышла бы с позором.
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А ви думали що комунячий китай вам допоможе чимось реално дійовим?
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Тим більше , що саме Китай і виготовив цю біологічну зброю масового ураження людей !
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Обрали профффесіоналів ! УРЯ ! Бачили очі кого обирали до Влади ?
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Какая разница,мы же понимаем,что затраты на рейс СНОВА оплатит Оман ,ну как с тем чартером ....
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Я так думаю,что ЗЕбуиновая шобла на этот раз скажет типа ну да,не то что надо,но этот рейс оплачивал Китай.ЗЕбуины опять навесят на уши лапшу зебобикам.
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А я думаю,скоро будет как в анекдоте,когда пьяный муж возвращается под утро домой,не может придумать убедительной отмазки и говорит открывшей дверь жене- дорогая,ты ж такая умная, придумай что-нибудь сама.
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Здесь нет никакой ошибки,ЗЕтварь умышленно ведет к смерти украинцев.
Вся эта ЗЕсволота на слелующих выборах сядет,если люди их неповесят.
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нічого дивного тут немає, розуміючі хто при владі зараз, а це невдале шапіто95!!!!
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То з якимсь горнолижніком договір на видобування нафти заключать, то не ті тести привезуть....
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Для тупых порохоботов!! других тестов в природе не существует... Опять соевый свинорыл воду мутит... Вопрос к Зеленскому, когда посадки начнутся?
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Какая же гнида, сейчас всему миру не хватает тестов, даже в сильнейших экономиках вроде Америки тестируют только тех, у кого есть симптомы чтобы меньше тратить, кидаются с радостью на любые свободные тесты - а зрадоботне вроде этой все не так.
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какой президент такие и тесты. Мы их сделали вместе.
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а зара прикиньте, якби на місці буби був якийсь дурачок?
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Походу Закревская каждой "бочке-затычка",главный специалист и авторитет по любому вопросу и во всех областях.По мне "экспресс-тест" ,все лучше,чем вааще ничего.Если можете достать лучше и качественней,то вперед и с песней.Чай не бедные люди наши олигархи,и Петр Ляксеич в их числе.А для госпожи Супрун само время им и помочь,и подсказать, где и что купить,а не советы пустые раздавать.Кстати тут Супрун не одинока.Почему то не видно всех наших светил от медицины Олечек Богомолец,Тодуровых,Амосовых,Богатыревых и так далее,со своим мнением,что,где и кого мы должны закупать.А не какая то Закревская будет нам об этом рассказывать.
Да уже то,что по этим тестам врачь сможет понять,корона у больного или не корона,уже хорошо.Давайте этих экспресс тестов нам еще и побольше.А Закревская пусть дальше "зраду" разводит.В данный момент это нормально,лишний пендель сейчас нашей власти не помешает.
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Петр Алексеевич уже помог, привезя в Украину маски и аппараты ИВЛ. Теперь пора реальному президенту Бене Коломойскому показать свою помощь а то его марионетка за что ни возьмется везде лажа.
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Петяботы такие убогие, Зе обещал экспресс-тесты и их доставил. ЭКСПРЕСС ТЕСТА на цепную реакцию (ПЦР-тест) не бывает в природе! И Ульянихе это передайте.
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Гальмо брехливе, вона не говорила про "Експрес-тест на ПЛР".
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на фоне самолета из кетая прокрутите ролик про нелошару.
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может кто то наконец инициирует уже процедуру импичмента зеленского??? она же есть вроде уже...проголосована законом. Да, пусть не дойдёт до конца, но хотя бы начать...может само уйдёт???
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Яроша поставим с 0,1%? Который предлагает колонию строгого режима! Можете в поле себе город построить, вас не так и много.
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