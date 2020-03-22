 Літаком із Китаю доставлять експрес-тести, набагато менш точні, ніж необхідні тест-системи ПЛР, - Закревська

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі. Погані новини. Пам'ятаєте, президент нещодавно анонсував, що от-от має прибути літак з Китаю нарешті з тестами на коронавірус, антисептиками і оцим усім?
Так от - там не ті тести, які потрібні. В літаку експрес-тести. А потрібні - тест-системи ПЛР.
От що пише Павло Паламарчук:
"У Китайському літаку - експрес тести. В мене все".
Чому Павло, який працює в Міністерство охорони здоров'я України експертом і працює саме над тим, щоб захистити нас від епідемії, так засмутився цим? Я спробувала з'ясувати у лікарів. От що дізналась:
Є два типи тестів:
1) Тест-системи ПЛР - лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Ці тести достовірно встановлюють як наявність так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку прояву симптомів.
2) Експрес-тести. Набагато менш точні. І головне - вони "бачать" не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятись в організмі лише на 5-6 день після появи симптомів. А від зараження до симптомів може пройти ще два і більше тижні. Результатом такого тесту є лише не дуже точна відповідь на питання - чи були в організмі людини антитіла проти вірусу 5-6 днів тому. Тобто негативний результат тесту майже не дає ніякої корисної інформації для боротьби з епідемією. Негативний результат не може виключити наявність зараження. Позитивний - теж дуже приблизний і головне - його отримують запізно.
А тестувати вірогідно заражених, які вже можуть переносити вірус, але ще не мають симптомів експрес-тестами взагалі без сенсу. Тобто ні перевірити приїжджаючих в країну, ні своєчасно виявити уражених серед вірогідних контактів захворівшого експрес-тести не можуть.
Для ефективної боротьби з епідемією потрібні тест-системи (ПЛР-тестування). Для достовірної перевірки груп ризику, всіх, хто повернувся протягом останніх двох тижнів із-за кордону, всіх контактів захворівших, супер-переносників. Без необхідної кількості ПЛР-тестування МОЗ не володіє достовірно інформацією і вся наша статистика не дає повної картини, і відповідно карантинні заходи (які дійсно необхідні) - не є ефективними.
Без достатньої кількості ПЛР-тестів неможливо запровадити адекватні протоколи тестування і уточнити необхідні карантинні заходи - посилити щодо ймовірно уражених кластерів і зменшити загальний негативний вплив на економіку.
Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії!
І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади.
А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись", - зазначила вона.
На думку Закревської, зараз потрібно вимагати у влади - президента, Офісу Президента України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України вжити всіх заходів, і докласти надзусиль, щоб закупити тест-системи ПЛР в необхідній кількості, говорити правду і забезпечити українських лікарів тест-системами: "Якщо це змогла зробити неурядова волонтерська організація Повернись живим, то це точно має змогу зробити держава. інакше - навіщо вона нам?"
Також, за її словами, потрібно вимагати надання інформації - в які країни і міжнародні організації України вже зверталися, хто відмовив, з ким ведуться переговори: "Тут стануть в нагоді депутатські звернення - офіційні та особисті Олександра Устінова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зінкевич. Перевірити цю інформацію - звертатися безпосередньо до ВООЗ, послів держав, шукати, шукати, знайти і привезти".
"Вимагати ввести адекватні протоколи тестування
-забезпечити тестування методом ПЛР всіх,
- хто повернувся із-за кордону протягом 14-ти діб і повертається зараз,
- ймовірних контактерів достовірних заражених, найближче їх оточення і ширше коло,
- лікарів, які контактують із хворими і потенційно хворими,
- потенційних суперрозповсюджувачів - продавці супермаркетів, поштарі, поліцейські, лікарі тощо,
- довільні вибірки для виявлення і локалізації інших кластерів зараження", - написала вона.
Також Закревська оголосила про запуск флешмобу з вимогою до влади закупити ПЛР-тест-системи і тестувати всіх з хештегом #ТестуйтеУсіхПЛР і закликала йти служити в армію: "Там тепер очевидно буде безпечніше з вірусом, ніж на гражданці".
Відзначимо, що в Офісі Президента поки не прокоментували інформацію Закревської про тести на коронавірус.
Нагадуємо 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.
Нам бы сближаться с Америкой, Англией, ЕС.
Иди лучше попытайся своего комика рассмешить, приз получишь может.
Назовите хоть что то, где янелох бы не обосрался?
Эта эпидемия свалит весь медицинский ненужный хлам тем странам, кто будет последними заразившимися.
Не секрет, что понадобится только половина (а то и меньше) из запасенных лекарств.
А адвокат с каких пор стала специалистом по тест системам?
Для первичной и массовок диагностики экспресс тесты очень нужны .
А закревская работает просто говнометателем
Ж...А
Просіть Бога про милість
Україна в прогресії
Бьіть клоуном у 3,14ДарАссов?
Или 3,14дарасом у клоунов?
Какое на хрен военное положение без Верховной Рады, а голосование по интернету без участия известных украинских хакеров? И шо скажет завтра Конституционный суд, а через год - Международный трибунал в Гааге?
Голобоодько - два "узи" пукалки против танка на Банковой...
Потому что. м как были лохами в 2004, 2014 так и остались в 2020!
Скорблю за Бекешкиной...
Главные хранилища госрезерва...
Главное для ЗЕбильного хитрожопого клоуна - пиар.
Гои пока верят...
Вся эта ЗЕсволота на слелующих выборах сядет,если люди их неповесят.
Да уже то,что по этим тестам врачь сможет понять,корона у больного или не корона,уже хорошо.Давайте этих экспресс тестов нам еще и побольше.А Закревская пусть дальше "зраду" разводит.В данный момент это нормально,лишний пендель сейчас нашей власти не помешает.