 Експрес-тести, доставлені з Китаю, не можуть точно визначити коронавірус - необхідно вимагати закупівлю ПЛР-тестів, - Закревська

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі. Погані новини. Пам'ятаєте, президент нещодавно анонсував, що от-от має прибути літак з Китаю нарешті з тестами на коронавірус, антисептиками і оцим усім?
Так от - там не ті тести, які потрібні. В літаку експрес-тести. А потрібні - тест-системи ПЛР.
От що пише Павло Паламарчук:
"У Китайському літаку - експрес тести. В мене все".
Чому Павло, який працює в Міністерство охорони здоров'я України експертом і працює саме над тим, щоб захистити нас від епідемії, так засмутився цим? Я спробувала з'ясувати у лікарів. От що дізналась:
Є два типи тестів:
1) Тест-системи ПЛР - лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Ці тести достовірно встановлюють як наявність так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку прояву симптомів.
2) Експрес-тести. Набагато менш точні. І головне - вони "бачать" не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятись в організмі лише на 5-6 день після появи симптомів. А від зараження до симптомів може пройти ще два і більше тижні. Результатом такого тесту є лише не дуже точна відповідь на питання - чи були в організмі людини антитіла проти вірусу 5-6 днів тому. Тобто негативний результат тесту майже не дає ніякої корисної інформації для боротьби з епідемією. Негативний результат не може виключити наявність зараження. Позитивний - теж дуже приблизний і головне - його отримують запізно.
А тестувати вірогідно заражених, які вже можуть переносити вірус, але ще не мають симптомів експрес-тестами взагалі без сенсу. Тобто ні перевірити приїжджаючих в країну, ні своєчасно виявити уражених серед вірогідних контактів захворівшого експрес-тести не можуть.
Для ефективної боротьби з епідемією потрібні тест-системи (ПЛР-тестування). Для достовірної перевірки груп ризику, всіх, хто повернувся протягом останніх двох тижнів із-за кордону, всіх контактів захворівших, супер-переносників. Без необхідної кількості ПЛР-тестування МОЗ не володіє достовірно інформацією і вся наша статистика не дає повної картини, і відповідно карантинні заходи (які дійсно необхідні) - не є ефективними.
Без достатньої кількості ПЛР-тестів неможливо запровадити адекватні протоколи тестування і уточнити необхідні карантинні заходи - посилити щодо ймовірно уражених кластерів і зменшити загальний негативний вплив на економіку.
Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії!
І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади.
А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись", - зазначила вона.
На думку Закревської, зараз потрібно вимагати у влади - президента, Офісу Президента України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України вжити всіх заходів, і докласти надзусиль, щоб закупити тест-системи ПЛР в необхідній кількості, говорити правду і забезпечити українських лікарів тест-системами: "Якщо це змогла зробити неурядова волонтерська організація Повернись живим, то це точно має змогу зробити держава. інакше - навіщо вона нам?"
Також, за її словами, потрібно вимагати надання інформації - в які країни і міжнародні організації України вже зверталися, хто відмовив, з ким ведуться переговори: "Тут стануть в нагоді депутатські звернення - офіційні та особисті Олександра Устінова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зінкевич. Перевірити цю інформацію - звертатися безпосередньо до ВООЗ, послів держав, шукати, шукати, знайти і привезти".
"Вимагати ввести адекватні протоколи тестування
-забезпечити тестування методом ПЛР всіх,
- хто повернувся із-за кордону протягом 14-ти діб і повертається зараз,
- ймовірних контактерів достовірних заражених, найближче їх оточення і ширше коло,
- лікарів, які контактують із хворими і потенційно хворими,
- потенційних суперрозповсюджувачів - продавці супермаркетів, поштарі, поліцейські, лікарі тощо,
- довільні вибірки для виявлення і локалізації інших кластерів зараження", - написала вона.
Також Закревська оголосила про запуск флешмобу з вимогою до влади закупити ПЛР-тест-системи і тестувати всіх з хештегом #ТестуйтеУсіхПЛР і закликала йти служити в армію: "Там тепер очевидно буде безпечніше з вірусом, ніж на гражданці".
Відзначимо, що в Офісі Президента поки не прокоментували інформацію Закревської про тести на коронавірус.
Нагадуємо 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.
( нам не нужна реклама), поверьте специалиста такого уровня уговорить полететь дорогого стоит, но ради спасения мы готовы просрать все деньги которые еще есть на счетах.
спочатку потрібно визначити.
всё правильно делают, что закупают.
Иныим словами это значит тест на то что делать из трупом,сжигать или отдавать родственникам на захоронение.
Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. Доставляються обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики.
❗️Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для «санітарного сортування», тобто у разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, в якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи.
Зазначимо, що у разі, коли негативні обидва тести - і на грип, і експрес-тест на коронавірус, - то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.
Також додамо, що в регіонах кожного дня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів, цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус.
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А у нас в стране некому спирт делать, что таскаем его самолётом из Китая?