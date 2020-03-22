 Експрес-тести, доставлені з Китаю, не можуть точно визначити коронавірус - необхідно вимагати закупівлю ПЛР-тестів, - Закревська

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі. Погані новини. Пам'ятаєте, президент нещодавно анонсував, що от-от має прибути літак з Китаю нарешті з тестами на коронавірус, антисептиками і оцим усім?

Так от - там не ті тести, які потрібні. В літаку експрес-тести. А потрібні - тест-системи ПЛР.

От що пише Павло Паламарчук:

"У Китайському літаку - експрес тести. В мене все".

Чому Павло, який працює в Міністерство охорони здоров'я України експертом і працює саме над тим, щоб захистити нас від епідемії, так засмутився цим? Я спробувала з'ясувати у лікарів. От що дізналась:

Є два типи тестів:

1) Тест-системи ПЛР - лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Ці тести достовірно встановлюють як наявність так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку прояву симптомів.

2) Експрес-тести. Набагато менш точні. І головне - вони "бачать" не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятись в організмі лише на 5-6 день після появи симптомів. А від зараження до симптомів може пройти ще два і більше тижні. Результатом такого тесту є лише не дуже точна відповідь на питання - чи були в організмі людини антитіла проти вірусу 5-6 днів тому. Тобто негативний результат тесту майже не дає ніякої корисної інформації для боротьби з епідемією. Негативний результат не може виключити наявність зараження. Позитивний - теж дуже приблизний і головне - його отримують запізно.

А тестувати вірогідно заражених, які вже можуть переносити вірус, але ще не мають симптомів експрес-тестами взагалі без сенсу. Тобто ні перевірити приїжджаючих в країну, ні своєчасно виявити уражених серед вірогідних контактів захворівшого експрес-тести не можуть.

Для ефективної боротьби з епідемією потрібні тест-системи (ПЛР-тестування). Для достовірної перевірки груп ризику, всіх, хто повернувся протягом останніх двох тижнів із-за кордону, всіх контактів захворівших, супер-переносників. Без необхідної кількості ПЛР-тестування МОЗ не володіє достовірно інформацією і вся наша статистика не дає повної картини, і відповідно карантинні заходи (які дійсно необхідні) - не є ефективними.

Без достатньої кількості ПЛР-тестів неможливо запровадити адекватні протоколи тестування і уточнити необхідні карантинні заходи - посилити щодо ймовірно уражених кластерів і зменшити загальний негативний вплив на економіку.

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Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії!

І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади.

А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись", - зазначила вона.

На думку Закревської, зараз потрібно вимагати у влади - президента, Офісу Президента України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України вжити всіх заходів, і докласти надзусиль, щоб закупити тест-системи ПЛР в необхідній кількості, говорити правду і забезпечити українських лікарів тест-системами: "Якщо це змогла зробити неурядова волонтерська організація Повернись живим, то це точно має змогу зробити держава. інакше - навіщо вона нам?"

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Також, за її словами, потрібно вимагати надання інформації - в які країни і міжнародні організації України вже зверталися, хто відмовив, з ким ведуться переговори: "Тут стануть в нагоді депутатські звернення - офіційні та особисті Олександра Устінова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зінкевич. Перевірити цю інформацію - звертатися безпосередньо до ВООЗ, послів держав, шукати, шукати, знайти і привезти".

"Вимагати ввести адекватні протоколи тестування

-забезпечити тестування методом ПЛР всіх,

- хто повернувся із-за кордону протягом 14-ти діб і повертається зараз,

- ймовірних контактерів достовірних заражених, найближче їх оточення і ширше коло,

- лікарів, які контактують із хворими і потенційно хворими,

- потенційних суперрозповсюджувачів - продавці супермаркетів, поштарі, поліцейські, лікарі тощо,

- довільні вибірки для виявлення і локалізації інших кластерів зараження", - написала вона.

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Також Закревська оголосила про запуск флешмобу з вимогою до влади закупити ПЛР-тест-системи і тестувати всіх з хештегом #ТестуйтеУсіхПЛР і закликала йти служити в армію: "Там тепер очевидно буде безпечніше з вірусом, ніж на гражданці".

Відзначимо, що в Офісі Президента поки не прокоментували інформацію Закревської про тести на коронавірус.

Нагадуємо 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.





