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 Експрес-тести, доставлені з Китаю, не можуть точно визначити коронавірус - необхідно вимагати закупівлю ПЛР-тестів, - Закревська

Адвокат Євгенія Закревська з посиланням на державного експерта МОЗ України Павла Поламарчука повідомила, що на борту літака є лише "значно менш точні" експрес-тести і нібито немає лабораторних тестів, які достовірно встановлюють наявність або відсутність коронавірусу в людини навіть до початку прояву симптомів.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі. Погані новини. Пам'ятаєте, президент нещодавно анонсував, що от-от має прибути літак з Китаю нарешті з тестами на коронавірус, антисептиками і оцим усім?
Так от - там не ті тести, які потрібні. В літаку експрес-тести. А потрібні - тест-системи ПЛР.

От що пише Павло Паламарчук:
"У Китайському літаку - експрес тести. В мене все".

Чому Павло, який працює в Міністерство охорони здоров'я України експертом і працює саме над тим, щоб захистити нас від епідемії, так засмутився цим? Я спробувала з'ясувати у лікарів. От що дізналась:

Є два типи тестів:

 1) Тест-системи ПЛР - лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Ці тести достовірно встановлюють як наявність так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку прояву симптомів.

 2) Експрес-тести. Набагато менш точні. І головне - вони "бачать" не вірус, а лише антитіла, які починають вироблятись в організмі лише на 5-6 день після появи симптомів. А від зараження до симптомів може пройти ще два і більше тижні. Результатом такого тесту є лише не дуже точна відповідь на питання - чи були в організмі людини антитіла проти вірусу 5-6 днів тому. Тобто негативний результат тесту майже не дає ніякої корисної інформації для боротьби з епідемією. Негативний результат не може виключити наявність зараження. Позитивний - теж дуже приблизний і головне - його отримують запізно.
А тестувати вірогідно заражених, які вже можуть переносити вірус, але ще не мають симптомів експрес-тестами взагалі без сенсу. Тобто ні перевірити приїжджаючих в країну, ні своєчасно виявити уражених серед вірогідних контактів захворівшого експрес-тести не можуть.

Для ефективної боротьби з епідемією потрібні тест-системи (ПЛР-тестування). Для достовірної перевірки груп ризику, всіх, хто повернувся протягом останніх двох тижнів із-за кордону, всіх контактів захворівших, супер-переносників. Без необхідної кількості ПЛР-тестування МОЗ не володіє достовірно інформацією і вся наша статистика не дає повної картини, і відповідно карантинні заходи (які дійсно необхідні) - не є ефективними.
Без достатньої кількості ПЛР-тестів неможливо запровадити адекватні протоколи тестування і уточнити необхідні карантинні заходи - посилити щодо ймовірно уражених кластерів і зменшити загальний негативний вплив на економіку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У незаконно утримуваного РФ кримського татарина Мустафаєва симптоми коронавірусу, - Денісова

Наразі Уряд України не закупив ЖОДНОЇ тест-системи ПЛР. Були лише ті, що як гуманітарну допомоги нам виділила ВООЗ (близько 1500 шт.). І 1000 штук змогли закупити "Повернись живим" для армії! 
І з Китаю необхідні тести до нас теж не летять попри оптимістичні завіряння влади.
А це означає, що ми найближчим часом так і не зможемо запустити адекватні протоколи тестування і контролювати поширення епідемії - а тим паче з нею ефективно боротись", - зазначила вона.

На думку Закревської, зараз потрібно вимагати у влади - президента, Офісу Президента України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України вжити всіх заходів, і докласти надзусиль, щоб закупити тест-системи ПЛР в необхідній кількості, говорити правду і забезпечити українських лікарів тест-системами: "Якщо це змогла зробити неурядова волонтерська організація Повернись живим, то це точно має змогу зробити держава. інакше - навіщо вона нам?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ

Також, за її словами, потрібно вимагати надання інформації - в які країни і міжнародні організації України вже зверталися, хто відмовив, з ким ведуться переговори: "Тут стануть в нагоді депутатські звернення - офіційні та особисті Олександра Устінова (Oleksandra Ustinova) Yegor Chernev Olga Stefanyshyna Yaroslav Yurchyshyn Anastasia Krasnosilska Яна Зінкевич. Перевірити цю інформацію - звертатися безпосередньо до ВООЗ, послів держав, шукати, шукати, знайти і привезти".

"Вимагати ввести адекватні протоколи тестування

-забезпечити тестування методом ПЛР всіх,
- хто повернувся із-за кордону протягом 14-ти діб і повертається зараз,
- ймовірних контактерів достовірних заражених, найближче їх оточення і ширше коло,
- лікарів, які контактують із хворими і потенційно хворими,
- потенційних суперрозповсюджувачів - продавці супермаркетів, поштарі, поліцейські, лікарі тощо,
- довільні вибірки для виявлення і локалізації інших кластерів зараження", - написала вона.

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Також Закревська оголосила про запуск флешмобу з вимогою до влади закупити ПЛР-тест-системи і тестувати всіх з хештегом #ТестуйтеУсіхПЛР  і закликала йти служити в армію: "Там тепер очевидно буде безпечніше з вірусом, ніж на гражданці".

Відзначимо, що в Офісі Президента поки не прокоментували інформацію Закревської про тести на коронавірус.

Нагадуємо 20 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про постачання з Китаю тестів для виявлення коронавірусу, масок і дезінфікуючої рідини.

Експрес-тести, доставлені з Китаю, не можуть точно визначити коронавірус - необхідно вимагати закупівлю ПЛР-тестів, - Закревська 01
Експрес-тести, доставлені з Китаю, не можуть точно визначити коронавірус - необхідно вимагати закупівлю ПЛР-тестів, - Закревська 02
Експрес-тести, доставлені з Китаю, не можуть точно визначити коронавірус - необхідно вимагати закупівлю ПЛР-тестів, - Закревська 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183370
 
 
 Топ коментарі
 
Как интересно... В самолёте в Китай маски "те", а в самолёте из Китая тесты "не те"...
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як це могло статися з найвеличнішою владою?
прямо, навіть, не віриться
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Тести на вагітність підсунули!!! Яка радість...
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.им не до тестов у них подписание 25-го начал отмены санкций кацапам и легитимизации ОРДЫЛО... в глазах Пу мир давеча привидился.. а вы тут тестами какими то отвлекаете.. ..
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На тебе небоже,что нам негоже. Дали нам те,що їм сто років не потрібне.
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хорошие новости мы разворачиваем этот борт обратно, и отправляем еще один борт что бы наверняка, с проверенной сопроваждающей тетей Люсей, уборщицей из офиса партии ....
( нам не нужна реклама), поверьте специалиста такого уровня уговорить полететь дорогого стоит, но ради спасения мы готовы просрать все деньги которые еще есть на счетах.
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"Плохие новости. Самолетом из Китая доставят не те тесты, которые нужны"

"Погані новини. Літаком із Китаю доставлять не ті тести, які потрібні", - Закревська - Цензор.НЕТ 3820
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Тупіших людей за петяботів важко знайти . Просто зрозумійте , вас 20 % довбойобів ( це разом з купленими петькою голосами ) , змиріться вже дятли , це називається демократія . Бо як будете вякати , уявіть що з вами буде , Не подобається - ******** в ліс , разом з ярошем.
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Ти ще не бачив справжньої демократії. Ще місяць два карантину і виносити цю владу почнуть голодні зебіли, тому що роботи нема, грошей нема, а їсти хочеться. Відосиками клоуна ситий не будеш
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Я не понимаю, как люди до сих пор не могут понять,что нужно сосредоточиться на подготовке к лечению а ни ...... всякую херь обсуждать и покупать. Ну например давайте рассмотрим ситуацию - прилетел самолет (приехал поезд, автобус). На борту выявили 10ть зараженных из 200чел., куда девать всех 200человек ведь оставшиеся 190 контактиновали с ними. Далее врачи которые смотрели и пилоты общавшиеся со стюардессами их тоже на самоизоляцию? Далее .... этих людей нужно отвезти кудато..... у нас есть это "кудато"? Или сразу домой? Если домой, потому-шо некуда, то как они будут питаться ? Им ктото будет приносить или они сами будут ходить по магаазинам и..... правильно заражать других, в обоих случаях. Так что, будем продолжать и дальше тратить деньги ситуативно на хер знает что или всетаки на конкретный план ...... Ну, или можно сразу всех расстрелять и сжечь 😂. Шучу конечно.
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та кого лікувати ?
спочатку потрібно визначити.
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"Якщо це змогла зробити неурядова волонтерська організація Повернись живим, то це точно має змогу зробити держава..." І Кернес з Ярославським???? це вони везуть, а не Зе. P.S.Закревськой би помовчати, але хочеться бути нагорі?
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ой, ещё одна дилетантша вирусолог-паникёрша выискалась. прям зрада и конец света.
всё правильно делают, что закупают.
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поддерживаю, написала адекватно, от зе-дебилов уже ничего не жду
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"Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назадИсточник: https://censor.net.ua/n3183370

Иныим словами это значит тест на то что делать из трупом,сжигать или отдавать родственникам на захоронение.
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МОЗ повідомляє:
Сьогодні в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. Доставляються обидва види тестів: тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики.
❗️Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для «санітарного сортування», тобто у разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, в якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи.
Зазначимо, що у разі, коли негативні обидва тести - і на грип, і експрес-тест на коронавірус, - то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.
Також додамо, що в регіонах кожного дня лабораторії вже проводять тести ПЛР. Додатково до цих ПЛР-тестів, цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики. Це розширить кількість точок у країні для діагностики захворювань на коронавірус.
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порохоботам и так не так и так не так))вы ушлепки недавно волали метро не закрывать за людей беспокоитесь))сами бл..ди в метро не ногой))гореть вам в аду твари!!!хуже путинососов только порохоботы!!
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а когда курс гривни укреплялся, тоже ведь орали "зрада". курс низкий , теперь курс поднялся , стонут " помогите курс растет" и так во всем идиоты нагнетают ситуацию, для них чем труднее власти, тем лучше панику в стране разгонять
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Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем?

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А у нас в стране некому спирт делать, что таскаем его самолётом из Китая?
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Сегодня в Чехию, имеющую населения в 4 раза меньше Украины, из Китая привезли разное антивирусное оборудование на украинском самолете АН-124 Руслан. В Украину из Китая везут оборудование на самолете ИЛ-76, имеющем грузоподъемность в несколько раз иеньше Руслана. Делайте выводы об отношении к народу зеленой банды.
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какие такие тесты на всех?, в раде всего 400 депутангов + ихние родственники, им хватит 1500 дареных, остальным и так сойдет...
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Т.е. вы заплатили деньги не проверив что это за тест? Или там не было представителя от Украины,который получал груз? Действительно - команда Зебилов. Зато много смеялись и пародировали других со сцены, а сами кто? Клоуны.
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Успокойтесь. Вот новость. В Институте молекулярной биологии (Киев) разработали нашу тест-систему на основе ПЦР. Для неграмотных объясняю. Чтобы что-то выпускать нужно покупать лицензию или иметь свои разработки. Экспресс-тесты - это тесты на основе выявления антител. Тут патентуется метод получения этих антител и способ их привязки на носитель. Получение антител - это довольно таки длительный процесс и требует длительного тестирования на пригодность. В ПЦР-тестах патентуется последовательность ДНК, по которой чужеродный возбудитель выявляется. Слава богу, наши нашли последовательность, которая еще не патентована и теперь тесты могут производить в Украине (если только какой-нибудь хитрожопый не присвоит). А теперь скажите, пожалуйста, нужна в Украине наука или нет? Будем и дальше о ней вспоминать, когда петух клюнет? И еще. Ученые, которые разработали этот тест, чем-нибудь вам всем обязаны, если у кандидата наук зарплата еле-еле до 7 тысяч дотягивает?
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