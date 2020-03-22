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 Політика України, Суспільство
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 У незаконно утримуваного РФ кримського татарина Мустафаєва симптоми коронавірусу, - Денісова

Фігурант другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" кримчанин Сервер Мустафаєв, що незаконно утримується в російському СІЗО, не отримує необхідної медичної допомоги.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва з 19 березня підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.

Стан здоров’я Сервера Мустафаєва погіршився: температура тіла підвищилася з 37,6 до 39,3, сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі.

Він звертався до "Южного окружного военного суда" та адміністрації пенітенціарної установи щодо надання йому належної медичної допомоги, однак йому зробили лише жарознижувальні ін’єкції, не було зроблено жодного аналізу та не встановлено діагноз.

Враховуючи оголошену Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемію коронавірусної інфекції вважаю такі дії російської влади неприпустимими, адже вони прямо порушують основоположне право людини на життя, гарантоване Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

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Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно провести повне медичне обстеження Сервера Мустафаєва, аби виключити зараження інфекційними захворюваннями, зокрема коронавірусною інфекцією. Також забезпечити надання кваліфікованої лікарської допомоги в умовах місця несвободи відповідно до міжнародних стандартів надання медичної допомоги особам які перебувають під вартою.

Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій відреагувати на грубі порушення Російською Федерацією прав незаконного утримуваного громадянина України та максимально сприяти забезпеченню основоположного права на життя кримського татарина Сервера Мустафаєва", - підсумувала жінка.

У незаконно утримуваного РФ кримського татарина Мустафаєва симптоми коронавірусу, - Денісова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183367
 
 
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Надеюсь всех окупантов его удерживавших заразил
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Срочно на допрос и чтоб кашлял, кашлял... Хоть так.
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Ця влада продемонструвала, що вона неспроможна чомусь навчатися. А 73% виборців, тобто 44% населення, продемонстрували, що неспроможні відрізнити шоколад від лайна.
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Похоже кацапы попали на коронавирус серьезно. Плешивый будет все скрывать до 9 мая. К этому времени чумной барак будет подыхать, как мухи. Чернобыль 2.
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хорошо если его держат не в одиночке...И пусть потребует встречи с начальником
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Крым кишит вирусом вся кацапня тоже,за разглашение тайны штраф и арест.Оккупированные территории не лучше, а кпп пропускают ублюдков.
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