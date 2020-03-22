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 На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ

В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в фейсбуці.

"Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 4 випадки
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
Львівська область -1 випадок
Тернопільська область - 1 випадок
м. Київ - 9 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19", - повідомили в пресслужбі МОЗ.

На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183364
 
 
 Топ коментарі
 
Со слабоумными зелеными клоунами в Украине будет эпидемия похлеще Италии. Началось с цирком Скалецкой, потом продолжилось с вывозом масок из Украины, потом с активным возвратом украинцев из зараженных стран уже без всякого карантина, а сейчас 3 смерти на 47 зараженных - это ужас, почти 9% смертности от заболевших, выше чем в Италии, это говорит о том, что у нас не медицина , а ритуальная служба. И это заслуга зеленых . Врачи нижайшей квалификации, которые даже не могут пользоваться аппаратами ИВЛ, а Емец еще и глаголит - поддержите наших медиков. Значит волонтеры армию поддержите, а сейчас волонтеры медицину пусть поддерживают. А власть зарплатой нормальной не хочет их поддержать? Не хочет обучить элементарному?Себе - то мерседесы за 3, 5 млн покупают. Интересно народу знать за какие доходы делает покупки окацапленный Ермак? И сколько этот Ермак пожертвовал на украинскую медицину в период пандемии? И сколько Коломойский пожертвовал?
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Отак....
Бо тестів не було.
Зараз протестують і цифіри підуть стрімко вгору.
І ще я очікую на дані по пневмоніях, яких зараз надмірна кількість.
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Со слабоумными зелеными клоунами в Украине будет эпидемия похлеще Италии. Началось с цирком Скалецкой, потом продолжилось с вывозом масок из Украины, потом с активным возвратом украинцев из зараженных стран уже без всякого карантина, а сейчас 3 смерти на 47 зараженных - это ужас, почти 9% смертности от заболевших, выше чем в Италии, это говорит о том, что у нас не медицина , а ритуальная служба. И это заслуга зеленых . Врачи нижайшей квалификации, которые даже не могут пользоваться аппаратами ИВЛ, а Емец еще и глаголит - поддержите наших медиков. Значит волонтеры армию поддержите, а сейчас волонтеры медицину пусть поддерживают. А власть зарплатой нормальной не хочет их поддержать? Не хочет обучить элементарному?Себе - то мерседесы за 3, 5 млн покупают. Интересно народу знать за какие доходы делает покупки окацапленный Ермак? И сколько этот Ермак пожертвовал на украинскую медицину в период пандемии? И сколько Коломойский пожертвовал?
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Со слабоумными зелеными клоунами в Украине будет эпидемия похлеще Италии.
--

не будет. некоторые данные подводят к выводу, что эффективность этих карантинов в конечном итоге отрицательная.
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Вам явно хлорофила не вистачає..
3О років годували цю бімбу..
Натешті вибухну
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Есть предложение, лечить кто заболеет из порохоботов, только лекарствами и на оборудовании, которое предоставил петралексеич
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а якщо лікувати всіх зебілів на податки, що сплатив цей хітрозроблений єврей, то ви всі передохнітє нахєр
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Как минимум, +2 аппарата ИВЛ, за свой счет. А что сделал ты?
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фонд жены мародера сколько украл с бюджета? И да те аппараты даже не новые а тупо почининеные
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Как бизнес в Украине помогает в борьбе против короновируса
entry is in top1000 ratingMarch 21st, 13:00
Корпорация "Рошен" приобретает 10 тысяч защитных костюмов для медиков, и это только первая поставка. Об этом сообщила директор по развитию социальных проектов "Рошен" Ирина Пономаренко.

Партия "Европейская солидарность" создала сайт волонтерской помощи пенсионерам и одиноким украинцам, для помощи в закупке продуктов или лекарств.

Также "ЕС" закупает маски, тесты. Первые несколько тысяч масок уже поступили и будут переданы адресатам.

Каждый нардеп от "ЕС" передал в фонд борьбы с вирусом по 35000 грн.

Ринат Ахметов закупает 20 000 тестов.

Спортклуб "Ваш тренер" выделил 500 000 грн.

Компания "Биофарма" закупила оборудование на 5 млн грн. В городскую инфекционную больницу купили два аппарата ИВЛ, микроскопы, микроскопы и прочее. Кроме того, компания выделяет 500 000 грн поддержки пенсионерам, каждую неделю.

"Сильпо" предлагает работу тем, кто из-за карантина остался без работы. Принимают заявки от соискаталей и передают своим HR по всей стране. Курьеры, грузчики, водители. и пр. - сейчас нужны.

Виктор Пинчук закупает 10 ИВЛ для больниц в областных центрах

Еще от фонда Порошенко, помимо уже отремонтированных 10 ИВЛ и закупленных ремкомплектов:
Васильковская ЦРБ в течение нескольких дней получит газово-электролитный анализатор GEM Premier-3500 и 10 пульсоксиметров SHO-6002.
Обуховская ЦРБ также получит 10 пульсоксиметров SHO-6002 уже до конца этой недели, сообщил Коненко 18 марта.
Также заказано необходимое количество кислородных концентраторов для обеих больниц. В целом это 13 аппаратов.

"Новая почта" выделила 25 000 000 грн.

"Эпицентр" направляет на помощь 1% от оборота и 100 ИВЛ.

UFuture - 2 ИВЛ

Жебривские выделили 10 000 000 грн.

"Приват-банк" приобрел несколько ИВЛ - в Одессу, Лисичанск, Киев

Lifecell сделал бесплатными звонки на номера различных сервисов МОЗ

Джек Ма выделил для Украины тестов на 80 000 000 долларов

Вакарчук - 1 миллион гривен

Монобанк - включил кэшбек 20% на значительное число онлайн-оплат для всех держателей карт

бизнесмены Евгений Черняк ("Хортица"), Андрей Пышный ("Ощадбанк"), Владимир Яценко (Monobank), Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Федорив, Артур Михно и Андрей Боровик (Work.ua), Алена Дегрик (LeoGaming) - 9 ИВЛ, экспресс-тесты и маски

Жеваго - помощь медицине Полтавской области

Владелец магазинов "Аврора" Лев Жиденко - 7.7 млн. грн. в Полтавской области

"Энзим" и "Кормотех" - 4 млн. грн.

Экс-губернатор Одесской области Степанов - 1 ИВЛ

"СН" Холодов - 1 ИВЛ

Moneyveo - 3 млн. грн

Львовская IT-компания компания SoftServe объявила, что выделит 10 млн грн на медицинские нужды

Это только на сегодняшний день, понятно, что список будет только расти.
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В Луцьку є.
В Ліпіни з Хранції привіз.
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наче підтверджено.
але встиг по магазинах пройтись.
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але встиг по магазинах пройтись.
А шифровался под женщину, *******..
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Тарас, поляки на два дні відкривають пішоходні переходи, чого чекаєш?
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Я не можу так швидко звільнитися з роботи, купити білети і поїхати до кордону
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Отак....
Бо тестів не було.
Зараз протестують і цифіри підуть стрімко вгору.
І ще я очікую на дані по пневмоніях, яких зараз надмірна кількість.
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Вирус KVARTAL 95 свирепствует в Украине с 21 апреля 2019г. в основном приводит к тяжёлой пневмонии мозга, заболело 73%
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Ввиду отсутствия наличия пневмония диагностирована ошибочно.
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пневмония мозга налицо. Степень - от легкой (излечима), до неизлечимой.
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Зараз пішла чергова мулька: зелені вводять карантин, щоб узурпувати владу. - По всьому світі карантин, а у нас зелені нічого не роблять! *Карантин* - У нас не можна карантин, бо у нас зелені узурпують владу!

Порохоскот як він є.
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и нельзя никак (законно) сопротивляться принятию законов по продаже земли...
но тебе ближе проблемы лднрии
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Взагалі то цей май днр знущається, це скритий заклик вийти.
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- Мы провели тесты и обнаружили 47 инфицированных короновирусом!
- Сколько тестов вы провели?
- 47.
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это даже хорошо, если 47 тестов проведено, но подозреваю, что меньше =)
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Ну все понеслось ,тримайтесь рідненькі у нас таж сама біда,
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Я не розумію, навіщо так нагнітати? Сидиш вдома, слухаєш ці страшилки і думаєш: від чого ж я помру, від короновірусу чи з переляку? Інформація потрібна але ж не в таких "дозах".
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Зате вона позбавляє від закрепів і діє на користь виробників туалетного паперу.
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Я не верю этим данным,смахивает на полуправду.
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Если летняя жара не остановит распространение вируса, то сушите лапти.
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Это не важно - не посушишь лапти, за не имением оных, то откинешь копыта. На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5336
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печально, но близкая угроза - с погодой начнут переставать сидеть дома и выходить на дачи и огороды. чем собираются сдерживать эту массовую движуху?
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ну у нас - дожди, местами со снегом (погода пока помогает)
дачники-огородники - упоротые... у нас и транспорт отменили - и все равно чуть ли не на роликах )))
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ну тогда погода на пока на руку. хотя? к тому времени когда погода наладыться, будет уже и массовое колличество инфицированных. а как сдержать массу больных в лёгкой форме (их судя по имеющейся статистике основное колличество), которые просто Должны отсиживаться по хатах? а точно, шо на роликах будут добираться "партизанскими тропами" з кравчучкамы. по лисапеты вже мовчу. у мну даже для своего мысленного эксперемента идей никаких нет, как можно сдержать это движение "пятысотенникив". "дачи" й городы войсками оцеплять? (((
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Насправді чим швидше ми перехворіємр тим краще буде всім. А людство запуталось само в собі через постійний потяг до наживи. Зараз наприклад дітей ізолюють, щоб фактично рятувати старих. З точки зору природи і еволюції це нонсенс, дорога в нікуди. Людина в молодому віці і в той період коли імунна система найефективніше здатна боротися з хворобами і набувати імунітет, елементарний приклад кір, має перехворіти, щоб у старшому віці не отримати ускладненої форми хвороби чи взагалі не вмерти раніше часу. А ми що робимо? Ховаємо дітей від хвороб, щоб спасти старих, але тим самим наражаємо на ще більшу небезпеку всіх. А далі що? А далі тотальні вакцинації, до якої нас так чомусь наполегливо ************. А це значить велика спокуса та можливості до маніпуляцій людством вцілому, можливість штучного відбору, регулювання, тобто фактично нова епоха рабства. Де людина буде лише бездумним гвинтиком. Такий собі біоробот, який буде виконувати конкретні функції, які перед ним ставить система до певного часу. Якщо дивитися з точки зору "керівника" цієї системи та його будівничого це прекрасно. Давня мрія про всесвітнє панування збулася. А якщо дивитися зі сторони ще поки що здатного думати та аналізувати гвинтика, це не дуже приємна перспектива для гвинтиків.
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не выйдет
в Китае переболело 0,005%
в Италии 0,05%
короне еще надо будет 1000 раз мутировать, чтобы заразить ВСЕХ, или даже хотя бы 1%
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в Китаї стабілізець (чи надовго?)
в Італіїї епідемія розкручується незвичними темпами
В наших же інтересах відстрочити настання епідемії тут якомога довше
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я ЗА карантин обеими руками, но без бессмысленных крайностей
я против необоснованного нагнетания обстановки и распространения очевидных фейков

кроме того не могу найти ответ на вопрос

https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?
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Хворих значно більше! Досить нам брехати!
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Вы и так нервничаете, а узнаете реальные цифры - запаникуете. Зачем усугублять?..
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Україна 2018 рік.За один місяць померло близько 16000 людей.За пів року 138000.Зараз одні дебіли сіющи паніку. https://ukraina.ru/news/20180918/1021176957.html
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Ти зовсім придурок? Ти для чого даєш посилання на срані рашистські смітники Сру?
Інших сайтів нема, крім лайна Україна.Сру, Страна.Юей, лайна, що фінансується рашистською сволотою та ригоАналами-втікачами? Ти ще тут петуШарія рекламуй,ідіот.
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итого, смертность 6,383%
или в Украине умирают все, кто входит в число получивших осложнения
те медпомощь практически не оказывается
вот и причина совместных патрулей МВД и ВСУ
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просто не всіх виявляють.
Проводили дослідження згідно яких на 3 смертельні випадки припадає приблизно 800 заражень.
А у нас виявили лише 47
Решта десь вештається
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обещали наполнить аптеки масками - получится морги трупами
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У нас в Одессе обычные маски по 25 грн. Да еще и нужно поискать. Срок эксплуатации маски - не более 2-х часов. Пенсы в акуе, от таких цен.

Ну и накуя мне такая власть? Тов. Зеленский, Вы должны немедленно издать Указ о конфискации средств индивидуальной защиты и направлении их для бесплатной раздачи в аптеки и т.д.
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У кого конфіскації? Як вияснилось, їх не мають зараз з чого шити, нема в достатній кількості сировини. А до останніх місяців Україна експортувала маски у Європу десятками мільйонів.

Зе-шмаркля повинен насамперед вибачитися перед народом та піти у відставку зі всією зебільною шоблою, вже всім зрозуміло, що квартальне малороське лайно не здатне керувати країною в таких складних умовах.
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Так за решетку тех, кто оставил граждан Украины без защиты и пусть шьют маски на зоне.
Нехай Коболев на свои миллионные премиальные закупит маски для пенсионеров.
Я пережил холеру, в Одессе, в 1970 году. Реально было страшно, но такого гавнища, как сейчас, не было.
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А тепер відслідковує кометарі мразоти, яка три дні верещал про закрите метро. І порівнюємо... На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3528
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та ПЛЕВАТЬ сколько больных КОВИДОМ-19, у нас 73% и более дегенератов без мозгов, уровень собаки и свиньи, а не человека.
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Пусть мир дает технологии производства тестов и чтобы Украина производила у себя их!!!
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ща усі розігнались Україну тягти з болота в яке ми себе загнали самі
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сьогодні 22 березня.
Час звірити годинник:

На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3417
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за останні дні приїхало багато з Італії на захід України, то чекайте там на ВИБУХ заражень вірусом!!! АЛЕ! Науково доведено, що простий сирий часник є потужним ПРОТИВІРУСНИМ засобом, ефективність часнику на цьому вірусі точно не доведено, але для профілактики проти відомих всяких вірусів вживання часнику рекомендується!
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"Спасая" завершающих этот жизненный цикл стариков, толпа готова жертвовать детьми и их будущим. Воистину все еще дикая планета.
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У умерших диагностировали при вскрытии? На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ - Цензор.НЕТ 954
От чего их лечили?
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«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто уехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пусть там и сидят, если туда выехали», - сказал Лукашенко.
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Почему на нарисованной карте самый большой круг "зараженных" на месте Одессы, а в реале в одесской области пока ни одного случая? Это кто-то нострадамусит?
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