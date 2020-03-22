 На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в фейсбуці.
"Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 4 випадки
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
Львівська область -1 випадок
Тернопільська область - 1 випадок
м. Київ - 9 випадків.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19", - повідомили в пресслужбі МОЗ.
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не будет. некоторые данные подводят к выводу, что эффективность этих карантинов в конечном итоге отрицательная.
3О років годували цю бімбу..
Натешті вибухну
entry is in top1000 ratingMarch 21st, 13:00
Корпорация "Рошен" приобретает 10 тысяч защитных костюмов для медиков, и это только первая поставка. Об этом сообщила директор по развитию социальных проектов "Рошен" Ирина Пономаренко.
Партия "Европейская солидарность" создала сайт волонтерской помощи пенсионерам и одиноким украинцам, для помощи в закупке продуктов или лекарств.
Также "ЕС" закупает маски, тесты. Первые несколько тысяч масок уже поступили и будут переданы адресатам.
Каждый нардеп от "ЕС" передал в фонд борьбы с вирусом по 35000 грн.
Ринат Ахметов закупает 20 000 тестов.
Спортклуб "Ваш тренер" выделил 500 000 грн.
Компания "Биофарма" закупила оборудование на 5 млн грн. В городскую инфекционную больницу купили два аппарата ИВЛ, микроскопы, микроскопы и прочее. Кроме того, компания выделяет 500 000 грн поддержки пенсионерам, каждую неделю.
"Сильпо" предлагает работу тем, кто из-за карантина остался без работы. Принимают заявки от соискаталей и передают своим HR по всей стране. Курьеры, грузчики, водители. и пр. - сейчас нужны.
Виктор Пинчук закупает 10 ИВЛ для больниц в областных центрах
Еще от фонда Порошенко, помимо уже отремонтированных 10 ИВЛ и закупленных ремкомплектов:
Васильковская ЦРБ в течение нескольких дней получит газово-электролитный анализатор GEM Premier-3500 и 10 пульсоксиметров SHO-6002.
Обуховская ЦРБ также получит 10 пульсоксиметров SHO-6002 уже до конца этой недели, сообщил Коненко 18 марта.
Также заказано необходимое количество кислородных концентраторов для обеих больниц. В целом это 13 аппаратов.
"Новая почта" выделила 25 000 000 грн.
"Эпицентр" направляет на помощь 1% от оборота и 100 ИВЛ.
UFuture - 2 ИВЛ
Жебривские выделили 10 000 000 грн.
"Приват-банк" приобрел несколько ИВЛ - в Одессу, Лисичанск, Киев
Lifecell сделал бесплатными звонки на номера различных сервисов МОЗ
Джек Ма выделил для Украины тестов на 80 000 000 долларов
Вакарчук - 1 миллион гривен
Монобанк - включил кэшбек 20% на значительное число онлайн-оплат для всех держателей карт
бизнесмены Евгений Черняк ("Хортица"), Андрей Пышный ("Ощадбанк"), Владимир Яценко (Monobank), Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Федорив, Артур Михно и Андрей Боровик (Work.ua), Алена Дегрик (LeoGaming) - 9 ИВЛ, экспресс-тесты и маски
Жеваго - помощь медицине Полтавской области
Владелец магазинов "Аврора" Лев Жиденко - 7.7 млн. грн. в Полтавской области
"Энзим" и "Кормотех" - 4 млн. грн.
Экс-губернатор Одесской области Степанов - 1 ИВЛ
"СН" Холодов - 1 ИВЛ
Moneyveo - 3 млн. грн
Львовская IT-компания компания SoftServe объявила, что выделит 10 млн грн на медицинские нужды
Это только на сегодняшний день, понятно, что список будет только расти.
В Ліпіни з Хранції привіз.
але встиг по магазинах пройтись.
А шифровался под женщину, *******..
Бо тестів не було.
Зараз протестують і цифіри підуть стрімко вгору.
І ще я очікую на дані по пневмоніях, яких зараз надмірна кількість.
Порохоскот як він є.
но тебе ближе проблемы лднрии
- Сколько тестов вы провели?
- 47.
(на дай Бог конечно!!!)
дачники-огородники - упоротые... у нас и транспорт отменили - и все равно чуть ли не на роликах )))
в Китае переболело 0,005%
в Италии 0,05%
короне еще надо будет 1000 раз мутировать, чтобы заразить ВСЕХ, или даже хотя бы 1%
в Італіїї епідемія розкручується незвичними темпами
В наших же інтересах відстрочити настання епідемії тут якомога довше
я против необоснованного нагнетания обстановки и распространения очевидных фейков
кроме того не могу найти ответ на вопрос
https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year
от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?
Інших сайтів нема, крім лайна Україна.Сру, Страна.Юей, лайна, що фінансується рашистською сволотою та ригоАналами-втікачами? Ти ще тут петуШарія рекламуй,ідіот.
или в Украине умирают все, кто входит в число получивших осложнения
те медпомощь практически не оказывается
вот и причина совместных патрулей МВД и ВСУ
Проводили дослідження згідно яких на 3 смертельні випадки припадає приблизно 800 заражень.
А у нас виявили лише 47
Решта десь вештається
Ну и накуя мне такая власть? Тов. Зеленский, Вы должны немедленно издать Указ о конфискации средств индивидуальной защиты и направлении их для бесплатной раздачи в аптеки и т.д.
Зе-шмаркля повинен насамперед вибачитися перед народом та піти у відставку зі всією зебільною шоблою, вже всім зрозуміло, що квартальне малороське лайно не здатне керувати країною в таких складних умовах.
Нехай Коболев на свои миллионные премиальные закупит маски для пенсионеров.
Я пережил холеру, в Одессе, в 1970 году. Реально было страшно, но такого гавнища, как сейчас, не было.
Час звірити годинник:
От чего их лечили?