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 Курйози, Суспільство, За кордоном
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Все про:карантин (675) Кирил (367) РПЦ (310) молитва (50) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 Глава РПЦ Кирило затвердив текст спеціальної молитви проти коронавірусу

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило затвердив текст спеціальної молитви для боротьби з поширенням коронавирусної інфекції. Її будуть читати в усіх храмах РПЦ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Znak з посиланням пресслужбу патріарха.

"Ми закликаємо до стриманості, збереження тверезодумання і молитовного спокою, звертаємо увагу на те, що вірянину не слід піддаватися паніці і страхам, пов'язаних з поширенням неперевіреної інформації про інфекцію. Разом з тим, неприпустимо легковажно ставитися до коронавірусної інфекції, нехтувати лікарськими приписами, ігнорувати профілактичні заходи, наражаючи на небезпеку зараження себе та оточуючих", - йдеться в заяві Священного Синоду.

Священний Синод закликав архіпастирів, пастирів, чернецтво і мирян РПЦ "до посиленої молитви про подолання хвороби і про дарування сил борються з нею лікарям". Також 17 березня було затверджено інструкцію для настоятелів приходів для боротьби з коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшла 81 підозра, - МОЗ

Нагадаємо, загальна кількість заражених коронавірусом у Росії досягла 306 осіб. Під медичним наглядом в цілому по Росії перебуває 82 тис. 439 осіб.

У світі COVID-19 заразилися 307,2 тис. осіб, від захворювання померло понад 13 тис. пацієнтів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183363
 
 
 Топ коментарі
 
Наконец-то в Орде нашла вакцину.
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Эта орда РПЦ в Украине разносит вирусы безнаказанно, правит службы и заражает людей. А зеленая власть закрывает на это глаза. Идиоты.
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А хохляцкая чернь смеялась над порошенковским томосом,мол на хлеб его не намажешь.
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Тепер нехай намазують зельонку. Допоможе.
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Краще всього допоможе цьомкання патрету *****.

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с человека животное делается с детства...
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неужто так трудно поверить в дол*ое*изм "мышебратьев"?!))
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Просто такое ощущение что смотрю телепередачу "Очевидное- невероятное".
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Брехня, по состоянию на утро 21.03.2020 в россии задокументирована 2697 смерть от коронавируса: москва, омск, красноярск, питер, тула, ектаринбург, совгавань, самара, оккупированный крым и др.. Инсайдерская инфа из минздрава рф.
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Некоторым товарищам небезинтересно было бы прозондировать ситуацию в Ростове.
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И главное не забудьте лобызаться между собой. Остальное доделает сама природа Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса - Цензор.НЕТ 3878
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Раньше возмущался етому идиотизму. Но теперь понял народную мудрость, что если Бог наказывает то просто отнимает разум. Остальное идиоты сами себя уничтожат
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Да слышали уже "китайская х.йня уйди от меня" и три раза облобызать портрет Куйла
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Меня удивляет вот что, у нас же есть Томос? Почему Петя с Нариком не проводят крестные хода (ходы) с Томосом во главе? Или это был обман? У руских то Томаса нет и они умрут все до последнего человека. Это к тому, что тут вы все над убогими смеетесь а сами в январе 19ого от радости визжали по случаю обретения Томоса с Демосом.
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Достаточно крестных ходов УПЦ МП. Зачем создавать конкуренцию, тем более, что больше 10-ти человек нельзя собираться.
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Наши заболевшие на Гундяя чхать хотели. Можно даже с не очень высокой колокольни.
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Скрепами по короновірусу ? Абсолютно в дусі дикої, середньовічної Орди
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Московский сатанат глубоко пустил корни в Украине .Пока это шпионское кодло пед...растов путина будет на нашей земле , мокшане не дадут нам жить самостоятельно .Эту гебешную падаль нужно выжигать каленым железом .
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Ну який він Кирило (читаю українську версію Цензора). Він - Кірілл. Не потрібно одомашнювати ту скотину.
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А кто это вообще такой?? Раскольник и выхрест....
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ФСБ (КГБ) только может распространять вирус,а потом забалтывать
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В Израиле показали по ТВ силовое задержание одного хасида - "устроителя свадеб" , который тоже утверждал , шо молитва спасёт и потому гулять свадьбу , да на улице - бог одобрить ...
Правда ,равинат тут же отрёкся от кретина и даже разрешил нарушать субботу и получать сообщения по мобиле и компьютеру .
Я же представителям аврамических конфессий настоятельно порекомендовал проводить молебны в палентоологическом музее . Помолиться на святые мощи ихтиозавра , объяснить тупым костям крамальйонца , шо бох создал Землю буквально так тысяч семь назад - мол шо нам ваш спектральный анализ , шо нам скетет алазавра какого-нить сто-миллионнолетней свежести , когда в свитках Торы (или пятикнижия Моисевева) чёткий пацанчик Создатель чётким пацанам еврейским пастухам и собирателям маны небесной и их вождю Моисею написал сейчас 5ть тысяч какой-то год ...
Ну а тем , кто учился в школке не на одни тройки - у тех выбор прост и очевиден ...
Святые угодники начали свои духовные подвиги ещё с времён гонений на христиан . Кто-то собственными червями питался . Кто-то призрев фотосинтез и здоровый образ жизни лет 40 прожил как лиса в норе . Но сколько бы оне не молились , но юстианова чума выкосила пол Византии . Без неё бы арабы никогда б не выползли бы из Аравийского полуострова и не заватили бы без боёв ни Иерусалим , ни Каир , ни всю Испанию . Молитвы нихера не давали .Пока Карл Мартел войско не собрал .
Вторую чуму красочно описал Джованни Бокаччо в своём знаменитом "Декамероне" .
Схоласты очень почитают Данте и Петрарки , а Бокаччо в лучшем случае делают вид , шо его и не было . Правда как раз в том , шо без Джованни мир бы и не узнал и ни о Данте , ни о Петраке . Не говоря уже про то , что Петрарки и Бокаччо были друзьями . Так вот чума эта как известно вёыкосило 2х пап и 5 архиэпископов ... зато герои бессметрного "Декамирона" удались на виллу (т.е. на хутор) , где предавались всякому разврату и увеселительным рассказам , благодаря чему и выжили . И руководил ими - здравый смысл и наблюдательность -- те самые качества , которые за сто лет до этого помогли их земляку торговцу овцами Фибаначчи . Именно Фибаначчи , Бокаччо , Гус , Чосер заложили основы великой европейской научной школы ... Полуграмотные сообщества впервые узнавшие "арабские" цифры индусов , впитавшие арабское слово алгебра в 13-14 века уже в 17 решали Бином Ньютона и диффуравнения Эйлера ... А исламский мир, индуиты и последователи Лао Дзи до середины 20 века , даже их элита была полуграмотной .
Всё от отношения к традиционности - толи это религия , толи это конфуцианство или контроверсивнаое (конфуцианству) учение Лао Дзи . Построили стену - получили опиумные войны в 19-м веке .
Другое дело японцы ... Ещё упоротей были китайцев до середины 19-го . До сих пор мир умиляется весь в соплях Тома Круза по поводу "последнего самурая" . Только вот правда жизни в том состоит , шо мейнстрим - император и премьер взяли курс на тотальное образование . 100% , включая девочек ... Вот против этого и востали самураи . Результат - война с Россией и полный разгром флота Московии ... Вот разница здравого смысла , науки и образования , против традиций , схоластики . Тогда , на Московии , 1% был грамотным !
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Вибачте, не зміг до кінця прочитати. Може ввечері.
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Більше таке видовище не виставляйте, бо ще в нас так будуть "мордувати" портрет "найвидатнішого лідера **********".
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Уточнение специально для кацапов.
Самое главное, это молиться коллективно и без масок (это грубое нарушение).
И крестный ход обязательно устройте, а лучше два-три.
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В кацаполепрозории всё стабильно. Абсурд и мракобесие без изменений.
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Кстати в Черкассах по улицам разъезжают попы из местного филиала фсб и брызгают "святой водой". И это безумное кодло жаждет затянуть побольше украинцев в свою секту.
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Гундяй і Онуфрій розносять тільки рузьгємірський сіфіліс.
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чем больше собирут ватников тем лучше, землю удобрим по всей Украине.
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