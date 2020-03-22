 Глава РПЦ Кирило затвердив текст спеціальної молитви проти коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Znak з посиланням пресслужбу патріарха.
"Ми закликаємо до стриманості, збереження тверезодумання і молитовного спокою, звертаємо увагу на те, що вірянину не слід піддаватися паніці і страхам, пов'язаних з поширенням неперевіреної інформації про інфекцію. Разом з тим, неприпустимо легковажно ставитися до коронавірусної інфекції, нехтувати лікарськими приписами, ігнорувати профілактичні заходи, наражаючи на небезпеку зараження себе та оточуючих", - йдеться в заяві Священного Синоду.
Священний Синод закликав архіпастирів, пастирів, чернецтво і мирян РПЦ "до посиленої молитви про подолання хвороби і про дарування сил борються з нею лікарям". Також 17 березня було затверджено інструкцію для настоятелів приходів для боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, загальна кількість заражених коронавірусом у Росії досягла 306 осіб. Під медичним наглядом в цілому по Росії перебуває 82 тис. 439 осіб.
У світі COVID-19 заразилися 307,2 тис. осіб, від захворювання померло понад 13 тис. пацієнтів.
Крестик и нолик.
Правда ,равинат тут же отрёкся от кретина и даже разрешил нарушать субботу и получать сообщения по мобиле и компьютеру .
Я же представителям аврамических конфессий настоятельно порекомендовал проводить молебны в палентоологическом музее . Помолиться на святые мощи ихтиозавра , объяснить тупым костям крамальйонца , шо бох создал Землю буквально так тысяч семь назад - мол шо нам ваш спектральный анализ , шо нам скетет алазавра какого-нить сто-миллионнолетней свежести , когда в свитках Торы (или пятикнижия Моисевева) чёткий пацанчик Создатель чётким пацанам еврейским пастухам и собирателям маны небесной и их вождю Моисею написал сейчас 5ть тысяч какой-то год ...
Ну а тем , кто учился в школке не на одни тройки - у тех выбор прост и очевиден ...
Святые угодники начали свои духовные подвиги ещё с времён гонений на христиан . Кто-то собственными червями питался . Кто-то призрев фотосинтез и здоровый образ жизни лет 40 прожил как лиса в норе . Но сколько бы оне не молились , но юстианова чума выкосила пол Византии . Без неё бы арабы никогда б не выползли бы из Аравийского полуострова и не заватили бы без боёв ни Иерусалим , ни Каир , ни всю Испанию . Молитвы нихера не давали .Пока Карл Мартел войско не собрал .
Вторую чуму красочно описал Джованни Бокаччо в своём знаменитом "Декамероне" .
Схоласты очень почитают Данте и Петрарки , а Бокаччо в лучшем случае делают вид , шо его и не было . Правда как раз в том , шо без Джованни мир бы и не узнал и ни о Данте , ни о Петраке . Не говоря уже про то , что Петрарки и Бокаччо были друзьями . Так вот чума эта как известно вёыкосило 2х пап и 5 архиэпископов ... зато герои бессметрного "Декамирона" удались на виллу (т.е. на хутор) , где предавались всякому разврату и увеселительным рассказам , благодаря чему и выжили . И руководил ими - здравый смысл и наблюдательность -- те самые качества , которые за сто лет до этого помогли их земляку торговцу овцами Фибаначчи . Именно Фибаначчи , Бокаччо , Гус , Чосер заложили основы великой европейской научной школы ... Полуграмотные сообщества впервые узнавшие "арабские" цифры индусов , впитавшие арабское слово алгебра в 13-14 века уже в 17 решали Бином Ньютона и диффуравнения Эйлера ... А исламский мир, индуиты и последователи Лао Дзи до середины 20 века , даже их элита была полуграмотной .
Всё от отношения к традиционности - толи это религия , толи это конфуцианство или контроверсивнаое (конфуцианству) учение Лао Дзи . Построили стену - получили опиумные войны в 19-м веке .
Другое дело японцы ... Ещё упоротей были китайцев до середины 19-го . До сих пор мир умиляется весь в соплях Тома Круза по поводу "последнего самурая" . Только вот правда жизни в том состоит , шо мейнстрим - император и премьер взяли курс на тотальное образование . 100% , включая девочек ... Вот против этого и востали самураи . Результат - война с Россией и полный разгром флота Московии ... Вот разница здравого смысла , науки и образования , против традиций , схоластики . Тогда , на Московии , 1% был грамотным !
Sergey Naumovich
1 ч. ·
Молитва устраняет вирус со скоростью 27 махов!
Самое главное, это молиться коллективно и без масок (это грубое нарушение).
И крестный ход обязательно устройте, а лучше два-три.